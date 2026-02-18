Às vezes, você precisa de suporte de TI rapidamente, mas não instalou previamente um agente de suporte remoto no seu dispositivo. Nesses casos, como ainda é possível obter o suporte remoto que você precisa quando precisa?
O suporte remoto sob demanda é possível e pode ajudar funcionários e usuários finais a obter a assistência e solução de problemas de que precisam, sem a necessidade de instalar software previamente em todos os dispositivos. Então, vamos analisar a abordagem de “nenhuma instalação prévia” para suporte remoto, o que ela pode e não pode fazer, e como encontrar a melhor opção para o seu suporte de TI.
O que significa suporte sob demanda “sem instalação prévia”?
O suporte sob demanda "sem pré-instalação" é qualquer ferramenta de suporte remoto que não requer implantação avançada nos endpoints antes que a solicitação de suporte ocorra. Isso pode assumir várias formas, incluindo suporte remoto baseado em navegador ou um executável de execução única que é apenas baixado e executado durante a sessão de suporte, em vez de deixar um agente persistente.
Existem muitas razões pelas quais os utilizadores podem precisar de suporte sob demanda. Por exemplo, utilizadores de primeira viagem podem precisar de ajuda antes de terem a oportunidade de instalar um cliente, os prestadores de serviços podem precisar de suporte enquanto trabalham para uma empresa, ou os clientes podem precisar de suporte técnico remoto quando chamam a equipa de IT de uma empresa. O suporte sob demanda também é comum em ambientes Bring-Your-Own-Device (BYOD), onde os utilizadores preferem não ter agentes instalados nos seus dispositivos pessoais.
Algumas pessoas usam "instalar" para significar "fazer download". Neste artigo, "sem pré-instalação" significa sem distribuição antecipada em dispositivos. Algumas das opções de suporte sob demanda mais eficazes ainda usam uma etapa de download e execução no momento do suporte.
Quais são as principais maneiras de fornecer suporte sob demanda sem pré-instalar software?
Então, como os usuários finais podem receber suporte remoto sem instalar previamente software em seus dispositivos? Existem duas principais maneiras de receber suporte sob demanda: baseado em navegador e baixar e executar.
Suporte sob demanda baseado em browser
Suporte baseado em browser, como o nome sugere, é uma sessão de suporte remoto iniciada a partir de um navegador web. Os utilizadores podem aceder a uma página web e conectar-se rapidamente com o agente de suporte, partilhando o ecrã (e, por vezes, controlos básicos) para receber assistência conforme necessário.
Isso é comumente usado para resolução de problemas básica, passo a passo e orientação para problemas menores. No entanto, tem limitações que o tornam menos adequado para tarefas mais complexas. O suporte baseado em navegador pode ser restrito por sistemas operacionais, permissões de dispositivo e capacidades do navegador, portanto, não é 100% confiável.
Suporte sob demanda de download e execução
Para um suporte sob demanda ligeiramente mais consistente e confiável, os usuários podem baixar um pequeno programa durante o suporte. Isso permite que eles iniciem o suporte remoto sem implantar previamente um agente, embora ainda seja necessário um download. (Note que isso é diferente de implantar um agente persistente no dispositivo com antecedência, e o programa é usado apenas para uma sessão única.)
O suporte de download e execução é preferível quando os usuários precisam de resolução de problemas prática e uma experiência de controle remoto mais consistente. É mais robusto do que o suporte baseado em navegador.
Agente pré-instalado para acesso sem supervisão
Embora o foco aqui seja no suporte remoto que não requer um agente pré-instalado, também vale a pena notar que agentes pré-instalados podem ser usados para acesso persistente a dispositivos remotos não atendidos. Isso ajuda as equipes de TI a fornecer manutenção contínua e solução de problemas remotos para dispositivos mesmo quando estão desatendidos.
Qual é o método mais eficaz para suporte rápido sob demanda sem pré-instalação?
Quando precisa de suporte informático para resolver um problema rapidamente e não tem um agente pré-instalado, o download-e-execução é tipicamente a abordagem mais eficaz para suporte sob demanda.
O suporte de download e execução normalmente oferece uma experiência de solução de problemas mais consistente, confiável e robusta do que o suporte baseado em navegador. Isso ajuda os agentes de TI a resolver problemas de forma mais eficiente, melhorando a taxa de resolução no primeiro contato e reduzindo os tickets repetidos. Além disso, embora ainda possa exigir um download, o suporte de download e execução permite que os usuários iniciem sessões de suporte rapidamente sem implantar agentes em todos os endpoints.
Embora o suporte sob demanda baseado em browser tenha as suas utilizações, especialmente para resolução de problemas básicos e guias passo a passo, a maioria das sessões sob demanda beneficiará mais do suporte de download e execução.
Se você precisa de uma solução de problemas confiável e prática em uma única sessão e downloads são permitidos, o suporte sob demanda para baixar e executar geralmente é a abordagem mais eficaz.
O que você deve procurar em uma solução de suporte sob demanda que não requer pré-instalação?
Dadas as utilizações e benefícios do suporte remoto sob demanda sem agente, como pode encontrar a melhor solução para o seu negócio? Há vários fatores a considerar ao comparar soluções, mas se tiver estes pontos-chave em mente, poderá encontrar uma que se adeque melhor às necessidades do seu negócio.
1. Quão rápido pode um utilizador entrar numa sessão?
Quando os usuários precisam de suporte sob demanda, eles não querem passar por desafios ou seguir vários passos complexos. Considere a facilidade com que os usuários conseguem iniciar uma sessão remota e quão claras são as instruções. Uma boa solução deve ser fácil de usar e funcionar bem, mesmo para usuários de primeira viagem.
2. Pode realmente resolver um problema numa única sessão?
Um dos aspectos mais importantes de uma ferramenta de suporte remoto é sua capacidade de ajudar os agentes de TI a resolverem problemas na primeira tentativa. O suporte sob demanda deve oferecer conectividade e controles confiáveis, e manter a estabilidade da sessão caso um dispositivo reinicie. Os agentes devem ter as ferramentas necessárias para lidar com fluxos de trabalho comuns de resolução de problemas e resolver problemas em um só lugar, em vez de trocar entre ferramentas.
3. Vai funcionar em ambientes bloqueados?
O suporte remoto é inútil se não conseguir conectar-se ao utilizador final. O suporte sob demanda deve funcionar em vários ambientes com apenas alguns pedidos de permissão comuns do SO que utilizadores não administradores possam conceder. Isto assegura que a solução pode funcionar em torno de restrições de rede, sem causar fricção ou enfrentar bloqueios de permissões.
4. Atende às expectativas de segurança e governança?
A conformidade com as TI não é opcional, e as empresas muitas vezes têm normas de segurança estritas, tanto da indústria quanto do governo, que devem cumprir. É essencial encontrar uma solução que apoie os seus requisitos de governança, incluindo consentimento do utilizador para acesso monitorado, autenticação de técnicos e controlos de acesso, e registos confiáveis para documentação interna e auditorias.
Como o Splashtop fornece suporte rápido sob demanda?
Quando quer suporte sob demanda, precisa de uma solução fiável, eficiente e amigável para o utilizador. Splashtop Remote Support é projetado para suporte rápido sob demanda sem necessidade de pré-implantação, capacitando as equipas de IT a ajudar e solucionar problemas de utilizadores de maneira confiável, com acesso remoto a partir de qualquer dispositivo.
Como funciona o suporte sob demanda com Splashtop
Iniciar uma sessão de suporte remoto com o Splashtop é fácil; basta alguns passos rápidos entre o técnico e o usuário final:
O técnico direciona o usuário para a página de download do Splashtop SOS (ou envia uma mensagem de convite com o link).
O usuário baixa o aplicativo Splashtop SOS (um executável único usado para a sessão) e o inicia.
O aplicativo SOS gera um código de 9 dígitos, que o usuário compartilha com o técnico.
O técnico abre o aplicativo Splashtop Business em seu dispositivo e escolhe o fluxo de conexão SOS.
O técnico insere o código de 9 dígitos do usuário para iniciar a conexão remota.
A partir daí, a sessão remota começa. O técnico pode realizar diagnóstico prático com a mesma facilidade e conveniência como se o dispositivo remoto estivesse mesmo à sua frente, permitindo uma experiência de suporte rápida e eficaz. A sessão termina quando qualquer das partes se desconecta ou sai, mantendo seguro o dispositivo do utilizador final.
O app SOS precisa de ser instalado?
O aplicativo Splashtop SOS é um executável de download e execução, portanto, requer um download no momento do suporte. No entanto, não precisa ser implantado como um agente persistente com antecedência, e o dispositivo não pode ser acessado novamente a menos que o usuário execute o aplicativo SOS e compartilhe um novo código. Uma vez que o aplicativo SOS é fechado, o acesso para e a sessão termina. Se o usuário baixou o arquivo do aplicativo SOS para a sessão, ele pode excluí-lo posteriormente.
Porque é que isto é eficaz em ambientes de suporte reais.
O Splashtop pode ser iniciado em apenas alguns passos pelo utilizador final; eles descarregam e executam a aplicação SOS, e depois partilham o código que a aplicação exibe. Este é um processo simples que funciona via telefone, chat ou email, tornando fácil iniciar rapidamente uma sessão de suporte.
Devido à sua facilidade de uso, a Splashtop não requer pré-implementação, por isso dispositivos pela primeira vez e dispositivos de clientes podem usá-lo de imediato. Ao mesmo tempo, oferece um conjunto de ferramentas e capacidades para ajudar os agentes a resolver problemas na primeira chamada, tornando-o mais robusto do que o suporte apenas para browser.
Com essa combinação de facilidade de uso e eficácia, o Splashtop é uma solução poderosa e eficiente para equipes de TI e outros ambientes de suporte de todos os tamanhos.
Experimente o Splashtop para suporte rápido sob demanda
Quando precisa de suporte remoto rápido e poderoso sob demanda, Splashtop é o caminho a seguir. Com o suporte download-e-execução da Splashtop, os agentes de TI podem assistir efetivamente os utilizadores finais num instante, proporcionando um tempo de resposta mais rápido sem necessidade de pré-implantação de software.
O suporte remoto não precisa exigir configurações complexas ou agentes pré-instalados, nem você precisa sacrificar a qualidade e eficiência pela facilidade de uso. Tudo o que é necessário é uma solução confiável e poderosa, e você pode iniciar sessões remotas eficientes com todas as ferramentas que os agentes precisam para fornecer um ótimo suporte.
Pronto para ver como o Splashtop Remote Support torna o suporte remoto sob demanda fácil? Comece hoje com uma versão de teste gratuita.