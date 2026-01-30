Nenhuma tecnologia está sem riscos, mas ao mesmo tempo, qualquer risco pode ser mitigado. A mitigação de riscos requer disciplina operacional baseada em visibilidade, controle e processos repetíveis. Quando bem executada, ajuda as organizações a reduzir a exposição, responder mais rapidamente aos riscos e tomar decisões operacionais mais informadas.
No entanto, o crescimento do trabalho remoto e híbrido e das políticas de Bring-Your-Own-Device (BYOD) levaram a um maior número de endpoints distribuídos, que podem ser mais difíceis de proteger. Quando combinado com a ameaça aumentada de ciclos de exploração mais rápidos e a confusão causada pela proliferação de ferramentas, a mitigação de riscos é mais difícil do que nunca.
Felizmente, ainda é possível adotar uma abordagem prática para a mitigação de riscos e reduzi-los sem adicionar complexidade. Com isso em mente, vamos explorar os desafios da mitigação de riscos moderna, onde a maioria dos programas falha e como ferramentas como o Splashtop AEM podem ajudar.
O que significa Mitigação de Risco nos Ambientes de TI Modernos
Primeiro, precisamos entender como é a mitigação de riscos moderna. Nos ambientes de negócios de hoje, a mitigação de risco concentra-se em reduzir a probabilidade e o impacto de riscos operacionais e de segurança, melhorando a visibilidade, impondo controlos e aplicando ações repetíveis em sistemas e endpoints.
A mitigação de riscos vai além da simples identificação de riscos; é fácil perceber quando um incêndio é um perigo, mas apagá-lo é uma coisa totalmente diferente. Uma vez identificado o risco, as equipas de TI e segurança devem implementar ferramentas e estratégias para enfrentar a ameaça e garantir a segurança.
Nos ambientes de trabalho remoto e com muitos endpoints de hoje, os controles e estratégias tradicionais de mitigação de riscos podem não ser tão eficazes como antes. A mitigação moderna de riscos requer um novo conjunto de ferramentas projetadas para as ameaças e ambientes de trabalho atuais, para que as empresas possam abordar as ameaças de forma eficaz e manter os riscos baixos.
As Lacunas Mais Comuns na Mitigação de Riscos que as Equipas de TI Enfrentam
Antes de podermos abordar as falhas comuns das estratégias tradicionais de mitigação de riscos, devemos entender o que elas são. Embora as técnicas antigas de mitigação de riscos funcionassem bem para o seu tempo, os avanços tecnológicos tornaram-nas menos confiáveis, deixando várias lacunas.
As lacunas comuns na mitigação de riscos incluem:
Visibilidade limitada em endpoints, software e alterações de configuração, o que impede as equipas de TI e de segurança de identificar vulnerabilidades ou problemas potenciais.
Atrasos na aplicação de patches e nos ciclos de remediação, resultando em períodos prolongados de vulnerabilidades expostas.
Excesso de confiança em auditorias pontuais, que capturam apenas momentos únicos em vez de fornecer visibilidade contínua e em tempo real, permitindo que os atacantes se movam sem serem notados entre esses instantâneos.
Processos manuais que não escalam, o que dificulta o gerenciamento de múltiplos endpoints distribuídos.
Ferramentas fragmentadas entre segurança e operações de TI, que não conseguem fornecer uma visão holística da segurança de uma empresa e dificultam que os agentes de TI protejam e gerenciem tudo adequadamente.
Porque as abordagens tradicionais de mitigação de riscos falham
Diante dessas lacunas na mitigação de riscos, é fácil perceber por que as estratégias tradicionais não são mais suficientes. Abordagens mais antigas e desatualizadas falham em proporcionar a visibilidade, a aplicação de políticas e a velocidade que a mitigação de riscos moderna exige, deixando vulnerabilidades significativas na cibersegurança.
1. Identificação de riscos sem visibilidade contínua
As varreduras de momento e os inventários de ativos ficam desatualizados assim que são concluídos, pois não capturam uma visão contínua e abrangente da sua postura de segurança e podem ser realizados tarde demais para serem relevantes. A visibilidade contínua é essencial para identificar ameaças em tempo real, para que possam ser resolvidas imediatamente.
Visibilidade contínua pode fazer a diferença entre perder um risco, saber que existiu num determinado momento e saber se ainda existe. Se você só obtiver uma visão de um único momento, não terá a imagem completa.
2. Políticas sem Aplicação ou Ciclos de Feedback
Políticas de segurança sozinhas não são suficientes para mitigar riscos. É necessário ser capaz de executar e impor as suas políticas de segurança e verificar se estão a funcionar conforme pretendido.
Isto inclui treinar e testar os funcionários sobre como prevenir phishing, aplicar políticas de patching em todos os seus endpoints com uma solução de gestão de patches, e usar soluções de gestão de endpoints que forneçam visibilidade contínua, remediação automatizada, e verificação de que as políticas estão a ser realmente aplicadas. Fazer isso ajudará a impor segurança contínua e a manter a cibersegurança consistente.
3. Remediação manual que não consegue acompanhar
Corrigir manualmente as ameaças e vulnerabilidades é um processo demorado que simplesmente não consegue escalar para acompanhar o crescimento das empresas e dos ambientes de trabalho remoto. Tentar gerir cada dispositivo de uma vez cria múltiplos atrasos, produz resultados inconsistentes e é propenso a erros humanos, especialmente quando endpoints remotos estão envolvidos.
O que a Mitigação de Riscos Eficaz Parece na Prática
Se as estratégias tradicionais de mitigação de risco são ineficazes, então temos que perguntar: como é que uma mitigação de risco eficiente deve ser? As estratégias modernas e adequadas de mitigação de risco oferecem identificação e gestão de ameaças consistentes de várias formas e devem:
Mantenha uma visibilidade contínua em todos os endpoints e software para identificar ameaças e vulnerabilidades em tempo real, permitindo uma rápida remediação.
Priorizar riscos com base na explorabilidade e exposição, não apenas na gravidade, para fornecer uma gestão de ameaças mais precisa e eficiente.
Automatize a correção sempre que possível para agilizar e melhorar a eficiência sem exigir trabalho manual.
Validar resultados com status em tempo real e relatórios que garantam segurança e mantenham a prontidão para auditorias.
Repita continuamente, em vez de trimestralmente, para manter a deteção e mitigação de ameaças consistentes e reduzir as janelas de exposição.
Como a Gestão de Endpoints Apoia a Mitigação de Riscos
Uma das maneiras mais eficientes de mitigar riscos em ambientes distribuídos e remotos é com uma boa solução de gestão de endpoints. A gestão de endpoints permite que as equipas de TI e os administradores monitorem, suportem e protejam dispositivos remotos a partir de qualquer lugar, permitindo que reforcem a segurança e detetem ameaças com facilidade.
A gestão de endpoints inclui:
1. Visibilidade como Base para a Mitigação de Riscos
A visibilidade é o elemento mais essencial para identificar e mitigar riscos. Afinal, não se pode proteger contra o que não se pode ver. A visibilidade nos endpoints e software ajuda a reduzir pontos cegos, permitindo que as equipas de TI identifiquem ameaças rapidamente e abordem riscos proativamente antes que se tornem um problema.
2. Automação como Mecanismo de Redução de Risco
A abordagem manual de riscos, vulnerabilidades e outros problemas pode ser um processo demorado, e há sempre a possibilidade de erro humano. A automação, por outro lado, encurta as janelas de exposição ao identificar e resolver eficientemente ameaças, implementar atualizações de patches em endpoints e monitorizar dispositivos para potenciais problemas. Isto proporciona um processo de mitigação rápido e consistente, mantendo dispositivos seguros enquanto liberta as equipas de TI para se concentrarem em tarefas mais urgentes.
3. Controlo e Verificação Sobre Suposições
Quando resolveres um problema, precisas de saber com certeza que foi resolvido. Quando as soluções não têm visibilidade e verificação, tens de assumir que foi resolvido corretamente, o que é pouco fiável na melhor das hipóteses. Uma solução de gestão de endpoints fornece os controlos robustos e funcionalidades de verificação que permitem às equipas de TI saber quando o trabalho está concluído, completo com registos claros para auditorias que demonstram conformidade de TI.
Como o Splashtop AEM se Enquadra numa Estratégia de Mitigação de Riscos
A gestão de terminais é uma ferramenta poderosa para a mitigação de riscos, e Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) oferece capacidades robustas e fáceis de usar para empresas de todos os tamanhos. Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem gerir dispositivos remotos a partir de um único painel, obtendo uma visão clara de todos os seus endpoints junto com uma correção em tempo real do sistema operacional e de terceiros e visibilidade contínua da exposição ao risco dos endpoints.
1. Usar o Splashtop AEM para Reduzir a Exposição ao Risco de Endpoint
Splashtop AEM proporciona visibilidade nos seus endpoints e ferramentas de automação, tornando a gestão mais eficiente. Isto inclui gestão de patches em tempo real para manter os dispositivos atualizados, deteção de ameaças e conhecimento baseado em dados CVE, e informações contextuais sobre cada endpoint. Estas funcionalidades aliviam a pressão sobre as equipas de TI, ao mesmo tempo que proporcionam patching em tempo real e uma consciência contínua da exposição a vulnerabilidades para reduzir o risco através dos endpoints.
2. Automatização da Remediação Sem Aumentar a Proliferação de Ferramentas
A mitigação de riscos e a remediação de ameaças não devem envolver fluxos de trabalho manuais complexos e várias ferramentas distintas. O Splashtop AEM fornece tudo o que precisa num só lugar, ajudando as equipas de TI a detectar ameaças de forma eficiente, automatizar a remediação e implementar patches para abordar vulnerabilidades.
3. Suportando a Mitigação de Riscos para Equipas Usando Intune ou Processos Manuais
Quer uses o Microsoft Intune para corrigir o teu sistema operativo Microsoft e aplicações ou corrijas manualmente os teus endpoints, o Splashtop AEM pode ajudar. O Splashtop AEM fornece gestão automática de correções através dos sistemas operativos e aplicações de terceiros, preenchendo os pontos cegos do Intune e eliminando a necessidade de as equipas corrigirem manualmente cada aplicação e endpoint. Isto proporciona uma cobertura completa de correções e melhora a eficiência, complementando sem problemas os teus processos existentes.
Medindo Se Seus Esforços de Mitigação de Riscos Estão a Funcionar
Quando você muda suas estratégias de mitigação de riscos, como pode ter certeza de que as mudanças estão funcionando? Existem vários fatores e métricas que você pode monitorar para rastrear e identificar melhorias, incluindo:
Redução do tempo para remediar vulnerabilidades: Quanto tempo demora a resolver uma vulnerabilidade? Se os seus esforços de mitigação de riscos estão a funcionar como esperado, conseguirá resolver potenciais ameaças de forma mais rápida e com menos complicações.
Menos endpoints desconhecidos ou não geridos: Endpoints desconhecidos, não geridos e desprotegidos representam riscos de segurança significativos. A gestão adequada de endpoints deve reduzir o número desses dispositivos à medida que endpoints desconhecidos tornam-se conhecidos e dispositivos anteriormente não geridos são protegidos.
Melhoria na visibilidade da conformidade de patches: A visibilidade da conformidade de patches serve dois propósitos: permite às equipas de TI saberem que os seus endpoints e aplicações estão devidamente atualizados, e cria registos claros para auditorias de conformidade. Se conseguir dizer mais facilmente quais dos seus endpoints estão seguros e podem passar auditorias de forma eficiente, a sua mitigação de riscos está a dar frutos.
Resposta mais rápida a novos riscos divulgados: Quão rapidamente a sua equipa pode responder a novos riscos? Com estratégias de mitigação de risco adequadas, poderá enfrentar rapidamente novas ameaças, portanto, se o seu tempo de resposta estiver a melhorar, as suas estratégias estão a funcionar.
Integrar a Mitigação de Riscos nas Operaçõs IT do Dia-a-Dia
A mitigação de riscos eficaz é um processo contínuo que requer visibilidade contínua, deteção de ameaças e gestão de patches. As verificações episódicas, as análises pontuais e os ciclos de atualização regularmente agendados já não são suficientes para proteger redes e dispositivos, pelo que as estratégias de mitigação de riscos devem evoluir para enfrentar as ameaças modernas.
Visibilidade, automação e controlo são essenciais para uma mitigação de riscos adequada e formam a espinha dorsal de práticas operacionais sustentáveis que podem proporcionar proteção consistente e contínua. No entanto, a mitigação de riscos só tem sucesso quando está integrada nos fluxos de trabalho diários de TI.
Se ambientes distribuídos e visibilidade limitada estão a atrasar as tuas estratégias de mitigação de riscos, o Splashtop AEM pode ajudar. Com o Splashtop AEM, podes facilmente monitorizar e gerir dispositivos remotos, endpoints BYOD e mais, tudo a partir de um único lugar. Isto inclui deteção de ameaças em tempo real com insights baseados em CVE e automação de correções, para que possas rapidamente endereçar riscos assim que surgem.
O Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, abordar proativamente problemas e reduzir as suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Aplicação de patches automatizada para SO, aplicativos de terceiros e personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE impulsionados por IA.
Frameworks de política personalizáveis que podem ser aplicados em toda a sua rede.
Monitorização e gestão de inventário de hardware e software em todos os terminais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para ver quão fácil a gestão de endpoints e a mitigação de riscos podem ser? Comece hoje com uma versão de teste grátis do Splashtop AEM.