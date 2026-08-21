Há poucas coisas mais assustadoras do que abrir o computador um dia e descobrir que foi infetado por ransomware.
O ransomware pode bloquear o acesso a um computador ou rede, encriptar ficheiros pessoais ou, em alguns casos, roubar dados e ameaçar publicá-los. Os atacantes exigem então um pagamento para conceder acesso ou recuperação, mas pagar não garante que os ficheiros sejam restaurados nem que os dados roubados sejam eliminados.
A proteção contra ransomware depende de várias camadas de cibersegurança, todas a funcionar em conjunto. Isto inclui software de segurança, cópias de segurança recuperáveis e contas seguras, mas também inclui um elemento humano, pois os utilizadores precisam de saber como adotar comportamentos seguros online.
Com isto em mente, vejamos como o ransomware chega aos computadores pessoais, o que os utilizadores podem fazer para reduzir o risco e o que fazer se suspeitarem de uma infeção.
O que é ransomware?
Ransomware é um tipo de malware que impede o acesso a ficheiros ou sistemas, normalmente através da encriptação de dados. O atacante pode então exigir um pagamento para a sua libertação ou, em alguns casos, ameaçar publicá-los se as suas exigências não forem cumpridas.
A proteção contra ransomware assume várias formas. Isto pode incluir impedir que o ransomware chegue ao dispositivo ou seja executado nele, detetar e bloquear atividade suspeita, ou recuperar ficheiros após uma infeção, por isso é importante saber o que qualquer software antivírus com proteção contra ransomware realmente faz.
Como é que o ransomware infeta um computador?
Existem algumas formas de o ransomware infetar um computador. Pode chegar tanto através de ficheiros maliciosos como de contas comprometidas, e qualquer uma dessas vias pode ter vários pontos de entrada. Por isso, uma segurança robusta é fundamental para evitar infeções.
Os pontos de entrada mais comuns incluem:
Emails de phishing e anexos maliciosos que levam os utilizadores a abrir ficheiros infetados ou a visitar websites maliciosos.
Ligações para páginas de início de sessão falsas ou websites infetados que podem roubar credenciais ou encaminhar os utilizadores para transferências maliciosas.
Software descarregado de fontes não fidedignas, que pode conter ransomware ou outro malware.
Sistemas operativos e aplicações desatualizados sem correções de segurança contra vulnerabilidades conhecidas.
Contas de e-mail ou armazenamento na cloud comprometidas que os atacantes podem usar para distribuir ficheiros maliciosos ou obter acesso a sistemas adicionais.
Palavras-passe fracas ou reutilizadas que tornam mais fácil para os atacantes comprometer contas e usar esse acesso para implementar ransomware.
Acesso remoto não autorizado, que pode dar a utilizadores desconhecidos acesso e controlo de um dispositivo remoto.
Pen drives USB infetadas e suportes de armazenamento amovíveis que infetam um dispositivo assim que são ligados.
Como se proteger contra ransomware
Não há dúvida de que a proteção contra ransomware é importante para manter a segurança, a privacidade e a continuidade. Então, como manter-se em segurança? Há alguns passos importantes que pode seguir para manter a cibersegurança atualizada e defender-se contra ataques de ransomware:
1. Mantenha o sistema operativo e as aplicações atualizados
É importante manter a proteção atualizada, o que significa instalar patches e atualizações de segurança assim que ficam disponíveis. Estas atualizações podem corrigir vulnerabilidades que o ransomware poderia explorar, por isso adiá-las pode deixar fragilidades de segurança conhecidas expostas durante mais tempo.
Certifique-se de que ativa as atualizações automáticas, especialmente para navegadores e outras aplicações de uso comum, e remova software não suportado ou abandonado.
2. Utilize proteção antivírus em tempo real
Um bom software antivírus pode analisar ficheiros, transferências e a atividade das aplicações em busca de sinais de ransomware ou outro malware, enquanto alguns produtos também incluem proteção contra phishing ou sites maliciosos. Com proteção em tempo real, consegue detetar estas ameaças à medida que surgem, minimizando os danos e melhorando os tempos de resposta.
Tenha em conta que o antivírus é apenas uma camada de proteção. A proteção eficaz utiliza uma combinação de métodos de deteção, incluindo assinaturas de malware, reputação de ficheiros, aprendizagem automática, proteção contra exploits e deteção comportamental.
3. Trate mensagens inesperadas com cautela
O ransomware é frequentemente distribuído através de emails de phishing, mensagens de texto, mensagens nas redes sociais e comunicações falsas de suporte. É importante manter a vigilância e estar atento a mensagens suspeitas, como exigências urgentes, anexos inesperados, pedidos para ativar macros ou conceder permissões de segurança, ou qualquer coisa que peça palavras-passe ou dados de pagamento.
Verifique sempre quaisquer links antes de clicar neles, pois muitos ataques usam endereços web falsos para se disfarçarem, por exemplo trocando um l minúsculo por um I maiúsculo no nome de uma empresa para parecerem legítimos.
4. Descarregue software apenas de fontes fidedignas
As transferências inseguras são outra forma comum de infetar dispositivos com ransomware. As transferências de terceiros não verificadas podem conter vários vírus, tal como software pirateado ou atualizações falsas.
Certifique-se de que instala software apenas a partir de sites oficiais dos fornecedores, lojas de aplicações fidedignas e mecanismos de atualização verificados. Caso contrário, não há como ter a certeza do que mais está a ser instalado juntamente com ele.
5. Proteja contas importantes
Contas como armazenamento na cloud, e-mail ou contas de acesso remoto podem dar aos atacantes outra forma de aceder a ficheiros pessoais, por isso a segurança das contas também é essencial. Certifique-se de que utiliza palavras-passe fortes e exclusivas para contas importantes (e também se recomenda um gestor de palavras-passe), juntamente com controlos de acesso como a autenticação multifator.
Se receber um alerta de início de sessão, não o ignore. Certifique-se de que analisa o alerta e, se necessário, altere a palavra-passe.
6. Limite o acesso remoto desnecessário
O acesso remoto é uma excelente ferramenta para trabalhar em movimento e aceder a dispositivos a partir de qualquer lugar. No entanto, também podem ser usados indevidamente se os atacantes conseguirem induzir os utilizadores a aprovar o acesso ou o controlo remoto.
Nunca conceda acesso remoto a quem liga sem solicitação e, se houver preocupação com um pedido de acesso, é sempre possível verificar os pedidos de suporte através dos canais oficiais. Certifique-se de que pode terminar sessões e revogar acessos quando necessário, e remova quaisquer ferramentas de acesso remoto de que já não precise.
7. Analise unidades USB e suportes de dados amovíveis
Os dispositivos amovíveis, como pens USB e discos rígidos externos, podem transportar software malicioso entre computadores. É importante analisar discos rígidos externos à procura de vírus antes de abrir quaisquer ficheiros, e deve evitar ligar dispositivos USB desconhecidos.
8. Faça cópia de segurança de ficheiros importantes
Manter cópias de segurança atualizadas pode reduzir a perda de dados e fornecer uma forma de recuperação caso um ataque de ransomware consiga passar. Recomenda-se manter uma cópia de segurança local, bem como uma cópia de segurança separada do computador ou da rede normal. Se for possível manter uma cópia na cloud ou fora das instalações, isso também ajuda.
Tenha em conta que as unidades ligadas também podem ser afetadas durante um ataque, daí a necessidade de uma cópia de segurança separada. Certifique-se de que as testa periodicamente e mantém as cópias de segurança atualizadas para garantir que tudo pode ser restaurado.
Como o software antivírus ajuda na proteção contra ransomware
Uma boa solução antivírus pode ajudar a proteger contra ransomware, oferecendo capacidades de deteção e prevenção. Fá-lo através de várias funcionalidades de segurança, incluindo:
1. Análise de ficheiros em tempo real
O software antivírus pode analisar ficheiros em tempo real para detetar ameaças. Isto inclui verificar ficheiros quando são transferidos, abertos, copiados e executados, para detetar ameaças ocultas antes que seja tarde demais.
2. Deteção baseada no comportamento
O software de segurança antivírus também pode monitorizar ações suspeitas, como encriptação rápida de ficheiros, processos invulgares ou tentativas de desativar proteções. Embora isto possa não detetar todas as variantes de ransomware, é uma camada adicional de segurança que pode ajudar a travar os ataques de imediato.
3. Proteção contra phishing e sites maliciosos
Algumas soluções antivírus também podem bloquear websites enganosos e transferências suspeitas. Isto ajuda a travar o ransomware antes que chegue a um computador, ao detetar sinais de alerta que podem passar despercebidos em URLs suspeitos ou transferências não verificadas.
4. Proteção contra explorações
Se o seu dispositivo ou software tiver vulnerabilidades conhecidas, a proteção contra exploits pode ajudar. Esta funcionalidade consegue detetar tentativas de explorar vulnerabilidades para executar código malicioso, ajudando a manter os ataques à distância até que a vulnerabilidade seja corrigida.
5. Análise de suportes amovíveis
Analisar unidades USB e outros dispositivos de armazenamento externo pode ajudar a detetar ameaças e reduzir o risco de abrir ficheiros infetados. Por isso, a análise de suportes amovíveis é uma funcionalidade valiosa em qualquer software antivírus (mas continua a não ser boa ideia ligar unidades USB desconhecidas).
Porque é que as cópias de segurança são essenciais para a recuperação após ransomware
Se o ransomware conseguir contornar as suas proteções e afetar o computador, ter uma cópia de segurança pronta ajudará na recuperação. Manter cópias de segurança atualizadas ajuda a garantir que nada de valioso se perde no caso de um ataque de ransomware, uma vez que é possível restaurar o dispositivo em vez de ceder às exigências do atacante.
1. O antivírus e as cópias de segurança têm finalidades diferentes
Tenha em mente que as cópias de segurança e o antivírus são duas coisas muito diferentes. O software antivírus tem como objetivo prevenir e bloquear atividades maliciosas, enquanto as cópias de segurança podem ajudar a recuperar ficheiros se os dados forem encriptados, danificados ou perdidos de outra forma.
2. Como proteger as cópias de segurança contra ransomware
Se a sua cópia de segurança estiver diretamente ligada ao dispositivo, ainda há a possibilidade de ser afetada pelo ataque. Certifique-se de que tem uma cópia de segurança mantida isolada ou desligada de alterações com origem no seu computador, para que permaneça protegida contra quaisquer ataques.
3. Com que frequência os ficheiros devem ser guardados em cópia de segurança
Manter as cópias de segurança atualizadas é importante, mas a frequência exata depende da frequência com que os ficheiros importantes mudam. Por exemplo, se criar ou editar ficheiros diariamente, vai precisar de cópias de segurança mais frequentes do que alguém cujos ficheiros raramente mudam. No entanto, as cópias de segurança agendadas regularmente continuam a ser essenciais, independentemente da frequência com que ocorrem.
4. Porque é que as cópias de segurança devem ser testadas
Uma cópia de segurança só é útil se conseguir restaurar ficheiros quando necessário. Há sempre a possibilidade de a cópia de segurança falhar, por isso é importante testá-la periodicamente e restaurar ficheiros de exemplo para garantir que está a funcionar como previsto.
Sinais de alerta de uma infeção por ransomware
Então, como saber se foi infetado por ransomware? O ransomware pode tornar-se óbvio quando fica sem acesso ao dispositivo ou recebe um pedido de resgate, mas outros sinais podem indicar que já está em curso atividade maliciosa.
Esteja atento a estes sinais de aviso:
Ficheiros que de repente se tornam inacessíveis, mesmo quando deveria ter permissão para aceder aos mesmos.
Nomes de ficheiros ou extensões a mudarem sem ter feito nada.
Uma mensagem de resgate a aparecer (esta é uma pista bastante óbvia).
As aplicações não conseguem abrir documentos, porque estão inexplicavelmente bloqueados ou encriptados.
Atividade invulgar no disco, especialmente se parecer que a encriptação está em curso.
O software de segurança é desativado inesperadamente.
Um grande número de ficheiros a mudar ao mesmo tempo.
Alertas inesperados de conta ou de início de sessão.
O que fazer se for detetado ransomware
Se o seu dispositivo estiver infetado com ransomware, não há motivo para entrar em pânico. Há medidas que pode tomar para limitar mais danos ou a propagação, embora isolar o dispositivo não remova o ransomware em si.
1. Desligue o dispositivo afetado
Primeiro, desligar o dispositivo da internet e de outros dispositivos ligados pode ajudar a conter os danos. Desligue o dispositivo afetado do Wi‑Fi, dos cabos Ethernet, das unidades externas e de quaisquer dispositivos de armazenamento partilhado para impedir que o ransomware se propague ainda mais.
2. Não interaja com a mensagem de resgate
Clicar em links, contactar os atacantes ou seguir instruções de pagamento pode introduzir riscos adicionais. Evite interagir com a mensagem enquanto avalia o incidente e procura ajuda de confiança.
3. Identificar quais os dispositivos e as contas que podem ser afetados
Em seguida, é preciso determinar a extensão dos danos. Verifique outros computadores, contas na cloud, contas de e-mail e armazenamento ligado (a partir de um dispositivo limpo, não do infetado) para ver se algum foi comprometido.
4. Altere as credenciais da conta afetada a partir de um dispositivo limpo
Também será importante alterar as credenciais de contas que possam ter sido expostas ou acedidas, especialmente contas de email, armazenamento na cloud, serviços bancários e acesso remoto. Isto inclui email, armazenamento na cloud, informações bancárias e qualquer outra coisa que possa dar acesso a outros serviços ou contas.
5. Utilizar ferramentas de segurança fiáveis ou ajuda profissional
Não precisa de tratar da recuperação e da segurança sozinho. A remoção e recuperação de ransomware dependem da variante e da extensão da infeção, por isso convém usar uma ferramenta de confiança ou um serviço profissional para avaliar os danos e removê-lo.
6. Restaurar ficheiros apenas depois de o dispositivo estar seguro
Será necessário remover a infeção e garantir que o seu dispositivo está seguro antes de restaurar ficheiros da cópia de segurança. Restaurar ficheiros antes de remover a ameaça pode levar a uma reinfeção ou a outra ronda de encriptação.
7. Comunicar o incidente
Mesmo que consiga recuperar tudo com danos mínimos, deve ainda assim comunicar o incidente às autoridades policiais ou à autoridade competente em matéria de cibercrime. Se os seus dados de pagamento ou da conta financeira tiverem sido comprometidos de alguma forma, também será importante notificar as instituições relevantes para que possam estar atentas a atividade suspeita na conta.
Deve pagar uma exigência de ransomware?
Pode parecer mais fácil simplesmente pagar o resgate e acabar com isso, mas não há garantia de que fazê-lo não vá piorar a situação. Pagar o resgate não garante a recuperação dos ficheiros, a eliminação dos dados roubados nem proteção contra futuros ataques ou exig�ências.
Na verdade, pagar o valor exigido pode expor as vítimas a mais fraudes e incentivar ataques futuros.
Evite pagar o resgate, se possível. O pagamento não garante a recuperação e pode incentivar novos ataques. Procure orientação profissional e contacte as autoridades competentes antes de tomar outras medidas.
Como o Splashtop Shield ajuda a proteger contra ransomware
Uma proteção adequada contra ransomware exige uma solução antivírus robusta, como o Splashtop Shield. O Splashtop Shield é uma solução antivírus com IA para computadores Windows e Mac que ajuda a proteger contra malware, phishing, comportamento suspeito e tentativas de exploração.
Splashtop Shield pode detetar ficheiros maliciosos, comportamentos suspeitos, tentativas de phishing e tentativas de exploração, ajudando a defender contra ransomware e outros ataques de malware. Acrescenta uma camada valiosa de segurança à sua proteção mais ampla contra ransomware, ajudando a manter os dispositivos seguros. Isto inclui:
Proteção antimalware
Proteção antiphishing
Análise de tráfego em tempo real
Deteção de ameaças baseada no comportamento
Proteção anti-exploit
Análise de USB e suportes amovíveis
A proteção contra ransomware envolve vários elementos, incluindo práticas seguras de conta, cópias de segurança fiáveis e a manutenção de software de segurança atualizado. O Splashtop Shield acrescenta outra camada de proteção e deteção como parte de um plano de defesa mais amplo contra ransomware.
Lista de verificação de proteção contra ransomware
Há muitos elementos envolvidos na proteção contra ransomware, e pode ser fácil ignorar alguns aspetos ou passos importantes. Por isso, compilámos uma lista de verificação prática com todos os passos a seguir para garantir a melhor proteção possível contra ransomware e outras ameaças.
Não deixe de verificar o seguinte:
As atualizações automáticas do SO estão ativadas.
Os seus navegadores e aplicações estão atualizados.
A proteção antivírus em tempo real está ativa.
A autenticação multifator está ativada nas contas importantes.
Utiliza palavras-passe únicas e complexas (especialmente para contas importantes).
Todas as hiperligações e anexos inesperados são verificados antes de serem abertos.
Só transfere software de fontes fidedignas.
O software de acesso remoto desnecessário é removido.
As unidades USB e outros dispositivos ligados são analisados antes da utilização.
Os ficheiros importantes têm cópias de segurança, e essas cópias são mantidas atualizadas.
Pelo menos uma cópia de segurança está isolada do computador e da rede.
O processo de restauro da cópia de segurança foi testado.
Reforce a sua proteção contra ransomware com Splashtop Shield
A proteção contra ransomware é composta por muitos elementos, incluindo reduzir a exposição, manter os sistemas atualizados, detetar atividade suspeita, proteger o acesso e ter planos de recuperação implementados. Com um bom programa antivírus, é possível bloquear ficheiros maliciosos e detetar comportamentos suspeitos, embora também seja importante ter cópias de segurança prontas caso a prevenção falhe.
Claro que a proteção antivírus continua a ser uma parte central valiosa de qualquer estratégia de proteção contra ransomware. Com o Splashtop Shield, pode adicionar proteção com tecnologia de IA contra malware, phishing, comportamentos, tráfego e explorações à sua estratégia mais ampla de defesa contra ransomware.
Quer saber mais sobre o Splashtop Shield? Veja como oferece proteção contra malware, phishing e exploits com recurso a IA para computadores Windows e Mac.