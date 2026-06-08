Quando um dispositivo Windows falha, não consegue atualizar ou começa a comportar-se de forma inesperada, os Registos de Eventos do Windows são muitas vezes um dos primeiros locais onde as equipas de TI procuram pistas.
Em computadores Windows, o Windows Event Log fornece informações essenciais para diagnosticar falhas, problemas de atualização, falhas de serviço e outros comportamentos inesperados do dispositivo. No entanto, em ambientes remotos, investigar esses problemas pode ser um desafio.
As equipas de TI precisam de formas de ver remotamente os Registos de Eventos do Windows, aceder ao dispositivo remoto e investigar problemas, mesmo quando estão a trabalhar longe. Então, como podem as equipas de TI gerir remotamente os Registos de Eventos do Windows? Vamos explorar.
O que são os registos de eventos do Windows?
Os Registos de Eventos do Windows são registos de atividade em dispositivos Windows, incluindo aplicações, serviços, eventos de segurança, processos de configuração e componentes do sistema. Estes registos ajudam as equipas de TI a compreender o que aconteceu não só durante um problema, mas também antes e depois, fornecendo um contexto mais completo.
Por exemplo, se uma aplicação falhar, os Windows Event Logs podem mostrar eventos de erro relacionados, carimbos temporais, origens e atividade do sistema que ajudam as equipas de TI a identificar a causa mais provável. Isto dá às equipas informações úteis para trabalhar ao resolver problemas e prestar suporte aos dispositivos.
Que registos de eventos do Windows deve verificar?
No entanto, os Windows Event Logs podem assumir muitas formas diferentes. Dependendo do problema, será necessário verificar registos diferentes. Estes incluem:
1. Registos da aplicação
Os registos da aplicação fornecem informações relativas a apps e programas específicos. Estes registos são utilizados para capturar falhas de software, arranques sem êxito, avisos da aplicação, erros do instalador e outros problemas específicos do programa.
2. Registos do sistema
Os registos do sistema concentram-se no próprio dispositivo, e não em programas específicos. Estes registos são utilizados para falhas de serviço, problemas de controladores, avisos de hardware, problemas de arranque, encerramentos, eventos de reinício e outros problemas semelhantes.
3. Registos de segurança
Os registos de segurança fornecem informações relacionadas com questões e alertas de cibersegurança, como atividade de início de sessão suspeita, tentativas de acesso falhadas, atividade da conta, utilização de privilégios e eventos relacionados com autenticação. O acesso a estes registos é normalmente mais restrito do que o de outros, tornando mais difícil o acesso por parte de utilizadores não autorizados.
4. Configurar registos
Os registos de configuração fornecem informações sobre problemas decorrentes da adição ou ajuste de software, como atividade de instalação, eventos de configuração do Windows, alterações do sistema e resolução de problemas relacionados com atualizações. Se um novo programa tiver dificuldades na instalação, estes registos conterão informações sobre o motivo.
5. Registos de aplicações e serviços
Quando as equipas de TI precisam de informações mais detalhadas, os Registos de Aplicações e Serviços entram em cena. Estes são registos mais detalhados usados para componentes do Windows, serviços da Microsoft e aplicações de terceiros quando os registos de Aplicação ou Sistema não fornecem detalhe suficiente.
Formas nativas de ver os registos de eventos do Windows remotamente
Dada a informação que os Registos de Eventos do Windows contêm, conseguir aceder-lhes e revê-los é importante para as equipas de TI. No entanto, aceder-lhes remotamente pode ser difícil sem as ferramentas certas. Felizmente, existem algumas formas nativas de visualizar remotamente os Registos de Eventos, incluindo:
1. Ligação remota do Visualizador de Eventos
Com o Event Viewer, as equipas de TI podem ligar-se a outros computadores e ver registos remotamente. Isto torna-o útil para verificações pontuais em dispositivos acessíveis, embora acrescente alguma complexidade, já que as equipas de IT precisam de gerir permissões, regras de firewall, serviços remotos e assim por diante.
2. PowerShell com Get-WinEvent
Os utilizadores do PowerShell podem consultar registos de eventos remotos do Windows com o comando Get-WinEvent. Isto pode ser filtrado por nome de registo, ID do evento, nível do evento, fornecedor, origem ou intervalo de tempo, o que o torna útil para pesquisas direcionadas e fluxos de trabalho administrativos repetíveis. No entanto, isto também exige que as equipas de TI configurem o WinRM (ou ferramentas relacionadas), definam permissões e conectividade remota e, claro, tenham os conhecimentos de linha de comandos necessários para utilizar o PowerShell de forma eficaz.
3. Coletor de Eventos do Windows
O Windows Event Collector também pode recolher Registos de Eventos e encaminhar eventos selecionados para um coletor central. Isto funciona bem para a recolha centralizada de eventos em ambientes de trabalho onde a maioria dos funcionários (se não todos) usa computadores Windows, embora também exija subscrições, configuração e manutenção contínua para ser utilizado de forma eficaz.
4. SIEM ou plataformas de monitorização
Com ferramentas de SIEM ou monitorização, as equipas de TI podem recolher e gerir dados de eventos de várias fontes. Isto pode ajudar na monitorização de segurança, retenção de registos e apoio a auditorias, tornando-se uma escolha comum para operações de TI ou segurança de maior dimensão. No entanto, estas ferramentas continuam a exigir fluxos de trabalho separados para aceder e gerir os endpoints remotos, pelo que, normalmente, são insuficientes para equipas que precisam de mais do que simples monitorização.
Porque é que a gestão remota de registos de eventos se torna difícil
Em teoria, a gestão remota de registos de eventos parece simples: os registos capturam dados quando algo corre mal e, em seguida, as equipas de TI analisam-nos. No entanto, várias variáveis podem complicar a gestão de registos, pelo que as equipas de TI devem estar cientes delas.
Os problemas comuns de fluxo de trabalho incluem:
Os dispositivos fora da rede podem não estar acessíveis através de ferramentas nativas.
As definições da firewall ou do serviço podem bloquear o acesso remoto ao Visualizador de Eventos.
O acesso ao PowerShell pode exigir configurações complexas.
Os registos de segurança podem estar restritos a determinadas funções, tornando o acesso mais difícil.
Analisar registos manualmente em muitos dispositivos é repetitivo e demorado.
As ferramentas nativas podem mostrar eventos sem dar contexto suficiente sobre o endpoint, tornando a resolução de problemas mais difícil.
Encontrar o evento não corrige automaticamente o problema subjacente; as equipas de TI continuam a precisar das ferramentas para investigar e resolver a causa.
A resolução de problemas exige muitas vezes alternar entre várias aplicações, como ferramentas de registo, software de acesso remoto, ferramentas de linha de comandos e sistemas de ticketing.
Então, qual é a solução? Tudo começa com o fluxo de trabalho. Com um bom fluxo de trabalho, as equipas de TI podem rever eventos de forma mais eficaz, monitorizar problemas, investigar endpoints e resolver problemas em dispositivos remotamente com recurso aos dados do Windows Event Log.
Como o Splashtop ajuda a gerir remotamente os registos de eventos do Windows
Embora gerir remotamente os Registos de Eventos do Windows possa ser difícil por si só, existem soluções que podem ajudar a simplificar e apoiar o processo. Com as ferramentas de suporte remoto e gestão de endpoints da Splashtop, as equipas de TI podem aceder remotamente aos dispositivos dos utilizadores, ver registos de eventos, resolver problemas a partir de qualquer lugar e muito mais, facilitando a gestão de registos de eventos e o apoio aos utilizadores enquanto trabalham remotamente.
1. Ver os registos de eventos do Windows na consola web
O Splashtop permite que os técnicos de TI visualizem os Registos de Eventos do Windows em computadores online geridos a partir da consola web do Splashtop. Isto ajuda as equipas a rever eventos em dispositivos Windows remotos sem aceder fisicamente ao terminal nem iniciar uma sessão remota completa.
Os técnicos podem filtrar eventos por nível de evento, tipo de evento, intervalo de datas e ID do evento, ajudando a restringir a investigação e a focar nos eventos mais relevantes para o problema.
2. Monitorizar eventos importantes do Windows
A Splashtop também ajuda as equipas de TI a monitorizar a atividade do Windows Event Log com alertas configuráveis. Os técnicos podem criar alertas com base em critérios do Windows Event Log, como o nível do evento e o ID do evento, para que eventos importantes possam acionar notificações sem exigir verificações manuais em cada dispositivo.
Isto ajuda as equipas a irem além da revisão reativa de registos e a identificar eventos importantes ou recorrentes do Windows de forma mais consistente em todos os dispositivos geridos.
3. Investigue sem interromper o utilizador
Depois de rever um evento, os técnicos muitas vezes precisam de verificar o que está a acontecer no dispositivo. As Ações em segundo plano do Splashtop ajudam as equipas de TI a investigar determinados problemas sem iniciar uma sessão remota completa nem interromper o utilizador.
Os técnicos podem usar ferramentas como o Gestor de Tarefas Remotas, o Gestor de Serviços Remotos, o Gestor de Dispositivos Remotos e o Editor do Registo Remoto a partir da consola web para rever processos, serviços, dispositivos e definições do sistema.
4. Tome medidas após rever o evento
Depois de os técnicos analisarem os registos de eventos e identificarem melhor o problema, continuam a precisar de uma forma de agir no endpoint. Com o Splashtop, podem dar continuidade ao fluxo de trabalho através de suporte remoto, ações em segundo plano, scripts e tarefas, reinícios, atualizações e resolução prática de problemas quando necessário.
Isto ajuda as equipas de TI a passar da revisão de eventos para a investigação e para a resolução sem depender de ferramentas desconectadas em cada etapa.
5. Adicione maior visibilidade dos endpoints com Splashtop AEM
Splashtop AEM adiciona capacidades de visibilidade e gestão de endpoints que apoiam o processo de resolução de problemas. As equipas de TI podem rever o estado dos patches, o inventário, os alertas e o contexto dos dispositivos para compreender melhor o que pode estar a contribuir para um problema.
Se um evento apontar para uma falha de atualização, software desatualizado, um problema de serviço recorrente ou um problema mais amplo de saúde dos endpoints, o Splashtop AEM ajuda os técnicos a decidir o que fazer a seguir e a agir em todos os dispositivos geridos.
Um fluxo de trabalho prático para gerir remotamente os registos de eventos do Windows
Se precisar de gerir remotamente os Registos de Eventos do Windows, há vários passos importantes de que convém lembrar-se. Para ajudar com isso, criámos este fluxo de trabalho prático com todos os passos a seguir ao gerir registos de eventos remotamente:
Identifique o computador afetado: O primeiro passo é identificar o dispositivo em questão. Embora isto possa parecer óbvio, é fundamental recolher informações sobre o dispositivo, incluindo o alerta, quaisquer pedidos de suporte associados, relatórios de utilizadores ou problemas conhecidos com o endpoint. Isto oferece uma boa base de trabalho.
Reveja o registo de eventos correto: Naturalmente, o passo seguinte é rever o registo. Dependendo do problema, pode tratar-se de um registo de Application, System, Security, Setup, Applications ou Service, por isso é importante consultar o registo certo para obter a informação necessária.
Filtre os dados do evento: Nem todos os dados são pertinentes. Convém filtrar a informação de que precisa, como o intervalo de tempo, o nível do evento, o tipo de evento, a origem ou o fornecedor.
Monitorize problemas recorrentes: Este evento é um incidente pontual ou um problema recorrente? Configurar alertas ajudará a identificar problemas recorrentes sem necessidade de verificar manualmente os dispositivos, para que possam ser resolvidos de forma mais eficiente.
Compare o evento com o contexto do endpoint: O contexto é importante. Certifique-se de rever os detalhes relacionados com o evento, como o estado dos patches, o software instalado, os serviços em execução, o estado do dispositivo, as atualizações recentes, entre outros. Estes detalhes contextuais podem fornecer informações importantes sobre o evento.
Investigue em segundo plano quando apropriado: Por vezes, é necessária uma investigação adicional. Certifique-se de verificar os processos, serviços ou outros detalhes do dispositivo, mas é útil investigar em segundo plano, para evitar perturbar o utilizador enquanto está a tentar trabalhar.
Tome a ação remota certa: Diferentes eventos exigirão abordagens distintas para a remediação. Isto pode exigir a aplicação de uma atualização, o reinício do dispositivo ou de um serviço, a execução de um script ou o escalonamento para resolução adicional de problemas, dependendo do problema.
Documente a constatação e o resultado: Manter a documentação atualizada é essencial para acompanhar o trabalho realizado e manter registos para problemas futuros. Certifique-se de registar o evento, a causa, a ação tomada e o resultado, para que outros agentes possam aceder à informação conforme necessário.
Melhores práticas para a gestão remota de registos de eventos do Windows
A gestão do Windows Event Log pode ser complicada, mas não tem de o ser. Seguir estas boas práticas facilitará a organização e a gestão dos registos, para que seja possível obter informações claras e acionáveis a partir deles.
As melhores práticas incluem:
Padronize os registos e os IDs de eventos para que a sua equipa possa verificar problemas comuns de forma mais eficaz.
Use filtros ao guardar e pesquisar registos, para encontrar os que precisa sem ter de analisar manualmente os registos completos.
Crie alertas para eventos importantes ou recorrentes do Windows.
Reveja os registos o mais próximo possível da altura em que ocorreu o problema.
Limite o acesso a registos sensíveis com controlos de acesso baseados em funções.
Associe as revisões dos registos de eventos ao contexto do endpoint, como o estado dos patches, serviços, inventário e alterações recentes.
Utilize ferramentas em segundo plano para resolver problemas sem interromper os utilizadores.
Use ferramentas de suporte remoto para gerir endpoints diretamente quando o problema exigir investigação prática.
Utilize ferramentas de automação para verificações repetitivas ou passos de remediação de rotina.
Documente as conclusões para que problemas semelhantes possam ser resolvidos mais rapidamente no futuro.
Gerir remotamente os registos de eventos do Windows, da revisão à resolução
Com os Registos de Eventos do Windows, as equipas de TI podem investigar problemas e compreender o contexto à sua volta, mas os registos, por si só, só fornecem informação até certo ponto. A gestão remota de registos funciona melhor quando as equipas conseguem monitorizar eventos, investigar endpoints e agir com base nas informações fornecidas para resolver a causa e prevenir problemas futuros.
Embora as ferramentas nativas do Windows possam ser úteis para verificações pontuais, consultas por script e recolha centralizada, a resolução remota de problemas muitas vezes exige mais do que apenas acesso aos registos. Com o Splashtop, as equipas de TI podem ver os Registos de Eventos do Windows a partir da consola web, monitorizar eventos importantes, investigar com ações em segundo plano e prestar suporte remoto aos utilizadores quando é necessária uma resolução prática de problemas.
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