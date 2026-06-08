Como aplicar políticas de segurança de dispositivos remotamente

A ascensão do trabalho remoto e híbrido tem sido uma vantagem para os colaboradores, mas também uma dor de cabeça para as equipas de segurança de TI. Os colaboradores podem trabalhar em movimento, muitas vezes a partir dos seus próprios dispositivos em ambientes BYOD, o que proporciona uma flexibilidade e acessibilidade sem precedentes. No entanto, isto significa que os dispositivos dos colaboradores nem sempre estão na rede corporativa, embora ainda precisem de cumprir os requisitos de segurança da empresa.
Se a TI não conseguir verificar o estado dos dispositivos, aplicar controlos, corrigir problemas e manter a visibilidade, as políticas escritas não valem o papel em que são impressas. Então, como podem as empresas aplicar políticas de segurança remotamente?
Com as ferramentas certas, as empresas podem reforçar a segurança dos endpoints, apoiar os esforços de conformidade e manter uma melhor visibilidade em ambientes de trabalho remoto. Tendo isto em mente, vamos explorar as políticas que as equipas de TI têm de aplicar, o que torna os dispositivos remotos difíceis de gerir e como aplicar políticas de segurança em todos os endpoints dos colaboradores.
O que significa aplicar remotamente políticas de segurança?
A aplicação remota de políticas permite às equipas de TI aplicar e verificar requisitos de segurança para endpoints remotos sem aceder fisicamente aos dispositivos.
Ter uma política de TI por escrito é uma coisa. Aplicá-la é outra questão, o que exige visibilidade, automatização, configurações adequadas, remediação e relatórios. Este é um processo contínuo que deve manter consistentemente os padrões de segurança, e não uma configuração única.
Políticas de segurança comuns que as equipas de TI precisam de aplicar nos dispositivos dos colaboradores
Embora as necessidades de segurança individuais variem, há várias necessidades universais que as equipas de TI irão aplicar em todas as empresas. As políticas de segurança comuns incluem:
Requisitos de palavra-passe e bloqueio de ecrã.
Requisitos de atualização do sistema operativo.
Requisitos de atualização de aplicações de terceiros.
Estado da firewall e do antivírus.
Aplicações de software aprovadas e/ou bloqueadas.
Inventário de dispositivos e estado de propriedade.
Permissões de acesso remoto.
Definições de encriptação e proteção de dados.
Acesso de utilizadores e controlos de privilégio mínimo.
Definições de Wi-Fi, VPN e proxy (quando aplicável).
Porque é mais difícil manter os dispositivos dos colaboradores remotos em conformidade
Existem vários fatores que contribuem para os desafios operacionais, especialmente quando comparados com os dispositivos no escritório, incluindo:
1. A TI tem menos acesso direto a cada dispositivo
Quando os colaboradores trabalham em movimento, os seus endpoints estão frequentemente desligados da rede corporativa. Isto significa que é mais difícil para as equipas de TI aceder-lhes quando necessário, e podem falhar janelas de manutenção, tornando as verificações manuais desafiantes e pouco fiáveis.
2 . O estado do dispositivo pode mudar entre verificações
A conformidade de TI não é uma condição estática. Os dispositivos podem ficar desatualizados, falhar atualizações, alterar definições, instalar software não autorizado ou, de outra forma, deixar de estar em conformidade. Assim, a visibilidade contínua é essencial para garantir que a conformidade é mantida em todos os momentos, em vez de depender de auditorias pontuais.
3. O acompanhamento manual não escala
Quando é necessário gerir vários endpoints remotos, esperar que os colaboradores atualizem e façam a gestão manual dos seus dispositivos é, no mínimo, pouco fiável. O envio de e-mails de lembrete e o acompanhamento manual de problemas levam a uma aplicação inconsistente e aumentam o risco de erro humano; a chave é usar ferramentas que escalem de forma fiável com processos repetíveis.
4. Ferramentas diferentes podem tratar partes diferentes do fluxo de trabalho
As organizações utilizam frequentemente várias ferramentas nos seus fluxos de trabalho, incluindo Mobile Device Management (MDM), monitorização e gestão remotas (RMM), software antivírus, suporte remoto e software de gestão de patches. No entanto, fazê-los funcionar em conjunto pode ser um desafio. Os agentes de TI devem conseguir identificar problemas e agir rapidamente, por isso, usar uma plataforma unificada pode ajudar a reduzir a complexidade e a melhorar a capacidade de resposta.
Como aplicar remotamente políticas de segurança nos dispositivos dos colaboradores
Se quiser reforçar a segurança em todos os dispositivos dos colaboradores remotos, isso é possível, mas há alguns passos essenciais a seguir. Siga estes passos para criar uma abordagem mais consistente e repetível para aplicar políticas de segurança em endpoints remotos:
1. Inventarie todos os endpoints geridos
As equipas de TI precisam de saber que dispositivos precisam de gerir antes de poderem aplicar políticas. Isto significa que um inventário atualizado é essencial, de preferência com atualizações automáticas do inventário. Isto deve incluir a propriedade do dispositivo, a versão do SO, o software instalado, a atribuição de utilizador, a localização e o estado de gestão, para facilitar a classificação e a gestão.
2. Defina as linhas de base de segurança
Quando todos os dispositivos forem conhecidos, também é importante estabelecer as suas linhas de base de segurança. Estas devem traduzir os requisitos da empresa em definições aplicáveis, incluindo o estado das correções, software aprovado, estado da firewall, requisitos de acesso, entre outros.
3. Aplicar políticas através de ferramentas de gestão de endpoints
Depois de definidas, as políticas também precisam de ser aplicadas a partir de uma localização central, em vez de ficarem a cargo dos utilizadores finais. Ferramentas como software MDM ou RMM, Microsoft Intune e ferramentas de gestão de endpoints podem ajudar a aplicar políticas de segurança em todos os endpoints.
4. Monitorize a conformidade continuamente
As equipas de TI devem conseguir ver quais os dispositivos que estão em conformidade, quais os que não estão em conformidade e porquê. Isto é mais bem conseguido através de painéis centralizados, alertas automatizados, relatórios e informações de estado ao nível do dispositivo.
5. Aplicar patches aos sistemas operativos e aplicações de terceiros
A aplicação de patches é um dos aspetos mais importantes da aplicação de políticas de endpoint. Os dispositivos em todo o ambiente dos seus endpoints devem manter-se atualizados, uma vez que software desatualizado pode expor vulnerabilidades. A aplicação de patches deve incluir tanto os sistemas operativos como as aplicações de terceiros, para apoiar os requisitos de segurança, reduzir a exposição evitável e manter a prontidão para auditorias.
6. Automatize a correção de problemas comuns
A automação é uma ferramenta poderosa para manter os dispositivos seguros sem exigir trabalho manual. Com uma boa automação, é possível executar automaticamente tarefas comuns, incluindo acionar atualizações, reiniciar serviços ou dispositivos, executar scripts, aplicar alterações, entre outras, mantendo assim a segurança enquanto se libertam os agentes.
7. Use suporte remoto quando a automatização não é suficiente
Se a automação, por si só, não for suficiente para determinados endpoints ou problemas, o software de suporte remoto ajuda os técnicos a investigar problemas, diagnosticar dispositivos e aplicar correções a partir de qualquer lugar. Isto torna o suporte mais rápido e mais facilmente acessível, independentemente de onde os agentes estejam.
8. Mantenha registos para auditorias e revisões
A aplicação deve incluir evidências que sustentem auditorias, revisões e relatórios de conformidade. Isto pode incluir registos, relatórios de estado de patches, relatórios de inventário e resultados de políticas, tudo isto ajudando as equipas de TI a mostrar o que foi verificado, o que foi alterado e o que precisa de atenção, além de demonstrar compromisso com a segurança.
Onde MDM, UEM, Intune e a gestão de endpoints se enquadram
Agora, vejamos algumas ferramentas normalmente usadas para reforçar a segurança dos dispositivos. Existem várias formas de as equipas de TI gerirem a segurança dos dispositivos remotamente, incluindo:
Ferramentas de MDM e UEM
As ferramentas de Mobile Device Management e Unified Endpoint Management (UEM) são normalmente utilizadas para registar dispositivos, aplicar políticas de configuração, gerir dispositivos móveis e impor requisitos de acesso. Isto torna-os ferramentas úteis para gerir inventários e reforçar a segurança, pelo que são boas bases de referência para a segurança remota.
Microsoft Intune
Para ambientes centrados na Microsoft, Microsoft Intune é uma ferramenta de gestão de endpoints amplamente utilizada. Pode ajudar a aplicar políticas de segurança, a gerir a conformidade dos dispositivos e a suportar o acesso condicional, embora as equipas possam ainda precisar de ferramentas adicionais para uma aplicação de patches mais rápida, maior visibilidade dos endpoints e remediação remota.
Ferramentas de gestão de endpoints e suporte remoto
Com a gestão de endpoints e ferramentas de suporte remoto, as equipas de TI podem manter a visibilidade, aplicar patches aos dispositivos e resolver problemas nos endpoints a partir de qualquer lugar. Com software como o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), as equipas de TI podem definir e aplicar políticas em todos os endpoints, com inventário automático, aplicação de patches e alertas para manter a cibersegurança.
Como o Splashtop AEM ajuda a aplicar políticas de segurança de endpoints
Quando os dispositivos dos colaboradores estão distribuídos por várias localizações, Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a centralizar a visibilidade, automatizar a aplicação de patches e executar ações de remediação remota a partir de um único local. Isto ajuda a tornar a aplicação de políticas mais consistente em ambientes de endpoints distribuídos.
Com o Splashtop AEM, é possível:
1. Ver o estado dos endpoints num só lugar
O Splashtop AEM permite que as equipas de TI monitorizem os seus endpoints e inventário a partir de uma única consola, incluindo a integridade dos endpoints, o inventário, o estado dos patches e a postura de segurança. Isto proporciona a visibilidade de que as equipas de TI precisam para gerir dispositivos e aplicar a segurança em todos os endpoints.
2. Aplicar patches aos dispositivos em tempo real
A gestão automatizada de patches do Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a atualizar sistemas operativos e aplicações de terceiros em vários dispositivos, sem necessidade de os utilizadores as instalarem manualmente. Com isso, as equipas de TI podem manter os endpoints corrigidos e atualizados, aplicando políticas em todos os dispositivos e cumprindo os calendários de atualizações.
3. Identifique e priorize as vulnerabilidades
Com os insights baseados em CVE do Splashtop AEM, as equipas de TI podem compreender melhor as vulnerabilidades que afetam o seu ambiente e dar prioridade às que devem ser corrigidas. Isto ajuda as organizações a priorizar o trabalho de remediação e a apoiar os fluxos de trabalho de segurança e conformidade com um contexto de vulnerabilidades mais claro.
4. Automatize os fluxos de trabalho de remediação
O Splashtop AEM traz o poder da automatização às equipas de TI, tornando os fluxos de trabalho mais rápidos e eficientes. Isto inclui automação baseada em políticas, alertas, scripting e ações de remediação, concebidos para corrigir problemas comuns nos endpoints. Isto reduz o trabalho manual repetitivo e ajuda a aplicar políticas e definições em ambientes distribuídos.
5. Prestar suporte remoto a dispositivos quando os problemas exigirem investigação
Quando a automação não é suficiente, a Splashtop também oferece acesso remoto e suporte, permitindo que os agentes de TI resolvam problemas nos dispositivos diretamente a partir de qualquer lugar. Com a Splashtop, é fácil aceder e gerir endpoints remotos em vários dispositivos, melhorando a resolução de problemas e os fluxos de trabalho de TI.
Boas práticas para criar um fluxo de trabalho repetível de aplicação de políticas
Embora existam vários fatores e variáveis a considerar, compilámos uma lista de melhores práticas para a aplicação da cibersegurança. As melhores práticas incluem:
Comece pelas políticas que gerem os maiores riscos.
Use grupos de dispositivos para aplicar políticas por função, departamento ou nível de risco.
Monitorize continuamente os resultados das políticas, em vez de depender de verificações periódicas.
Automatize correções comuns para situações em que o caminho de remediação é claro.
Manter os utilizadores fora da aplicação rotineira de políticas (sempre que possível), para que a TI possa tratar disso.
Reveja as ações falhadas e os problemas recorrentes para identificar o que correu mal e melhorar o fluxo de trabalho.
Mantenha registos e relatórios para demonstrar a conformidade de TI e manter a preparação para auditorias.
Reveja as políticas à medida que os dispositivos, as aplicações e os modelos de trabalho mudam.
Aplicar políticas de segurança em dispositivos remotos com Splashtop AEM
A aplicação de políticas de segurança remotas pode ser desafiante sem as ferramentas certas, e as políticas escritas só são úteis quando podem ser aplicadas de forma consistente em todos os endpoints. Isto requer visibilidade, automação robusta, gestão de patches, relatórios e muito mais.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem simplificar a gestão de endpoints com aplicação de patches em tempo real, insights de segurança baseados em CVE, inventário de endpoints, alertas e remediação remota. Isto ajuda as equipas a gerir dispositivos remotos de forma mais consistente, reduzir o trabalho manual de aplicação de políticas e reforçar a segurança dos endpoints e a preparação para auditorias.
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