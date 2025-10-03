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Boas Festas 2018 e Great Splashtop Avaliações

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Enviámos recentemente as nossas saudações de férias de 2018/ano em análise/o que vem no próximo e-mail (em baixo) e recebemos grandes respostas dos nossos maravilhosos clientes.

Eis algumas das nossas respostas favoritas ao e-mail de férias

"FANTÁVEL! Vocês do rock. Obrigado por serem um produto e valor melhor do queLogMeInGoToMyPC, e mais” - J

"Absolutamente adoro o teu produto!!! Tão feliz por ter mudado de TeamViewer para a tua empresa!!! "- Steve

"Trabalhaste tipos muito. Bem merecido. " - José

"Bom trabalho e ótimo produto!! Chapéus para o grande desenvolvimento do produto. Envergonha a LogMein. "- Paul

"Tu és os melhores. Tão arrependido pagámos 500 dólares para o TeamViewer, porque o Splashtop é muito melhor e é o que usamos 99% do tempo. Estes novos recursos são incríveis e não posso esperar pela nova versão. Provavelmente vamos até atualizar a nossa conta. " - Frank

E aqui está uma cópia do e-mail de férias, no caso de ainda não viste...

Boas Festas do Splashtop e veja o que aí vem

2018 tem sido um ano emocionante!

Tem sido um ano de inovação e crescimento à medida que entregamos novas edições de produtos, lançámos novas funcionalidades, incluindo multi-para-multi monitor, e atingimos novos máximos para a satisfação e apoio do cliente.

Dê uma olhadela aos 10 novos recursos do Splashtop adicionados este ano

Agradecemos a sua ajuda em todas as nossas conquistas no ano de 2018

85 milhões de sessões de acesso remoto

1.000.000 de novos usuários

2.000 avaliações de 5 estrelas

99/100 Satisfação do Cliente (NPS Score)

Pronto para mais? Veja o que vem em 2019

Incluindo transferência de arquivos arrastar e soltar, gravação de sessão, integração antivírus e muito mais.

Um abraço de todos os membros da Equipe Splashtop

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Não é necessário cartão de crédito.

7 dias de acesso remoto gratuito para os feriados.

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