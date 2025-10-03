Boas Festas 2018 e Great Splashtop Avaliações

Enviámos recentemente as nossas saudações de férias de 2018/ano em análise/o que vem no próximo e-mail (em baixo) e recebemos grandes respostas dos nossos maravilhosos clientes.
Eis algumas das nossas respostas favoritas ao e-mail de férias
"FANTÁVEL! Vocês do rock. Obrigado por serem um produto e valor melhor do queLogMeInGoToMyPC, e mais” - J
"Absolutamente adoro o teu produto!!! Tão feliz por ter mudado de TeamViewer para a tua empresa!!! "- Steve
"Trabalhaste tipos muito. Bem merecido. " - José
"Bom trabalho e ótimo produto!! Chapéus para o grande desenvolvimento do produto. Envergonha a LogMein. "- Paul
"Tu és os melhores. Tão arrependido pagámos 500 dólares para o TeamViewer, porque o Splashtop é muito melhor e é o que usamos 99% do tempo. Estes novos recursos são incríveis e não posso esperar pela nova versão. Provavelmente vamos até atualizar a nossa conta. " - Frank
E aqui está uma cópia do e-mail de férias, no caso de ainda não viste...
Boas Festas do Splashtop e veja o que aí vem
2018 tem sido um ano emocionante!
Tem sido um ano de inovação e crescimento à medida que entregamos novas edições de produtos, lançámos novas funcionalidades, incluindo multi-para-multi monitor, e atingimos novos máximos para a satisfação e apoio do cliente.
Dê uma olhadela aos 10 novos recursos do Splashtop adicionados este ano
Agradecemos a sua ajuda em todas as nossas conquistas no ano de 2018
85 milhões de sessões de acesso remoto
1.000.000 de novos usuários
2.000 avaliações de 5 estrelas
99/100 Satisfação do Cliente (NPS Score)
Pronto para mais? Veja o que vem em 2019
Incluindo transferência de arquivos arrastar e soltar, gravação de sessão, integração antivírus e muito mais.
Um abraço de todos os membros da Equipe Splashtop
Experimente a Splashtop agora!
Não é necessário cartão de crédito.
7 dias de acesso remoto gratuito para os feriados.