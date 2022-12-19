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Pet dog looking at a computer screen

A equipe de TI da PETstock trocou o TeamViewer pela Splashtop

A PETStock conseguiu reduzir seus custos operacionais e oferecer à sua equipe de TI uma ferramenta de suporte remoto simples e habilitada com SSO

Sumário

Shaun Dunstan, IT Manager da PETstock, explica como a PETstock mudou para a Splashtop para suportar as suas necessidades operacionais de TI. A PETstock estava anteriormente com o TeamViewer, mas decidiu mudar para a Splashtop para reduzir o custo operacional e oferecer à equipe de TI uma ferramenta de suporte remoto mais fácil de utilizar, ativada com Single Sign-On (SSO).

O desafio: Reduzir o custo operacional e o número de CPUs

Como Gestor de TI da equipe de suporte da empresa, Shaun e a sua equipe foram encarregados de manter e apoiar as operações de TI. Para automatizar processos e aumentar a eficiência, a equipe de suporte usava o TeamViewer para realizar a maioria das tarefas.

No entanto, o TeamViewer era muito caro e exigia muitos recursos dos computadores. “Eu queria um produto que fosse um pouco mais leve e mais fácil de gerenciar”, disse Shaun.

Ele ainda explicou que qualquer um que tenha usado o TeamViewer sabe o quão ruim é ter que instalar e usar uma solução tão pesada. “As políticas e opções de configuração do TeamViewer não funcionavam muito bem na prática, nós tivemos vários problemas ao auxiliar nossos clientes conforme era necessário”, disse Shaun.

A equipe de TI da PETstock explorou várias ferramentas até experimentar a Splashtop. Descobriram que a Splashtop não só veio com todas as funcionalidades certas, como também foi bastante fácil de implementar através das equipes RMM.

A Solução: Splashtop

O Splashtop ofereceu à PETstock uma maneira fácil de gerir todas as suas necessidades de suporte técnico remoto. O Splashtop oferece os mesmos recursos principais que o TeamViewer, e veio a um custo consideravelmente mais baixo e precisava de menos recursos informáticos.

"Splashtop é uma alternativa muito boa ao TeamViewer", disse Shaun. "É fácil ter permissões granulares e permitir que um técnico tenha acesso apenas a um único dispositivo". A Splashtop também vem com recursos de segurança robustas como encriptação TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos, verificação em dois fatores e múltiplas opções de senha de segundo nível.

E mais recentemente, a Splashtop adicionou uma camada extra de proteção à sua solução de acesso remoto: Integração SSO que permite aos usuários autenticarem a sua conta Splashtop usando o seu ID de usuário de SSO centralizado e senha. Isto foi particularmente importante para a equipe de Shaun, pois eles usavam o diretório Azure Active.

O Resultado: Uma Migração sem Esforço para uma Solução Mais Leve, Segura e Confiável de Acesso Remoto

A equipe de suporte da PETstock foi capaz de migrar do TeamViewer para a solução da Splashtop facilmente. A equipe de Shaun usou uma ferramenta RMM para implantar o Splashtop Streamer e, ao mesmo tempo, desativar o TeamViewer.

A equipe de TI da PETstock seguiu as instruções da equipe de suporte da Splashtop para habilitar o SSO com o Azure para 25 técnicos que oferecem suporte a cerca de 1.200 clientes.

Tudo está correndo bem e Shaun e a sua equipe estão realmente felizes com a confiabilidade e apoio que estão recebendo da equipe de apoio. E como bônus adicional, a PETstock poupou 20% depois de mudar da TeamViewer para o Splashtop.

Detalhes

Sobre a PETstock

Fundada em 2002, a PETstock é um negócio 100% australiano, familiar e operado, oferecendo produtos e serviços da melhor qualidade aos animais de estimação.

Saiba mais sobre a PETstock.

Sobre o Splashtop Enterprise

A Splashtop Enterprise é a melhor solução de acesso remoto a computadores e suporte remoto para empresas. As equipes de TI podem fornecer suporte remoto sob demanda a qualquer dispositivo, e acessar remotamente a qualquer computador não vigiado. o TI também podem permitir que empregados e estudantes trabalhem a partir de casa com acesso remoto aos computadores do trabalho. O Splashtop Enterprise também inclui integração SSO/SAML e outras capacidades de gestão remota de computadores.

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Sobre a integração da Splashtop com o SSO

Com a integração SSO, os usuários Splashtop podem autenticar a sua conta Splashtop usando o seu ID de usuário SSO centralizado e senha. O SSO da Splashtop faz uso dos padrões SAML 2.0 e se integra com todos os principais fornecedores de identidade. 

Saiba mais sobre o SSO da Splashtop.

O que os Clientes Estão a Dizer

Descobrimos que a Splashtop é uma boa alternativa ao TeamViewer, mais leve nos recursos e agradável por padrão, que não tenha uma identificação local de cliente e um passe que qualquer pessoa pode usar para conectar.

Shaun Dunstan, IT Manager at PETstock

Manager being enabled with remote film production with Splashtop

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