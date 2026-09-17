Os custos da gestão de endpoints são fáceis de subestimar. A subscrição de software pode ser a despesa mais visível, mas é apenas uma parte do que uma organização gasta para manter os dispositivos atualizados, seguros, visíveis e operacionais.
O total também pode incluir ferramentas especializadas, trabalho de TI, manutenção recorrente, relatórios, resolução de problemas e o trabalho administrativo necessário para coordenar vários sistemas.
Num inquérito a 250 profissionais de TI e de managed service provider, 72% das organizações ficaram num estado intermédio. Tinham ferramentas de gestão de endpoints implementadas, mas fluxos de trabalho fragmentados e automação inconsistente limitaram os ganhos operacionais alcançados.
Este guia explica como o software de gestão de endpoints é tarifado, que despesas contribuem para o custo total de propriedade, como calcular o custo atual e onde as equipas de TI podem reduzir gastos desnecessários e esforço manual.
Também analisa como o Splashtop AEM pode centralizar e automatizar fluxos de trabalho comuns de gestão de endpoints. A Calculadora de ROI do Splashtop AEM utiliza a contagem de endpoints, os custos de mão de obra de TI e a despesa atual com ferramentas para estimar potenciais poupanças com o Splashtop AEM.
Quanto custa a gestão de endpoints?
Não existe um preço universal para a gestão de endpoints. O valor pago por uma organização depende de fatores como o número de endpoints ou utilizadores, as capacidades incluídas na plataforma, os requisitos de serviço e suporte e os produtos adicionais necessários para colmatar lacunas na solução principal.
É útil separar o preço do software do custo total da gestão de endpoints. O preço do software é o montante pago ao fornecedor. O custo total inclui o software, as ferramentas de apoio, o trabalho de TI e os custos administrativos indiretos necessários para gerir o ambiente.
Preço por endpoint
Com a definição de preços por endpoint, a organização paga de acordo com o número de dispositivos geridos. Este modelo é relativamente simples quando a contagem de dispositivos reflete de perto o âmbito da carga de trabalho de gestão.
As tarifas por endpoint podem variar consoante o volume, a duração do contrato, o nível de funcionalidades ou os tipos de dispositivos abrangidos. As organizações devem também confirmar se todas as capacidades necessárias estão incluídas ou são vendidas separadamente.
Preços por utilizador
Algumas plataformas cobram de acordo com o número de utilizadores. Isto pode simplificar o licenciamento quando os colaboradores utilizam um número consistente de dispositivos, mas a lógica económica pode mudar quando cada colaborador trabalha num desktop, portátil, máquina virtual ou outro endpoint gerido.
Avaliar preços por utilizador exige olhar para além da contagem de utilizadores e compreender quantos dispositivos a plataforma vai realmente precisar de gerir.
Preços em pacote e baseados em plataforma
As capacidades de gestão de endpoints podem estar incluídas numa plataforma mais ampla de produtividade, segurança ou gestão de TI. O empacotamento pode reduzir o número de subscrições individuais que uma organização adquire, dependendo da funcionalidade incluída e de quão bem esta responde aos requisitos operacionais.
Uma funcionalidade incluída pode ainda gerar custos adicionais quando as equipas precisam de outros produtos para aplicação de patches de terceiros, visibilidade em tempo real, suporte remoto, automatização, relatórios ou remediação. O conjunto completo de ferramentas e o trabalho necessário para o operar determinam o custo real.
O que compõe o custo total da gestão de endpoints?
Uma avaliação prática de custos deve ter em conta a plataforma de gestão de endpoints, ferramentas adicionais, mão de obra de TI e a sobrecarga necessária para coordenar o trabalho. Analisar estas categorias em conjunto oferece uma base de referência mais realista do que apenas as taxas de licenciamento.
Software e licenciamento de gestão de endpoints
Comece pela subscrição principal. Dependendo do fornecedor e do modelo de preços, o custo pode basear-se em dispositivos, utilizadores, técnicos ou numa licença de plataforma mais abrangente.
Depois, tenha em conta níveis de funcionalidades mais elevados, extras pagos, pacotes de serviços, custos de implementação e taxas de suporte necessários para o seu ambiente. Reveja também os termos de renovação e os limites de volume, uma vez que estes podem afetar o total anual à medida que a organização cresce.
Ferramentas adicionais de endpoint
As pilhas de gestão de endpoints expandem-se frequentemente de forma incremental. As equipas de IT adicionam produtos quando a plataforma atual não responde a um requisito de forma eficiente ou quando um fluxo de trabalho especializado exige funcionalidades mais avançadas.
As adições mais comuns incluem:
Aplicação de patches ao sistema operativo e a aplicações de terceiros
Acesso remoto e suporte remoto
Implementação de software
Scripting e automação
Monitorização e alertas
Inventário de hardware e software
Visibilidade de vulnerabilidades
Mão de obra de TI
Os custos de mão de obra são frequentemente ignorados porque aparecem no orçamento geral de IT em vez de surgirem numa fatura de gestão de endpoints. No entanto, o trabalho recorrente pode representar uma parte significativa do custo total.
Esse trabalho pode incluir rever o estado dos endpoints, identificar atualizações em falta, implementar patches, confirmar instalações bem-sucedidas, acompanhar falhas, investigar problemas, executar manutenção, corrigir problemas e produzir relatórios.
A tecnologia, por si só, não elimina este esforço. Fluxos de trabalho fragmentados e automação inconsistente podem fazer com que as equipas de TI executem tarefas manuais mesmo depois de as ferramentas de gestão de endpoints terem sido implementadas.
Custos administrativos indiretos e mudança entre ferramentas
Cada sistema adicional pode introduzir as suas próprias políticas, permissões, integrações, relatórios, requisitos de formação e calendário de manutenção. Os administradores também podem precisar de conciliar informações inconsistentes entre produtos ou alternar entre consolas para concluir um único fluxo de trabalho.
Esta sobrecarga é mais difícil de ver numa ordem de compra, mas consome tempo e aumenta o esforço necessário para gerir cada endpoint. Compreender estas categorias de custos também fornece os dados necessários para avaliar potenciais poupanças com a automação e a consolidação de ferramentas.
Como calcular o custo atual da gestão de endpoints
Utilize o processo seguinte para estabelecer uma referência anual prática.
Calcule a despesa anual com software de gestão de endpoints: Some o custo anual da sua plataforma principal de gestão de endpoints e dos produtos pagos que suportam os mesmos fluxos de trabalho. Mantenha o âmbito focado nas operações de endpoint, em vez de incluir infraestrutura de TI não relacionada.
Estime o trabalho de TI gasto na gestão de endpoints: Identifique atividades recorrentes, como aplicação de patches, monitorização, manutenção de software, relatórios, resolução de problemas, remediação e administração de políticas. Estime as horas gastas nelas todos os meses, converta esse valor num total anual e multiplique-o por um pressuposto adequado de custo horário de mão de obra.
Identifique custos de ferramentas sobrepostos: Reveja onde mais do que uma plataforma fornece aplicação de patches, suporte remoto, inventário, scripting, monitorização, implementação de software ou funções semelhantes. Conte apenas sobreposição genuína. Um produto especializado que continue a responder a um requisito distinto deve permanecer no cálculo.
Calcule o total anual: Combine os custos relevantes de software, ferramentas de apoio e mão de obra para criar uma base de referência. Em seguida, pode dividir o total anual pelo número de endpoints geridos para estimar o custo anual de gestão por endpoint.
Quer estimar a oportunidade mais rapidamente?
Utilize a Calculadora de ROI do Splashtop AEM para estimar o potencial impacto financeiro no seu ambiente com base em dados como o número de endpoints, o custo de mão de obra de IT e a despesa anual atual com ferramentas. A calculadora pode estimar a poupança anual, as horas de IT poupadas, a poupança por endpoint, o período de retorno e o ROI do primeiro ano.
Porque é que os custos de gestão de endpoints aumentam à medida que os ambientes crescem
O crescimento afeta mais do que a quantidade de licenças. À medida que os ambientes se expandem, as equipas de TI podem ter de gerir:
Mais endpoints que requerem atualizações, monitorização e manutenção
Mais versões de sistemas operativos e aplicações
Mais eventos de aplicação de patches e remediação
Mais tarefas falhadas e exceções que exigem acompanhamento
Mais grupos de dispositivos, configurações e políticas
Mais requisitos de relatórios e verificação
Mais coordenação entre ferramentas e fontes de dados separadas
Sem fluxos de trabalho padronizados, o esforço administrativo pode aumentar rapidamente. Uma automatização eficaz pode evitar que a mão de obra aumente ao mesmo ritmo que o número de endpoints, aplicando políticas consistentes e tratando trabalho repetível em grupos de dispositivos.
Isto permite que as equipas de TI existentes dediquem mais tempo a exceções, problemas complexos e iniciativas de maior valor, em vez de repetirem os mesmos passos de manutenção em endpoints individuais.
Como podem as equipas de TI reduzir os custos de gestão de endpoints?
Reduzir os custos de gestão de endpoints exige analisar tanto os gastos com software como o trabalho necessário para gerir o ambiente. As equipas de TI devem procurar oportunidades para:
Automatize o trabalho repetitivo: Reduza o esforço manual em aplicação de patches, monitorização, manutenção, execução de scripts e remediação de rotina.
Consolide ferramentas sobrepostas: Elimine capacidades redundantes e reduza a sobrecarga de manter consolas, políticas, integrações e relatórios separados.
Padronize políticas e fluxos de trabalho: Use grupos de dispositivos, políticas de patches, agendas e processos de correção consistentes em vez de gerir endpoints individualmente.
Melhore a visibilidade dos endpoints: Dê aos administradores a informação necessária para dar prioridade aos dispositivos que exigem ação e evitar investigações desnecessárias.
A abordagem certa depende das ferramentas e dos requisitos existentes da organização. Quaisquer alterações devem preservar as capacidades necessárias, ao mesmo tempo que reduzem despesas redundantes e trabalho administrativo recorrente.
Como o Splashtop AEM pode ajudar a reduzir a sobrecarga da gestão de endpoints
Splashtop AEM reúne atividades comuns de gestão de endpoints no mesmo ambiente utilizado para acesso remoto e suporte remoto da Splashtop. As equipas de TI podem usar visibilidade centralizada, gestão baseada em políticas e automatização para reduzir o trabalho recorrente nos endpoints geridos.
1. Automatize a aplicação de patches do sistema operativo e de software de terceiros
Splashtop AEM suporta a aplicação automatizada de patches do sistema operativo e de aplicações de terceiros em endpoints Windows e macOS. Os administradores podem definir políticas e horários, implementar atualizações e monitorizar o estado dos patches sem ter de tratar de cada dispositivo individualmente.
Isto pode reduzir o tempo gasto a identificar atualizações em falta, iniciar implementações e verificar se os patches foram instalados com sucesso.
2. Gerir políticas de endpoints e tarefas recorrentes
Políticas de endpoints, scripts e tarefas, alertas proativos e remediação automatizada ajudam as equipas de TI a aplicar processos repetíveis em grupos de dispositivos. O trabalho de rotina pode ser executado em segundo plano enquanto os administradores se concentram nos endpoints que requerem atenção direta.
Por exemplo, as equipas podem agendar manutenção, executar scripts em vários dispositivos, monitorizar condições definidas e acionar ações quando um endpoint cumpre critérios especificados.
3. Melhorar a visibilidade dos endpoints
O inventário centralizado de hardware e software, o estado dos patches, os insights do dashboard e os insights de CVE com tecnologia de IA ajudam as equipas de IT a compreender o estado dos endpoints geridos e a decidir onde é necessária ação.
Uma visibilidade mais clara pode reduzir o esforço manual necessário para reunir informações de fontes separadas antes de aplicar patches, resolver problemas ou elaborar relatórios.
4. Ligar os fluxos de trabalho de gestão de endpoints e suporte remoto
As organizações que utilizam Splashtop para suporte remoto podem gerir e resolver problemas em endpoints no ambiente mais amplo da Splashtop. Quando um problema exige intervenção prática, os técnicos podem passar das informações do endpoint para o suporte remoto sem depender de fluxos de trabalho desligados.
O conjunto de ferramentas adequado continua a depender dos requisitos da organização. Splashtop AEM pode consolidar vários fluxos de trabalho comuns de gestão de endpoints e complementar outras plataformas quando ainda são necessárias capacidades mais amplas de gestão de dispositivos, segurança ou funcionalidades especializadas.
Veja o que a redução dos custos de gestão de endpoints pode significar para a sua organização
As poupanças potenciais dependem do seu ponto de partida. O número de endpoints, os custos de mão de obra de TI, a despesa atual com software e o volume de trabalho que pode realisticamente ser automatizado ou consolidado influenciam o retorno.
A Calculadora de ROI do Splashtop AEM permite aplicar essas variáveis ao seu ambiente e estimar potenciais poupanças anuais, horas de TI poupadas, poupança por endpoint, período de retorno e ROI do primeiro ano.
Os resultados são estimativas e as poupanças reais variam consoante as suas ferramentas, custos e fluxos de trabalho. Ainda assim, podem servir como um ponto de partida útil para avaliar o impacto financeiro de uma abordagem mais automatizada e centralizada à gestão de endpoints.