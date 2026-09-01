Descubra o ROI da Splashtop AEM
Estima as poupanças anuais, as horas poupadas e o retorno da automatização de patches e gestão de endpoints com a Splashtop AEM. Não é necessário iniciar sessão para ver o seu orçamento.
30M+os utilizadores confiam na Splashtop em todo o mundo
85%das empresas Fortune 500 usam o Splashtop
20+ anosDispositivos de segurança e suporte
Melhor Avaliaçãopara gestão de endpoints no G2
Como calculamos a sua estimativa
O que a calculadora modela:
A calculadora estima as poupanças potenciais em duas áreas principais: tempo e ferramentas. Mede o valor do tempo poupado ao automatizar tarefas rotineiras de gestão de endpoints, com base nos custos laborais de TI, bem como nas potenciais poupanças ao reduzir ou consolidar ferramentas existentes. As estimativas utilizam referências da indústria para atividades comuns de gestão de endpoints e ganhos típicos de eficiência provenientes da automação.
O que controla:
Personalize a calculadora usando alguns inputs-chave sobre o seu ambiente e custos atuais. Selecione a abordagem que melhor reflita a forma como opera hoje e depois escolha um cenário, conservador, esperado ou agressivo, para ajustar as suposições usadas no cálculo. Pode atualizar qualquer entrada ou alternar cenários a qualquer momento para explorar diferentes pressupostos, comparar potenciais resultados e ver uma variedade de poupanças estimadas.
As estimativas utilizam parâmetros padrão de gestão de endpoints e o cenário que seleciona. Os seus resultados reais vão variar.
Perguntas Frequentes
O que estima a calculadora de ROI da Splashtop AEM?
Como funciona a calculadora?
Tenho de iniciar sessão, falar com o departamento de vendas ou comprar alguma coisa para o usar?
Quão precisas são as estimativas?
O que determina a estimativa de poupança?
O Splashtop AEM substitui o meu RMM atual ou o Microsoft Intune?
Quanto custa o Splashtop AEM?
Posso mesmo poupar 50% ao mudar de outro RMM?
O que é uma avaliação personalizada do ROI e o que acontece a seguir?
ESTÁ A PENSAR SUBSTITUIR O SEU RMM ATUAL?