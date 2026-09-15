As redes hospitalares incluem uma grande variedade de dispositivos, incluindo até milhares de endpoints distribuídos, como desktops de postos de enfermagem, tablets de profissionais clínicos e dispositivos médicos ligados.
No entanto, cada um destes endpoints é um potencial ponto de entrada para atacantes, podendo dar-lhes acesso a Informações de Saúde Protegidas eletrónicas (ePHI).
As equipas de TI das empresas de saúde devem equilibrar facilidade de utilização e segurança, mantendo a conformidade com a HIPAA. Isto exige supervisão centralizada para proteger e gerir adequadamente cada endpoint; caso contrário, perderão visibilidade sobre quais os dispositivos desatualizados ou vulneráveis.
Com isso em mente, vamos explorar como as equipas de IT podem gerir endpoints de forma segura sem interromper os utilizadores nem afetar a eficiência. Vamos analisar os desafios que as equipas de IT na área da saúde enfrentam e as melhores práticas para a gestão de endpoints.
Porque é que os endpoints são importantes em ambientes clínicos
As organizações de saúde, incluindo hospitais, consultórios médicos e afins, têm uma variedade de endpoints para gerir. Isto inclui estações de trabalho, tablets de clínicos e até dispositivos de Internet of Medical Things (IoMT), como bombas de infusão ou dispositivos médicos vestíveis.
Cada um destes endpoints é importante para o tratamento dos pacientes e pode conter informações pessoais sensíveis. Se um endpoint for comprometido, isso pode atrasar decisões de tratamento, expor dados de pacientes e causar múltiplas interrupções.
Não é exagero dizer que vidas podem depender de estes dispositivos funcionarem corretamente e manterem níveis elevados de segurança.
Os verdadeiros desafios por trás da gestão de endpoints na área da saúde
Então, o que torna difícil a gestão de endpoints na área da saúde? Há vários fatores que podem criar desafios quando as equipas de TI precisam de atualizar, gerir ou resolver problemas em endpoints, incluindo:
Diversidade de dispositivos: A enorme variedade de tipos de endpoints, incluindo dispositivos IoMT, pode dificultar a gestão eficaz de tudo, especialmente a partir de um único local.
Sistemas legados: Muitas instituições dependem de dispositivos mais antigos que se tornaram partes essenciais da sua infraestrutura tecnológica, mas que podem já não receber atualizações nem suporte.
Shadow IT e dispositivos BYOD: Bring-Your-Own-Device (BYOD) é excelente para permitir que os colaboradores usem os dispositivos da sua preferência, mas também pode dificultar a gestão de tudo. Isto torna-se ainda mais desafiante se os colaboradores utilizarem dispositivos não geridos sem o conhecimento da equipa de TI.
Recursos limitados de TI: Quando os dispositivos têm de ser geridos e suportados manualmente, pequenas equipas de TI podem ter dificuldade em acompanhar tudo. Sem uma plataforma robusta de gestão de endpoints, podem facilmente perder o controlo dos dispositivos, falhar atualizações vitais ou não detetar quando um endpoint foi comprometido.
Sem margem para inatividade: Os hospitais e outras unidades de saúde não podem dar-se ao luxo de processos de atualização demorados ou interrupções. Esta tolerância zero à inatividade pode tornar a resolução de problemas e a aplicação de patches nos dispositivos ainda mais difíceis para as equipas de TI.
Como a HIPAA molda os requisitos de segurança de endpoints nos cuidados de saúde
Diferentes setores têm orientações de segurança específicas a seguir e, na área da saúde, isso significa manter a conformidade com a HIPAA.
A HIPAA inclui várias regras de segurança concebidas para proteger ePHI, incluindo análise de risco, controlo de acesso e controlo de auditoria. As organizações de cuidados de saúde e as respetivas equipas de TI devem identificar e resolver continuamente os riscos dos endpoints, manter a segurança do acesso com controlos de acesso e autenticação robustos, proteger os dados em trânsito, entre outros aspetos.
Mais recentemente, foram introduzidas atualizações propostas às Regras de Segurança HIPAA que tornariam a autenticação multifator e a encriptação requisitos obrigatórios, em vez de salvaguardas recomendadas.
Sem uma boa gestão de endpoints, é difícil demonstrar conformidade com a HIPAA e manter a segurança.
O que os dados recentes de aplicação da OCR revelam sobre o risco dos endpoints
De acordo com a análise do HIPAA Journal aos dados do Office for Civil Rights do HHS, só em abril de 2026 houve 47 violações de dados na área da saúde, cada uma afetando centenas a milhares de pacientes. Mais de 1,3 milhões de pessoas tiveram as suas informações privadas de saúde expostas, colocando dados sensíveis em risco.
O hacking e outros incidentes de TI foram a principal causa destas violações. Os cibercriminosos visam frequentemente vulnerabilidades conhecidas e sem correção para comprometer dispositivos e infiltrar-se em redes, obtendo acesso a informações protegidas que podem roubar, vender ou usar para extorsão.
Ao mesmo tempo, muitos destes ataques poderiam ter sido evitados com cibersegurança adequada e gestão de patches. Os ciberataques visam frequentemente dispositivos sem patches aplicados e sem proteção contra ameaças existentes, uma vez que estes dispositivos oferecem um ponto de entrada fácil. Manter os patches de segurança atualizados e proteger contra todas as ameaças conhecidas (novas e antigas) é vital para prevenir ataques.
7 componentes por detrás de uma gestão eficaz de endpoints para o setor da saúde
Então, o que torna a gestão de endpoints eficaz para as organizações de saúde? Reduzimos o essencial a sete componentes principais que podem ajudar as equipas de TI a gerir endpoints distribuídos e a contribuir para garantir a segurança:
Visibilidade centralizada: A visibilidade é vital para gerir dispositivos, identificar potenciais problemas e verificar se tudo está corretamente atualizado com patches. Quando as equipas de TI conseguem ver e monitorizar todos os seus endpoints num único local, torna-se mais fácil gerir cada um deles de forma eficaz.
Gestão automatizada de patches: Manter os dispositivos corrigidos e atualizados é vital para a segurança, mas aplicar patches manualmente pode consumir tempo e estar sujeito a erros. A gestão automatizada de patches ajuda a manter os dispositivos totalmente corrigidos ao implementar atualizações sem necessidade de intervenção manual.
Controlo de acesso baseado em funções (RBAC): O controlo de acesso baseado em funções ajuda a gerir o acesso ao restringi-lo com base na função e nas responsabilidades do utilizador. Isto ajuda a melhorar a segurança e a responsabilização, ao manter utilizadores não autorizados afastados e limitar o acesso a informações sensíveis.
Encriptação e eliminação remota: gerir e proteger dados é vital para a segurança. Isto significa usar encriptação de ponta a ponta, que torna os dados em trânsito ilegíveis para que não possam ser intercetados, juntamente com a capacidade de eliminar remotamente os dispositivos e apagar todos os dados se forem perdidos ou desativados.
Deteção e resposta de endpoints (EDR): O EDR monitoriza endpoints em toda a rede para detetar potenciais ameaças e ajuda as equipas de segurança a investigá-las e a responder-lhes. Esta é uma poderosa ferramenta de cibersegurança na área da saúde, pois ajuda as equipas de TI a identificar ameaças em tempo real em todos os dispositivos e a resolvê-las antes que causem danos.
Autenticação multifator (MFA): a MFA ajuda a proteger as contas ao adicionar uma camada secundária de segurança e verificação quando os utilizadores tentam iniciar sessão. Isto ajuda a proteger as contas contra palavras-passe roubadas, uma vez que conhecer apenas as credenciais de início de sessão de um utilizador não é suficiente para aceder à sua conta.
Relatórios de conformidade e auditoria: Manter a segurança não é suficiente. As equipas também têm de conseguir provar que estão a cumprir os seus requisitos de conformidade de TI, o que exige registos e relatórios que demonstrem a conformidade com as suas políticas e ferramentas de segurança. Boas ferramentas de relatórios podem ajudar a passar auditorias e a demonstrar conformidade, fornecendo dados e registos claros conforme necessário.
Boas práticas de gestão de endpoints para equipas de TI na área da saúde
As equipas de TI que gerem dispositivos e redes para organizações de saúde têm muito para gerir. Felizmente, reunimos as melhores práticas que podem seguir para manter os dispositivos devidamente atualizados e protegidos sem interromper os fluxos de trabalho clínicos.
As melhores práticas incluem:
Agendamento: As atualizações não devem interromper os fluxos de trabalho diários. Em vez disso, as janelas de aplicação de patches devem ser agendadas em função dos turnos, para que os dispositivos sejam atualizados quando não forem necessários e as interrupções sejam mantidas ao mínimo.
Acesso com privilégio mínimo: Aplicar princípios de privilégio mínimo ao acesso ajuda a garantir que os dados sensíveis permanecem seguros. Esta abordagem limita o acesso dos utilizadores apenas ao que necessitam para desempenhar as suas funções, reduzindo o risco de acesso não autorizado e a potencial superfície de ataque.
Gestão de patches: Utilizar uma solução de gestão de patches permite às equipas de TI implementar atualizações em todos os dispositivos sem ser necessário atualizar cada um manualmente. Isto reduz o erro humano e melhora a eficiência, mantendo os dispositivos seguros e em conformidade.
Proteção contra perda de dados e recuperação: Os dados sensíveis dos pacientes devem ser protegidos. Isto inclui a utilização de encriptação de dados para proteger os dados em trânsito, juntamente com cópias de segurança e redundâncias para restaurar os dados em caso de desastre.
Proteções de rede: A segurança da rede é vital. Isto inclui ferramentas de segurança essenciais, como autenticação multifator, controlos de acesso à rede, segmentação da rede e o isolamento de endpoints de alto risco.
Monitorização e resposta: Utilizar deteção e resposta em endpoints ou outras ferramentas de monitorização de rede ajuda a identificar comportamentos suspeitos e potenciais ameaças, com alertas em tempo real para que as equipas de TI possam reagir rapidamente.
Checklist de preparação de endpoints para a área da saúde
Ao gerir endpoints, há muito para acompanhar e muitos passos que podem ser fáceis de ignorar. Para ajudar nisso, criámos uma checklist prática. Tenha estes pontos em mente e conseguirá proteger melhor os endpoints em toda a sua organização de saúde:
Gestão de endpoints: Todos os endpoints, incluindo dispositivos móveis e dispositivos médicos, estão integrados na sua plataforma de gestão de endpoints.
Encriptação de dados: Os dados permanecem protegidos durante a transmissão com encriptação de ponta a ponta.
Gestão de patches: Todos os endpoints são corrigidos e verificados, e existe gestão automatizada de patches para atualizar os dispositivos quando novos patches estão disponíveis.
Autenticação: A autenticação multifator é aplicada em todos os dispositivos e utilizadores para verificar a identidade.
Visibilidade do inventário: Todos os endpoints ficam visíveis num único local, incluindo alertas de segurança, estado dos patches, versões do SO e aplicações.
Alinhamento de políticas: As suas políticas estão alinhadas com a HIPAA e outros regulamentos relevantes.
Aplicação de políticas: As políticas de conformidade são aplicadas ativamente em todos os endpoints, incluindo EDR e patching.
Formação de clínicos: Os clínicos e outros colaboradores recebem formação sobre as melhores práticas para proteger e manter seguros os seus dispositivos, incluindo como prevenir phishing.
O papel da IA na gestão de endpoints de saúde
O crescimento da inteligência artificial (IA) introduziu novas ameaças, uma vez que os cibercriminosos podem usar IA para criar rapidamente exploits para novas vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, também ajudou a impulsionar novas formas de detetar e responder a ataques.
As informações de CVE com tecnologia de IA podem analisar dados de vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) para identificar e priorizar as vulnerabilidades mais importantes, assinalando automaticamente até problemas básicos para remediação. As equipas de TI podem definir regras de priorização, alertas e escalonamento, para que a ferramenta com tecnologia de IA possa responder a ameaças de acordo com a política da empresa.
Como resultado, a IA pode ajudar a melhorar a velocidade, a precisão e a eficiência da deteção e resposta a ameaças, ajudando a proteger proativamente os endpoints contra ameaças assim que surgem.
Faça a gestão proativa dos endpoints de saúde a partir de uma única consola automatizada
Quando é necessário gerir vários endpoints distribuídos, incluindo dispositivos de clínicos, BYOD e IoMT, é necessária uma solução robusta de gestão de endpoints como o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
O Splashtop AEM oferece às equipas de TI visibilidade, gestão automatizada de patches, relatórios de conformidade e muito mais, tudo numa única consola. As equipas de TI na área da saúde podem utilizá-lo para gerir endpoints em todo o seu ambiente, independentemente da localização, do sistema operativo ou do tipo de dispositivo.
Com o Splashtop AEM, é fácil monitorizar o estado de saúde dos endpoints e o estado das vulnerabilidades em toda a rede, graças aos seus insights de CVE com tecnologia de IA. Também utiliza automação de patches baseada em políticas para detetar, testar, implementar e verificar atualizações em todos os endpoints, tudo priorizado e agendado de acordo com a política da empresa.
Além disso, o Splashtop AEM permite aplicar políticas em todos os dispositivos e pode criar rapidamente relatórios para demonstrar a conformidade de TI durante auditorias. Isto facilita a demonstração da conformidade com a HIPAA e mostra que os controlos de endpoints estão implementados.
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