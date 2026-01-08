O trabalho híbrido mudou a forma como as organizações pensam sobre o acesso computacional. Os funcionários já não se conectam a partir de uma única rede de escritório. Eles estão a trabalhar a partir de casa, na estrada, e em dispositivos pessoais e empresariais, enquanto precisam de um acesso rápido e fiável aos sistemas e software que alimentam o seu trabalho.
Durante anos, os VPNs foram a resposta padrão para este problema. Mas, à medida que os ambientes híbridos se tornaram mais distribuídos, os VPNs têm tido dificuldades em acompanhar. Gargalos de desempenho, acesso amplo à rede, configurações complexas e superfícies de ataque aumentadas tornaram os VPNs tradicionais mais difíceis de gerir e mais arriscados de se confiar, especialmente em grande escala.
O acesso remoto moderno é diferente. Em vez de estender toda a rede corporativa a cada utilizador remoto, as organizações estão a mudar para um acesso a nível de dispositivo que liga os utilizadores diretamente aos computadores de que necessitam, sem expor a rede subjacente. Esta abordagem melhora a segurança, simplifica o acesso e oferece uma experiência muito melhor para os funcionários híbridos.
Neste guia, vamos analisar por que as VPNs não são adequadas em ambientes híbridos, como deve ser o acesso remoto seguro hoje, e como a Splashtop permite um acesso remoto rápido e seguro sem depender de uma VPN tradicional.
As Limitações dos VPNs em Ambientes Modernos
Primeiro, precisamos entender por que os VPNs já não são suficientes para o trabalho híbrido. Embora os VPNs ofereçam uma forma segura de conectar-se a uma rede da empresa, eles também têm várias limitações que podem desacelerar o trabalho ou criar riscos.
Desafios comuns dos VPNs incluem:
Problemas de desempenho: As VPNs frequentemente têm problemas de velocidade e desempenho que podem retardar aplicativos, ferramentas de edição de vídeo e outras soluções remotas.
Acesso excessivo: O acesso remoto seguro geralmente requer acesso limitado à rede a recursos específicos, com controles de acesso baseados em função e segurança zero-trust. As VPNs, por outro lado, oferecem aos usuários um acesso amplo à rede, não permitindo limitar quem pode acessar o quê.
Práticas de autenticação fracas: Muitas organizações ainda dependem de credenciais de VPN fracas ou mal geridas, que podem ser perdidas, reutilizadas ou comprometidas.
Configurações complexas: As VPNs podem ser complexas, deixando as equipas de TI a lidar com questões de regras de roteamento, túneis divididos e planeamento de capacidade.
Exposição à segurança: Devido à falta de controles de acesso baseados em função e credenciais partilhadas, é muito fácil que uma credencial VPN comprometida permita a um atacante o acesso a toda a rede corporativa.
Infelizmente, essas questões não são problemas menores que podem ser ajustados e corrigidos; fazem parte da estrutura básica dos VPNs. Se você deseja acesso remoto mais rápido e seguro, precisa ir além dos VPNs.
Como Deve Ser o Acesso Remoto Seguro Hoje
Então, se as VPNs não são mais suficientes para um acesso remoto seguro, o que as empresas devem procurar? Ao avaliar um software de acesso remoto, as equipas de TI devem procurar recursos chave que equilibrem a facilidade de acesso com a cibersegurança.
Primeiro, os controles de acesso são essenciais. Um bom acesso remoto deve proporcionar aos usuários acesso simples ao dispositivo ou recurso que precisam, em vez de à rede inteira. Ao mesmo tempo, a solução deve incluir autenticação forte vinculada ao usuário e dispositivo, incluindo autenticação multifatorial e segurança de confiança zero, para garantir que apenas usuários autorizados e verificados possam conectar-se.
Além disso, a facilidade de uso é essencial. Um bom acesso remoto deve ter uma integração simples para que os funcionários e contratados possam conectar-se rapidamente, controles amigáveis para facilitar o uso e uma gestão fácil para equipas de TI em ambientes remotos, híbridos e BYOD.
Uma vez conectados, o alto desempenho é essencial também. O acesso remoto precisa de conectividade rápida e sem interrupções, adequada para aplicações ricas em mídia de alta largura de banda para manter o trabalho fluindo suavemente. Cada conexão também deve ser completamente registada, proporcionando trilhas de auditoria claras quando necessário.
Como o Splashtop Fornece Acesso Remoto Seguro sem um VPN
Quando procuras uma solução de acesso remoto poderosa, acessível e fácil de usar, não precisas de uma VPN. A Splashtop tem tudo o que precisas, facilitando o acesso dos funcionários aos seus computadores de trabalho, projetos, ferramentas e software especializado de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.
A Splashtop foi desenhada para permitir que os funcionários acedam de forma fácil e segura aos seus dispositivos remotos de qualquer lugar com uma conexão à internet. Oferece conectividade sem falhas, completa com vídeo e áudio em alta definição, para tornar o trabalho remoto e híbrido tão eficiente quanto trabalhar no escritório.
Splashtop inclui:
Controle de acesso granular: Os utilizadores conectam-se apenas aos dispositivos específicos para os quais estão autorizados, em vez de a toda a rede.
Autenticação forte: A Splashtop utiliza integração Single Sign-On (SSO) com Okta, Azure, e Google, juntamente com autenticação multifator e permissões baseadas em função, para garantir que apenas usuários autorizados e autenticados se conectem.
Sessões de alto desempenho: A Splashtop oferece streaming em alta definição, baixa latência e conexões fiáveis para garantir uma conectividade suave mesmo para as cargas de trabalho mais exigentes.
Acesso a nível de dispositivo em vez de nível de rede: Ao conectar diretamente aos dispositivos em vez da rede, a Splashtop reduz significativamente o risco de movimentos laterais que o acesso baseado em VPN pode permitir.
Suporte multiplataforma: A Splashtop funciona em Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook e Linux, bem como em desktops virtuais.
Trilhas de auditoria e registos: Mantenha registos claros de cada sessão de acesso remoto para auditorias, o que é necessário para empresas que mantêm a conformidade com SOC 2, ISO 27001 ou HIPAA
Integração simplificada: O rápido setup e gestão intuitiva do Splashtop tornam-no bem adequado para forças de trabalho híbridas que frequentemente adicionam usuários ou contratantes.
Passo a Passo: Como Substituir o Acesso VPN Pelo Splashtop
Se deseja usar o Splashtop para permitir que os funcionários e as equipas de TI acessem remotamente os dispositivos, é mais fácil que um VPN. Pode configurar e gerir o acesso remoto em poucos passos rápidos:
Implanta agentes Splashtop em qualquer endpoint que deva ser acessível remotamente.
A partir de dentro do Splashtop, configure seus grupos de acesso, permissões e políticas de autenticação.
Integre o Splashtop com o seu SSO para gestão centralizada de utilizadores.
Defina as suas políticas de autenticação multifator e verificação de dispositivos.
Substitui os fluxos de trabalho de acesso baseados em VPN por fluxos de trabalho de login da Splashtop.
A partir daí, os seus colaboradores podem fazer login com o Splashtop para se conectarem aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer lugar. Com os registos de sessão do Splashtop, poderá monitorizar a utilização e auditar registos para conformidade, garantindo que apenas utilizadores autorizados estão a conectar-se.
Vantagens de segurança ao abandonar VPNs
A cibersegurança é um fator essencial para qualquer empresa quando procura soluções para trabalho remoto e híbrido. Embora as VPNs forneçam acesso relativamente seguro, ainda apresentam riscos e vulnerabilidades.
O Splashtop, por outro lado, é construído para segurança e projetado para atender a uma ampla gama de regulamentações da indústria e governamentais, incluindo SOC 2, RGPD, CCPA, ISO/IEC 27001, e mais.
Enquanto os VPNs fornecem acesso amplo a uma rede de empresa, a Splashtop permite que os usuários acessem seus dispositivos diretamente. Uma vez conectados, os recursos de segurança de confiança zero garantem que os usuários possam acessar apenas as áreas às quais estão autorizados. Isso reduz o risco de movimentação lateral de contas comprometidas ou sabotadores internos.
Além disso, o Splashtop torna a conexão segura e fácil, com autenticação multifator robusta e aplicação de SSO, reduzindo a dependência de senhas partilhadas ou credenciais estáticas. O registo de acessos está vinculado à identidade do utilizador, para que as equipas de segurança e TI possam sempre saber quem se conectou a quê.
Comparado com as VPNs, é claro que o Splashtop oferece melhor segurança sem comprometer a facilidade de acesso ou a conectividade perfeita.
Vantagens Operacionais e de Produtividade
Claro, a segurança não é a única vantagem que a Splashtop tem sobre os VPNs tradicionais. Com a Splashtop, pode melhorar a eficiência e produtividade dos empregados remotos, reduzir custos e melhorar a experiência do usuário.
As vantagens operacionais e de produtividade da Splashtop incluem:
Acesso mais rápido para funcionários remotos, pois podem conectar-se rapidamente e de forma contínua aos seus dispositivos de trabalho de qualquer lugar.
Melhor desempenho para cargas de trabalho de alta resolução graças ao streaming de vídeo e áudio em alta definição do Splashtop.
Reduza os custos de IT eliminando a largura de banda e manutenção de VPN, além dos planos acessíveis do Splashtop para empresas de todos os tamanhos.
Escalabilidade sem esforço para novas contratações e contratados, uma vez que novas contas e dispositivos podem ser adicionados em minutos.
Uma melhor experiência para o usuário final, graças à facilidade de uso e eficiência do Splashtop.
Carga de trabalho de IT reduzida e menos pedidos de suporte, já que o Splashtop é intuitivo e dispõe de uma equipa de suporte ao cliente pronta a ajudar imediatamente.
Uma Melhor Forma de Garantir Acesso Remoto
Quando quiser acesso remoto seguro, robusto e contínuo, uma VPN já não é suficiente. Pode obter acesso remoto seguro e de alto desempenho sem expor a sua rede com o Splashtop.
Embora os VPNs permitam que os utilizadores acessem uma rede empresarial enquanto trabalham remotamente, o amplo acesso à rede que oferecem pode representar um risco de cibersegurança, especialmente quando combinado com autenticação fraca e o risco de partilha de senhas. Para além disso, os VPNs carecem da velocidade e desempenho que os funcionários precisam para trabalhar eficientemente a partir de qualquer lugar.
Por outro lado, o Splashtop é uma abordagem segura, escalável e moderna para funcionários e equipas híbridas. Com o Splashtop, os utilizadores podem aceder rápida, fácil e seguramente aos seus dispositivos de trabalho a partir de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, tornando o trabalho remoto e híbrido rápido e conveniente. Enquanto isso, os recursos avançados de segurança do Splashtop garantem que cada sessão remota permanece segura e ajuda as empresas a atender aos seus requisitos de conformidade de IT.
Pronto para deixar os VPNs para trás? Experimente a Splashtop hoje com uma avaliação gratuita e veja como o acesso remoto simples e seguro pode ser: