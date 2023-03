Uma VPN lenta está afetando a produtividade enquanto trabalha em casa?

Devido ao surto COVID-19, muitas empresas tiveram que virtualizar quase da noite para o dia, com seus funcionários começando a trabalhar em casa. As empresas mobilizaram seus planos de continuidade de negócios, planos de recuperação de desastres ou políticas pandêmicas e estão se apressando para construir a infraestrutura para apoiar a iniciativa “trabalho a partir de casa”. Uma grande parte dessa infraestrutura é a VPN que as empresas têm usado historicamente para conectividade remota com a rede de escritórios e computadores. As empresas que usam essa solução legada conhecem muito bem os problemas que a acompanham. Leia mais para saber quais são esses problemas e como um software de acesso remoto pode ajudá-lo a superá-los.

VPN — a solução herdada e seus problemas

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions

Usar VPN tem sido a maneira legada para as empresas remotamente para a rede de escritório e acessar computadores de trabalho. Agora, como as empresas estão freneticamente tentando virtualizar e habilitar o trabalho de casa para todos os funcionários, os problemas com VPN são ampliados e estão dificultando os negócios como de costume.

Neste mundo BYOD, os funcionários são forçados a usar computadores de escritório. A forma como a VPN é configurada, uma conexão de um dispositivo comprometido pode infectar toda a rede de computadores e ativos de escritório. É por isso que os empregadores insistem em conectar-se através de dispositivos emitidos pela empresa e precisam garantir que todos os dispositivos estão protegidos contra malware para minimizar a exposição ao risco. Isso é difícil de executar e manter visto que um número cada vez maior de empregados preferem usar dispositivos pessoais para o trabalho (Traz o teu próprio dispositivo). Quando vários empregados estão ligados, o desempenho deteriora-se Se houver uma carga elevada no gateway VPN, ou seja, muitos funcionários conectados via VPN simultaneamente, o desempenho deteriora-se e cria um atraso. As empresas depois têm de procurar formas alternativas de descarregar a VPN para os funcionários poderem trabalhar sem interrupções. É um risco de segurança Mesmo se as empresas mandatarem o uso de dispositivos emitidos pela empresa e protegidos, não podem garantir que um dispositivo comprometido não está a aceder à sua rede. Se isso acontecer, um dispositivo comprometido pode infectar toda a rede da empresa e os ativos nela. Não é fácil de configurar e usar Em casos como estes, em que há um surto invulgar de funcionários que trabalham em casa e se conectam através da VPN, as empresas precisam implementar infraestrutura em viagem para acomodar o maior número de conexões. Isso significa comprar, configurar e configurar gateways VPN adicionais. Isso torna-se entedioso e caro muito rápido. Além disso, para os funcionários usarem VPN também não é fácil. Envolve várias etapas e lembrando vários logins para diferentes aplicativos. Combinando isso com baixas taxas de conexão, alta latência e desempenho lento, você tem funcionários infelizes e improdutivos. Não é adequado para o trabalho de mais longo prazo em casa A VPN pode ser eficiente para os funcionários se conectarem rapidamente ao computador do escritório e concluírem uma tarefa. Mas pode não funcionar tão bem como uma solução de trabalho a longo prazo em casa, assim como é a necessidade desta hora. Quando os empregados trabalham a partir de casa completamente, continuam sempre ligados à VPN, mesmo quando fazem tarefas pessoais. Isso sobrecarrega ainda mais a VPN e não é o uso eficiente da largura de banda da empresa. Necessita de uma aplicação adicional para o controlo remoto Enquanto utilizam a VPN para aceder à rede do escritório, os funcionários precisam ligar-se a outra aplicação, como a RDP, para acederem remotamente aos seus computadores. Isto faz com que seja complexo para a empresa manter bem como para o empregado se conectar.

Splashtop — uma alternativa VPN superior

Como mencionado acima, a VPN é uma solução legada para se conectar remotamente à rede do escritório e não é capaz de atender às tendências tecnológicas e às necessidades de acesso remoto dos funcionários hoje em dia. Ferramentas sofisticadas de acesso remoto como o Splashtop servem a necessidade muito melhor. Por que assim?

O Splashtop permite aos utilizadores aceder aos computadores de trabalho através de quaisquer computadores pessoais Windows ou Mac ou até dispositivos móveis iOS ou Android. É apoia a tendência crescente de BYOD no local de trabalho. Splashtop usa tecnologia rápida e de alto desempenho que permite aceder aos computadores remotos como se estivesses sentados à sua frente, sem atrasos ou problemas de conectividade. Com TLS 1.2 com criptografia AES de 256 bits, autenticação de dispositivo, autenticação de dois fatores, segurança de senha de vários níveis e muitos mais recursos de segurança, o Splashtop oferece uma conexão remota segura. Além disso, os funcionários acessam seus computadores de escritório sem acessar toda a rede e, assim, elimina a exposição ao risco a outros ativos de escritório. Ao contrário da VPN, é fácil aumentar de forma rápida para um aumento súbito de empregados a trabalhar em casa. É fácil implantar em massa agentes Splashtop nos computadores de trabalho e os funcionários podem acessá-los através da aplicação Splashtop a partir de qualquer dispositivo, através de um clique. Além disso, através da integração com Active Directory ou Single Sign-On, os funcionários podem conectar-se através de uma senha. É muito fácil de configurar e usar e é muito mais económico. Splashtop é uma ótima solução para o trabalho a longo prazo a partir de situações domésticas , bem como necessidades remotas adhoc. Os funcionários podem manter uma conexão remota com seu computador de trabalho, bem como fazer seu trabalho pessoal com seu dispositivo pessoal, sem carregar a largura de banda da rede corporativa como está quando conectado através de VPN. Você não pode apenas controlar completamente seu computador desktop remoto com o Splashtop, mas também obter recursos adicionais como gravação de sessão, impressão remota, compartilhar área de trabalho, manter uma trilha de auditoria e assim por diante.

Você usa RDP sobre VPN? Você pode ler mais sobre as diferenças entre RDP/VPN e Splashtop.

Splashtop oferece melhores recursos ao melhor preço! Para apoiar as organizações a virtualizar e ajudar os funcionários a serem produtivos enquanto trabalham em casa, a Splashtop introduziu descontos para licenças em massa.

Comece um teste gratuito hoje mesmo e veja a diferença por si mesmo.

Teste gratuito

Foto por energepic.com de Pexels