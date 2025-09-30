Uma VPN lenta está afetando a produtividade enquanto trabalha em casa?

Devido ao surto de COVID-19, muitas empresas tiveram de virtualizar quase da noite para o dia, com os seus empregados a começarem a trabalhar a partir de casa. As empresas mobilizaram os seus planos de continuidade de negócios, planos de recuperação de desastres ou políticas pandémicas e apressam-se a construir a infraestrutura para apoiar a iniciativa trabalho-de-casa.
Uma grande parte dessa infraestrutura é a VPN, que as empresas têm usado historicamente para conectividade remota com a rede e os computadores do escritório. As empresas que usam esta solução legado sabem muito bem os problemas que a acompanham. Leia mais para saber o que são esses problemas e como um software de acesso remoto pode ajudar-te a superá-los.
VPN — a solução herdada e seus problemas
Usar VPN tem sido a maneira legada para as empresas remotamente para a rede de escritório e acessar computadores de trabalho. Agora, como as empresas estão freneticamente tentando virtualizar e habilitar o trabalho de casa para todos os funcionários, os problemas com VPN são ampliados e estão dificultando os negócios como de costume.
1: Neste mundo BYOD, os funcionários são forçados a usar computadores de escritório.
A forma como a VPN é configurada, uma conexão de um dispositivo comprometido pode infectar toda a rede de computadores e ativos de escritório. É por isso que os empregadores insistem em conectar-se através de dispositivos emitidos pela empresa e precisam garantir que todos os dispositivos estão protegidos contra malware para minimizar a exposição ao risco. Isso é difícil de executar e manter visto que um número cada vez maior de empregados preferem usar dispositivos pessoais para o trabalho (Traz o teu próprio dispositivo).
2: Quando vários empregados estão ligados, o desempenho deteriora-se
Se houver uma carga elevada no gateway VPN, ou seja, muitos funcionários conectados via VPN simultaneamente, o desempenho deteriora-se e cria um atraso. As empresas depois têm de procurar formas alternativas de descarregar a VPN para os funcionários poderem trabalhar sem interrupções.
3: É um risco de segurança
Mesmo se as empresas mandatarem o uso de dispositivos emitidos pela empresa e protegidos, não podem garantir que um dispositivo comprometido não está a aceder à sua rede. Se isso acontecer, um dispositivo comprometido pode infectar toda a rede da empresa e os ativos nela.
4: Não é fácil de configurar e usar
Em casos como estes, em que há um surto invulgar de funcionários que trabalham em casa e se conectam através da VPN, as empresas precisam implementar infraestrutura em viagem para acomodar o maior número de conexões. Isso significa comprar, configurar e configurar gateways VPN adicionais. Isso torna-se entedioso e caro muito rápido.
Além disso, para os funcionários usarem VPN também não é fácil. Envolve várias etapas e lembrando vários logins para diferentes aplicativos. Combinando isso com baixas taxas de conexão, alta latência e desempenho lento, você tem funcionários infelizes e improdutivos.
5: Não é adequado para o trabalho de mais longo prazo em casa
A VPN pode ser eficiente para os funcionários se conectarem rapidamente ao computador do escritório e concluírem uma tarefa. Mas pode não funcionar tão bem como uma solução de trabalho a longo prazo em casa, assim como é a necessidade desta hora. Quando os empregados trabalham a partir de casa completamente, continuam sempre ligados à VPN, mesmo quando fazem tarefas pessoais. Isso sobrecarrega ainda mais a VPN e não é o uso eficiente da largura de banda da empresa.
6: Exige uma aplicação adicional para o controlo remoto
Enquanto utilizam a VPN para aceder à rede do escritório, os funcionários precisam ligar-se a outra aplicação, como a RDP, para acederem remotamente aos seus computadores. Isto faz com que seja complexo para a empresa manter bem como para o empregado se conectar.
Splashtop — uma alternativa VPN superior
Como mencionado acima, a VPN é uma solução legada para se conectar remotamente à rede do escritório e não é capaz de atender às tendências tecnológicas e às necessidades de acesso remoto dos funcionários hoje em dia. Ferramentas sofisticadas de acesso remoto como o Splashtop servem a necessidade muito melhor. Por que assim?
O Splashtop permite aos utilizadores aceder aos computadores de trabalho através de quaisquer computadores pessoais Windows ou Mac ou até dispositivos móveis iOS ou Android. É
apoia a tendência crescente de BYOD.
O Splashtop usa tecnologia rápida e de alto desempenho que permite que você acesse os computadores remotos como se estivesse sentado na frente dele, sem um atraso ou problemas de conectividade.
Com TLS 1.2 com criptografia AES de 256 bits, autenticação de dispositivo, autenticação de dois fatores, segurança de senha de vários níveis e muitos mais recursos de segurança, o Splashtop oferece uma conexão remota segura. Além disso, os funcionários acessam seus computadores de escritório sem acessar toda a rede e, assim, elimina a exposição ao risco a outros ativos de escritório.
Ao contrário da VPN, é fácil aumentar de forma rápida para um aumento súbito de empregados a trabalhar em casa. É fácil implantar em massa agentes Splashtop nos computadores de trabalho e os funcionários podem acessá-los através da aplicação Splashtop a partir de qualquer dispositivo, através de um clique. Além disso, através da integração com Active Directory ou Single Sign-On, os funcionários podem conectar-se através de uma senha. É
muito fácil de configurar e usar e é muito mais económico.
A Splashtop é uma ótima solução para situações de trabalho em casa de longo prazo, bem como para necessidades remotas ad hoc. Os funcionários podem manter uma conexão remota com seu computador de trabalho, bem como fazer seu trabalho pessoal com seu dispositivo pessoal, sem sobrecarregar a largura de banda da rede corporativa enquanto estiverem conectados por meio de uma VPN.
Você não pode apenas controlar completamente seu computador desktop remoto com o Splashtop, mas também obter recursos adicionais como gravação de sessão, impressão remota, compartilhar área de trabalho, manter uma trilha de auditoria e assim por diante.
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