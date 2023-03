Aprenda como acessar remotamente um iPhone a partir de um computador com a Splashtop. Use-o para ver a tela do iPhone em tempo real e fornecer suporte remoto.

O iPhone se tornou uma ferramenta essencial para muitos de nós, que confiamos neles para o trabalho ou a escola. Mais de um bilhão de iPhones são usados ativamente em todo o mundo. Tendo isso em conta, é imperativo que as equipes de TI prestem apoio a tempo e eficaz aos usuários de iPhone.

O software de suporte remoto de TI tornou possível acessar remotamente um dispositivo e fornecer suporte, reduzindo os custos e o tempo para a resolução. No entanto, as soluções de suporte remoto nem sempre suportam uma ampla gama de dispositivos. Com tantas pessoas usando os seus próprios dispositivos para o trabalho, é fundamental que a sua solução de acesso remoto suporte uma ampla gama de dispositivos — incluindo iPhones.

Felizmente, o software de suporte remoto da Splashtop torna incrivelmente fácil o acesso remoto a um iPhone a partir de um computador. Você pode suportar qualquer iPhone a partir de qualquer lugar, mesmo sem configuração prévia.

Como você pode acessar remotamente um iPhone a partir de um computador?

Com a Splashtop na mão, você poderá acessar qualquer iPhone em apenas alguns passos.

Passo 1: Quando um usuário final pede assistência, direcione-o para a App Store iOS e peça para ele baixar a aplicação SOS para o seu iPhone (p.s. você pode personalizar a marca da aplicação SOS).

Passo 2: Uma vez instalado, direcione o usuário para abrir a aplicação SOS e gerar um código de sessão de 9 dígitos.

Passo 3: Introduza o código da sessão na aplicação Splashtop do seu computador e inicie a sessão. Pronto, você está conectado!

A partir daí você pode ver remotamente a tela do iPhone no seu computador para ajudar a entender e resolver o problema.

Comece agora gratuitamente

A Splashtop é a solução número 1 para acesso remoto a iPhones a partir de computadores. Aqui estão algumas razões pelas quais os usuários classificam a Splashtop como a melhor solução:

É segura

É fácil de usar (tanto para técnicos como para usuários finais)

É fácil de implementar e gerenciar

"O Splashtop SOS é fácil para as pessoas de suporte e para os usuários suportados. Simples de instalar, UI intuitiva. Também renderiza a tela muito rápido em comparação com AnyDesk e TeamViewer". - Alan Adler, Standout Designs

Veja por si mesmo porque os profissionais de TI adoram a Splashtop.



suporte informático remoto da Splashtop para encontrar a melhor solução para as suas necessidades.