Habilite o acesso remoto com as soluções Splashtop

Não há necessidade de configurar uma VPN complicada e perigosa. Ofereça aos seus funcionários um acesso remoto seguro aos seus computadores de trabalho com a Splashtop.
Possibilitar que seus funcionários trabalhem remotamente pode parecer uma tarefa demorada, perigosa e dispendiosa. Mas com a Splashtop, você pode permitir que seus funcionários acessem suas estações de trabalho remotamente de qualquer lugar pelo melhor valor de todos.
Como oferecer acesso remoto aos seus funcionários com a Splashtop
Ao contrário das VPNs, a implantação das soluções Splashtop é um processo simples, tornando-o ideal para empresas que desejam incentivar o trabalho remoto em grande escala.
Sua organização pode aproveitar a sua infraestrutura atual de TI e, ao mesmo tempo, permitir o acesso remoto dos funcionários. Tudo o que você precisa fazer é implantar o software Splashtop nas estações de trabalho da sua empresa e, em seguida, enviar convites para seus funcionários para que eles possam criar suas contas de usuário.
Em seguida, você pode gerenciar seus usuários e computadores no console de administração da Splashtop. Defina permissões de acesso, imponha políticas de segurança (como verificação de dispositivos e autenticação de dois fatores), exiba logs e muito mais.
Uma vez configurado, tudo que o funcionário precisa fazer para acessar o seu computador de trabalho remotamente é abrir o aplicativo Splashtop em seu dispositivo e selecionar o seu computador. Depois disso, ele poderá ver e controlar o seu computador remoto em tempo real.
Isso oferece aos seus funcionários acesso a todos os seus arquivos e aplicativos, eles poderão trabalhar de forma produtiva mesmo quando estiverem longe do escritório.
Benefícios ao escolher a Splashtop para realizar o acesso remoto
Há muitos benefícios ao escolher a Splashtop para permitir que seus funcionários trabalhem em casa através do acesso remoto:
Os funcionários não precisam levar seus computadores de trabalho para casa para poder acessá-los fora do horário de trabalho.
Os funcionários podem usar qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook para trabalhar remotamente.
A implantação, o dimensionamento e o gerenciamento são muito simples de serem realizados no console de administração da Splashtop.
O acesso remoto Splashtop é um acesso superior e mais seguro
As empresas podem garantir a continuidade dos seus negócios caso os funcionários não possam ir ao escritório.
As empresas podem oferecer incentivos de trabalho remoto e home office sem sacrificar a sua produtividade.
A Splashtop é a melhor solução de acesso remoto para incentivar o trabalho em casa.
Comece a usar a Splashtop no seu negócio agora mesmo
Saiba mais em splashtop.com/work-from-home para obter a melhor ferramenta de acesso remoto para a sua empresa. Você pode iniciar uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access agora mesmo e experimentar imediatamente!
Se você está procurando uma solução de acesso remoto corporativo para todas as necessidades de acesso e suporte remoto, dê uma olhada no Splashtop Enterprise.
Acesso remoto a funcionários - Estudos de Caso
A Splashtop permite que todos os tipos de organizações usufruam do trabalho remoto, incluindo profissionais de mídia e entretenimento que podem controlar remotamente seus computadores de escritório para usar aplicativos como o Adobe Creative Suite e ferramentas de edição de vídeo como se estivessem sentados no seu próprio escritório. Confira estes estudos de caso Splashtop abaixo: