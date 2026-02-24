O acesso remoto permite trabalho e suporte de IT de qualquer lugar, mas em ambientes regulamentados, é tratado como um caminho de acesso controlado a sistemas sensíveis. Isso significa que a conformidade depende de controles técnicos executáveis e de provas que você pode apresentar rapidamente durante as auditorias.
Isso não significa que organizações financeiras e governamentais não possam usar acesso remoto. Isso significa que o acesso remoto deve atender às expectativas comuns de conformidade em torno de autenticação forte, acesso de mínimo privilégio, encriptação em trânsito, registo de auditoria e governança que é consistente entre usuários, administradores e terceiros.
Então, como podem estas organizações cumprir os requisitos de conformidade de acesso remoto? Vamos mapear os requisitos para os controles que os satisfazem, as evidências de auditoria que os revisores geralmente pedem e como uma solução como a Splashtop pode apoiar esses controles e evidências.
Por que o Acesso Remoto é uma Área de Controle de Alto Risco em Indústrias Regulamentadas?
Em indústrias altamente regulamentadas, o acesso remoto requer controles rigorosos. Sem controles de segurança adequados, o acesso remoto pode aumentar as formas de alcance a sistemas e dados sensíveis e pode criar achados de auditoria se o acesso não for consistentemente governado e registado.
Os riscos de acesso remoto inseguro podem incluir uso indevido de acesso privilegiado por administradores, fornecedores ou contratados, novos ou ampliados caminhos de acesso a informações sensíveis, e o risco de falhar numa auditoria devido a registos em falta ou inconsistentes. No entanto, isso não deve dissuadir as organizações de investirem em ferramentas de acesso remoto.
Existem vários cenários em que organizações financeiras ou governamentais usam acesso remoto, não apenas ao trabalhar de casa. Isso inclui:
Aceder a apps internas, dados regulados, sistemas de pagamento, ambientes semelhantes ao CJIS, ou consolas de administração a partir de um dispositivo secundário enquanto estiver em movimento.
Conceder acesso de suporte a terceiros para vendedores, MSPs, suporte de TI, e mais.
Qualquer cenário onde é necessário acesso persistente e não supervisionado, como ao gerir servidores remotos.
Independentemente do motivo ou da forma que assuma, o que mais importa para o acesso remoto é um acesso seguro e fiável que cumpra os requisitos de conformidade de IT.
Quais são os Requisitos de Conformidade Básicos para Soluções de Acesso Remoto?
O acesso remoto para indústrias regulamentadas é possível se atender a alguns requisitos-chave. Cada um deve incluir registros claros para demonstrar conformidade durante auditorias, garantindo assim que sistemas, contas e dispositivos sejam comprovadamente seguros.
Considere o seguinte quando olhar para acesso remoto:
1. Como Deverá Ser Implementada a Identidade e Autenticação?
A autenticação é uma das características de cibersegurança mais importantes para o acesso remoto. Autenticação multifator (MFA) deve ser padrão para todos os usuários, com controles adicionais para administradores e outras funções críticas.
Autenticação única (SSO) e suporte para Security Assertion Markup Language (SAML) também são recomendados, assim como a aplicação centralizada de políticas de identidade sempre que possível. Quando contratados e outras terceiras partes têm acesso concedido, devem ser mantidos nos mesmos padrões de verificação de identidade, e o seu acesso deve ser restrito às áreas necessárias e apenas pela duração do seu contrato.
Em nenhuma circunstância devem os utilizadores partilhar contas ou logins; cada um deve ter uma conta única com verificação de identidade ativada.
As evidências devem incluir:
Capturas de ecrã das políticas de MFA
Configurações SSO
Uma lista abrangente de utilizadores autorizados
Registos de acesso acessíveis e revisáveis
2. Que Controles de Acesso são Necessários para o Princípio de Mínimo Privilégio e Segmentação?
Os utilizadores não devem ter acesso irrestrito quando se conectam remotamente. Em vez disso, controle de acesso baseado em funções (RBAC) e permissões granulares são necessárias para garantir que os utilizadores possam apenas aceder às áreas e informações que são permitidas. Implementar estas ferramentas limita o acesso a certas máquinas, grupos e ambientes, então mesmo se uma conta for comprometida, não ganhará acesso irrestrito à rede da empresa.
Claro, os administradores ainda podem conceder acesso temporário e justo no momento aos utilizadores conforme necessário, para que as restrições baseadas em funções não impeçam os utilizadores de realizarem o trabalho que precisam. Mas isso garante que o acesso seja controlado e devidamente gerido, mantendo os maus atores afastados.
As evidências devem incluir:
Definições de funções que estabelecem quais grupos têm acesso a quê
Mapeamento de grupo para dispositivo para identificar dispositivos não reconhecidos
Registos de aprovação que facilitam saber quem pode acessar o quê e quando
Revisões trimestrais de acesso para garantir que as permissões são corretamente atribuídas e geridas
3. Quais Requisitos de Encriptação e Segurança de Sessão Importam Mais?
Cada sessão remota deve ser protegida com segurança em camadas. No mínimo, o acesso remoto deve cifrar os dados em trânsito usando proteções de transporte padrão do setor e forte cifragem de sessão. Os tomadores de decisão devem verificar como o fornecedor cifra as sessões, como as chaves e os certificados são geridos e quais protocolos são usados.
Além disso, a solução deve suportar a integridade e os controlos do ciclo de vida da sessão, como políticas de tempo limite de sessão, comportamento de desconexão e notificações de ligação onde apropriado, para reduzir a exposição durante e entre sessões.
As evidências devem incluir:
Documentação de segurança do fornecedor descrevendo encriptação e protocolos
Exportações de configuração administrativa ou capturas de tela mostrando configurações aplicadas.
Documentação de padrões aprovados ou exceções de segurança se forem usados ajustes não padrão
4. Que Controles de Sessão Ajudam a Reduzir a Exposição de Dados?
Os controlos de sessão são essenciais para manter a segurança dos dados e reduzir a exposição. Estes incluem controlos de transferência de ficheiros, controlos da área de transferência e governança de impressão remota para garantir que você sabe onde os ficheiros e informações estão armazenados e disponíveis a todo momento, bem como marca d'água e atribuição de utilizador para identificar quem tem acesso a quê.
Os timeouts de sessão também são úteis para manter a segurança dos dados, pois evitam que as contas fiquem ociosas e expostas quando os usuários estão ausentes. Uma boa ferramenta de acesso remoto também inclui bloqueios automáticos que são acionados quando um usuário se desconecta, garantindo que contas e dados permaneçam seguros quando os usuários estão ausentes.
As evidências devem incluir:
Configurações de política de administrador com controles de sessão rigorosos
Capturas de ecrã demonstrando as funcionalidades e controlos de segurança em ação
Referências de políticas escritas detalhando as regras de controle de sessão
5. Que Registos de Auditoria e Monitorização são Tipicamente Requeridos?
Monitorar e registrar sessões são essenciais para manter registros de acesso claros, que são necessários para auditorias. Os registos devem, no mínimo, incluir quem acedeu a quê, quando, onde e que ações realizaram, com a atividade do administrador registada separadamente.
Muitas organizações reguladas enviam logs de acesso remoto para um sistema de Gestão de Informação e Eventos de Segurança (SIEM) para centralizar a monitorização e investigações, mas os requisitos específicos dependem do programa e das políticas da organização.
A gravação de sessões também pode apoiar a responsabilização e investigações, sendo às vezes exigida por políticas internas ou obrigações contratuais específicas, mas deve ser ativada deliberadamente com regras claras de retenção e acesso.
As evidências devem incluir:
Registos de exemplo que demonstram como a atividade é registada
Prova de encaminhamento SIEM
Logs de auditoria do administrador
Detalhes sobre configurações de retenção para mostrar quanto tempo os registros são salvos
6. Quais expectativas se aplicam ao dispositivo e postura do endpoint?
Higiene dos endpoints, incluindo atualizações, inventário e exposição a vulnerabilidades, é outro componente essencial do acesso remoto seguro. As organizações devem garantir que seus endpoints estejam seguros, o que significa usar uma solução que não apenas permita a conectividade entre dispositivos, mas também mantenha uma postura de segurança forte nos endpoints.
As organizações devem ser capazes de validar os seus dispositivos e garantir que são elegíveis. Isto inclui manter uma lista atualizada de dispositivos, usar software de gestão de endpoints para os gerir e apoiar, e manter os endpoints conhecidos e confiáveis seguros. Embora o acesso remoto permita aos utilizadores trabalhar a partir de qualquer dispositivo, esses dispositivos devem manter-se seguros em todos os momentos.
As evidências devem incluir:
Inventário de activos
Relatórios de conformidade de correções que mostram que todos os endpoints estão devidamente corrigidos
Registos de remediação de vulnerabilidades para demonstrar como as vulnerabilidades conhecidas são abordadas
7. Como deve ser governado o acesso de terceiros e fornecedores?
O acesso de fornecedores e terceiros é comum em empresas de todos os tipos, incluindo organizações regulamentadas, como instituições financeiras e governamentais. No entanto, esse acesso deve ser governado de forma segura.
O acesso de fornecedores é frequentemente destacado em auditorias, especialmente quando carece de restrições ou controles. O acesso de terceiros deve incluir contas únicas com permissões específicas para fornecedores, acesso temporário para evitar acessos inesperados, registos de sessões remotas, e revisões regulares.
As evidências devem incluir:
Uma lista de fornecedores atualizada
Aprovações de acesso que controlam o que os fornecedores podem acessar
Registos de sessão mostrando toda a atividade dos fornecedores
Registos de terminação que mostram que quaisquer terceiros que não têm mais acesso foram completamente removidos.
Quais Normas e Estruturas Comumente Conduzem Estes Requisitos em Finanças e Governo?
As organizações financeiras e governamentais seguem regras e programas de garantia diferentes, mas as expectativas de acesso remoto geralmente convergem nos mesmos temas de controlo. Ambos requerem padrões de segurança rigorosos e controles apertados sobre quem pode acessar o quê, bem como registros e logs detalhados para manter a responsabilidade e detectar comportamentos suspeitos.
Requisitos comuns incluem:
Controle de acesso, menor privilégio e governança de acesso remoto documentada.
Autenticação forte, registo detalhado, e aplicação consistente de políticas entre utilizadores e administradores.
Restrições mais rigorosas e monitorização quando o acesso remoto toca em sistemas de pagamento ou outros ambientes de alta sensibilidade.
Estruturas de garantia como SOC 2 e ISO/IEC 27001, que reforçam estas famílias de controlo através de evidências e processos repetíveis.
Como Converte os Requisitos de Conformidade em uma Lista de Verificação de Controlo de Acesso Remoto?
Se esses requisitos de conformidade parecem esmagadores, não se assuste. É fácil criar uma lista de verificação conveniente de tudo o que precisa para acesso remoto seguro, sendo assim capaz de garantir a conformidade e segurança passo a passo.
Crie uma lista de verificação seguindo estes passos simples:
Defina os sistemas e dados dentro do seu escopo e identifique quem precisa acessar a eles.
Separe os usuários padrão, os usuários privilegiados e os fornecedores.
Configure a Autenticação Multi-fator e uma política central de identidade para autenticar utilizadores.
Implemente RBAC e agrupamento de dispositivos para reforçar o princípio de menor privilégio e restringir o acesso por função.
Configure as capacidades de sessão (como transferência de ficheiros, área de transferência e impressão) de acordo com a política da empresa.
Estabelecer controlos de ciclo de vida da sessão, incluindo tempos limite e comportamento de desconexão, para melhorar ainda mais a segurança.
Ative logs de auditoria e logs de administrador (encaminhe-os para sua solução SIEM, se aplicável).
Defina uma frequência de retenção e revisão para os seus registos e gravações.
Certifique-se de documentar exceções e quais controlos compensatórios você usa para demonstrar segurança e conscientização rigorosas. Também é importante realizar revisões trimestrais de acesso e exercícios de coleta de evidências para manter a consciência de quem está acessando o quê e estar pronto para auditorias.
Que evidências pedirão os auditores e como pode produzi-las rapidamente?
Quando estiver a passar por uma auditoria, vai precisar de apresentar provas que demonstrem a sua tecnologia de segurança, regulamentos, práticas e mais, incluindo registos que comprovem a conformidade. Se não estiver preparado, pode demorar a recolher e compilar toda esta informação. No entanto, se souber o que as auditorias vão procurar, é fácil reunir as informações de que precisa.
Procure o seguinte ao preparar-se para uma auditoria:
Evidência
De onde Vem
Registos de acesso
Registos da plataforma de acesso remoto ou SIEM
Histórico de alterações de administrador
Registo de auditoria do administrador
Aplicação de Autenticação Multifator
Configurações do fornecedor de identidade e plataforma
Revisões dos registos de acesso
Listas de acesso de utilizadores exportadas, além de registos de aprovação
Gravações de sessão (se usadas)
Configurações de política de gravação e retenção
Inventário de dispositivos e estado das atualizações
Relatórios de gestão de endpoints
Com isso em mente, existem também alguns erros comuns de auditoria a evitar. Ao preparar-se para uma auditoria, esses erros podem criar atrasos ou até mesmo levar à falha:
Falta de registos: A ausência de registos cria um ponto cego significativo, deixando atividades sem registo e potencialmente levando ao fracasso.
Contas partilhadas: Contas de utilizador partilhadas são um risco significativo de segurança, uma vez que reduzem a responsabilidade e tornam mais fácil que as contas sejam roubadas.
Acesso demasiado amplo: O acesso dos utilizadores deve ser restrito por função e departamento; conceder acesso amplo a todos significa que uma única conta comprometida pode causar danos significativos em toda a empresa.
Falta de revisões: O registo e o monitoramento de comportamentos são inúteis se ninguém revisa os registos. Revisões regulares são essenciais para identificar atividades suspeitas e garantir conformidade de segurança.
Exceções não documentadas: Às vezes, será necessário fazer uma exceção para um endpoint ou utilizador. Nestes casos, devem ser documentados juntamente com notas claras de como está a manter a segurança enquanto permite a exceção.
Como pode cumprir os requisitos de conformidade sem tornar o acesso remoto doloroso para os utilizadores?
Estes requisitos podem soar pesados, mas tornam-se geríveis quando padroniza os níveis de acesso, aplica padrões através de políticas centralizadas, e trata o registo e revisões como operações de rotina em vez de correrias durante auditorias.
Melhores práticas para acesso remoto seguro e conformidade de segurança incluem:
Padronize os níveis de acesso para funcionários, administradores de TI e fornecedores terceiros, estabelecendo uma linha de base consistente de permissões para cada grupo.
Utilize grupos e modelos, em vez de políticas pontuais, para gerir permissões de acesso e, depois, faça ajustes individuais conforme necessário com acesso justo a tempo.
Faça do registo e das revisões uma parte de rotina das suas políticas e práticas, para que não tenha de correr para recolher informações antes de uma auditoria.
Evite funcionalidades de sessão arriscadas que possam representar um risco de segurança, permitindo-as apenas por exceção.
Como Pode a Splashtop Ajudar a Cumprir os Requisitos de Conformidade de Acesso Remoto em Ambientes Regulados?
Se precisar de acesso remoto que suporte expectativas de indústrias reguladas, a Splashtop pode ajudar fornecendo controlos de acesso aplicáveis, gestão centralizada de políticas e registos auditáveis. O objetivo não é “comprar conformidade”, mas sim impor consistentemente os requisitos de segurança e poder prová-lo durante as revisões.
Splashtop Enterprise suporta acesso remoto assistido e não assistido em sistemas operativos comuns, com controlos administrativos que ajudam as equipas a definir o acesso por função, gerir políticas centralmente e manter registos de sessões e atividades administrativas para auditoria.
Que Controles de Segurança para Acesso Remoto Suporta o Splashtop?
O Splashtop inclui controlos de segurança que podem ajudar as organizações a atender às expectativas comuns de conformidade, e apoia a coleta de evidências frequentemente necessárias para programas de garantia como SOC 2 e ISO/IEC 27001. Estes incluem:
Encriptação para sessões remotas: Splashtop usa encriptação AES de 256 bits para manter as sessões remotas protegidas e cifrar dados em trânsito.
Suporte de MFA: A Splashtop utiliza a Autenticação Multi-fator para manter as contas seguras e verificar utilizadores antes de conceder-lhes acesso.
Suporte a SSO/SAML: Os utilizadores que usam Single Sign-On ou Security Assertion Markup Language podem, quando aplicável, entrar utilizando o seu ID de utilizador e senha centralizados de SSO. Isso inclui suporte para Okta, Azure AD, OneLogin, G-Suite, e mais.
Permissões granulares e delimitação de acesso: Os administradores têm controlo total sobre que utilizadores e grupos têm acesso a determinadas áreas ou recursos da rede, protegendo dados com controlos de acesso baseados em funções e segurança zero-trust.
Controlo de lista de permissões de IP: Os administradores podem configurar a lista de permissões de IP para permitir que os utilizadores se conectem apenas a partir de endereços IP reconhecidos e aprovados, gerindo ainda mais o acesso a redes, servidores e aplicações.
Opções de marca d'água: Proteja informações confidenciais durante sessões remotas adicionando marcas d'água para atribuição a utilizadores e dissuasão.
Gravação de sessões para auditoria e formação: Splashtop pode gravar automaticamente sessões remotas, fornecendo registos claros da atividade do utilizador tanto para formação como para auditorias.
Registo que suporta fluxos de trabalho SIEM: O Splashtop também pode registrar sessões remotas para fluxos de trabalho de Gestão de Informação e Eventos de Segurança (SIEM), facilitando a deteção e investigação de potenciais incidentes através de análise contextual e inteligência de ameaças.
Como é que a Splashtop suporta a preparação para auditorias e recolha de provas?
Organizações financeiras e governamentais devem passar por auditorias rigorosas para garantir a cibersegurança e a conformidade de TI. Estas auditorias exigem registos detalhados e provas que demonstrem altos níveis de segurança, incluindo políticas e ferramentas para gerir o manuseio de dados e a proteção da rede.
Splashtop suporta a preparação para auditorias com:
Registos de sessão e visibilidade da atividade do administrador, que fornecem registos claros de todas as sessões remotas e da actividade do utilizador.
Retenção de gravações de sessão em alinhamento com as políticas da empresa, garantindo que os registos sejam mantidos pelo tempo necessário.
Gestão de políticas centralizada para aplicar consistentemente as suas regras de segurança em todos os endpoints a partir de um único painel de controlo.
Como o Splashtop AEM fortalece a conformidade para programas de acesso remoto?
Splashtop AEM apoia o lado da postura dos endpoints dos programas de acesso remoto, fornecendo inventário de hardware e software, visibilidade e implementação de patches, e informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE para o acompanhamento da remediação. Isso ajuda as equipas a reduzir a exposição nos endpoints e a apresentar evidências de que os controlos de higiene dos dispositivos estão a ser mantidos.
Splashtop AEM melhora a postura de segurança dos endpoints com:
Visibilidade de patches e implementação automática de patches, que melhoram a conformidade dos patches e reduzem a exposição explorável nos terminais que os funcionários usam, enquanto poupam tempo e trabalho manual às equipas de TI.
Inventário de hardware e software, que se atualiza automaticamente quando novos endpoints se conectam e fornece monitoramento contínuo e evidências de auditoria.
Insights de vulnerabilidades baseadas em CVE que melhoram a cibersegurança identificando ameaças conhecidas em tempo real, alertando equipas de TI e fornecendo correções automáticas.
O que deve procurar ao avaliar fornecedores de acesso remoto para conformidade?
Quando procura uma solução de acesso remoto, como pode ter a certeza de que as opções que está a considerar têm todas as funcionalidades de segurança de que necessita? Existem várias funcionalidades-chave que podem ajudar as organizações financeiras e governamentais a manter a conformidade de segurança, que compilámos numa lista de verificação para sua conveniência.
Procure o seguinte no seu software de acesso remoto:
Funcionalidades de identidade e autenticação, como MFA, SSO, ou SAML.
Princípios de menor privilégio, incluindo RBAC e agrupamento de dispositivos.
Ferramentas de governança de sessão, como controlos de funcionalidades, tempos limite de sessão e comportamento de desconexão configurável.
Funcionalidades de auditabilidade, incluindo registos, trilhas de auditoria de administração, suporte SIEM e opções de gravação.
Gestão do administrador, como modelos de política e relatórios exportáveis.
Prova, não promessas; veja que documentação e artefactos o fornecedor pode fornecer, em vez de aceitar tudo de boa fé.
Mantenha-se seguro e em conformidade com Splashtop
Em indústrias altamente reguladas, como finanças e governo, os requisitos de segurança não são meras sugestões. A conformidade exige segurança consistente, supervisão e gestão, enquanto o sucesso em auditorias depende tanto da aplicação quanto das evidências.
Com a Splashtop, as equipas podem aplicar controlos de acesso remoto seguros e manter as evidências de auditoria necessárias para demonstrar governança consistente. Quando combinado com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem fortalecer a postura dos endpoints com visibilidade de patches e inventário que apoiam revisões de conformidade e reduzem o risco operacional.
Pronto para tornar o acesso remoto fácil e seguro? Experimente o Splashtop hoje com um teste gratuito e descubra por si mesmo.