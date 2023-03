Permissões de Acesso Remoto em Splashtop Enterprise

As permissões de acesso granular e os privilégios baseados em funções na Splashtop garantem a máxima segurança para a sua organização durante o acesso remoto .

O Splashtop Enterprise é uma poderosa solução de acesso remoto voltada para grandes organizações. Ele atende a todas as necessidades de acesso remoto que uma organização pode ter, incluindo:

TI com suporte remoto a computadores e dispositivos supervisionados e não supervisionados

Funcionários que acessam seus computadores de escritório remotamente para trabalhar em casa

Instituições educacionais que agendam e gerenciam o acesso remoto dos alunos a computadores de laboratório visando o ensino à distância.

Com grandes organizações fazendo uso do acesso remoto para possibilitar o trabalho em casa, em movimento, e com a necessidade de oferecer suporte remoto, pode parecer assustador tentar gerenciar quais usuários terão acesso a quais máquinas, quais ferramentas e recursos estarão disponíveis para quais usuários.

Felizmente, com o Splashtop Enterprise, os administradores de TI podem gerenciar as permissões de acesso dos computadores e as permissões de recursos baseados em funções, tudo isso por meio de um console de administração centralizado.

Algumas ferramentas do Splashtop Enterprise:

Permissões individuais de acesso remoto

O console de administração oferece aos administradores de TI a capacidade de gerenciar todos os usuários, estações de trabalho e dispositivos que serão usados durante qualquer tipo de acesso remoto.

Para garantir que computadores altamente confidenciais só possam ser acessados por um usuário ou por apenas alguns usuários com a autorização adequada, o administrador pode atribuir permissões de acesso somente àqueles que têm permissão para acessar esta máquina remotamente.

Os direitos de acesso e de uso estão reservados apenas para aqueles que realmente possuem tais direitos. Isso pode ajudar as organizações a minimizar o risco de violações de segurança.

Permissões de Acesso Baseadas em Grupos

Outro ótimo recurso no console de administração da Splashtop é o recurso de agrupamento. Os administradores podem criar grupos de usuários e computadores. Depois disso, o administrador de TI pode definir permissões de acesso dependendo do nível do grupo.

Esse elegante recurso pode fazer com que seja muito mais fácil para os gerentes de TI atribuírem permissões de acesso para organizações inteiras. Por exemplo, você pode dar à equipe de marketing acesso aos computadores do departamento de marketing, ou à equipe de TI o acesso a apenas uma classe específica, determinados computadores de laboratório, por exemplo.

Administradores baseados em grupos

Os administradores de TI também podem atribuir administradores específicos com base em grupos. Eles podem gerenciar as permissões de um grupo menor de usuários. Por exemplo, um líder de equipe pode gerenciar os usuários, computadores e permissões da sua própria equipe; um professor ou equipe de TI pode gerenciar apenas sua própria turma.

Permissões granulares baseadas em funções

O Splashtop Enterprise vem com um poderoso conjunto de recursos em sessão que foram projetados para trabalho remoto e para o suporte de TI, incluindo a desconexão remota, reinicialização remota, reinicialização remota do Streamer, 2 usuários conectados simultaneamente em um computador e muito mais.

No entanto, talvez você não queira que todos os usuários façam uso desses recursos. Por motivos de segurança, você pode definir que apenas a sua equipe de TI use um recurso como a desconexão remota, por exemplo.

O console de administração da Splashtop permite que os administradores de TI atribuam funções a cada usuário, como administrador, administrador do grupo ou membro. Após separar os usuários de acordo com suas funções, você pode simplesmente definir permissões baseadas nessas funções, os recursos de acesso remoto disponíveis em cada sessão da Splashtop serão apenas os necessários.

Bônus — Agendamento de Acesso Remoto

As equipes de TI das escolas podem se beneficiar muito do recurso de agendamento do Splashtop Enterprise. Com essa ferramenta, é possível definir permissões de acesso com base em horários específicos.

Por exemplo, digamos que você possui um laboratório de informática com 15 máquinas. Às 13h, há uma turma de 15 alunos de design gráfico que precisam acessar esses computadores durante a aula. Com o Splashtop Enterprise, você pode agendar privilégios de acesso remoto para que apenas os alunos dessa aula possam controlar remotamente os computadores do laboratório durante o horário da aula. Os alunos não terão acesso a esses computadores após o horário programado.

As organizações também podem usar esse recurso para definir os dias/horários em que os computadores gerenciados podem ser acessados remotamente.

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo

A Splashtop é a melhor solução de acesso e suporte remoto a computadores de classe empresarial. Possibilite que funcionários e estudantes possam trabalhar em casa ou que sua equipe de TI possa gerenciar computadores e fornecer suporte sob demanda para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. O Splashtop Enterprise também inclui integração SSO/SAML, recursos de gerenciamento remoto de computadores e muitos outros recursos úteis.

Entre em contato conosco para saber mais sobre preços e iniciar a sua avaliação gratuita!

Fale Conosco

Está procurando por uma solução de acesso e suporte remoto? Conheça o Splashtop no Local.