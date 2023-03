Como Encontrar um Fornecedor de Acesso Remoto e Suporte para o Help Desk de TI da Sua Empresa

Encontrar os fornecedores certos para o seu Help Desk de TI pode ser difícil. Aprenda a encontrar um fornecedor de acesso remoto e suporte com base nos casos de uso específicos da sua empresa.

A questão para os gerentes de assistência de TI já não é "Precisamos de uma solução de acesso e suporte remotos?" Mas em vez disso, "Qual solução devemos usar?"

A seleção do fornecedor pode ser complicada e os clientes não querem passar vários meses a testar várias soluções. É por isso que existe atualmente um elevado grau de mudança de fornecedores entre os clientes. Embora a mudança não seja difícil, a aceitação do utilizador e o sucesso da solução aumentam drasticamente quando a solução inicial satisfaz as necessidades da organização.

É aqui que entram em jogo casos de uso. Focar no seu caso de uso leva-o à resposta certa logo na primeira vez. A solução ideal é a que melhor corresponde à utilização específica da sua organização para acesso e suporte remotos. As características de velocidade de um carro desportivo são ótimas, mas não importam quando o seu caso de uso mais comum é conduzir uma equipa de crianças para a prática de futebol.

Faça uma lista de casos de uso

Para começar, deverá fazer uma lista dos casos de uso específicos que deverá mirar com acesso e suporte remotos. Isto dar-lhe-á o contexto de que precisa para dar prioridade às funcionalidades e capacidades de solução que quer ver e testar — não aquelas que o fornecedor quer mostrar-lhe. Este processo torna a seleção do fornecedor muito mais fácil.

Estes são os 5 casos de utilização de acesso e suporte remotos mais comuns para um help desk de TI:

Acesso a qualquer momento/sem assistência a computadores remotos geridos Suporte para funcionários que necessitam de ajuda imediata: acesso a pedido (assistidos) aos seus computadores e dispositivos móveis Suporte para vários sistemas operacionais, especialmente com o aumento das iniciativas BYOD — (dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS) Integração do acesso remoto sob demanda com sistemas de tickets, chat, fluxos de trabalho de técnicos e sistemas PSA para suporte holístico Controle centralizado para gerir o acesso e suporte de uma força de trabalho distribuída — usuários, grupos, dispositivos, permissões de acesso e muito mais.

Esta lista é um ponto de partida. Existem, naturalmente, mais casos de utilização do que os enumerados acima. Ao detalhar os seus, pode atuar sobre as funcionalidades e funções de que realmente precisa, em comparação com aquelas que são agradáveis ou totalmente desnecessárias.

Busque uma correspondência entre os recursos, capacidades e suporte de uma potencial solução com os seus casos de uso

O seu helpdesk de TI empresarial tem que cumprir todos os critérios para uma solução de acesso e suporte remoto que se adapte a cada um dos seus casos de uso. Caso contrário, poderá acabar por procurar uma solução de substituição ou adicional dentro de alguns meses após a implementação.

À medida que avalia os recursos e capacidades, tenha em atenção o quão específico é um fornecedor. Por exemplo, a página dedicada da Splashtop, o Software de Suporte Remoto para Help Desks de TI, fornece descrições de funcionalidades e capacidades claramente detalhadas, repartidos por categoria.

Muitas vezes, um fornecedor pode oferecer características que parecem que podem fazer o trabalho que se adapta aos seus casos de uso, quando, na realidade, só não funciona conforme pretendido para esse contexto. É difícil de discernir lendo uma lista de recursos. Você precisa realizar um pouco mais de diligência e ver o que os clientes reais dizem sobre as soluções que você está avaliando para os seus casos de uso específicos.

Como é que o fornecedor lhe dará suporte?

Além dos recursos e capacidades do fornecedor, é importante considerar como o fornecedor te apoia. Considere os diferentes canais em que você pode contactá-los (e-mail, telefone, conversa) e se você pode falar com um agente diretamente, em tempo real. Você deve receber um alto nível de suporte independentemente do tamanho ou localização da sua empresa. O suporte superior ao cliente muda o jogo.

Por exemplo, no caso do software de suporte remoto da Splashtop, as classificações de clientes da Splashtop no site softwareadvice.com (tomadas a 8 de fevereiro de 2022) revelam que a Splashtop, mais uma vez, recebeu as classificações mais altas, com uma pontuação global de 4.81 de 5. As altas classificações dos utilizadores basearam-se principalmente em quatro coisas que os clientes notaram sobre a Splashtop:

Entrega do melhor valor

Qualidade do suporte ao cliente

Facilidade de Uso

Simplesmente funciona

Dar aos clientes o melhor valor é fundamental. Com os orçamentos de TI sempre sob pressão, quando se pode poupar uma enorme percentagem sobre as soluções concorrentes (por exemplo, AnyDesk, LogMein (GoTo), TeamViewer, etc.) e receber uma experiência melhor, isso é uma grande vitória.

“Simplesmente funciona”

“Simplesmente funciona”, representa o conceito simples de produtos Splashtop que funcionam conforme planeado quando os clientes precisam deles — especialmente quando os utilizadores remotos estão a ter problemas. Não há tempo que seja mais desesperado para os seus colaboradores e outros utilizadores do que quando estão utilizando remotamente e com falhas tecnológicas. É aí que precisa de uma solução de acesso remoto e suporte que funcione. Sem desculpas.

Adicione a Splashtop à sua lista

As avaliações de clientes consistentemente elevadas para a Splashtop devem obrigá-lo a colocar a Splashtop na sua lista de soluções de acesso e suporte remotos para o helpdesk de TI da sua empresa. A Splashtop oferece uma demonstração e avaliação gratuitas para que possa testá-la de acordo com o seu caso de uso específico. Experimente hoje.

Comece uma demonstração do Splashtop Enterprise hoje.

Agendar uma demonstração