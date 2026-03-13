Porque é Que os Scripts de Automação Importam nas Operações de TI do Dia-a-Dia
A maioria das equipas de TI já está com poucos recursos. Todos os dias trazem trabalho repetitivo com endpoints, acumulação de tickets, resultados inconsistentes, patching, deriva de configuração e resolução de problemas de rotina.
Muitas destas tarefas podem ser automatizadas com scripts e o fluxo de execução correto, mas muitas equipas ainda dependem de esforço manual porque lhes falta uma maneira confiável de executar e verificar a automação em grande escala.
No entanto, com o software de automação certo e scripts, estas tarefas manuais repetitivas podem tornar-se rápidas e convenientes, exigindo pouco ou nenhum input de agentes. Com isso em mente, vamos dar uma olhada nos scripts de automação, como construí-los com segurança e como usá-los em ambientes de negócios e TI.
O que são Scripts de Automação em TI?
Scripts de automatização são pequenos programas projetados para realizar tarefas repetitivas com mínimo esforço manual, como gestão de arquivos, interações com APIs, atualizações, alterações de configuração e resolução de problemas básicos. Em ambientes de endpoint, a parte difícil raramente é escrever o script. É executá-lo com segurança em dezenas ou milhares de dispositivos, provando depois o que mudou, onde e quando.
Scripts de Automação vs. Plataformas de Automação Completa
Os scripts de automação são ações repetitivas codificadas em ferramentas como PowerShell, Python ou Bash. Eles funcionam bem para tarefas de rotina e correções rápidas, já que são leves e fáceis de ajustar.
As plataformas de automação completas, por outro lado, são ferramentas maiores e mais abrangentes, projetadas para fluxos de trabalho ou processos mais complexos. Normalmente, oferecem recursos mais complexos, tais como gestão de configuração, relatórios, provisionamento/desprovisionamento, entre outros.
Onde Scripts Normalmente Residem no Mundo Real
Na prática, os scripts podem ser executados localmente nos pontos finais (execuções manuais, tarefas agendadas) ou orquestrados centralmente através de uma plataforma de gestão de endpoints. A orquestração central é o que torna possível direcionar os dispositivos certos, executar scripts de forma consistente, capturar logs e relatar resultados sem depender do portátil de um técnico ou de um processo único.
No entanto, isto tende a não funcionar em larga escala. Quando precisas de scripts de automação para múltiplos dispositivos e de gerir variáveis como permissões, diferenças ambientais e dispositivos offline, scripts individuais podem não ser tão úteis.
Os Casos de Uso de Script de Automação de Maior Valor para Frotas de Endpoints
Agora, vamos analisar casos de uso de scripts de automação. Embora cada empresa tenha necessidades diferentes, há vários usos comuns de automação que podem poupar tempo às organizações e equipas de TI em tarefas do dia-a-dia.
Casos de uso comum de scripts de automação incluem:
Implementação e Remoção de Software: Inclui a instalação de apps aprovadas, remoção de apps proibidas e limpeza de resíduos.
Remediação Adjacente a Patch: Estas são correções comuns para problemas simples com atualizações, como reiniciar serviços bloqueados, limpar o cache de atualizações e resolver estados comuns de falha de atualização.
Imposição de Configuração: Isto verifica os dispositivos para garantir que eles sigam consistentemente as políticas definidas, como configurações de energia, regras de firewall e serviços requeridos.
Inventário e Recolha de Evidências: Recolha de informações como versões de software instaladas, build do SO, estado de encriptação do disco e adesão ao grupo de administradores locais.
Verificações de Saúde e Autocorreção: Detecção e resolução de erros menores, incluindo a detecção de desvios, reaplicação das configurações desejadas e confirmação do sucesso com uma etapa de verificação.
Higiene de Utilização e Acesso: Inclui a rotação de senhas de administrador local, remoção de contas inativas e padronização das configurações de privilégios mínimos.
Como Escrever Scripts de Automação Que Não Criem Novos Problemas
Tendo em mente os usos de scripts de automação, como se deve proceder na sua escrita? Os scripts podem requerer alguns testes e ajustes para garantir que funcionem conforme o esperado, mas podes concentrar-te nestes pontos para ajudar a garantir uma escrita confiável de scripts:
1. Torne os Scripts Previsíveis
Não há necessidade de complicar as coisas. Um script simples e previsível, com entradas e saídas claras (incluindo parâmetros, códigos de retorno e resultados consistentes), resultará num script útil e seguro para executar várias vezes.
2. Torne os Scripts Observáveis
Os scripts também devem ser fáceis de monitorizar e registar para manter registos de tudo o que afetaram. Estes registos devem incluir o estado anterior e posterior, datas e identificadores de dispositivos, para que haja registos claros para resolução de problemas e auditorias.
3. Tornar Scripts Seguros
Cibersegurança não deve ser negligenciada nos seus scripts. É importante incluir salvaguardas, como pré-verificações, limites de tempo, tratamento de erros e reversões. Além disso, ajuda incluir funções de menor privilégio e controlo de alcance e evitar credenciais codificadas para garantir que informações sensíveis sejam tratadas corretamente.
Como Operacionalizar Scripts em Vários Endpoints
Scripts de automação podem ser difíceis de escalar para um grande número de endpoints, mas não é impossível. Com a preparação certa, é possível criar scripts que funcionem de forma fiável em vários endpoints, permitindo um maior alcance de automação.
Começa com um Caso de Uso Único e uma Métrica de Sucesso Única: Saber o que queres alcançar e como é que isso se parece na conclusão ajuda-te a definir um objetivo claro.
Condições Preliminares do Documento: Estas incluem versões do sistema operativo, permissões necessárias, dependências e acesso à rede. Ter esta informação disponível ajudará a gerir variáveis-chave.
Teste num Laboratório, Depois num Pequeno Grupo Piloto: Certifique-se de que tem uma boa variedade de dispositivos representativos, não apenas o dispositivo ideal. Estes testes são vitais para garantir que o script funciona em vários tipos de terminais.
Adicione Passos de Verificação: É importante confirmar que você recebe a mudança desejada, e não apenas que o script foi concluído. Os passos de verificação ajudarão a garantir que você está obtendo os resultados que deseja a cada vez.
Implementar em Anéis: Como nos testes, você deseja começar pequeno e crescer para grupos maiores. Comece com um piloto, depois um grupo mais amplo, antes de uma implementação completa.
Planeie para Dispositivos Offline e Repetições: É importante saber como gerir dispositivos que perdem a primeira execução. Incluir verificações de verificação para dispositivos que se desconectam ou reconectam ajuda a garantir uma cobertura ampla.
Monitorizar Resultados e Exceções: Você vai querer acompanhar as taxas de sucesso, falhas comuns e tempos de remediação para garantir que os scripts funcionem como esperado.
Promover para uma Biblioteca de Scripts Mantida: Uma biblioteca de scripts é uma ótima maneira de controlar e distribuir scripts. As bibliotecas devem incluir registos de versionamento, propriedade, histórico de alterações e regras de aposentação.
Modos Comuns de Falha Que Fazem os Scripts de Automação Fracassarem
Claro, também existem maneiras de os scripts falharem. Vários erros comuns podem fazer com que os scripts de automação falhem ou tenham efeitos indesejados, por isso é importante saber o que evitar ao desenhar scripts.
Falhas comuns incluem:
Falta de verificação, então não há como confirmar que o script funcionou como pretendido, e “concluído” é confundido com “corrigido”.
O script assume que as permissões ou ambientes permanecem consistentes, então não consegue ajustar-se a variações ou a falta de permissões.
O manuseio de erros pobre ou limitado leva a alterações parciais e estados inconsistentes, pois não há ajuste para erros inesperados.
A falta de controlo de alterações leva os scripts a sofrerem deriva ou serem copiados em variantes não geridas.
Executar scripts sem segmentação significa que um pequeno erro pode ter um grande impacto nos endpoints.
Sem recursos de relatório, as equipas não podem provar o que mudou, onde e quando (além dos desafios que isso cria para auditorias).
Onde a Splashtop AEM se encaixa: Transformando Scripts em Operações Repetíveis
Quando precisa gerir múltiplos endpoints distribuídos (incluindo ambientes remotos e BYOD), precisa de uma solução projetada para executar ações em larga escala e mostrar provas dos resultados a partir de um único local.
Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) é uma solução de gestão de endpoints assistida por IA que ajuda as equipas de TI a otimizar o patching, obter visibilidade mais rápida sobre riscos (incluindo insights CVE) e reduzir o trabalho manual com automação centralizada, relatórios e ações de remediação.
De Reparações Pontuais a Automação Gerida
Splashtop AEM ajuda a transformar scripts de correções pontuais em operações repetíveis. Em vez de executar automação de forma ad hoc, as equipes podem centralizar a execução, padronizar como o sucesso é verificado e manter relatórios consistentes em todos os pontos finais distribuídos. O resultado é menos desvio, remediação mais rápida e responsabilidade mais clara pelo que foi executado e o que foi alterado.
Execução, Visibilidade e Controlo na Prática
Com Splashtop AEM, é mais fácil executar scripts em endpoints e monitorizar os resultados de uma forma que apoia a verificação e responsabilidade. Pode determinar a execução para grupos de dispositivos específicos, monitorizar estados de sucesso e falha, e manter a evidência necessária para resolução de problemas e auditorias. O Splashtop AEM também suporta padrões de implementação faseada, como políticas de correção baseadas em anéis e implementações segmentadas, o que ajuda a reduzir o risco enquanto melhora as taxas de conclusão.
Como Decidir Se uma Tarefa Deve Ser um Script (Ou Outra Coisa)
Nem todas as tarefas podem ou devem ser automatizadas. A automação é excelente para reduzir o trabalho repetitivo e melhorar a consistência, mas ainda há muitas situações em que é necessário um toque humano.
Considere alguns fatores ao decidir se uma tarefa pode ser scriptada. É uma tarefa tão frequente que se tornou um processo repetitivo? Há risco de causar danos significativos se algo der errado? Qual é a "área de impacto" se cometer um erro? Estas alterações podem ser revertidas?
As suas respostas a estas questões determinarão se a criação de scripts é uma boa ideia ou se introduzirá fragilidade e riscos desnecessários.
Comece com Splashtop AEM
Os scripts de automação são uma das formas mais rápidas para as equipas de TI reduzirem o trabalho repetitivo e garantir consistência entre vários terminais. O verdadeiro valor surge quando os scripts são concebidos de forma segura e executados de uma maneira repetível, com verificação e relatórios que comprovem os resultados em vez de apenas mostrar que uma tarefa foi concluída.
A Splashtop AEM ajuda as equipas a operacionalizar a automação através da combinação de execução centralizada, fluxos de trabalho de patching, visibilidade de risco baseada em CVE e relatórios prontos para auditoria, para que possas implementar alterações com confiança e corrigir falhas mais rapidamente em endpoints distribuídos.
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