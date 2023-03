Com o Avanço da Ômicron, Como a Sua Empresa Pode Mudar Facilmente para um Trabalho Flexível?

Está procurando um substituto para o AnyDesk? Muitos usuários que procuram uma alternativa para o AnyDesk estão trocando para o Splashtop Business Access Pro - a melhor alternativa ao AnyDesk.

Principais motivos:

O Splashtop Business Access Pro começa €7.50 num mês enquanto o AnyDesk Professional começa com $19.90 um mês — o que representa mais de 50% em poupanças para os utilizadores que mudam do AnyDesk para Splashtop.

Os usuários da Splashtop também possuem mais recursos e em muitos casos uma segurança superior.

Este foi o caso da ABCIs, um provedor SaaS que trabalha com clientes da área do varejo e oferece soluções que ajudam a melhorar as operações diárias das suas lojas.

ABCIs escolhe a Splashtop como alternativa para substituir o AnyDesk

A ABCIS compartilhou isso depois de usar o AnyDesk para acessar remotamente os computadores dos seus clientes, o anyDesk não tinha medidas de segurança suficientes, especialmente quando se tratava de um ambiente multiusuário:

"O AnyDesk não fornece a capacidade de gerir usuários, o que é uma preocupação para nós, pois precisamos de senhas compartilhadas para acesso não assistido”, disse Braeden Saxon, Gerente de Sistemas Integrados da ABCis. “Isso é longe de ser o ideal. Não temos como travar o acesso caso um dos membros da nossa equipe deixe a empresa. Então, começamos a procurar uma solução alternativa que tivesse suporte multiusuário e proporcionasse uma segurança muito melhor. "

Quando se trata de software de acesso remoto seguro, a Splashtop tem o que você precisa. A Splashtop usa uma variedade de tecnologias e funcionalidades para manter os dados do usuário seguros, incluindo firewalls robustas, encriptação de dados, redução de DDoS, mecanismos de defesa de intrusão 24×7, autenticação de dispositivos, verificação de dois fatores, criptografia TLS (incluindo TLS 1.2) e criptografia AES de 256 bits, segurança de senha vários níveis, bloqueio automático de tela, tempo limite de sessão ociosa, notificação de conexão remota, autenticação do servidor proxy e medidas de segurança para ambientes multiusuários — que é exatamente o que a ABCis precisava.

Porém, o gerenciamento e a segurança multiusuário não eram as únicas razões pelas quais a ABCis estava procurando por um substituto do AnyDesk.

Como muitos usuários que procuram uma alternativa ao AnyDesk, a ABCis procurou uma solução de acesso remoto mais econômica. Depois de experimentar várias soluções alternativas como o LogMeIn Central, LogMeIn Rescue e TeamViewer, a ABCis descobriu que a Splashtop é a melhor alternativa ao AnyDesk quando o assunto são recursos e preços.

"A Splashtop tornou muito fácil continuar a dar suporte aos nossos clientes, tem um preço competitivo e tem todas as funcionalidades que procurávamos," disse Braeden (leia o caso de estudo completo da ABCIS).

Então, embora existam muitas ferramentas de acesso remoto, como a Splashtop, a maioria tem um preço elevado, não é suficientemente seguro ou tem recursos mínimos. Isso posicionou a Splashtop como a melhor solução de acesso remoto do mercado — com preços frequentemente 80% mais baixos que a concorrência, segurança de nível corporativo e recursos premium como streaming 4K. Os usuários de acesso remoto que procuram uma alternativa ao AnyDesk repararam nisso e é por isso que estão trocando para a Splashtop.

Explore uma comparação do Splashtop Business Access vs AnyDesk Professional ou experimente qualquer uma das nossas soluções gratuitamente e descubra porquê a Splashtop é a melhor solução para suas necessidades de acesso remoto.