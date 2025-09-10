O acesso remoto é uma ferramenta poderosa para apoiar colaboradores remotos e híbridos e equipas de TI, permitindo-lhes conectar-se aos dispositivos de trabalho de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. No entanto, existem diferentes maneiras de aceder a dispositivos remotamente, cada uma com os seus próprios benefícios e desvantagens.
Então, vamos examinar o acesso remoto sem agente vs com agente, comparar as diferenças e ver o que cada um traz para as empresas e equipas de TI em termos de segurança, flexibilidade e controlo.
Compreendendo o Acesso Remoto Sem Agente e Baseado em Agente
Primeiro, precisamos entender o que são o acesso remoto sem agente e com agente. Embora ambos sejam projetados para permitir que os utilizadores se conectem aos seus dispositivos remotos de qualquer lugar, eles adotam abordagens significativamente diferentes na forma como se conectam.
O que é Acesso Remoto Sem Agente?
O acesso remoto sem agente é a capacidade de se conectar remotamente e controlar dispositivos sem instalar um agente de software em cada ponto final. Normalmente, utiliza protocolos como RDP, VNC ou SSH para conectar, embora conexões baseadas em navegador também sejam possíveis.
O acesso remoto sem agente estabelece conexões controladas por políticas sem necessitar de um agente no endpoint. Estas conexões podem ser provisionadas para uso assistido ou não assistido, dependendo das políticas da organização. Embora seja um método rápido e conveniente, tende a oferecer menos controlo e menos funcionalidades do que o acesso remoto baseado em agente. Assim, é frequentemente utilizado por equipas de TI para fornecer suporte remoto a utilizadores finais de forma imediata.
O que é o Acesso Remoto Baseado em Agente?
O acesso remoto baseado em agente utiliza um agente de software instalado nos pontos finais para permitir conexões remotas. Quando um utilizador precisa de se conectar ao seu dispositivo remoto, ele acede ao software, que lhe dá acesso total através do agente.
Embora isso exija a instalação de software em cada endpoint alvo, oferece um controlo mais profundo, conectividade persistente e recursos de gestão avançados para dispositivos não assistidos. Conexões sem agente também podem permitir o acesso a servidores não assistidos, embora com um conjunto de recursos mais limitado. Como resultado, o acesso remoto baseado em agente é frequentemente preferido por utilizadores finais que precisam frequentemente de aceder aos seus dispositivos remotos para trabalhar enquanto estão em movimento.
O que Faz um Agente de Ambiente de Trabalho Remoto?
Um agente de desktop remoto é um componente de software instalado em dispositivos endpoint para permitir o acesso remoto. Quando os utilizadores querem aceder aos seus dispositivos remotos, o agente de software cria uma conexão segura, permitindo que os utilizadores controlem o dispositivo conectado a partir do seu computador ou dispositivo móvel.
Além de conexões remotas e gestão de sessões, agentes de ambiente de trabalho remoto também podem executar funcionalidades como transferência de ficheiros, sincronização da área de transferência e suporte a múltiplos monitores, tornando-os ferramentas úteis para trabalho remoto seguro.
Comparando Soluções de Acesso Remoto Sem Agente e Com Agente
Então, vamos analisar as diferenças entre o acesso remoto sem agente e baseado em agente. Cada uma tem forças e fraquezas únicas que devem ser consideradas ao escolher uma solução de acesso remoto para a sua organização.
Segurança: Tanto as soluções de acesso remoto com agente quanto sem agente incluem proteções de nível empresarial, como encriptação AES-256, MFA e registos detalhados. Ferramentas baseadas em agente frequentemente adicionam controlos adicionais ao nível do ponto final, como gravação de sessões.
Facilidade de implementação: Como o acesso remoto sem agente não requer a instalação de software em nenhum dispositivo, é tipicamente mais fácil de implementar e gerir do que o acesso baseado em agente. No entanto, uma vez que o agente de software é instalado, normalmente torna a conexão com o dispositivo remoto mais rápida e fácil.
Escalabilidade: O acesso remoto sem agente é mais fácil de escalar, uma vez que não requer a instalação de nenhum novo software. No entanto, isso não significa que soluções baseadas em agente sejam difíceis de escalar; simplesmente requer a instalação do software em novos dispositivos.
Requisitos do sistema: Tanto as conexões baseadas em agente quanto as sem agente são otimizadas para sessões remotas seguras e de alto desempenho. A principal diferença está na implementação e no controlo.
Casos de uso: O acesso baseado em agente é melhor para colaboradores que precisam de conectividade regular e persistente com os seus computadores de trabalho, e para equipas de TI que gerem frotas de dispositivos. O acesso sem agente é melhor para administradores de TI, fornecedores ou equipas de suporte que precisam de acesso flexível e sob demanda a dispositivos sem instalar software.
Considerações Críticas para Selecionar um Modelo com ou sem Agente
Como saber qual modelo é o certo para si? Ao comparar o acesso remoto sem agente e baseado em agente, há alguns fatores importantes a ter em mente.
Considere as suas necessidades específicas de negócio e para que usará o acesso remoto. Se prioriza flexibilidade, um modelo sem agente pode ser o ideal para si. No entanto, se deseja um nível mais profundo de controlo sobre os seus pontos finais, então um modelo baseado em agente fornecerá mais do que precisa.
A facilidade de acesso é outro fator importante. O acesso remoto sem agente é frequentemente mais fácil de implementar, uma vez que não requer a instalação de software nos seus pontos finais. No entanto, isso também significa que iniciar uma sessão remota frequentemente requer mais trabalho, pois necessita que os utilizadores em ambas as extremidades se conectem, tornando-o não a opção mais conveniente.
Considere também os seus requisitos de segurança. O software baseado em agente é tipicamente mais seguro do que o acesso remoto sem agente, uma vez que o software frequentemente possui recursos de segurança como encriptação de ponta a ponta e autenticação multifator. Isso pode torná-lo uma escolha preferível para organizações com requisitos rigorosos de conformidade de TI.
Soluções de acesso remoto sem agente podem ser rapidamente lançadas, fornecem acesso a dispositivos conectados sem necessidade de software e são fáceis de escalar. No entanto, soluções baseadas em agente oferecem mais controlo, funcionalidades e segurança, tornando-as opções mais robustas.
Soluções Splashtop para Acesso Remoto com e sem Agente
Agora que comparamos o acesso remoto sem agente vs com agente, provavelmente já sabe o que será melhor para o seu negócio. Seja qual for a sua preferência, quer goste da acessibilidade sob demanda do acesso remoto sem agente ou dos recursos ricos e segurança da conectividade baseada em agente, a Splashtop pode ajudá-lo a conectar-se.
Splashtop Streamer: Solução de Acesso Remoto Baseado em Agente
Quando quiser aceder remotamente aos seus dispositivos com um agente de software seguro, fiável e poderoso, pode usar o Splashtop Streamer para estabelecer a sua conexão.
A solução Streamer da Splashtop oferece acesso remoto com controlo total sobre o seu dispositivo remoto. Isso facilita sessões remotas estáveis, seguras e responsivas, mantendo projetos e programas ao seu alcance em todos os momentos.
Além de ajudar os colaboradores a aceder aos seus dispositivos remotos, o Splashtop Streamer também pode capacitar equipas de TI e profissionais de suporte a gerir e resolver problemas de sistemas de qualquer lugar. Ferramentas de suporte remoto fornecem aos agentes de suporte acesso direto ao dispositivo do utilizador final, permitindo-lhes fornecer suporte e resolução de problemas a partir de qualquer dispositivo, como se estivessem em frente ao computador do utilizador final.
Splashtop Connector: Solução de Acesso Remoto Sem Agente
A Splashtop também fornece a solução Splashtop Connector para acesso remoto sem agente. Isso permite que os utilizadores acedam remotamente a computadores, servidores e dispositivos de rede sem precisar de um agente de acesso remoto ou VPN.
O Splashtop Connector permite acesso remoto a clientes, Internet das Coisas (IoT), sistemas POS e mais, mesmo em redes fechadas que não permitem apps de terceiros. Também pode permitir acesso remoto apenas a programas específicos, em vez de uma conexão completa de ambiente de trabalho remoto, garantindo uma conexão segura.
Tudo isso leva a uma experiência de acesso remoto fácil de implementar, segura, rápida e confiável sem exigir a instalação de um agente nos dispositivos conectados.
Comece com as Soluções de Acesso Remoto da Splashtop Gratuitamente
Seja qual for a forma como deseja aceder aos seus dispositivos remotamente, a Splashtop torna isso possível. A Splashtop pode fornecer uma conexão segura e estável para gestão remota e acesso, bem como acesso rápido e flexível para necessidades em movimento, tudo protegido por funcionalidades de segurança avançadas e controlos robustos.
O acesso remoto baseado em agente e sem agente têm ambos os seus benefícios, por isso pode usar a Splashtop da forma que melhor funciona para si. Os funcionários podem usar a Splashtop para se conectar sem problemas aos seus dispositivos de trabalho e aceder a todos os seus projetos, programas, ferramentas e dados de qualquer lugar, enquanto os agentes de TI podem rapidamente conectar-se aos dispositivos dos utilizadores finais para suporte remoto eficiente e poderoso em qualquer dispositivo.
Pronto para experimentar a Splashtop por si mesmo? Começa com um teste gratuito hoje: