Questões técnicas e outros problemas não se limitam ao horário comercial. Os problemas podem ocorrer a qualquer hora do dia. Isto pode causar atrasos significativos na correção e resolução de problemas, especialmente para equipas distribuídas.
Então, como pode o acesso remoto ajudar na resolução de problemas fora do horário? Vamos analisar como configurar sistemas para suporte remoto seguro após o horário e resolver problemas sem atrasos desnecessários.
Por que o Acesso Remoto Básico Não é Suficiente para Suporte de TI Fora do Expediente
Só porque tem software de apoio remoto não significa que está preparado para resolver problemas fora do horário. Os endpoints podem não estar acessíveis fora do horário de expediente se o utilizador não estiver disponível para conceder permissão, se o dispositivo estiver bloqueado ou se a sessão remota for interrompida.
Assim, as equipas de IT que fornecem suporte fora do horário têm necessidades específicas que o acesso remoto básico pode não conseguir satisfazer. Precisam de acesso remoto não assistido para concluir manutenção e resolução de problemas a partir de qualquer lugar. Para isso, pode ser necessário uma solução de suporte remoto mais robusta.
Como Configurar um Sistema para Resolução de Problemas Remotos Fora de Horas
Então, como pode configurar o seu software de suporte remoto para resolução de problemas fora de horas? Com as ferramentas certas (como a Splashtop), o acesso não assistido fora de horas é uma tarefa simples e pode ser configurado em apenas alguns passos.
1. Identifique quais Sistemas Necessitam de Acesso Não Assistido
Nem todos os dispositivos precisam da mesma configuração. Assim, o primeiro passo deve ser identificar os endpoints mais propensos a exigir resolução de problemas fora do expediente, incluindo estações de trabalho, computadores compartilhados, máquinas de laboratório e dispositivos semelhantes. Desta forma, pode-se concentrar nos endpoints que podem precisar de manutenção quando ninguém está presente, sem perder tempo com dispositivos que não precisam.
2. Instale o Agente de Acesso Remoto e Atribua-o Corretamente
Ao instalar software de acesso remoto, é importante que este possa suportar a gestão centralizada de IT. Isto inclui atribuir o dispositivo aos administradores e equipas de IT que o necessitam, para que os técnicos possam aceder a ele quando necessário, e garantir que os endpoints que precisa de gerir estão conectados.
3. Configure o Dispositivo para Disponibilidade Não Assistida
O acesso não supervisionado requer algumas configurações e ajustes para que os agentes de TI possam aceder mesmo quando não há ninguém disponível para aprovar a sessão remota. Quando os dispositivos estão conectados, verifique se cumprem cada um destes requisitos:
É acessível sem aprovação do utilizador final?
Pode ser acessado a partir de um estado bloqueado ou desconectado?
O dispositivo está disponível após um reinício?
O acesso remoto não é bloqueado pelas definições de energia ou suspensão?
O acesso não está bloqueado por firewall ou restrições de rede?
4. Acesso Seguro do Técnico Antes de Precisar
Uma vez que necessite de fornecer suporte remoto fora do horário, deve ser capaz de conectar-se imediatamente, mas este acesso também deve ser seguro. Devem existir controlos no lugar para garantir que apenas técnicos autorizados podem conectar-se a dispositivos remotos, incluindo:
Autenticação multi-fator (MFA)
Controlo de acesso baseado em funções ou permissões baseadas em equipa
Agrupamento de dispositivos por localização, departamento ou cliente
Adicionalmente, os técnicos devem ter as suas próprias credenciais e acesso; credenciais partilhadas criam um risco de segurança e afetam a responsabilidade. O acesso fora de horas deve permanecer limitado a utilizadores selecionados para evitar impactar a segurança enquanto ainda permite acessibilidade.
5. Certifique-se de que os técnicos possam concluir a correção real
Assim que os agentes de TI conseguem conectar-se ao dispositivo remoto, precisam de ter controlo suficiente para diagnosticar e resolver problemas. Isto pode incluir aplicação de atualizações, verificação de serviços, ajuste de configurações, reinício do dispositivo (e reconexão após o reinício), ou até mesmo transferência de ficheiros. A ferramenta de suporte remoto deve ser capaz de fazer tudo isso para suportar um fluxo de trabalho completo de resolução de problemas.
6. Ative o Registro e a Responsabilidade
Cada sessão remota deve ser totalmente registada, para que os agentes possam ser responsabilizados e todas as atividades sejam claramente registadas. Os registos devem incluir quem se conectou, quando a sessão ocorreu e o que os agentes fizeram, de modo a manter a segurança, visibilidade, responsabilidade e prontidão para auditorias.
7. Teste o cenário completo fora do horário
Vai querer garantir que a configuração funciona antes de ocorrerem incidentes reais, por isso testar o suporte remoto é altamente recomendado. Siga um fluxo de validação simples, incluindo a ligação fora de horas, acesso ao sistema a partir do ecrã de login, realização de tarefas de remediação básicas, depois reiniciar remotamente e reconectar, para garantir que tudo está a funcionar conforme pretendido.
Erros Comuns Que Comprometem a Solução de Problemas Fora do Horário de Expediente
Claro, há alguns erros comuns que as empresas podem cometer ao implementar o acesso remoto não assistido. Embora possam ser simples deslizes ou equívocos, ainda podem ter consequências maiores com o tempo, por isso é importante estar atento a eles.
Erros comuns incluem:
Configurar apenas suporte assistido, em vez de acesso remoto não assistido.
Assumir que o acesso VPN é suficiente (não é).
Esquecer de testar o acesso após reinicialização, o que pode resultar em dispositivos inacessíveis após o reinício.
Deixar dispositivos em modo de suspensão ou desconectados durante a noite, impossibilitando o acesso.
Conceder permissões de acesso remoto excessivamente amplas, o que coloca a segurança em risco.
Falta de visibilidade no estado de patching ou ponto final uma vez ligado, o que pode complicar a resolução de problemas e manutenção.
Considerações de Segurança para Acesso Remoto Fora do Horário de Expediente
O acesso remoto não tem de comprometer a cibersegurança. É importante atingir um equilíbrio entre disponibilidade e controlo, para que os técnicos possam fornecer suporte rápido e fiável fora do horário comercial, sem riscos adicionais.
Tudo o que é necessário são as ferramentas e recursos de segurança certos, começando com a Autenticação Multifatorial (MFA) para verificar os usuários quando se conectam. Assim que uma sessão começa, deve ser protegida com conexões seguras e forte criptografia para ajudar a manter os dados seguros durante a transmissão.
Gerenciar permissões com controle de acesso baseado em funções e permissões detalhadas para técnicos também é importante para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar dispositivos, redes ou dados específicos. Isso também deve incluir logs de sessão detalhados para fornecer registros claros para responsabilidade e auditorias.
Porque o Acesso Remoto Sozinho Pode Não Resolver Todo o Problema
Embora o acesso remoto não supervisionado seja uma ferramenta poderosa para resolução de problemas fora do expediente, nem sempre é suficiente. Às vezes, as equipas de TI precisam de funcionalidades de suporte adicionais, como visibilidade de patches, dados de saúde dos endpoints, ou mesmo ações de um para muitos em vários dispositivos.
Em situações como esta, uma boa solução de gestão de endpoints funciona como um poderoso complemento para o suporte remoto. Por exemplo, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) oferece capacidades de gestão de endpoints assistidas por IA que ajudam as equipas de TI a simplificar atualizações, melhorar a visibilidade e reduzir cargas de trabalho manuais, incluindo:
Alertas proativos para riscos de segurança, problemas de sistema e lacunas de conformidade.
Inventário de hardware e software em tempo real.
Gestão de patches em tempo real para sistemas operativos e aplicações de terceiros, com automação e agendamento baseados em políticas.
Informações sobre ameaças baseadas em CVE.
Ferramentas de fundo, como o Gestor de Tarefas, o Editor de Registos e o Gestor de Serviços, que permitem aos técnicos investigar e solucionar problemas sem interromper o utilizador final.
Com estas funcionalidades, as equipas de TI e os técnicos podem monitorizar endpoints, gerir patches, automatizar tarefas de reparação e ganhar melhor visibilidade sobre o estado dos dispositivos durante o suporte fora de horas. Isto pode ajudar as equipas a resolver problemas mais rapidamente, ficar a par da aplicação de patches e manutenção, e reduzir a carga de trabalho manual envolvida no suporte a endpoints distribuídos.
Como a Splashtop ajuda as equipas de TI a resolver problemas fora do horário de expediente
Quando as equipas de TI precisam de acesso seguro não supervisionado fora do horário, o Splashtop Remote Support ajuda os técnicos a aceder diretamente aos endpoints remotos sem esperar que o utilizador final aprove a sessão. Como o Splashtop Remote Support suporta tanto o acesso supervisionado quanto não supervisionado, as equipas de TI podem resolver problemas mais rapidamente, dar suporte a dispositivos distribuídos de forma mais fiável, e minimizar o tempo de inatividade quando surgem problemas fora do horário de expediente.
Além disso, com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem monitorizar endpoints remotos, gerir patches, automatizar ações rotineiras e ganhar melhor visibilidade de cada dispositivo. Isso ajuda a apoiar a manutenção contínua, a reparação mais rápida e a resolução de problemas mais informada fora de horas, proporcionando aos técnicos dados de patching em tempo real, inventário, alertas e ferramentas de fundo a partir da mesma plataforma.
Com a Splashtop, as equipas de IT podem dar suporte a endpoints distribuídos por toda a organização, quer estejam a fornecer resolução de problemas práticos, suporte fora do horário de expediente, gestão de patches ou manutenção contínua de endpoints. Como resultado, as equipas de IT podem trabalhar de forma mais eficiente e manter os utilizadores produtivos com menos tempo de inatividade e menos atrasos no suporte.
Conclusão Final
A resolução de problemas fora do horário ajuda a manter os dispositivos a funcionar sem problemas e capacita os agentes de TI a resolverem problemas a qualquer hora. No entanto, para uma resolução de problemas fora do horário eficaz, é preciso mais do que apenas conectividade remota. Os sistemas precisam de estar configurados para acesso não supervisionado, com controlos seguros e a capacidade de resolver questões de maneira eficaz.
Com Splashtop Remote Support, as equipas de TI podem aceder a endpoints remotos de forma segura e eficiente, ajudando a resolver problemas e a oferecer suporte a dispositivos fora do horário sem esperar por um utilizador final. Adicione o Splashtop AEM para gestão de endpoints, e as equipas podem também monitorizar dispositivos, gerir patches, automatizar ações e obter uma melhor visibilidade de todo o ambiente.
O resultado? Resolução de problemas fora do horário mais rápida, menos tempo de inatividade, e melhor eficiência em toda a organização.
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