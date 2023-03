5 Razões Por Que a Splashtop é Melhor Que o BeyondTrust

Entenda por que a Splashtop é uma solução de suporte remoto de melhor valor do que BeyondTrust Appliance, oferecendo mais flexibilidade e escalabilidade para a sua equipe de TI.

As equipes de TI têm muito em que pensar quando se trata de escolher o software de acesso remoto certo para a sua organização. Desde o custo global, até às opções de licenciamento e implementação, pode ser difícil fazer uma escolha informada. Especialmente quando se está comparando algumas das soluções mais bem avaliadas do mercado.

Na Splashtop, temos como objetivo tornar todos os aspetos da sua viagem o mais fáceis possível. É por isso que estamos mostrando as cinco principais razões para trocar para o Splashtop Enterprise se você usa o BeyondTrust Appliance.

BeyondTrust é uma das principais ferramentas de suporte remoto para TI. Mas, no fundo, as equipes de TI obtêm muito mais com o Splashtop Enterprise, e a um valor melhor do que BeyondTrust Appliance. Vamos ao que interessa.

1.A Splashtop oferece um melhor valor global do que BeyondTrust Appliance

A Splashtop fornece a segurança, desempenho e usabilidade que as equipes de TI e os usuários finais necessitam a um melhor valor do que o BeyondTrust.

BeyondTrust Appliance (anteriormente conhecido como Bomgar Appliance) oferece acesso remoto privilegiado através de uma plataforma centralizada para gestão de sessões e controle de acesso. Embora a sua implementação no local busque manter dados importantes atrás do firewall da sua empresa, ele não oferece muito espaço para flexibilidade ou escala.

O Splashtop Enterprise é uma ferramenta tudo-em-um, incorporando tanto acesso remoto como suporte remoto com preços flexíveis. O Enterprise é uma solução simples e fácil de usar, com uma interface de fácil utilização, atualizações automáticas e características intuitivas, como por exemplo:

Integração com SSO

Central de Serviços

Conector Splashtop (ponto de salto)

Compartilhamento da câmara com anotação RA

Como o Splashtop Enterprise te dá mais valor sem esticar o seu orçamento de TI

Sem taxas anuais de manutenção: a Splashtop oferece tudo o que está listado acima a um custo inferior ao BeyondTrust, sem cobrar taxas de manutenção. A taxa inicial para a licença perpétua da BeyondTrust é cara, mas não é o seu único custo. Também soma-se a isso suas taxas anuais de manutenção. Com a Splashtop, tudo isso é incorporado na sua taxa de assinatura anual. O que você vê é o que você recebe.

O licenciamento perpétuo do BeyondTrust significa que eles têm que cobrar taxas de manutenção para proporcionar aos usuários as melhorias necessárias. Ao oferecer licenciamento baseado em assinatura, podemos atualizar automaticamente quaisquer bugs ou novas funcionalidades. Você tem sempre a melhor versão da Splashtop, instantaneamente.

Suporte amplo a dispositivos: Os produtos da Splashtop foram concebidos para que você possa acessar remotamente ambientes físicos e virtuais a partir de qualquer dispositivo. É por isso que os nossos produtos são compatíveis com Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome. Proporcionamos um desempenho confiável e consistente nos dispositivos.

Segurança e conformidade robustas: O Splashtop Enterprise oferece segurança líder do setor com recursos como SSO, 2FA, gerenciamento baseado em grupo, encriptação padrão do setor e controles granulares. Com o Enterprise, você tem até a opção de implementar e gerenciar o Bitdefender Antivirus para segurança de endpoints.

Os recursos de segurança padrão fornecidos pela Splashtop podem ajudar a sua equipe de TI a maximizar os seus esforços enquanto mantém a cibersegurança forte. Além disso, a Splashtop suporta SOC 2, GDPR, e mais padrões de conformidade da indústria.

Fácil de implementar, gerir e escalar em qualquer ambiente: Além de tudo isso, a Splashtop é fácil de implementar, gerir, escalar e usar sem qualquer treinamento. Com opções tanto no local como na cloud, a Splashtop é facilmente adaptável ao seu ambiente.

Se o que procura são conexões remotas consistentes e de alto desempenho e capacidade de utilização superior, o Splashtop Enterprise é o software para você.

2. Assinatura vs Licenciamento Perpétuo

No mundo do software de acesso remoto, há um lugar tanto para a assinatura como para o licenciamento perpétuo. O modelo mais tradicional é o licenciamento perpétuo, onde se adquire uma única licença sem uma data de validade. Funciona bem se você estiver adquirindo um produto que não necessite de atualizações frequentes ou características adicionais.

O modelo cada vez mais popular (especialmente para soluções baseadas em nuvem) é o licenciamento baseado em assinaturas. Com o licenciamento baseado em assinaturas, os usuários adquirem o direito de utilizar software durante um determinado período de fatura. São normalmente faturados mensalmente ou anualmente.

A resposta à assinatura versus licenciamento perpétuo depende em grande parte das necessidades da sua organização. No entanto, a pandemia ensinou às equipes de TI que é imperativo ter uma solução que seja suficientemente flexível para ser escalada a qualquer momento. O software por assinatura oferece essa flexibilidade, o licenciamento perpétuo não.

Na Splashtop, estamos empenhados em proporcionar aos nossos usuários o maior valor. É por isso que oferecemos uma assinatura anual, que custa menos do que o licenciamento perpétuo da BeyondTrust, ao mesmo tempo em que oferecemos mais flexibilidade.

"Depois de utilizar a Splashtop e vendo como era benéfico, decidimos fazer a troca a partir do BeyondTrust. Poupamos vários milhares de dólares". Steve Burdick, Administrador do Sistema / Presidente, Galveston Computer Solutions LLC

3. Implementação na nuvem vs no local

A implementação no local é uma excelente opção para organizações que precisam trabalhar independentemente e hospedar software de acesso remoto nos seus próprios servidores. Também se adequa a organizações que têm uma política de segurança individual e precisam que os dados permaneçam dentro da rede da empresa.

O lado negativo para o local: gerenciar uma infra-estrutura interna é muitas vezes difícil, demorado e caro. Isto torna quase impossível escalar rapidamente.

Com o aumento do trabalho remoto e híbrido, muitas organizações têm mudado para o acesso remoto baseado na nuvem para maior flexibilidade. Com uma solução de nuvens, não há necessidade de gerenciar infra-estruturas internas. Ela permite às organizações escalar rapidamente em resposta à demanda.

Enquanto cobrimos de elogios o acesso remoto baseado em cloud, sabemos que algumas organizações precisam que a sua equipe de TI hospede e gerencie uma solução no local. É por isso que a Splashtop oferece uma implementação no local também.

4. Atendimento superior ao cliente

A Splashtop é um produto orientado para o cliente em primeiro lugar e acima de tudo. Não só tornamos fácil entrar em contato connosco, como também respondemos rapidamente. A satisfação dos nossos clientes não é apenas um indicador de referência, é um valor essencial. Até facilitamos a alteração ou o cancelamento da sua assinatura. Quando dizemos que o atendimento de classe mundial ao cliente é a nossa missão tanto no pré como no pós-venda, nós falamos muito sério.

A Splashtop sai consistentemente à frente da concorrência em relação à satisfação do cliente, ganhando os melhores prêmios de satisfação da G2, TrustRadius e muito mais. Embora os nossos concorrentes tenham a reputação de taxas de resposta baixas, fizemos do suporte ao cliente rápido e eficiente um dos nossos objetivos principais. Independentemente do tamanho da sua empresa, a Splashtop garante que você pode falar diretamente com um especialista com suporte global instantâneo.

“Os preços da versão premium do BeyondTrust e a sua falta de capacidade de resposta ao precisarem de orçamentos ou renovações tem sido horrível.” — Steve Burdick, Administrador de Sistema/ Presidente, Galveston Computer Solutions LLC

5. Concebido para suporte de TI e acesso remoto do usuário final

O BeyondTrust Appliance foi concebido principalmente para funcionalidades de suporte de TI, com características como controles de acesso privilegiados e auditoria e conformidade simplificadas.

O Splashtop Enterprise, por outro lado, é construído tanto para suporte de TI como para acesso remoto do usuário final:

Suporte TI - O Enterprise torna fácil a implementação em massa, atualização e escalabilidade, com características de suporte como controle assistido e não assistido, e integração com sistemas de ticketing e PSA. Tudo a um preço mais baixo do que o BeyondTrust Appliance.

Acesso do usuário final — O Enterprise também oferece aos usuários finais qualidade HD, conexões rápidas em tempo real e várias sessões simultâneas. Com funcionalidades de acesso remoto, incluindo redirecionamento de dispositivo USB, impressão remota, suporte a vários monitores e gravação de sessão, os seus usuários finais vão adorar as funcionalidades de acesso remoto da Splashtop.

Além das nossas características padrão, o Enterprise também oferece conexão RDP através do Splashtop Connector e compartilhamento de câmera com capacidades de Realidade Aumentada através do Splashtop AR.

Resumindo: Ganhe um produto de melhor valor com mais flexibilidade mudando para o Splashtop Enterprise

O BeyondTrust Appliance é uma ferramenta sólida para as equipes de TI. Mas, se estiver interessado numa opção mais flexível a um melhor preço, então o Splashtop Enterprise é a solução para você. Desfrute de uma ferramenta tudo-em-um que não só foi concebida para suporte de TI, mas também oferece características de acesso remoto como redirecionamento de dispositivos USB e suporte multi-monitor. Com o Splashtop Enterprise você obtém tudo isto e muito mais, mantendo ao mesmo tempo a segurança e a conformidade padrão da indústria.

Facilitamos os testes antes da compra, com um teste gratuito para que você possa experimentar a Splashtop antes de se comprometer a trocar. Quando você estiver pronto para mudar, a Splashtop é fácil de implementar, então trocar o BeyondTrust não requer esforço.