As 5 melhores ferramentas de software de acesso remoto

A Splashtop oferece várias soluções de acesso remoto, abrangendo casos de uso que incluem trabalho em casa, gerenciamento de TI, aprendizado remoto e suporte help desk.

Não importa por que você precisa de acesso remoto, a Splashtop tem tudo para você. Não importa se você está trabalhando em casa, gerindo a TI da sua organização, procurando novas formas de colaborar dentro da sala de aula ou fornecendo suporte técnico, você pode contar com estas soluções confiáveis e fáceis de implementar da Splashtop.

Essas são as 5 principais soluções de acesso remoto da Splashtop:

1. Splashtop Business Access

A solução ideal de desktop remoto para quem precisa trabalhar em casa ou no trânsito, o Splashtop Business Access é um poderoso recurso para quem trabalha remotamente, independentemente da sua área.

Você vai se sentir como se estivesse sentado bem na frente do seu computador de trabalho. Com o Splashtop Business Access, você pode se conectar remotamente aos seus computadores Windows, Mac e Linux usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Ficar conectado a todos os recursos do seu escritório, incluindo todos os aplicativos e arquivos do seu computador de trabalho nunca foi tão fácil.

Ótimo para profissionais de negócios, equipes e grandes organizações.

2. Splashtop SOS

Splashtop SOS é perfeito para equipas de TI, suporte e help desk que precisam de fornecer suporte remoto aos computadores, tablets e dispositivos móveis dos seus utilizadores. Não há necessidade de instalação prévia. Com SOS, um técnico de suporte pode simplesmente lançar uma sessão de acesso remoto ao dispositivo do seu cliente com um código de sessão.

3. Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support foi projetado para provedores de serviços gerenciados (MSPs) que precisam de uma maneira poderosa e flexível de monitorar, gerenciar e oferecer suporte remoto aos computadores e servidores dos seus clientes. Os técnicos irão desfrutar de acesso remoto não supervisionado a qualquer momento aos seus computadores gerenciados para que possam fornecer suporte com facilidade.

4. Splashtop para Laboratórios Remotos

O Splashtop para Laboratórios Remotos possibilita que escolas e faculdades facilitem aos seus alunos o acesso remoto aos computadores do laboratório de informática a partir de seus próprios dispositivos. Ótimo para aprimorar ambientes de aprendizagem remota e de aprendizagem híbrida.

Os alunos poderão acessar todos os softwares e arquivos do laboratório usando qualquer dispositivo pessoal, até mesmo Chromebooks!

5. Splashtop no Local

Se a tua grande organização precisa de uma ferramenta de acesso remoto segura, fiável e local que seja fácil de escalar, não procures mais do que Splashtop On-Prem. Splashtop On-Prem é a solução remota mais segura e de melhor valor no local. Terás uma solução tudo-em-um de acesso remoto e suporte remoto que dá aos teus utilizadores o melhor desempenho e o melhor preço.

Bônus: Colaboração educacional entre o Splashtop Classroom e o Mirroring360

Os educadores precisam de ferramentas que os ajudem a navegar pelo mundo digital e a interagir com os seus alunos. Com o Mirroring360 da Splashtop, os instrutores podem compartilhar a tela do seu Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone ou Android no computador da sala. Os professores também podem transmitir a tela do computador para até 40 participantes.

O Splashtop Classroom oferece aos professores o controle remoto total do seu PC ou Mac para que eles possam permanecer no controle do computador da sala até mesmo enquanto se movimentam pela sala de aula. Os professores também podem permitir que seus alunos assistam e controlem a lição usando seus próprios dispositivos.

Saiba mais sobre qualquer uma dessas 5 principais soluções de acesso remoto. Inicie uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access agora mesmo para experimentar os produtos Splashtop.

Teste gratuito

Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para iniciar um teste gratuito.