Onze integratiepartners
Onze integratiepartners
Acronis
Gebruikers kunnen een Splashtop remote controlsessie starten vanuit het Acronis-platform, waardoor eindgebruikers waar en wanneer nodig snel technische assistentie krijgen.
ADDIGY
Gebruikers kunnen een Splashtop remote control-sessie starten vanuit Addigy's Apple device management platform, waardoor eindgebruikers waar en wanneer nodig snel technische assistentie kunnen krijgen.
AppTec360
Splashtop On-Demand Support (SOS) is geïntegreerd met AppTec360 MDM/MAM om iOS remote view en Android remote control te ondersteunen.
Atera
Remote controltechnologie in Atera's RMM-oplossing waarmee technici op afstand toegang hebben tot computers. Voeg andere Splashtop-oplossingen toe om gebruik te maken van quick support.
Bitdefender
De bekroonde antimalwaretechnologie van Bitdefender is geïntegreerd in de Splashtop-console, waardoor IT en MSPs hun beheerde computers kunnen beschermen met endpoint-securitytechnologie.
Canopy
Dankzij de RMM-integratie van Canopy met Splashtop kunnen gebruikers naadloze probleemoplossing op afstand uitvoeren vanuit het Canopy-platform. Canopy ondersteunt ook lichtgewicht integraties voor Splashtop-retailproducten.
CrowdStrike
Splashtop helpt IT-teams om sneller te reageren op CrowdStrike-detecties door eindpuntzichtbaarheid, beheer en remote support samen te brengen in één console.
Datto
Wij leveren de remote controltechnologie in Datto RMM. Voeg eenvoudig andere Splashtop-oplossingen toe om beheerde quick support te bieden.
e-Jan (Japan)
Splashtop voor Cachatto, een on-premise, veilige remote access-oplossing voor eJan, die een hoog beveiligingsniveau biedt speciaal voor ondernemingen.
Freshdesk
Schakel remote support vanuit Freshdesk in om snel toegang te krijgen tot de apparaten van uw gebruikers en deze op afstand te bedienen wanneer het is geïntegreerd met Splashtop SOS. Geen voorafgaande installatie nodig op het apparaat van de eindgebruiker.
Freshservice
Start remote access-sessies vanuit Freshservice-tickets om directe ondersteuning te bieden met de Splashtop SOS- en Freshservice-integratie. Alle sessies zijn versleuteld en vastgelegd in het ticket.
HaloITSM/HaloPSA
Splashtop's integratie voor remote access biedt een alles-in-één ticketing- en ondersteuningsoplossing met de HaloISTM en Halo PSA-integratie.
InvGate
Vereenvoudig IT-assetbeheer en maak remote support mogelijk met InvGate en Splashtop, zodat IT-teams apparaten kunnen oplossen en onderhouden vanaf één platform.
Ivanti
Splashtop is opgenomen in Ivanti Avalanche Smart Device Remote Control. U kunt Ivanti ITSM ook integreren met Splashtop producten voor verbeterde remote supportmogelijkheden.
Jamf
Jamf-beheerders kunnen hun teamleden op afstand toegang geven tot pc's en Macs en op afstand de iOS-apparaten van hun gebruikers ondersteunen.
Jira
Stel uw technici in staat om op afstand toegang te krijgen tot de computers van uw eindgebruikers en deze te ondersteunen door Splashtop remote verbindingen te starten vanuit Jira.
JumpCloud
Authenticeer en log in bij Splashtop met de cloud-gebaseerde SSO-oplossing van JumpCloud. Beschikbaar in ons Enterprise product.
KACE Cloud
Stroomlijn remote access en support met KACE Cloud van Quest en Splashtop, zodat IT-teams problemen snel kunnen oplossen vanaf één enkel platform.
MaaS360
Zoek Splashtop op in de IBM MaaS360 Marketplace om onze oplossingen voor remote access te integreren met de MDM/ MAM-beveiligingscontroles van MaaS360. Splashtop is ook een aanvulling op MaaS360 om iOS-remote view en Android-remote control te ondersteunen.
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Prem integreert met Active Directory om elk verzoek om een gebruikerssessie te authenticeren/autoriseren.
Microsoft Intune
Veilige cloudgebaseerde RADIUS voor wifitoegang op basis van certificaten. Compatibel met Microsoft Cloud PKI.
Microsoft Teams
Maak rechtstreeks vanuit de Microsoft Teams-chat verbinding met de computers van uw gebruikers en bied directe remote support. Geen voorafgaande installatie nodig.
Naverisk
Wij bieden de remote controltechnologie in de RMM-oplossing van Naverisk. Voeg andere Splashtop-oplossingen toe om quick support te bieden.
NinjaOne
Download NinjaOne met de Splashtop-add-on om remote support te bieden aan uw beheerde computers. Voeg andere Splashtop-oplossingen toe om beheerde quick support uit te voeren.
ONELOGIN
Authenticeer met uw OneLogin credentials. Single sign-on (SSO) via OneLogin biedt eenvoudige, gecentraliseerde en veilige authenticatie.
Salesforce
Verleen op afstand toegang tot en ondersteun de computers van eindgebruikers direct vanuit Salesforce-objecten, waardoor de efficiëntie van IT en klantenservice wordt verbeterd.
SentinelOne
Splashtop helpt IT-teams om SentinelOne-bescherming efficiënter te beheren door agentimplementatie, zichtbaarheid van dekking, endpointbeheer en remote support samen te brengen in één console.
ServiceNow
Maak verbinding met de computers van uw gebruikers vanuit ServiceNow incidenten door gebruik te maken van de integratie met ons Enterprise product.
Soliton (Japan)
Splashtop On-Prem is ingebed in Soliton de SecureDesktop Appliance en biedt beveiliging op hoog niveau voor overheden en ondernemingen. Het stelt gebruikers ook in staat om op afstand Android-apparaten te bedienen.
Spiceworks
Splashtop SOS integreert met Spiceworks Help Desk, zodat u gemakkelijk on-demand supportsessies op de computers van uw gebruikers kunt starten.
Splunk
De integratie van Splashtop met Splunk maakt geavanceerde securitymonitoring mogelijk door logs van sessies en events te exporteren voor diepere analyse, waardoor organisaties inzichten kunnen verbeteren, compliance kunnen stroomlijnen en de security kunnen verbeteren.
SuperOps
Begin een Splashtop remote controlsessie vanuit het SuperOps platform. Dit start technische assistentie aan eindgebruikers wanneer zich een probleem voordoet.
Swif
De krachtige remote controloplossing van Splashtop is geïntegreerd in het Swif.ai-platform, waardoor remote access met één klik tot Windows- en Mac-apparaten mogelijk is.
Syncro
Start een remote access-sessie tot uw beheerde computers vanuit Syncro- en SyncroMSP-integratie. Altijd toegang tot uw beheerde apparaten, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is.
TiFlux
TiFlux Service Desk is volledig geïntegreerd met Splashtop, waardoor IT-technici onmiddellijk op afstand toegang hebben tot en controle hebben over hun computers.
Tokai (Japan)
Splashtop On-Prem wordt gehost door Tokai Cable and Telecom als een remote accesscloudoplossing voor kleine en middelgrote bedrijven.
Yamaha
Splashtop voor IoT is geïntegreerd met Yamaha's robotic solution om remote monitoring, beheer en support mogelijk te maken.
Zebra
Beheerde en onbeheerde remote support voor Zebra-devices.
Zendesk
Start remote access-sessies vanuit Zendesk Support tickets om direct support te bieden. Maak verbinding met slechts een paar klikken. Geen voorafgaande installatie nodig op het apparaat van de klant.
RMM Partners
Wanneer u een RMM-pakket gebruikt waarin Splashtop nog niet is ingebouwd, lees dan ons supportartikel over 'lightweight integration' details.
Andere RMM's
- Misschien kunt u sommige zaken zelf implementeren
- De andere zaken vereisen mogelijk wijzigingen in de RMM software
Splashtop PartnerConnect – Integratie Partners
Splashtop-partners bieden de beste en meest complete oplossingen aan onze wederzijdse klanten in de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, media en entertainment, architectuur en design, boekhouding, IoT en overheid.