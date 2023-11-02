Verbeterd beheer op afstand voor IoT-apparaten binnen Canopy

Verbeterd remote management voor IoT-apparaten binnen Canopy
De krachtige remote control-oplossing van Splashtop is geïntegreerd in het Canopy-platform, waardoor u met slechts één klik toegang kunt krijgen om hardwaresystemen en IoT-apparaten op afstand te beheren en te ondersteunen.
Belangrijkste kenmerken:
Veilige, krachtige one-click remote support voor gespecialiseerde hardware en IoT-apparaten vanuit het Canopy-platform, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is.
Functies tijdens de sessie, zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten en meer.
Automatische logging van remote access-sessies binnen het Canopy-platform.
Belangrijkste voordelen:
Efficiëntie: Los problemen met gespecialiseerde hardwaresystemen snel en efficiënt op met betrouwbare remote access waardoor de downtime wordt verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
Gebruiksgemak: Start remote access-sessies met slechts één klik binnen het Canopy-platform, waardoor het supportproces wordt gestroomlijnd.
Aanpasbaarheid: Ondersteuning van kassasystemen, zelfbedieningskiosken (inclusief randapparatuur), digitale displays, beveiligingssystemen zoals camera's en toegangscontroles, en een reeks gespecialiseerde IoT-apparaten die zijn afgestemd op specifieke industriële behoeften. Canopy en Splashtop bieden een flexibele oplossing voor diverse bedrijfstakken.
Kostenbesparingen: Verminder de behoefte aan ondersteuning en onderhoud op locatie, waardoor zowel tijd als middelen worden bespaard.
On-demand remote support voor aanvullende hardwaresystemen en IoT-apparaten
Canopy-gebruikers kunnen ook Splashtop SOS aanschaffen om ad-hoc remote support te bieden aan hardwaresystemen en IoT apparaten die niet onder Canopy worden beheerd.