Verbeterd beheer op afstand voor IoT-apparaten binnen Canopy

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Canopy RMM Splashtop
Canopy RMM Splashtop

Verbeterd remote management voor IoT-apparaten binnen Canopy

De krachtige remote control-oplossing van Splashtop is geïntegreerd in het Canopy-platform, waardoor u met slechts één klik toegang kunt krijgen om hardwaresystemen en IoT-apparaten op afstand te beheren en te ondersteunen.

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Belangrijkste kenmerken:

  • Veilige, krachtige one-click remote support voor gespecialiseerde hardware en IoT-apparaten vanuit het Canopy-platform, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is.

  • Functies tijdens de sessie, zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten en meer.

  • Automatische logging van remote access-sessies binnen het Canopy-platform.


Belangrijkste voordelen:

  • Efficiëntie: Los problemen met gespecialiseerde hardwaresystemen snel en efficiënt op met betrouwbare remote access waardoor de downtime wordt verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.

  • Gebruiksgemak: Start remote access-sessies met slechts één klik binnen het Canopy-platform, waardoor het supportproces wordt gestroomlijnd.

  • Aanpasbaarheid: Ondersteuning van kassasystemen, zelfbedieningskiosken (inclusief randapparatuur), digitale displays, beveiligingssystemen zoals camera's en toegangscontroles, en een reeks gespecialiseerde IoT-apparaten die zijn afgestemd op specifieke industriële behoeften. Canopy en Splashtop bieden een flexibele oplossing voor diverse bedrijfstakken.

  • Kostenbesparingen: Verminder de behoefte aan ondersteuning en onderhoud op locatie, waardoor zowel tijd als middelen worden bespaard.


On-demand remote support voor aanvullende hardwaresystemen en IoT-apparaten

Canopy-gebruikers kunnen ook Splashtop SOS aanschaffen om ad-hoc remote support te bieden aan hardwaresystemen en IoT apparaten die niet onder Canopy worden beheerd.

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