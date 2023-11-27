Verbeterd apparaatbeheer met Swif.ai
De krachtige remote controloplossing van Splashtop is geïntegreerd in het Swif.ai-platform, waardoor remote access met één klik tot Windows- en Mac-apparaten mogelijk is.
Belangrijkste kenmerken:
Veilige, krachtige remote access met één klik tot Windows- en Mac-computers vanuit het Swif.ai-platform, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is.
Functies tijdens de sessie, zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten en meer.
Automatische registratie van remote access-sessies binnen het Swif.ai-platform.
Belangrijkste voordelen:
Efficiëntie: Los problemen snel en efficiënt op met betrouwbare en krachtige remote access tot zowel Windows- als Mac-computers, waardoor de downtime wordt verminderd en de IT-efficiëntie wordt verbeterd.
Gebruiksgemak: Start remote access-sessies met slechts één klik binnen het Swif.ai-platform, waardoor het supportproces wordt gestroomlijnd.
Kostenbesparingen: Verminder de behoefte aan ondersteuning en onderhoud op locatie, waardoor zowel tijd als middelen worden bespaard.
On-demand remote support voor extra apparaten
Gebruikers kunnen ook Splashtop SOS kopen om ad-hoc remote support te bieden aan computers en mobiele apparaten die niet worden beheerd onder Swif.ai