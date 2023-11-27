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SWIF x Splashtop Enhanced Device Management with Swif.ai

Verbeterd apparaatbeheer met Swif.ai

De krachtige remote controloplossing van Splashtop is geïntegreerd in het Swif.ai-platform, waardoor remote access met één klik tot Windows- en Mac-apparaten mogelijk is.

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Belangrijkste kenmerken:

  • Veilige, krachtige remote access met één klik tot Windows- en Mac-computers vanuit het Swif.ai-platform, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is.

  • Functies tijdens de sessie, zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten en meer.

  • Automatische registratie van remote access-sessies binnen het Swif.ai-platform.


Belangrijkste voordelen:

  • Efficiëntie: Los problemen snel en efficiënt op met betrouwbare en krachtige remote access tot zowel Windows- als Mac-computers, waardoor de downtime wordt verminderd en de IT-efficiëntie wordt verbeterd.

  • Gebruiksgemak: Start remote access-sessies met slechts één klik binnen het Swif.ai-platform, waardoor het supportproces wordt gestroomlijnd.

  • Kostenbesparingen: Verminder de behoefte aan ondersteuning en onderhoud op locatie, waardoor zowel tijd als middelen worden bespaard.


On-demand remote support voor extra apparaten

Gebruikers kunnen ook Splashtop SOS kopen om ad-hoc remote support te bieden aan computers en mobiele apparaten die niet worden beheerd onder Swif.ai