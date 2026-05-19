Hoe de Splashtop SOS Plug-In voor Spiceworks Help Desk te installeren

Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Spiceworks logo

Zo installeert u de Splashtop plug-in voor Spiceworks Help Desk

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Wanneer u op zoek bent naar een eenvoudige manier om on demand support te bieden vanuit Spiceworks Help Desk, dan is Splashtop Remote Support en de Splashtop Plug-in voor Spiceworks dé oplossing.

Wat is Splashtop Remote Support?

Met Splashtop Remote Support kunt u snel hulp bieden aan uw eindgebruikers op hun computers (Windows of Mac) of mobiele apparaten (iOS of Android). Eindgebruikers downloaden starten een kleine app en geven u dan een 9-cijferige code. U voert de code in in uw Splashtop app en heeft gelijk op afstand toegang tot hun apparaten. U kunt hun Windows of Mac computer en veel Android apparaten ook op afstand bedienen.

U kunt alle onderstaande stappen uitvoeren en het uitproberen tijdens een gratis proefperiode van Splashtop of natuurlijk een gekochte licentie gebruiken. Vergelijk SOS met de concurrentie en u zult zien dat het de goedkoopste manier is om remote support te bieden voor computers en mobiele apparaten.

Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Support
Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
BEGINNEN

Hoe installeer ik de Splashtop Plug-In voor Spiceworks Helpdesk?

Zorg er eerst voor dat je Spiceworks Help Desk. Als je dat niet doet, kun je het gratis krijgen.

Screenshot of the Spiceworks application interface showing a dropdown menu

Zoek dan naar de Splashtop Plug-In.

Splashtop On-Demand Support (SOS) with Spiceworks Help Desk

Klik op de knop "Installeren" om het te installeren.

Wat als ik een foutmelding krijg?

Als je de foutmelding "We kunnen je Spiceworks Desktop niet zien en hierdoor kun je deze plugin niet installeren. Log in op je Spiceworks Desktop app en ga naar Apps > App Center om verbinding te maken en kom dan meteen terug om deze plugin te krijgen.", er zijn een paar dingen die je kunt proberen om het op te lossen.

  1. Als je de Chrome browser gebruikt, probeer dan een andere browser zoals Internet Explorer

  2. Neem contact op met Spiceworks Support en zij kunnen je door enkele andere stappen voor probleemoplossing leiden om ervoor te zorgen dat je plug-ins kunt installeren.

Als je de plug-in uiteindelijk met een andere browser installeert, maak je dan geen zorgen. De plug-in zal verschijnen en prima werken in Chrome nadat je hem geïnstalleerd hebt.

Hoe weet ik of de SOS Plug-In voor Spiceworks met succes is geïnstalleerd?

U ziet een vermelding in het Spiceworks "Manage Apps" scherm voor Splashtop.

Splashtop SOS plugin description for version 1.0

Je ziet deze twee items (hieronder rood omcirkeld) bovenaan je kaartjes.

Screenshot of a Spiceworks Help Desk open ticket page showing a support ticket

Ons volgende artikel gaat dieper in op het starten van een ondersteuningssessie op afstand.

Nu aan de slag gaan

Als je op zoek bent naar een geweldige combinatie van een helpdesksysteem en remote support oplossing, kun je gratis aan de slag met een paar eenvoudige downloads en de instructies op deze pagina.

Splashtop gratis uitproberen

Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Support
Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
BEGINNEN


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

An Android device in recovery mode.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Wat is herstelmodus? Een gids voor IT-teams

Meer informatie
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Nadelen van remote support: uitdagingen en oplossingen aanpakken

Meer informatie
A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

De kunst van software voor extern onderhoud in 2026: Een uitgebreide gids

Meer informatie
Several people working on their computers in an office.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

IT-modernisering: Stappen om efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen

Meer informatie
Bekijk alle blogs