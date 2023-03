Hoe de Splashtop SOS Plug-In voor Spiceworks Help Desk te installeren

Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om on-demand ondersteuning te bieden vanuit de Spiceworks Help Desk, dan is Splashtop SOS en de Splashtop SOS Plug-in voor Spiceworks een geweldige manier om dit te doen.

Wat is Splashtop SOS?

Met Splashtop SOS kun je snelle attended support bieden aan je eindgebruikers op hun computers (Windows of Mac) of mobiele apparaten (iOS of Android). De eindgebruiker downloadt en draait een eenvoudige app en geeft je vanaf zijn scherm de 9-cijferige code. Je voert het in in je Splashtop app en je kunt op afstand hun apparaten benaderen en bekijken. Je kunt ook hun Windows of Mac computer en veel Android apparaten op afstand bedienen.

Je kunt alle onderstaande stappen uitvoeren en het uitproberen met een gratis proefversie van Splashtop SOS of een gekochte licentie gebruiken. Vergelijk SOS met de concurrentie en je zult zien dat het de meest kosteneffectieve manier is om ondersteuning op afstand te bieden voor computers en mobiele apparaten.

Hoe installeer ik de Splashtop SOS Plug-In voor Spiceworks Help Desk?

Zorg er eerst voor dat je Spiceworks Help Desk. Als je dat niet doet, kun je het gratis krijgen.

Als je dat geïnstalleerd en draaiend hebt, klik dan hier om direct naar de plug-in pagina te gaan: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918

Of, wanneer je bent ingelogd in Spiceworks Help Desk, selecteer je "App Center" in het hoofd drop-down menu.

Zoek dan naar de Splashtop SOS Plug-In.

Klik op de knop "Installeren" om het te installeren.

Wat als ik een foutmelding krijg?

Als je de foutmelding "We kunnen je Spiceworks Desktop niet zien en hierdoor kun je deze plugin niet installeren. Log in op je Spiceworks Desktop app en ga naar Apps > App Center om verbinding te maken en kom dan meteen terug om deze plugin te krijgen.", er zijn een paar dingen die je kunt proberen om het op te lossen.

Als je de Chrome browser gebruikt, probeer dan een andere browser zoals Internet Explorer Neem contact op met Spiceworks Support en zij kunnen je door enkele andere stappen voor probleemoplossing leiden om ervoor te zorgen dat je plug-ins kunt installeren.

Als je de plug-in uiteindelijk met een andere browser installeert, maak je dan geen zorgen. De plug-in zal verschijnen en prima werken in Chrome nadat je hem geïnstalleerd hebt.

Hoe weet ik of de SOS Plug-In voor Spiceworks met succes is geïnstalleerd?

Je ziet een vermelding in het Spiceworks "Beheer Apps" scherm voor Splashtop SOS.

Je ziet deze twee items (hieronder rood omcirkeld) bovenaan je kaartjes.

Ons volgende artikel gaat dieper in op het starten van een ondersteuningssessie op afstand.

Nu aan de slag gaan

Als je op zoek bent naar een geweldige combinatie van een helpdesksysteem en een oplossing voor ondersteuning op afstand, dan kun je met een paar eenvoudige downloads en de instructies op deze pagina gratis aan de slag.

