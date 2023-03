Een van de meest voorkomende verzoeken die we hebben gehad voor Splashtop SOS, is om ondersteuningsorganisaties in staat te stellen de branding van de Splashtop-app aan te passen, zodat ze een app kunnen leveren met hun eigen bedrijfsnaam, logo en kleuren om hun klanten de optimale ervaring te bieden.

Splashtop SOS is een populaire oplossing voor het bieden van zowel bemande als onbemande ondersteuning op afstand.

De aangepaste merkfunctie is vanaf november 2017 toegevoegd aan Splashtop SOS en is beschikbaar in:

Splashtop SOS verkocht na mei 2017 (ook bekend als SOS met mobiel)

Splashtop SOS+10

Splashtop SOS Onbeperkt

De functie is NIET beschikbaar in de originele Splashtop SOS die vóór mei 2017 is verkocht, de gratis/niet-commerciële SOS-editie (niet langer beschikbaar) of de SOS-ondersteunde ondersteuningsfunctie in Splashtop Remote Support. Als u geïnteresseerd bent in een upgrade van een van deze versies naar een versie die aangepaste branding ondersteunt, neem dan contact met ons op .

Als u niet over een van de bovenstaande versies beschikt, kunt u deze uitproberen met een gratis proefversie van Splashtop SOS .

Aangepaste branding van de Splashtop SOS-app met uw bedrijfs- of organisatiemerk

Begin met het downloaden van de nieuwste versie van de SOS-app via de link in uw Splashtop-app.

Voer de app uit.

Selecteer Instellingen | Aanpassen

Log in met uw Splashtop-account met uw SOS-licentie.

(Als u het bericht ziet "Uw SOS-abonnement biedt geen ondersteuning voor maatwerk. Neem contact op met Splashtop voor hulp", controleer of u probeert in te loggen met het juiste account. Als u bent ingelogd met het juiste account, ondersteunt uw versie van SOS de aangepaste brandingfuncties niet. U kunt contact opnemen met ons verkoopteam voor informatie over het overstappen naar de nieuwste versie van SOS.)

Begin met het aanpassen van de Splashtop SOS-app

U kunt aanpassen naar eigen goeddunken:

Bijschrift (vervangt Splashtop SOS als de app-naam die bovenaan het app-venster wordt weergegeven)

Banner (de afbeelding in het bovenste gedeelte van de app; merk op dat de afbeeldingsgrootte 320 x 160 is)

Achtergrondkleur (voor het onderste gedeelte van de app)

Instructie tekst

Instructietekstkleur (bijvoorbeeld als u de tekst wilt wijzigen in wit om zichtbaar te zijn op een zwarte aangepaste achtergrond)

Sla uw aangepaste thema op en genereer de app

Als u klaar bent, klikt u op de knop Opslaan/Laden of kiest u Bestand | Optie opslaan in het menu.

Selecteer "Thema opslaan" om uw aangepaste thema op uw computer op te slaan (opslaat als een *.sostheme-bestand) zodat u het later opnieuw kunt laden. Dit maakt het gemakkelijk om hetzelfde thema toe te passen op toekomstige/bijgewerkte versies van de app.

Kies vervolgens "Generate SOS Agent" om de SOS-app te genereren met uw aangepaste branding inbegrepen.

U ziet een melding over Code Signing van de app. U wilt de app ondertekenen, zodat uw gebruikers een goede ervaring hebben. Als u een handtekeningcertificaat heeft, kunt u dit daarmee ondertekenen. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan ons supportbericht voor meer informatie over het ondertekenen van de app.

Sla de aangepaste app op een locatie op uw computer op.

Wanneer u die aangepaste versie van de app uitvoert, wordt uw branding toegepast.

Uw aangepaste SOS-app beschikbaar maken voor gebruikers

Nu u een aangepaste merkversie van de SOS-agent-app heeft, wilt u die app op uw website hosten en uw gebruikers naar die app-downloadlocatie verwijzen.

Dit vervangt de verwijzing naar de standaard SOS-downloadlink die wordt weergegeven in uw Splashtop-app.

Heeft u Splashtop SOS nodig zodat u het zelf kunt proberen?

We horen graag uw feedback over deze functie. Neem contact met ons op om ons te laten weten wat u ervan vindt.