De meerlagige benadering van beveiliging van Splashtop begrijpen

Naarmate de technologie belangrijker wordt, groeit ook het belang van het waarborgen van de veiligheid van uw gegevens. Splashtop, een toonaangevende leverancier van remote access-software, begrijpt dit goed. Bij Splashtop hebben we een beveiligingsraamwerk ontwikkeld dat is gebaseerd op vertrouwen, objectiviteit, monitoring en privacy, waarbij we ons inzetten om alle gegevensinteracties te beveiligen en uw apparaten te beschermen.
Zo Werkt De Kern van de Beveiliging van Splashtop
Splashtop maakt gebruik van een meerlagige beveiligingsbenadering, waarbij meerdere verdedigingslinies met elkaar worden verweven om uitgebreide bescherming te garanderen. Deze aanpak omvat encryptie, gebruikers- en apparaatauthenticatie en tal van andere beveiligingsmaatregelen die harmonieus samenwerken om uw gegevens in Splashtop-software te beveiligen.
Authenticatie Maatregelen
De kern van de beveiligingsmaatregelen van Splashtop is gebruikersauthenticatie. Dit beveiligingsprotocol vereist dat gebruikers geldige inloggegevens opgeven, voordat ze toegang krijgen tot gegevens of systemen. Voor een nog betere beveiliging maakt Splashtop gebruik van twee-factor-authenticatie (2FA), wat een extra stap vereist om uw identiteit te verifiëren.
Apparaatauthenticatie is een andere cruciale maatregel die door Splashtop wordt toegepast, om ervoor te zorgen dat tijdens de sessie een bekend en vertrouwd apparaat wordt gebruikt. Daarnaast biedt Splashtop single sign-on (SSO) voor naadloze maar veilige toegang tot meerdere bronnen. Bovendien verifieert de sessiebevestigingsfunctie de legitimiteit van elke nieuwe sessie, wat een extra beveiligingslaag toevoegt.
Encryptie in Splashtop
Encryptie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in een gecodeerd formaat dat alleen kan worden gelezen door geautoriseerde partijen. Splashtop maakt gebruik van deze cruciale technologie, met name de Transport Layer Security (TLS) en 256-bit Advanced Encryption Standard (AES), om gegevens tijdens verzending te beschermen. Dit zorgt ervoor dat elke remote sessie wordt versleuteld, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens behouden blijft.
Aanvullende Beveiligingsmaatregelen in Splashtop
Naast encryptie en authenticatie, bevat Splashtop verschillende aanvullende beveiligingsmaatregelen. De time-outfunctie voor sessie-inactiviteit beëindigt automatisch inactieve sessies, waardoor potentiële beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd.
Splashtop bevat ook beveiligingsfuncties zoals Blank Screen en Lock Keyboard om uw systemen te beschermen tijdens remote sessies. Bovendien zorgt Splashtop extra voor dataprivacy door geen sessiegegevens op te slaan of te openen. Er is ook prioriteit voor verantwoording en controle, met uitgebreide log- en rapportagefuncties die in de software zijn geïntegreerd.
Om de apparaatbescherming te verbeteren, biedt Splashtop compatibiliteit met antivirussoftware (Bitdefender) en bevat het een device/system manager om de beveiligingsstatus van uw apparaten hoog te houden.
Splashtop Technische en Organisatorische Maatregelen
Splashtop laat een diepgaande toewijding aan de beveiliging van persoonlijke gegevens zien door een reeks beschermende maatregelen te implementeren, zoals uiteengezet in de Technische en Organisatorische Maatregelen (TOM's).
Splashtop heeft uitgebreide gegevensbeveiligingscontroles en past strenge verandermanagement- en risicobeoordelingen toe. Het bedrijf legt de nadruk op IT-securitybeleid, training van personeel en maakt gebruik van robuuste encryptie voor gebruikersgegevens.
Splashtop-services zijn ontworpen met auto-healing en auto-scaling-mogelijkheden om de beschikbaarheid van de service voor de klanten van Splashtop te garanderen.
Bovendien onderhoudt Splashtop een Disaster Recovery- en Business Continuity Plan en heeft het zijn services ontworpen voor hoge beschikbaarheid. Auditlogging helpt systeemactiviteiten bij te houden, en een grondig Threat and Vulnerability Management-programma dat verschillende beschermende tools gebruikt, zorgt voor een uitgebreide verdediging tegen securitybedreigingen.
Naleving van Wereldwijde Beveiligingsnormen
Splashtops toewijding aan beveiliging komt tot uiting in de strikte naleving van wereldwijde normen:
ISO/IEC 27001-certificering: Deze wereldwijd erkende standaard valideert het robuuste informatiebeveiligingsbeheer van Splashtop. Dat een softwareleverancier zoals Splashtop deze certificering behaalt is essentieel voor klanten die prioriteit geven aan data-integriteit en zekerheid willen dat hun informatie wordt beschermd volgens de beste praktijken (zie Splashtop behaalt ISO 27001-certificering).
Naleving van SOC 2 Type II: Dit getuigt van de rigoureuze datasecuritypraktijken van Splashtop en bevestigt dat de activiteiten ervan aansluiten bij hoge normen voor het beheer van klantgegevens. Het stelt klanten gerust dat de servicecontroles en -processen van Splashtop regelmatig gedetailleerde audits ondergaan, waardoor de betrouwbaarheid en veiligheid bij het verwerken en beschermen van gegevens tussen services wordt gegarandeerd.
Naleving van de GDPR (AVG) en de CCPA: Deze voorschriften gaan over meer dan alleen dataprivacy; ze gaan over het vertrouwen van gebruikers. De naleving van Splashtop getuigt van een proactieve houding ten aanzien van de rechten van persoonlijke gegevens, waardoor gebruikers ervan verzekerd zijn dat hun informatie met het grootste respect en transparantie wordt behandeld.
PCI DSS-compliance: Deze compliance is van cruciaal belang voor elke organisatie die creditcardtransacties afhandelt. Door te voldoen aan de PCI DSS-normen zorgt Splashtop ervoor dat betalingsgegevens veilig worden verwerkt, opgeslagen en verzonden, waardoor ze worden beschermd tegen datalekken en fraude.
Ondersteuning voor HIPAA: Naleving van HIPAA is van het grootste belang in de gezondheidszorgsector, omdat het gevoelige patiëntgezondheidsinformatie beschermt. Splashtops afstemming met HIPAA-normen duidt op een sterke toewijding aan veilige databeheer, waardoor zorginstellingen remote access technologie kunnen gebruiken zonder in te boeten op naleving of patiëntprivacy.
Naleving van FERPA: Voor onderwijsinstellingen is het beschermen van studentendossiers niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een vertrouwenspact met studenten en ouders. De naleving van Splashtop met FERPA onderstreept het vermogen om onderwijsgegevens te beschermen, waardoor het een betrouwbare tool is voor scholen en universiteiten.
Deze certificeringen weerspiegelen Splashtops holistische benadering van security, waarbij wordt voldaan aan diverse wettelijke vereisten en gebruikersbehoeften.
Veiligheid aan de Kant van de Gebruiker Garanderen
Ook gebruikers spelen een cruciale rol bij het handhaven van de beveiliging. Het wordt aanbevolen om sterke, unieke wachtwoorden voor uw Splashtop-accounts te maken, de software regelmatig bij te werken en de toegangsrechten zorgvuldig te beheren. Deze stappen kunnen een grote bijdrage leveren aan de beveiligingsmaatregelen van Splashtop.
Samenvatting
Splashtop's toewijding aan een meerlagige benadering van beveiliging zorgt ervoor dat uw gegevens en apparaten goed beschermd zijn. Hoewel Splashtop een muur aan securitymaatregelen opwerpt, moeten gebruikers ook waakzaam blijven en best practices toepassen om een veilige omgeving te behouden.
Meer informatie over Splashtop-security. Aarzel niet om contact te zoeken met de supportmiddelen van Splashtop voor vragen of hulp met betrekking tot security. Samen kunnen we remote access veiliger maken.
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