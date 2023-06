De meerlagige benadering van beveiliging van Splashtop begrijpen

Naarmate de technologie vordert, groeit ook het belang van het waarborgen van de veiligheid van uw gegevens. Splashtop, een toonaangevende leverancier van software voor externe toegang, begrijpt dit goed. Bij Splashtop hebben we een beveiligingsraamwerk ontwikkeld dat is gebaseerd op vertrouwen, objectiviteit, monitoring en privacy, waarbij we ons inzetten om alle gegevensinteracties te beveiligen en uw apparaten te beschermen.

De kern van de beveiliging van Splashtop begrijpen

Splashtop maakt gebruik van een meerlagige beveiligingsbenadering, waarbij meerdere verdedigingslinies met elkaar worden verweven om uitgebreide bescherming te garanderen. Deze aanpak omvat codering, gebruikers- en apparaatauthenticatie en tal van andere beveiligingsmaatregelen die harmonieus samenwerken om uw gegevens in de Splashtop-software te beveiligen.

Authenticatie maatregelen

De kern van de beveiligingsmaatregelen van Splashtop is gebruikersauthenticatie. Dit beveiligingsprotocol vereist dat gebruikers geldige inloggegevens opgeven voordat ze toegang verlenen tot gegevens of systemen. Voor verhoogde beveiliging maakt Splashtop gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA), wat een extra stap vereist om uw identiteit te verifiëren.

Apparaatauthenticatie is een andere cruciale maatregel die door Splashtop wordt toegepast, om ervoor te zorgen dat tijdens de sessie een herkend en vertrouwd apparaat wordt gebruikt. Bovendien biedt Splashtop single sign-on (SSO) voor naadloze maar veilige toegang tot meerdere bronnen. Bovendien verifieert de sessiebevestigingsfunctie de legitimiteit van elke nieuwe sessie, wat een extra beveiligingslaag toevoegt.

Versleuteling in Splashtop

Versleuteling is het proces waarbij informatie wordt omgezet in een gecodeerd formaat dat alleen kan worden gelezen door geautoriseerde partijen. Splashtop maakt gebruik van deze cruciale technologie, met name de Transport Layer Security (TLS) en 256-bit Advanced Encryption Standard (AES), om gegevens tijdens verzending te beschermen. Dit zorgt ervoor dat elke sessie op afstand wordt versleuteld, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens behouden blijft.

Aanvullende beveiligingsmaatregelen in Splashtop

Naast codering en authenticatie, bevat Splashtop verschillende aanvullende beveiligingsmaatregelen. De time-outfunctie voor sessie-inactiviteit beëindigt automatisch inactieve sessies, waardoor potentiële beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd.

Splashtop bevat ook beveiligingsfuncties zoals Blank Screen en Lock Keyboard om uw systemen te beschermen tijdens externe sessies. Bovendien pleit Splashtop voor gegevensprivacy door geen sessiegegevens op te slaan of te openen. Verantwoording en controle krijgen ook prioriteit, met uitgebreide logboek- en rapportagefuncties die in de software zijn geïntegreerd.

Om de apparaatbescherming te verbeteren, biedt Splashtop compatibiliteit met antivirussoftware (Bitdefender) en bevat het een apparaat-/systeembeheerder om de beveiligingsstatus van uw apparaten te behouden.

Splashtop Technische en organisatorische maatregelen

Splashtop toont een diepgaande toewijding aan de beveiliging van persoonlijke gegevens door een reeks beschermende maatregelen te implementeren, zoals uiteengezet in de technische en organisatorische maatregelen (TOM's) .

Splashtop heeft uitgebreide gegevensbeveiligingscontroles en past streng verandermanagement en risicobeoordelingen toe. Het bedrijf legt de nadruk op IT-beveiligingsbeleid, training van personeel en maakt gebruik van robuuste encryptie voor gebruikersgegevens.

Splashtop-services zijn ontworpen met auto-healing en auto-scaling-mogelijkheden om de beschikbaarheid van de service voor de klanten van Splashtop te garanderen.

Bovendien onderhoudt Splashtop een Disaster Recovery- en Business Continuity Plan en heeft het zijn services ontworpen voor hoge beschikbaarheid. Auditlogging helpt systeemactiviteiten bij te houden, en een grondig Threat and Vulnerability Management-programma dat verschillende beschermende tools gebruikt, zorgt voor een uitgebreide verdediging tegen beveiligingsbedreigingen.

Naleving van wereldwijde beveiligingsnormen

Naast deze maatregelen voldoet Splashtop aan de wereldwijde beveiligingsstandaarden, waaronder SOC 2 Type II – een brede standaard voor de Trust Service Criteria. Deze nalevingen dienen als een bewijs van Splashtop's toewijding aan veilige praktijken, en helpen organisaties ook om zich aan te passen aan hun nalevingsvereisten.

Zorgen voor veiligheid aan de kant van de gebruiker

Ook gebruikers spelen een cruciale rol bij het handhaven van de beveiliging. Het wordt aanbevolen om sterke, unieke wachtwoorden voor uw Splashtop-accounts te maken, de software regelmatig bij te werken en de toegangsrechten zorgvuldig te beheren. Deze stappen kunnen een grote bijdrage leveren aan de beveiligingsmaatregelen van Splashtop.

Samenvatting

Splashtop's toewijding aan een meerlagige benadering van beveiliging zorgt ervoor dat uw gegevens en apparaten goed beschermd zijn. Hoewel Splashtop een fort aan beveiligingsmaatregelen biedt, moeten gebruikers ook waakzaam blijven en best practices toepassen om een veilige omgeving te behouden.

Meer informatie over Splashtop-beveiliging . Aarzel niet om contact op te nemen met de ondersteuningsbronnen van Splashtop voor vragen of hulp met betrekking tot beveiliging. Samen kunnen we externe toegang veiliger maken.

