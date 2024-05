Jerry Hsieh

VP of Security and Compliance

Jerry Hsieh is VP Security & Compliance bij Splashtop Inc. Jerry is een zeer ervaren IT-professional met een carrière van meer dan 20 jaar in systeem-, netwerk- en datacenterbeheer. Hij weet alles van compliance frameworks zoals SOC2, SOX404, HIPAA en COSO. Jerry heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van wereldwijd technisch beheer en leidt crossfunctionele teams in meerdere tijdzones en offshore-locaties. Jerry is een resultaatgerichte manager met een bewezen vermogen om geavanceerde technologieën in te zetten, IT-activiteiten te optimaliseren en te zorgen voor naleving van de regelgeving.