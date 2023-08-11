Splashtop Achieves ISO 27001 Certification

Splashtop behaalt ISO 27001-certificering
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De wereldwijd erkende standaard versterkt het concurrentievoordeel van Splashtop door zijn toewijding aan informatiebeveiliging en bescherming van klantgegevens
CUPERTINO, Californië – 15 augustus 2023 – Splashtop, een toonaangevend bedrijf op het gebied van remote accessoplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen, heeft vandaag aangekondigd dat het de ISO/IEC 27001-certificering heeft gekregen, waarmee het zijn toewijding bevestigt aan Information Security Management System (ISMS), data bescherming voor haar klanten en naleving van wettelijke en reglementaire vereisten.
ISO 27001 is de meest internationaal erkende maatstaf voor het opzetten en onderhouden van een robuust managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met zijn uitgebreide reeks strenge eisen ondersteunt de norm een holistische benadering van informatiebeveiliging door individuen, beleidsregels en technologieën grondig te beoordelen door middel van rigoureuze tests en audits. Door het security framework van ISO te implementeren, stelt Splashtop gebruikers in staat toonaangevende remote accessoplossingen te gebruiken en tegelijkertijd de hoogste normen voor risicobeheer, cyber-resilience, operationele uitmuntendheid en bescherming van klantgegevens te waarborgen.
"Het voldoen aan de ISO 27001-normen versterkt maar weer dat security voorop staat bij alles wat we doen bij Splashtop, niet alleen in de producten die we bouwen, maar ook in hoe we als bedrijf opereren", zegt Jerry Hsieh, Vice President of Security and Compliance bij Splashtop. “Deze prestatie verstevigt Splashtop verder als een vertrouwde partner in de branche, waardoor onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we alles in het werk stellen om hun informatie te beschermen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te behouden. We zijn er trots op ons aan te sluiten bij een exclusieve groep van wereldwijde organisaties die bekend staan om hun geavanceerde informatiebeveiligingspraktijken.”
Door het aantonen van de voortdurende vooruitgang in onze beveiligingsmaatregelen, hebben bedrijven zich steeds meer tot Splashtop gewend als de eerste keuze voor veilige en betrouwbare remote access en supporttechnologie. In maart 2023 kondigde Splashtop de overname van Foxpass aan om zijn beveiligingsportfolio uit te breiden met verbeterde ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) en managed service providers (MSP's). De Foxpass Cloud RADIUS-oplossing droeg ook bij aan de ISO-conformiteit van Splashtop door single sign-on (SSO) en consistent beleid voor wifi te ondersteunen in de zes wereldwijde kantoren van Splashtop. In februari 2023 kondigde Splashtop een uitgebreide samenwerking met Bitdefender aan om de bescherming voor MSP's en IT-teams verder te verbeteren door nieuwe antivirusmogelijkheden te bieden om hun endpoints zo goed mogelijk te beveiligen tegen cyberdreigingen. Dit collectieve momentum onderstreept de toewijding van Splashtop om het meest uitgebreide aanbod voor remote access en security in de branche uit te bouwen, met de nadruk op het toegankelijk maken van security voor bedrijven van elke omvang.
Splashtop remote access en remote supportoplossingen voldoen aan of ondersteunen tal van industrie- en overheidsnormen en -voorschriften. Splashtop voldoet aan de AVG en SOC 2, met ondersteuning voor HIPAA, GDPR, FERPA, PCI en vele andere industriële nalevingen. Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com.
Over de ISO/IEC 27001-norm
ISO 27001 is een internationaal erkende norm die de vereisten uiteenzet voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISO 27001, ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC), biedt een systematische aanpak voor het beheer van gevoelige bedrijfsinformatie en het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan. Door deze certificering te behalen, tonen organisaties hun toewijding aan het beschermen van gevoelige gegevens en het instellen van effectieve informatiebeveiligingscontroles.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com
Contact:
Maria Ross
fama PR voor Splashtop