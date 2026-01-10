In 2026 zal cyberbeveiliging zoals we die kennen voor altijd veranderen. Zo dramatisch als het klinkt, het is elk jaar veranderd, omdat zowel de technologie die door cybercriminelen als voor cyberbeveiliging wordt gebruikt, is geëvolueerd. Echter, met de versnelling van door AI aangedreven cyberaanvallen, uitgebreide aanvalsvlakken van remote en hybride werk, en toenemende regelgevende druk, belooft 2026 een jaar te worden als geen ander.
In 2025 bereikte de gemiddelde kosten van een datalek meer dan $4 miljoen, waarbij menselijke fouten (inclusief gestolen inloggegevens en phishingaanvallen) verantwoordelijk waren voor de meerderheid van de lekken. Het gebruik van AI in cybersecurity heeft geholpen om de kosten van datalekken te verlagen en aanvallen sneller op te sporen, maar tegelijkertijd is 20% van de lekken nu betrokken bij AI.
Trends zoals deze hebben het toneel gevormd voor wat komen gaat in het komende jaar, dus de beste manier waarop bedrijven zich kunnen voorbereiden is zich bewust te zijn van wat er komt. Met dat in gedachten hebben we de top 10 IT-beveiligingsrisico's samengesteld om in 2026 in de gaten te houden, zodat je het nieuwe jaar goed voorbereid kunt beginnen.
1. Door AI aangedreven phishing en social engineering
De explosieve groei van AI is zowel een zegen als een vloek voor bedrijven. Terwijl organisaties manieren vinden om AI te gebruiken om hun werkstromen te verbeteren, doen cybercriminelen dat ook. Generatieve en agentgebaseerde AI maken het voor aanvallers gemakkelijker om zich voor te doen, spear phishing uit te voeren en zakelijke e-mailcompromissen bijna ononderscheidbaar te maken, wat leidt tot meer aanvallen en grotere effectiviteit.
In 2026 zullen we waarschijnlijk zien dat deze aanvallen verder groeien, omdat multimodale AI en automatisering gerichte aanvallen op schaal mogelijk maken. Met stemkloningstechnologie kunnen aanvallers de stem van een CEO repliceren en deze gebruiken om gerichte aanvallen uit te voeren.
Dus, wat is de oplossing? Een combinatie van zowel technologie als training kan helpen om de verdediging van een bedrijf tegen deze cyberaanvallen te verbeteren. Het gebruik van verificatietools zoals multi-factor authenticatie en identiteitsverificatie kan helpen om aanvallers buiten te houden. Toch zouden werknemers ook moeten worden getraind in hoe phishing te voorkomen, waarschuwingssignalen te herkennen en best practices voor gedragsgebaseerde detectie te gebruiken.
2. Geautomatiseerde malware en real-time exploits
Automatisering verhoogt de snelheid waarmee we cyberdreigingen kunnen identificeren en aanpakken, maar versnelt ook aanvallen. Met automatisering kunnen cybercriminelen kwetsbaarheden ontdekken, exploits genereren en malware sneller dan ooit inzetten.
Het exploitatievenster voor een zero-day kwetsbaarheid was vroeger weken. Nu zijn het slechts een paar uur. Als bedrijven hun kwetsbaarheden niet snel kunnen patchen, zullen ze ongetwijfeld snel worden uitgebuit.
Het antwoord op geautomatiseerde bedreigingen is geautomatiseerde verdedigingen. Realtime patchoplossingen, Endpoint Detection and Response (EDR), en bedreigingsinformatie kunnen helpen deze groeiende bedreigingen te bestrijden. Bijvoorbeeld, Splashtop AEM ondersteunt realtime, op evenementen gebaseerde patching die updates onmiddellijk implementeert wanneer beleid dit activeert, waardoor patches sterk worden versneld in vergelijking met geplande hulpmiddelen.
3. Identiteits- en toegang aanvallen
Onze identiteiten zijn nooit zo veilig als we zouden willen denken, vooral niet met de groeiende aantallen van inloggegevensdiefstal, sessiekaping en synthetische identiteitsschepping. Zelfs multi-factor authenticatie kan worden overweldigd door MFA-vermoeidheidsaanvallen, waarbij aanvallers gebruikers overspoelen met authenticatieverzoeken totdat er één wordt goedgekeurd.
Als gevolg daarvan zullen identiteitsbescherming en authenticatie belangrijke veiligheidskwesties zijn in 2026. Bedrijven moeten investeren in zero-trust beveiliging, sterke toegangscontrole voor bevoegde personen en phishing-resistente authenticatiehulpmiddelen om accounts te beschermen en netwerken veilig te houden wanneer een account is gecompromitteerd.
4. Cloud en API-blootstelling
Cloudtechnologie is een belangrijk onderdeel geweest van remote en hybride werken en heeft de productiviteit in bedrijven van alle groottes bevorderd. Echter, de snelle uitbreiding van multi-cloudomgevingen en door API aangestuurde architecturen heeft ook het risico van verkeerde configuraties en privilege drift geïntroduceerd, wat eigen veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen.
In 2026 kunnen we meer aanvallen verwachten die zoeken naar blootgestelde API's en zwakke Identity and Access Management (IAM)-configuraties, om deze vervolgens te misbruiken om een netwerk binnen te dringen.
Bedrijven zouden zich tegen deze aanvallen moeten verdedigen door strikte IAM-configuraties af te dwingen en te investeren in posture management. Regelmatige configuratie-audits zullen ook essentieel zijn voor het identificeren van zwakheden en het aanpakken daarvan voordat aanvallers kunnen toeslaan.
5. Keten- en Derdepartijkwetsbaarheden
Aanvallen op leveranciers, Software-as-a-Service (SaaS) tools, software repositories en dienstverleners zijn niets nieuws. Het zijn bekende bedreigingen waar bedrijven dagelijks tegen moeten verdedigen. Echter, in 2026 zal het risico blijven groeien.
Naarmate AI-gedreven verkenning toeneemt, zullen bredere afhankelijkheidsketens en snellere exploitatie van upstream componenten, supply chains en derden grotere doelen en risico's worden. Als de technologie van een leverancier wordt gecompromitteerd, kan deze worden gebruikt om talloze klanten aan te vallen, waardoor iedereen risico loopt.
Organisaties zouden zich moeten richten op het scoren van risico's van leveranciers om ervoor te zorgen dat ze met een veilige leverancier met sterke beveiligingsmaatregelen werken. Een transparante Software Bill of Materials (SBOM) zal ook helpen bij de beveiliging. Bedrijven zouden moeten investeren in gecontroleerde software-distributietools om de software-implementatie beter te beheren binnen hun netwerken.
6. Ransomware Heruitvinding
Ransomware is in opkomst, gedreven door AI-gestuurde targeting en drievoudige afpersingstactieken, waarbij criminelen niet alleen de gegevens van een slachtoffer stelen en versleutelen, maar ook derden bedreigen en mogelijk de gestolen gegevens lekken. Helaas zal dat doorgaan, met aanvallen die zich niet alleen richten op het stelen van gegevens, maar ook op het veroorzaken van operationele uitvaltijd.
Bedrijven kunnen zich verdedigen tegen ransomware door de impact te beperken. Dit omvat het maken van offline back-ups, het segmenteren van data, het implementeren van sterke gebruikers toegangsbeheer en natuurlijk het snel verhelpen van kwetsbaarheden voordat ze kunnen worden misbruikt.
7. IoT, Edge en Remote Device Kwetsbaarheden
Internet of Things, edge-apparaten en andere remote apparaten zijn krachtige tools voor hybride werken maar bieden ook nieuwe wegen voor aanvallen. De groei van ongecontroleerde apparaten creëert nieuwe kansen voor aanvallers, vooral wanneer ze zwakke firmware, verouderde besturingssystemen en onveilige remote access kunnen uitbuiten.
Bedrijven kunnen deze kwetsbaarheden beheren door te investeren in tools zoals patch-automatisering om remote endpoints up-to-date te houden en asset discovery om te voorkomen dat apparaten worden overgeslagen. Zero-trust netwerktoegang is ook een nuttige beveiligingsfunctie, omdat het ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde en geauthenticeerde gebruikers toegang hebben tot het netwerk, zelfs als een externe endpoint is gecompromitteerd.
8. Insider risico en menselijke fouten
Interne bedreigingen zijn vaak de meest significante risico's voor bedrijven. Deze bedreigingen komen niet noodzakelijkerwijs van gefrustreerde medewerkers met kwaadaardige bedoelingen; ze kunnen simpelweg het gevolg zijn van menselijke fouten door overvulde teams.
Naarmate personeelsbestanden groeien, nemen ook de risico's toe. Grote hybride personeelsbestanden met meerdere tools om mee te jongleren, vergroten het risico op verkeerde configuratie of verkeerd omgaan met gevoelige gegevens, wat kan leiden tot kwetsbaarheden of interne lekken.
Bedrijven kunnen investeren in een verscheidenheid aan tools om zich tegen deze bedreigingen te verdedigen. Het implementeren van bevoegde-toegang-beheer (PAM) en minimaal noodzakelijke toegang helpt ervoor te zorgen dat gecompromitteerde accounts beperkte toegang hebben tot data en het bedrijfsnetwerk. Tegelijkertijd kunnen tools voor sessiebewaking gevaarlijk of verdacht gedrag identificeren.
Het gebruik van een oplossing met robuust beheer van remote access draagt ook bij aan het beveiligen van netwerken en data, zelfs bij menselijke fouten.
9. Legacy-systemen en patchvertragingen
Systemen gepatcht en volledig up-to-date houden is een essentiële cybersecurity best practice en is doorgaans vereist voor IT-naleving. Toch gebruiken veel organisaties nog steeds legacy systemen die niet snel of helemaal niet kunnen worden bijgewerkt.
Gezien de opkomst van geautomatiseerde exploit creatie, kunnen trage patch cycli en verouderde eindpunten aanzienlijke aansprakelijkheden worden. Als een apparaat, app of OS te lang ongepatcht blijft, wordt het een eenvoudig toegangspunt voor aanvallers, vooral als ze een zero-day kwetsbaarheid benutten.
Als zodanig zullen bedrijven real-time patchautomatisering en snelle kwetsbaarheidsoplossingen willen gebruiken, zoals de geautomatiseerde patchbeheer van Splashtop AEM. Het hebben van hulpmiddelen om bedreigingen te detecteren, geïnfecteerde apparaten te isoleren en kwetsbaarheden op aanvraag aan te pakken, helpt om apparaten veilig en up-to-date te houden voordat ze kunnen worden misbruikt.
10. Privacy- en nalevingshiaten
Nieuwe wereldwijde regelgeving treedt in werking in 2026, wat zal leiden tot zowel een toename van de handhaving van gegevensprivacy als straffen voor niet-naleving. Bedrijven met ontoereikende controlesporen, onbeheerde eindpunten of zwakke supervisie van externe toegang lopen het risico om niet aan de nalevingsvereisten te voldoen, wat resulteert in aanzienlijke straffen.
Natuurlijk zijn de boetes zelf niet het ergste. Deze regels zijn noodzakelijk om cybersecurity te waarborgen, en als een bedrijf niet aan hun eisen voldoet, riskeert het extra verliezen in de nasleep van een cyberaanval.
Bedrijven moeten investeren in robuuste logregistratie en apparaat conformiteit rapportage, evenals veilige toegangsworkflows, om ervoor te zorgen dat hun netwerken veilig en adequaat worden gecontroleerd. Dit zal helpen de beveiliging te verbeteren en ervoor zorgen dat er aan de regelgeving wordt voldaan, zodat ze 2026 tegemoet kunnen zien in de wetenschap dat ze adequaat hebben geïnvesteerd in hun cybersecurity.
Hoe IT-leiders zouden hun beveiligingsstrategie voor 2026 moeten prioriteren
Wat moeten IT-leiders en besluitvormers doen om zich voor te bereiden op deze nieuwe en groeiende bedreigingen nu 2026 begint? Hoewel de groeiende beveiligingsrisico's overweldigend kunnen lijken, kunnen ze allemaal worden aangepakt met vooruitziendheid en voorbereiding.
Een belangrijke eerste stap is het consolideren rond identity-first en zero-trust principes. Deze zijn afhankelijk van gebruikersidentiteit als het primaire beveiligingselement en opereren op een "never trust, always verify"-principe om consistent te verzekeren dat gebruikers geauthenticeerd zijn en dat hun toegang beperkt is tot de tools en netwerkgebieden die ze nodig hebben. Dit verbetert niet alleen de accountbeveiliging, maar het beperkt ook de schade die gecompromitteerde accounts kunnen aanrichten.
Patching is een ander essentieel element van cybersecurity, aangezien de snelle tempo van cyberaanvallen gericht op nieuw ontdekte kwetsbaarheden snelle patching steeds crucialer maakt. Bedrijven zullen de patchsnelheid moeten verhogen en de gemiddelde tijd om kwetsbaarheden te verhelpen moeten verminderen om de moderne bedreigingen voor te blijven.
Bovendien zullen IT- en beveiligingsteams, naarmate thuis- en hybride werken blijven groeien, zichtbaarheid nodig hebben over eindpunten, de cloud en applicaties en integraties van derden. Als hun zichtbaarheid beperkt is, hebben aanvallers makkelijke wegen om te exploiteren, dus een holistisch overzicht is essentieel voor cyberbeveiliging.
Evenzo betekent de groei van remote werkt dat veilige remote toegang essentieel is. Organisaties moeten ervoor zorgen dat de remote access software die ze gebruiken betrouwbaar, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsvoorschriften is om soepele, veilige remote werkomstandigheden mogelijk te maken.
Last but not least is automatisering een krachtig hulpmiddel voor het verbeteren van detectie-, reactie- en nalevingsprocessen. Het gebruik van automatiseringstools, zoals Splashtop AEM, stelt organisaties in staat om snel bedreigingen te detecteren en hierop te reageren over gedistribueerde eindpunten, waardoor ze voorop blijven op geautomatiseerde bedreigingen.
Waar Splashtop Uw Beveiligingshouding in 2026 Versterkt
Hoewel er nieuwe en groeiende bedreigingen zijn in 2026, zijn er al oplossingen op de markt die u beter kunnen helpen verdedigen tegen deze bedreigingen. Dus als je krachtige tools nodig hebt voor remote toegang, remote support, en geautomatiseerd eindpuntbeheer, heeft Splashtop alles wat je nodig hebt, inclusief:
1. Veilige externe toegang met zero-trust-principes
Splashtop biedt veilige externe toegang, waarmee werknemers hun werkapparaten vanaf elk apparaat, overal, kunnen benaderen. Het maakt externe toegang efficiënt en naadloos en beschermt accounts, apparaten en netwerken met beveiligingstools zoals rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC), multi-factor authenticatie, apparaatverificatie, sessielogging, en meer.
2. Real-Time Patching Beheer en Kwetsbaarheidsherstel met Splashtop AEM
Hoewel geautomatiseerde 'exploits' hebben geleid tot grotere bedreigingen en verkleinende patchvensters, kan Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) apparaten beschermen met real-time patchbeheer en kwetsbaarheidsherstel. Deze tools voeren updates van het besturingssysteem en apps van derden uit op endpoints, houden ze gepatcht, en verkorten de blootstellingstijd via CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)- gebaseerde inzichten.
3. Volledige Endpoint Zichtbaarheid
IT-teams hebben volledige zichtbaarheid in hun eindpunten nodig, en Splashtop AEM biedt dit. Dit omvat zichtbaarheid in software- en hardwareversies en -statussen, patches, nalevingsbaselines, en meer. Met deze zichtbaarheid kunnen IT-teams helpen risico's te verminderen die verband houden met de cloud, externe APIs, IoT-apparaten, legacy systemen en meer.
4. Geïntegreerde ondersteuning en remote troubleshooting
Niemand houdt van wachten op IT-ondersteuning, vooral niet bij een beveiligingsprobleem. Gelukkig maakt Splashtop's remote troubleshooting snelle oplossing van gecompromitteerde of defecte endpoints mogelijk, en helpt de geïntegreerde ondersteuning de downtime tijdens beveiligingsincidenten of patchfouten te verminderen. Dit helpt apparaten zo snel mogelijk operationeel te houden terwijl efficiëntie en beveiliging behouden blijven.
Conclusie
2026 belooft een jaar van verandering te worden, maar zal ook groeiende cyberbedreigingen met zich meebrengen. De groei van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en automatiseringstools heeft kwaadwillende actoren in staat gesteld sneller en efficiënter aan te vallen. Toch stelt het ons ook in staat om ons effectiever tegen hen te verdedigen.
In het komende jaar zullen bedrijven proactieve monitoring, sterke identiteitscontrole en real-time patching nodig hebben om eindpunten veilig te houden, of ze nu blijven kiezen voor remote en hybride werken of teruggaan naar kantoor. Deze cyberbeveiligingsmaatregelen helpen om te verdedigen tegen groeiende dreigingen, naast sterke beveiligingsprotocollen en werknemersopleiding.
Verdedigen tegen deze groeiende bedreigingen vereist veilige en betrouwbare software voor remote access, support en endpointbeheer. Met Splashtop kunt u werknemers in staat stellen veilig vanaf elk apparaat te werken, IT-agenten toestaan om op afstand eindpunten te ondersteunen vanuit elke locatie, en uw eindpunten beschermen met geautomatiseerde patching en beveiligingstools die zijn ontworpen voor de moderne tijd.
Met Splashtop als onderdeel van uw beveiligingsstrategie voor 2026, kunt u veilig overal werken en de beveiliging van uw netwerk handhaven. Ervaar het zelf vandaag met een gratis proefversie en begin het nieuwe jaar goed: