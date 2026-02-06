Doorgaan naar de hoofdinhoud
Workers in an office focusing on endpoint security.

AV vs EDR vs MDR: Het juiste Endpoint-beveiligingsmodel kiezen

Robert Pleasant
8 minuten leestijd
Bijgewerkt
Wanneer je naar beveiligingstools kijkt, zie je misschien niets anders dan acroniemen; AV, EDR en MDR worden vaak genoemd zonder echte uitleg over wat ze betekenen of hoe elk van hen voor jouw bedrijfsactiviteiten zal werken. Dit kan verwarrend zijn voor IT-teams, vooral wanneer ze moeten omgaan met evoluerende bedreigingen terwijl ze met een klein team opereren.

Dus, wat is het verschil tussen AV, EDR en MDR? Laten we elke aanpak verkennen, zien hoe ze verschillen, waar elke past en hoe bedrijven kunnen beslissen wat het beste voor hen werkt.

Waarom keuzes voor Endpoint-beveiliging niet langer 'one-size-fits-all' zijn

Er was eens een tijd dat cyberaanvallen voornamelijk bestonden uit eenvoudige malware, en een goede antivirus was voldoende om ze aan te pakken. Echter, dat is al lang geleden, en aanvalstechnieken zijn ver daarbuiten geëvolueerd. Cybersecurity moet gelijke tred houden met zich ontwikkelende bedreigingen, anders laten ze hun systemen kwetsbaar achter.

Moderne cybersecurity gaat verder dan de beveiligingsoplossingen die bedrijven gebruiken; beveiligingsvolwassenheid (uw beveiligingspositie ten opzichte van uw risicomilieu en toleranties) en operationele eigendom (samenwerking tussen beveiligings- en IT-teams en hun verdeling van verantwoordelijkheden) spelen ook een grote rol.

Hoewel de technologie die IT- en beveiligingsteams gebruiken belangrijk blijft, zijn duidelijk gedefinieerde rollen voor het detecteren, onderzoeken en reageren op incidenten even essentieel.

Waar antivirussoftware voor is ontworpen

Laten we beginnen met het bekijken van antivirus (AV) software. Antivirussoftware is in de kern ontworpen om kwaadaardige software te detecteren, blokkeren en verwijderen. Het is een veelgebruikte keuze voor individuen en kleine bedrijven die zich willen beschermen tegen cyberdreigingen, zoals ransomware, spyware, trojans en andere virussen.

Antivirussoftware maakt doorgaans gebruik van twee detectiemethoden: op handtekening gebaseerde en heuristische detectie. Op handtekening gebaseerde detectie vergelijkt bestanden met een database van bekende virussen en hun unieke identificaties en markeert de kwaadaardige software en verwijdert deze als er een overeenkomst wordt gevonden. Heuristische detectie daarentegen analyseert het gedrag van bestanden en programma's om verdachte activiteiten te identificeren, in plaats van specifieke handtekeningen. Dit maakt het flexibeler en aanpasbaarder om nieuwe of gewijzigde virussen te detecteren.

Er zijn verschillende scenario's waarin antivirussoftware nuttig kan zijn, zowel binnen als buiten zakelijke omgevingen. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers onderweg verbinding maken met een openbaar Wi-Fi-netwerk, kan sterke antivirusbescherming helpen hun apparaten te beschermen. Evenzo kan antivirussoftware apparaten helpen beschermen als gebruikers per ongeluk een schadelijke e-mailbijlage openen of een Trojaans bestand downloaden, door de malware te detecteren voordat deze schade kan aanrichten.

Wat antivirus goed doet

  • Detecteer en verwijder bekende malware

  • Blokkeer toegang tot verdachte websites

  • Scan systemen en controleer op virussen

  • Verdachte bestanden in quarantaine plaatsen en verwijderen

  • Detecteer verdachte activiteiten

Waar Antivirus tekortschiet

  • AV-software mist proactieve bescherming.

  • Antivirussoftware detecteert mogelijk geen zero-day bedreigingen en geavanceerde malware, zoals fileless bedreigingen en polymorfische code.

  • Antivirus mist op gedrag gebaseerde detectie en kan geen verdediging bieden tegen insiderbedreigingen of menselijke fouten.

  • Moderne aanvallen maken gebruik van automatisering en AI om sneller te handelen dan antivirussoftware kan bijhouden.

Hoe EDR detectie- en responsmogelijkheden uitbreidt

Verdergaand dan antivirus komen we bij Endpoint Detection and Response (EDR). EDR biedt continue monitoring en gedragsanalyse om cyberbedreigingen te detecteren en erop te reageren, inclusief het verkrijgen van inzicht in kwaadaardige activiteiten, het indammen van aanvallen en het reageren op incidenten.

Wat EDR toevoegt aan cyberbeveiliging

  • Continue endpoint monitoring.

  • Gegevensanalyse en correlatie om geavanceerde tactieken en verdachte activiteiten te detecteren.

  • Verdediging tegen meer geavanceerde aanvallen en bedreigingen, waaronder malware, ransomware, insider threats, phishingaanvallen, zero-day exploits, Internet of Things (IoT)-kwetsbaarheden en geavanceerde persistente bedreigingen.

  • Proactieve dreigingsdetectie en -onderzoek.

Uitdagingen met EDR

Hoewel EDR de beveiligingsmogelijkheden vergroot, vergroot het ook de operationele verantwoordelijkheid. Het dient als de ogen en oren die beveiligingsteams helpen bedreigingen te herkennen, maar ze moeten die informatie nog steeds beoordelen en erop reageren. Het hoge niveau van zichtbaarheid dat EDR biedt, kan leiden tot meldingsmoeheid. Voor kleine IT-teams kan het doorzoeken van honderden dagelijkse telemetriemeldingen om de 'ene echte bedreiging' te vinden overweldigend zijn en leiden tot gemiste incidenten.

Wat MDR toevoegt bovenop EDR

Een stap verder dan EDR is Managed Detection and Response (MDR). MDR is een beheerde dienst die technologie en menselijke expertise combineert om niet alleen bedreigingen te monitoren en detecteren, maar er ook snel en proactief op te reageren.

In tegenstelling tot antivirussoftware en EDR, is MDR mens-geleide, waarbij bekwame experts het onderzoek en de respons beheren. Dit gaat verder dan alleen een tool-upgrade en leidt naar een nieuw operationeel model, waar bedrijven kunnen vertrouwen op een team van echte mensen om hun beveiliging te beheren.

Voordelen van MDR

  • Continue monitoring en 24/7 dreigingsdetectie.

  • Snelle incidentrespons, geleid door echte mensen.

  • Geavanceerde dreigingsinformatie en deskundige inzichten.

  • Schaalbaarheid en maatwerk aangepast aan uw behoeften.

Overwegingen van MDR

  • Doorgaans hogere kosten dan AV of EDR.

  • Afhankelijkheid van leverancier in plaats van interne beveiliging, wat kan leiden tot inconsistente kwaliteit.

  • Gebrek aan volledig inzicht, aangezien de leverancier de controle over de beveiliging overneemt.

AV vs EDR vs MDR Vergelijkingstabel

Dus, met AV, EDR en MDR gedefinieerd, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Je kunt de grootste verschillen in dit handige diagram zien:

Gebied

AV

EDR

MDR

Primaire doelstelling

Voorkom bekende malware

Detecteer en reageer op actieve bedreigingen

Detecteer, onderzoek en reageer namens de klant

Detectiemethode

Signaturen, machine learning, heuristieken

Gedrag, telemetrie, analyse

EDR + menselijk geleide analyse en dreigingsinformatie

Aanvalstypen behandeld

Bekende, bestandsgebaseerde bedreigingen

Bekende, onbekende en bestandsloze aanvallen

Hetzelfde als EDR, plus geavanceerde en meerfasige aanvallen

Bestandsloze aanvallen

Beperkt (geen bestand om te scannen)

Sterke (gedrags- en geheugengebaseerde detectie)

Sterk, met menselijke validatie

Activiteitscontext

Enkelvoudige gebeurtenis (bestandsgebaseerde detectie)

Volledige aanvalsequentie met tijdlijnen

Volledige aanvalcontext plus cross-klantcorrelatie

Reactieacties

Bestanden blokkeren/quarantaine

Isoleren van endpoints, processen beëindigen, onderzoeken en herstellen

Beheerd onderhoud, herstel en begeleid herstel

Onderzoekstools

Alleen meldingen en logs

Tijdlijnen, procestabellen, door AI ondersteunde analyse

SOC-analisten, draaiboeken, forensisch onderzoek, rapportage

AI-gebruik

Risicoscore op detectietijdstip

Gebeurteniscorrelatie, triage, onderzoek

AI + menselijke besluitvorming

Dreigingsjacht

Niet ondersteund

Ondersteund via zoeken en analyse

Proactieve, continue dreigingsjacht

Rol in de beveiligingsstack

Basisbescherming

Detectie- en reactielaag

Uitbestede SOC / beheerde reactielaag

Operationeel eigenaarschap

Klant

Klant

Leverancier

Kosten

Lage kosten, eenvoudig te beheren

Hogere kosten, meer operationele overhead

Hoogste kosten, minste klantinspanning

Hoe te beslissen welk model bij uw organisatie past

Gezien de verschillen, hoe kun je bepalen welk model geschikt is voor jouw bedrijf? Overweeg je specifieke behoeften, zowel op het gebied van algehele beveiliging als controle, en je bent klaar om een slimme beslissing te nemen.

Als je basisbescherming nodig hebt met minimale kosten

Als je beveiligingsbehoeften niet te groot zijn, kan een antivirus acceptabel zijn. Moderne antivirussoftware biedt realtime bescherming tegen malware en bevat functies die bedrijven meer controle over hun beveiliging geven. Echter, als je gevoelige gegevens moet beschermen of een breder netwerk van eindpunten hebt, kan AV te beperkt zijn om de beveiliging te bieden die je nodig hebt.

Als je zichtbaarheid en controle nodig hebt, en interne middelen hebt

EDR is een goede keuze als je interne middelen hebt om bedreigingen aan te pakken en te verminderen. EDR biedt sterke dreigingsdetectie en analyses, terwijl de respons aan je interne team wordt overgelaten. Dit vereist wel dat je een IT-personeel in dienst hebt en processen hebt opgezet om cyberbedreigingen aan te pakken, maar zodra je die hebt, ondersteunt EDR je team goed. Je kunt ook EDR nodig hebben als je industriële naleving of cyberverzekering dat voorschrijft.

Als je sterke beveiliging nodig hebt zonder een SOC op te bouwen

Als je 24/7 dreigingsdetectie, -onderzoek en -respons nodig hebt maar geen intern team hebt, is MDR de juiste keuze. MDR is een geweldige keuze voor bedrijven met beperkte interne beveiligingsbronnen die toch geavanceerde dreigingsdetectie vereisen, vooral als ze snelle reactietijden en ondersteuning buiten kantooruren nodig hebben.

Hoe Splashtop end-to-end endpointbeveiliging consolideert in één platform

Splashtop benadert consolidatie van endpointbeveiliging als een operationeel probleem, niet alleen als een detectieprobleem. In plaats van AV, EDR, of MDR als geïsoleerde hulpmiddelen te behandelen, biedt Splashtop een gecentraliseerde controle- en zichtbaarheidlaag die teams helpt om in real time te reageren op beveiligingsinzichten.

Splashtop ondersteunt antivirusbescherming en integreert met toonaangevende EDR- en MDR-oplossingen, inclusief toegang tot topplatforms en -diensten zoals Bitdefender, SentinelOne en CrowdStrike tegen concurrerende prijzen. Gebruikers profiteren van het bekijken van bedreigingen en beheren van endpoints binnen de Splashtop-console, waardoor het wisselen van context vermindert.

Door deze mogelijkheden te combineren met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) verklein je de kloof tussen het identificeren van risico en het oplossen ervan. Vanuit een enkele console kunnen IT- en beveiligingsteams waarschuwingen voor eindpuntbeveiliging bekijken naast apparaatvoorraad, processen, blootstelling aan kwetsbaarheden en patchstatus. Wanneer actie vereist is, kunnen teams onmiddellijk van detectie naar respons gaan met behulp van externe toegang, scripting en automatisering zonder van hulpmiddelen te wisselen of de context te verliezen.

Alle beveiligingsmogelijkheden zijn beschikbaar als optionele add-ons, waardoor organisaties kunnen beginnen met basisbescherming en zich kunnen ontwikkelen naar meer geavanceerde detectie- en responsmodellen zonder hun endpoint-stack opnieuw in te richten.

Klaar om de beveiliging van eindpunten te vereenvoudigen? Neem nu contact met ons op!

Vereenvoudig Endpoint-beveiliging zonder extra tools toe te voegen
Praat met het Splashtop-team over het consolideren van AV, EDR en MDR met endpoint zichtbaarheid, real-time patching en snelle respons in één platform.
Neem contact met ons op


