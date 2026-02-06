Wanneer je naar beveiligingstools kijkt, zie je misschien niets anders dan acroniemen; AV, EDR en MDR worden vaak genoemd zonder echte uitleg over wat ze betekenen of hoe elk van hen voor jouw bedrijfsactiviteiten zal werken. Dit kan verwarrend zijn voor IT-teams, vooral wanneer ze moeten omgaan met evoluerende bedreigingen terwijl ze met een klein team opereren.
Dus, wat is het verschil tussen AV, EDR en MDR? Laten we elke aanpak verkennen, zien hoe ze verschillen, waar elke past en hoe bedrijven kunnen beslissen wat het beste voor hen werkt.
Waarom keuzes voor Endpoint-beveiliging niet langer 'one-size-fits-all' zijn
Er was eens een tijd dat cyberaanvallen voornamelijk bestonden uit eenvoudige malware, en een goede antivirus was voldoende om ze aan te pakken. Echter, dat is al lang geleden, en aanvalstechnieken zijn ver daarbuiten geëvolueerd. Cybersecurity moet gelijke tred houden met zich ontwikkelende bedreigingen, anders laten ze hun systemen kwetsbaar achter.
Moderne cybersecurity gaat verder dan de beveiligingsoplossingen die bedrijven gebruiken; beveiligingsvolwassenheid (uw beveiligingspositie ten opzichte van uw risicomilieu en toleranties) en operationele eigendom (samenwerking tussen beveiligings- en IT-teams en hun verdeling van verantwoordelijkheden) spelen ook een grote rol.
Hoewel de technologie die IT- en beveiligingsteams gebruiken belangrijk blijft, zijn duidelijk gedefinieerde rollen voor het detecteren, onderzoeken en reageren op incidenten even essentieel.
Waar antivirussoftware voor is ontworpen
Laten we beginnen met het bekijken van antivirus (AV) software. Antivirussoftware is in de kern ontworpen om kwaadaardige software te detecteren, blokkeren en verwijderen. Het is een veelgebruikte keuze voor individuen en kleine bedrijven die zich willen beschermen tegen cyberdreigingen, zoals ransomware, spyware, trojans en andere virussen.
Antivirussoftware maakt doorgaans gebruik van twee detectiemethoden: op handtekening gebaseerde en heuristische detectie. Op handtekening gebaseerde detectie vergelijkt bestanden met een database van bekende virussen en hun unieke identificaties en markeert de kwaadaardige software en verwijdert deze als er een overeenkomst wordt gevonden. Heuristische detectie daarentegen analyseert het gedrag van bestanden en programma's om verdachte activiteiten te identificeren, in plaats van specifieke handtekeningen. Dit maakt het flexibeler en aanpasbaarder om nieuwe of gewijzigde virussen te detecteren.
Er zijn verschillende scenario's waarin antivirussoftware nuttig kan zijn, zowel binnen als buiten zakelijke omgevingen. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers onderweg verbinding maken met een openbaar Wi-Fi-netwerk, kan sterke antivirusbescherming helpen hun apparaten te beschermen. Evenzo kan antivirussoftware apparaten helpen beschermen als gebruikers per ongeluk een schadelijke e-mailbijlage openen of een Trojaans bestand downloaden, door de malware te detecteren voordat deze schade kan aanrichten.
Wat antivirus goed doet
Detecteer en verwijder bekende malware
Blokkeer toegang tot verdachte websites
Scan systemen en controleer op virussen
Verdachte bestanden in quarantaine plaatsen en verwijderen
Detecteer verdachte activiteiten
Waar Antivirus tekortschiet
AV-software mist proactieve bescherming.
Antivirussoftware detecteert mogelijk geen zero-day bedreigingen en geavanceerde malware, zoals fileless bedreigingen en polymorfische code.
Antivirus mist op gedrag gebaseerde detectie en kan geen verdediging bieden tegen insiderbedreigingen of menselijke fouten.
Moderne aanvallen maken gebruik van automatisering en AI om sneller te handelen dan antivirussoftware kan bijhouden.
Hoe EDR detectie- en responsmogelijkheden uitbreidt
Verdergaand dan antivirus komen we bij Endpoint Detection and Response (EDR). EDR biedt continue monitoring en gedragsanalyse om cyberbedreigingen te detecteren en erop te reageren, inclusief het verkrijgen van inzicht in kwaadaardige activiteiten, het indammen van aanvallen en het reageren op incidenten.
Wat EDR toevoegt aan cyberbeveiliging
Continue endpoint monitoring.
Gegevensanalyse en correlatie om geavanceerde tactieken en verdachte activiteiten te detecteren.
Verdediging tegen meer geavanceerde aanvallen en bedreigingen, waaronder malware, ransomware, insider threats, phishingaanvallen, zero-day exploits, Internet of Things (IoT)-kwetsbaarheden en geavanceerde persistente bedreigingen.
Proactieve dreigingsdetectie en -onderzoek.
Uitdagingen met EDR
Hoewel EDR de beveiligingsmogelijkheden vergroot, vergroot het ook de operationele verantwoordelijkheid. Het dient als de ogen en oren die beveiligingsteams helpen bedreigingen te herkennen, maar ze moeten die informatie nog steeds beoordelen en erop reageren. Het hoge niveau van zichtbaarheid dat EDR biedt, kan leiden tot meldingsmoeheid. Voor kleine IT-teams kan het doorzoeken van honderden dagelijkse telemetriemeldingen om de 'ene echte bedreiging' te vinden overweldigend zijn en leiden tot gemiste incidenten.
Wat MDR toevoegt bovenop EDR
Een stap verder dan EDR is Managed Detection and Response (MDR). MDR is een beheerde dienst die technologie en menselijke expertise combineert om niet alleen bedreigingen te monitoren en detecteren, maar er ook snel en proactief op te reageren.
In tegenstelling tot antivirussoftware en EDR, is MDR mens-geleide, waarbij bekwame experts het onderzoek en de respons beheren. Dit gaat verder dan alleen een tool-upgrade en leidt naar een nieuw operationeel model, waar bedrijven kunnen vertrouwen op een team van echte mensen om hun beveiliging te beheren.
Voordelen van MDR
Continue monitoring en 24/7 dreigingsdetectie.
Snelle incidentrespons, geleid door echte mensen.
Geavanceerde dreigingsinformatie en deskundige inzichten.
Schaalbaarheid en maatwerk aangepast aan uw behoeften.
Overwegingen van MDR
Doorgaans hogere kosten dan AV of EDR.
Afhankelijkheid van leverancier in plaats van interne beveiliging, wat kan leiden tot inconsistente kwaliteit.
Gebrek aan volledig inzicht, aangezien de leverancier de controle over de beveiliging overneemt.
AV vs EDR vs MDR Vergelijkingstabel
Dus, met AV, EDR en MDR gedefinieerd, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Je kunt de grootste verschillen in dit handige diagram zien:
Gebied
AV
EDR
MDR
Primaire doelstelling
Voorkom bekende malware
Detecteer en reageer op actieve bedreigingen
Detecteer, onderzoek en reageer namens de klant
Detectiemethode
Signaturen, machine learning, heuristieken
Gedrag, telemetrie, analyse
EDR + menselijk geleide analyse en dreigingsinformatie
Aanvalstypen behandeld
Bekende, bestandsgebaseerde bedreigingen
Bekende, onbekende en bestandsloze aanvallen
Hetzelfde als EDR, plus geavanceerde en meerfasige aanvallen
Bestandsloze aanvallen
Beperkt (geen bestand om te scannen)
Sterke (gedrags- en geheugengebaseerde detectie)
Sterk, met menselijke validatie
Activiteitscontext
Enkelvoudige gebeurtenis (bestandsgebaseerde detectie)
Volledige aanvalsequentie met tijdlijnen
Volledige aanvalcontext plus cross-klantcorrelatie
Reactieacties
Bestanden blokkeren/quarantaine
Isoleren van endpoints, processen beëindigen, onderzoeken en herstellen
Beheerd onderhoud, herstel en begeleid herstel
Onderzoekstools
Alleen meldingen en logs
Tijdlijnen, procestabellen, door AI ondersteunde analyse
SOC-analisten, draaiboeken, forensisch onderzoek, rapportage
AI-gebruik
Risicoscore op detectietijdstip
Gebeurteniscorrelatie, triage, onderzoek
AI + menselijke besluitvorming
Dreigingsjacht
Niet ondersteund
Ondersteund via zoeken en analyse
Proactieve, continue dreigingsjacht
Rol in de beveiligingsstack
Basisbescherming
Detectie- en reactielaag
Uitbestede SOC / beheerde reactielaag
Operationeel eigenaarschap
Klant
Klant
Leverancier
Kosten
Lage kosten, eenvoudig te beheren
Hogere kosten, meer operationele overhead
Hoogste kosten, minste klantinspanning
Hoe te beslissen welk model bij uw organisatie past
Gezien de verschillen, hoe kun je bepalen welk model geschikt is voor jouw bedrijf? Overweeg je specifieke behoeften, zowel op het gebied van algehele beveiliging als controle, en je bent klaar om een slimme beslissing te nemen.
Als je basisbescherming nodig hebt met minimale kosten
Als je beveiligingsbehoeften niet te groot zijn, kan een antivirus acceptabel zijn. Moderne antivirussoftware biedt realtime bescherming tegen malware en bevat functies die bedrijven meer controle over hun beveiliging geven. Echter, als je gevoelige gegevens moet beschermen of een breder netwerk van eindpunten hebt, kan AV te beperkt zijn om de beveiliging te bieden die je nodig hebt.
Als je zichtbaarheid en controle nodig hebt, en interne middelen hebt
EDR is een goede keuze als je interne middelen hebt om bedreigingen aan te pakken en te verminderen. EDR biedt sterke dreigingsdetectie en analyses, terwijl de respons aan je interne team wordt overgelaten. Dit vereist wel dat je een IT-personeel in dienst hebt en processen hebt opgezet om cyberbedreigingen aan te pakken, maar zodra je die hebt, ondersteunt EDR je team goed. Je kunt ook EDR nodig hebben als je industriële naleving of cyberverzekering dat voorschrijft.
Als je sterke beveiliging nodig hebt zonder een SOC op te bouwen
Als je 24/7 dreigingsdetectie, -onderzoek en -respons nodig hebt maar geen intern team hebt, is MDR de juiste keuze. MDR is een geweldige keuze voor bedrijven met beperkte interne beveiligingsbronnen die toch geavanceerde dreigingsdetectie vereisen, vooral als ze snelle reactietijden en ondersteuning buiten kantooruren nodig hebben.
Hoe Splashtop end-to-end endpointbeveiliging consolideert in één platform
Splashtop benadert consolidatie van endpointbeveiliging als een operationeel probleem, niet alleen als een detectieprobleem. In plaats van AV, EDR, of MDR als geïsoleerde hulpmiddelen te behandelen, biedt Splashtop een gecentraliseerde controle- en zichtbaarheidlaag die teams helpt om in real time te reageren op beveiligingsinzichten.
Splashtop ondersteunt antivirusbescherming en integreert met toonaangevende EDR- en MDR-oplossingen, inclusief toegang tot topplatforms en -diensten zoals Bitdefender, SentinelOne en CrowdStrike tegen concurrerende prijzen. Gebruikers profiteren van het bekijken van bedreigingen en beheren van endpoints binnen de Splashtop-console, waardoor het wisselen van context vermindert.
Door deze mogelijkheden te combineren met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) verklein je de kloof tussen het identificeren van risico en het oplossen ervan. Vanuit een enkele console kunnen IT- en beveiligingsteams waarschuwingen voor eindpuntbeveiliging bekijken naast apparaatvoorraad, processen, blootstelling aan kwetsbaarheden en patchstatus. Wanneer actie vereist is, kunnen teams onmiddellijk van detectie naar respons gaan met behulp van externe toegang, scripting en automatisering zonder van hulpmiddelen te wisselen of de context te verliezen.
Alle beveiligingsmogelijkheden zijn beschikbaar als optionele add-ons, waardoor organisaties kunnen beginnen met basisbescherming en zich kunnen ontwikkelen naar meer geavanceerde detectie- en responsmodellen zonder hun endpoint-stack opnieuw in te richten.
Klaar om de beveiliging van eindpunten te vereenvoudigen? Neem nu contact met ons op!