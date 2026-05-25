TeamViewer 14 Alternative - Waarom u beter af bent met Splashtop

Als u op zoek bent naar een nieuwe remote access en/of remote supportoplossing, kunt u beter Splashtop kiezen, dan de nieuwste versie van TeamViewer. De recente aankondiging van TeamViewer 14 Final noemt een aantal nieuwe functies en prestatieverbeteringen uit de laatste versie, waarvan sommige al lang in Splashtop zitten.
Maar uiteindelijk biedt Splashtop alles wat u nodig heeft en betaalt u veel minder.
In dit artikel bespreken we hoe Splashtop zich verhoudt tot TeamViewer 14 en wat u uit elke optie haalt. En voordat we verder gaan, is het belangrijk om te vermelden dat u 7 dagen gratis volledige toegang kunt krijgen tot de Splashtop-oplossing van uw keuze (geen creditcard of verplichtingen vereist), zodat u Splashtop zelf kunt uitproberen om zeker te weten dat u de juiste beslissing neemt voordat u tot aankoop overgaat.
Dit is waarom je die TeamViewer 14-download moet uitstellen en eerst Splashtop moet uitproberen.
Toegang op Afstand / Ondersteuning op Afstand functie vergelijking
In de basis zijn Splashtop en TeamViewer beide remote accessoplossingen. Beide bieden u snelle externe verbindingen met uw computers en apparaten vanaf elk ander apparaat, waar ook ter wereld. Beide werken op de meest gebruikte besturingssystemen (Windows, Mac, iOS en Android) en beide hebben eenvoudige gebruikersinterfaces.
Als het gaat om de tools en functies die nodig zijn voor zakelijke professionals, IT / Ondersteuningsteams en helpdesk-professionals, heeft Splashtop dezelfde topfuncties als in TeamViewer 14, waaronder:
Snelle toegang op afstand
Bestandsoverdracht (inclusief slepen en neerzetten)
Chat (in en buiten sessie)
Afdrukken vanop afstand
Wekken op afstand
Op afstand opnieuw opstarten
Sessie-opname
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Gebruikers- en computerbeheer
Grouping
Logboekregistratie
256-bits AES-codering
Beide hebben de functies die u nodig heeft om uw dagelijkse taken uit te voeren. U kunt uw computers of mobiele apparaten op afstand bedienen en uw werk gemakkelijk doen.
Het prijsverschil
Hier is waar Splashtop als de duidelijke keuze tevoorschijn komt. Wat je gebruiksdoel ook is, kan Splashtop je 50% of meer besparen vergeleken met de commerciële plannen van TeamViewer 14. Het Businessplan van TeamViewer 14 begint bij € 418,80 per gebruiker per jaar*. Splashtop begint bij € 90 per jaar. De reden is dat Splashtop verschillende oplossingen heeft voor verschillende gebruikssituaties.
Met Splashtop krijg je een oplossing die is ontworpen om precies te zijn wat je nodig hebt. Wilt u een externe desktopoplossing om toegang te krijgen tot uw computer terwijl u weg bent? Moet u de computers van uw gebruikers ondersteunen? Of heeft u een manier nodig om on-demand ondersteuning op afstand te bieden op het moment dat uw klant dat nodig heeft? Wat de use case ook is, Splashtop heeft een oplossing die je snelle toegang op afstand geeft en de exacte functies die je nodig hebt.
Splashtop heeft ook enkele prestatieverbeteringen en functies die nieuw zijn in TeamViewer 14, zoals macOS Mojave Dark Mode-ondersteuning en de mogelijkheid om de vertrouwde apparaten van uw gebruikers te bekijken.
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