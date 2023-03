TeamViewer 14 Alternative - Waarom u beter af bent met Splashtop

Als u op zoek bent naar een nieuwe remote access en/of remote supportoplossing, kunt u beter Splashtop kiezen, dan de nieuwste versie van TeamViewer. De recente aankondiging van TeamViewer 14 Final noemt een aantal nieuwe functies en prestatieverbeteringen uit de laatste versie, waarvan sommige al lang in Splashtop zitten.

Maar uiteindelijk biedt Splashtop alles wat u nodig heeft en betaalt u veel minder.

In dit artikel bespreken we hoe Splashtop zich verhoudt tot TeamViewer 14 en wat u uit elke optie haalt. En voordat we verder gaan, is het belangrijk om te vermelden dat u 14 dagen gratis volledige toegang kunt krijgen tot de Splashtop-oplossing van uw keuze (geen creditcard of verplichtingen vereist), zodat u Splashtop zelf kunt uitproberen om zeker te weten dat u de juiste beslissing neemt voordat u tot aankoop overgaat.

Dit is waarom je die TeamViewer 14-download moet uitstellen en eerst Splashtop moet uitproberen.

Toegang op Afstand / Ondersteuning op Afstand functie vergelijking

In de basis zijn Splashtop en TeamViewer beide remote accessoplossingen. Beide bieden u snelle externe verbindingen met uw computers en apparaten vanaf elk ander apparaat, waar ook ter wereld. Beide werken op de meest gebruikte besturingssystemen (Windows, Mac, iOS en Android) en beide hebben eenvoudige gebruikersinterfaces.

Als het gaat om de tools en functies die nodig zijn voor zakelijke professionals, IT / Ondersteuningsteams en helpdesk-professionals, heeft Splashtop dezelfde topfuncties als in TeamViewer 14, waaronder:

Snelle toegang op afstand

Bestandsoverdracht (inclusief slepen en neerzetten)

Chat (in en buiten sessie)

Afdrukken vanop afstand

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Sessie-opname

Scherm delen

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Gebruikers- en computerbeheer

Grouping

Logboekregistratie

256-bits AES-codering

Beide hebben de functies die u nodig heeft om uw dagelijkse taken uit te voeren. U kunt uw computers of mobiele apparaten op afstand bedienen en uw werk gemakkelijk doen.

Het prijsverschil

Dit is waarom Splashtop naar voren komt als de beste keuze. Wat uw gebruikssituatie ook is, Splashtop kan u 50% of meer besparen in vergelijking met de commerciële abonnementen van TeamViewer 14. De commerciële abonnementen van TeamViewer 14 beginnen bij €394.80 per gebruiker per jaar*. Splashtop begint bij €90 tot €439 per jaar. De reden is dat Splashtop verschillende oplossingen heeft voor verschillende gebruikssituaties.

Met Splashtop krijg je een oplossing die is ontworpen om precies te zijn wat je nodig hebt. Wilt u een externe desktopoplossing om toegang te krijgen tot uw computer terwijl u weg bent? Moet u de computers van uw gebruikers ondersteunen? Of heeft u een manier nodig om on-demand ondersteuning op afstand te bieden op het moment dat uw klant dat nodig heeft? Wat de use case ook is, Splashtop heeft een oplossing die je snelle toegang op afstand geeft en de exacte functies die je nodig hebt.

Splashtop heeft ook enkele prestatieverbeteringen en functies die nieuw zijn in TeamViewer 14, zoals macOS Mojave Dark Mode-ondersteuning en de mogelijkheid om de vertrouwde apparaten van uw gebruikers te bekijken.

Bekijk onze prijsvergelijking tussen Splashtop en TeamViewer. U kunt ook onze volledige vergelijking bekijken, waaruit blijkt dat Splashtop het beste alternatief voor TeamViewer is.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven, probeer Splashtop 14 dagen gratis uit. We garanderen dat u ervan overtuigd zult zijn dat dit het beste alternatief is voor TeamViewer 14. Aangezien we geen creditcard nodig hebben of u tot enige toezegging dwingen om aan de slag te gaan, is er geen risico om nu meteen aan de slag te gaan. Selecteer uw favoriete Splashtop-oplossing voor meer informatie, of klik op de onderstaande knop om aan de slag te gaan met Splashtop Business Access voor snelle en eenvoudige externe desktopoplossingen.

Splashtop Business-toegang: voor individuen en kleine teams die op afstand toegang willen tot hun computers.

Splashtop Remote Support: voor MSPs die op elk moment onbeheerde remote access tot de computers van hun gebruikers/klanten willen om remote support te kunnen bieden.

Splashtop SOS: voor helpdesk- en ondersteuningsprofessionals die on-demand (snelle ondersteuning) ondersteuning op afstand willen bieden aan de apparaten van hun gebruikers / klanten.

* Bron: TeamViewer Amerikaanse website $49 per maand ($588 per jaar) catalogusprijs voor abonnement voor één gebruiker, maart 2023.

