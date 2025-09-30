Hoe Splashtop snelle externe verbindingen en minimale latentie garandeert

Remote access-software werkt goed voor dagelijkse kenniswerkers, maar voor teamleden die nauwkeurige, resource-intensieve software nodig hebben, voegt dit een laagje complexiteit aan het proces toe. Remote access-software is sterk afhankelijk van netwerksnelheden en minimale latency, dus als er vertraging optreedt, kan dit het werken uitdagender maken.
Voor organisaties die hun teamleden remote access-software willen geven, is het belangrijk om de juiste software te vinden die hen de mogelijkheid biedt toegang te krijgen tot hun resource-intensieve apparaat met minimale latency en verstoring van hun werk.
Wat is latency?
Latency is de tijd die een pakket met digitale informatie nodig heeft om van het bronapparaat naar het bestemmingsapparaat te gaan. Latency wordt vaak gebruikt als indicator voor prestatiesnelheden bij internet- of netwerkverbindingen. Hoe lager de latency, hoe hoger de snelheid van het proces tussen apparaten.
Laten we dit eens bekijken in een meer alledaags voorbeeld. Stel u voor dat u een pizza bestelt. U belt de pizzeria en bestelt een pizza die wordt bezorgd, waarna de bezorger deze binnen een bepaalde tijd bij u aflevert. In dit voorbeeld is de latency de tijd tussen het bestellen en bezorgen van de pizza. Hoe sneller dit gaat, hoe warmer de pizza nog is als hij wordt bezorgd.
Voor remote access-software wilt u dat de latency zo laag mogelijk is om de responsiviteit te verbeteren. Zo lijkt het gebruik op afstand van een externe computer precies op het daadwerkelijk achter die computer zitten.
Hoe Splashtop snelle verbindingen en minimale latency biedt
Latency kan de productiviteit maken of breken als het gaat om remote access-software. Het team van Splashtop heeft hier bij de ontwikkeling rekening mee gehouden en gezorgd voor verschillende vormen van connectiviteit om de latency te minimaliseren en de prestaties te verbeteren.
Standaard ingesteld op point-to-point-verbindingen
Een van de manieren waarop Splashtop snelle verbindingen met minimale latency garandeert, is door standaard gebruik te maken van point-to-point-connectiviteit wanneer apparaten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Dit betekent dat de apparaten geen verbinding hoeven te maken met een afzonderlijk relaynetwork, maar in plaats daarvan rechtstreeks verbinding moeten maken met elk apparaat om de snelst mogelijke connectiviteit te bereiken.
Point-to-point-connectiviteit is de snelste manier om verbinding te maken wanneer men op hetzelfde netwerk zit, maar deze strategie werkt niet noodzakelijkerwijs wanneer apparaten zich op twee afzonderlijke netwerken bevinden. Voor point-to-point-connectiviteit van afzonderlijke netwerken zou informatie door firewalls moeten gaan, wat grote complicaties zou kunnen veroorzaken, zoals het introduceren van securitykwetsbaarheden en extra latency.
Gebruik maken van relaynetworks voor grote afstanden
Wanneer point-to-point-connectiviteit niet mogelijk is, gebruikt Splashtop relayservers om apparaten snel over lange afstanden te verbinden. Relayservers zijn een type netwerk dat wordt gebruikt bij draadloze connectiviteit om apparaten specifiek over lange afstanden met elkaar te verbinden.
Zie dit als een echte estafetteloop: het doel is dat teams als eerste een stokje over de finish krijgen. Ze geven het stokje door van loper naar loper om ervoor te zorgen dat het einddoel wordt bereikt. Hetzelfde geldt voor relayservers: een lokaal apparaat kan informatie via relays verzenden om deze over een lange afstand naar de bronbestemming te brengen. Vergelijk dit eens met een point-to-point-systeem: er zijn geen extra connectiviteitspunten tussen de apparaten, dus er kan een vertraging optreden wanneer de informatie wordt verzonden.
Hardwareversnelling optimaliseren
Apparaathardware is een van de grootste beperkingen voor sommige soorten remote access-software, en dit kan prestatieproblemen en extra latency veroorzaken. Een van de manieren waarop Splashtop hardwarebeperkingen omzeilt, is door opties voor hardwareversnelling te bieden.
Met het Splashtop-systeem kunt u specifieke instellingen zoals framerate, kwaliteitsopties en GPU-gebruik aanpassen om de hoogst mogelijke prestaties te krijgen. Hoewel netwerkconnectiviteit de belangrijkste indicator is voor prestatiesnelheden, kunnen gebruikers ook nog hun bandbreedte optimaliseren wanneer ze het Splashtop-systeem gebruiken om hun verbindingssnelheden te garanderen.
Manieren om de latency op een langzamere netwerkverbinding te minimaliseren
Het Splashtop-team heeft het product gemaakt in de wetenschap dat niet iedereen de hoogst mogelijke internetsnelheid heeft, maar wilde remote access-software voor iedereen toegankelijk maken. Eén manier waarop Splashtop dit doet, is door verschillende opties te creëren voor framerates, kwaliteit en snelheid.
Framerate-opties
Framerate is de snelheid van het aantal beelden per seconde op het scherm. Hoe hoger het aantal frames, hoe sneller en responsiever de weergave. Een hogere framerate kan echter ook enige latency betekenen, omdat hogere framesnelheden meer bandbreedte van het netwerk vereisen. Splashtop biedt vier verschillende opties op het gebied van framerate:
Ultrahoog: 60 FPS
Hoog: 30 FPS
Gemiddeld: 15 FPS
Laag: 8 FPS
Het idee hier is om de juiste framerate te vinden die in evenwicht is met de netwerkverbindingssnelheid die u nodig heeft om optimale prestaties te bereiken.
Kwaliteitsopties
Splashtop biedt drie verschillende opties op het gebied van beeldkwaliteit om gebruikers de beste ervaring voor hun behoeften te bieden. De kwaliteitsopties van Splashtop zijn:
Origineel: dit is de standaardinstelling en gebruikers kunnen hun instellingen optimaliseren om aan hun behoeften te voldoen.
Beste kwaliteit: deze instelling optimaliseert de instelling om visueel de beste kwaliteit te bieden, maar reageert mogelijk niet zo snel mogelijk.
Beste snelheid: Deze instelling optimaliseert de instellingen om de hoogste snelheid te bieden in termen van responsiviteit, maar is mogelijk niet zo visueel scherp mogelijk.
Venster voor performancestatus
Splashtop biedt gebruikers de mogelijkheid om hun performancestatus, zoals framerates, weergaveopties en hardwareversnellingsinstellingen in real-time te bekijken. Hiermee kunt u uw eigen optimale instellingen vinden en opslaan en er later weer gebruiken.
Waarom latency belangrijk is voor remote accessgebruikers
Om remote access op de beste manier te laten werken, moeten gebruikers zo min mogelijk latency ervaren, zowel voor hun gebruikerservaring als vanwege algemene redenen op het gebied van performance. Vertraging is frustrerend en moeilijk om mee te werken. Tijdens VoIP- of videogesprekken kan niet synchroon lopende audio miscommunicatie en frustraties veroorzaken.
Dit soort latency is niet acceptabel voor industrieën die een nauwkeurige beeldkwaliteit en snelle connectiviteit vereisen. Marktleiders op het gebied van media en entertainment wenden zich voor remote support vaak tot Splashtop.
“Dankzij de hoge performance van Splashtop kunnen we zonder stress werken. Het is net alsof we op kantoor achter onze computers zitten”, zegt Shinnosuke Suzuki, executive officer van de afdeling informatiesystemen bij khara, Inc, een Japanse animatiestudio.
I sectoren waarin veel rekenkracht nodig is, zoals animatie, game-development en videobewerking, kan latency de productiviteit maken of breken. De lokale computers moeten fungeren als de broncomputer om de individuele productiviteit te garanderen. Als deze computers alleen persoonlijk zou kunnen worden gebruikt, wordt het werk een stuk moeilijker.
“Het is moeilijk om op afstand te werken vanwege de aard van ons werk”, stelt Suzuki. “Aangezien we video’s verwerken voordat ze worden gereleased, verbieden we het meenemen van vertrouwelijke informatie buiten het bedrijf.”
Remote access-software kan helpen een beveiligingsniveau voor media- en entertainmentorganisaties te handhaven door bronmateriaal alleen op persoonlijke apparaten op te slaan. Werknemers kunnen op afstand werken vanaf hun pc, en al het lopende werk kan binnen de organisatie blijven. Zonder deze functionaliteit neemt de kans op informatie- en datalekken toe. In dit scenario is remote access noodzakelijk om de veiligheid te behouden als werknemers op afstand werken.
Krijg snelle remote access met Splashtop Enterprise
Tussen alle concurrentie en verschillende remote access-opties biedt Splashtop Enterprise klanten een eenvoudige gebruikersinterface met snelle verbindingen, zodat het werk kan worden gedaan alsof u op kantoor werkt. Voor resource-intensieve industrieën zoals media en entertainment biedt Splashtop gebruikers snelle responstijden met minimale latency om vertraging te voorkomen en het werken op afstand zo eenvoudig mogelijk te maken.
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