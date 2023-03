Videoproductie en planning op afstand met Splashtop

Na vele maanden zoeken naar een manier om veilig en productief werken op afstand mogelijk te maken, en het uitproberen van veel verschillende oplossingen, koos khara, Inc. voor Splashtop. Medewerkers gebruiken Splashtop om vanaf thuis of een andere werkplek in te loggen op een bedrijfscomputer en dagelijkse taken uit te voeren zoals videobewerking, het maken van animaties, grafisch ontwerp, het synchroniseren van audio-video en meer. Hun afdeling informatiesystemen gebruikt Splashtop ook om medewerkers op afstand te ondersteunen.

Mr. Shinnosuke Suzuki, een leidinggevende van de afdeling informatiesystemen in khara, Inc. deelt het verhaal.

De uitdaging: het vinden van een hoogwaardige, veilige remote accessoplossing met beheer van meerdere gebruikers

In de afgelopen jaren heeft khara, Inc. geprobeerd een "nieuwe werkstijl te realiseren" die makers de flexibiliteit geeft om vanaf overal te werken. De heer Suzuki vertelt: "Al vóór de pandemie wilden we een veilige omgeving opzetten voor werken op afstand. Net toen we aan het overwegen waren hoe we het zouden aanpakken, werd het vanwege COVID19 noodzakelijk om de remote werkomgeving te verbeteren."

Daarbij werden ze echter geconfronteerd met problemen zoials het veilig houden van vertrouwelijke informatie en het handhaven van de werkefficiëntie. De heer Suzuki zei: "Het is moeilijk om op afstand te werken vanwege de aard van ons werk. Omdat we met video's bezig zijn voordat ze worden vrijgegeven, is het meenemen van vertrouwelijke informatie naar buiten verboden. Daarom waren we geen bedrijf waar we op afstand konden werken; we moesten naar kantoor komen."

Een andere uitdaging was het vinden van een oplossing waarmee ze op afstand gebruikers in hun organisatiestructuur konden beheren. Het bij een project betrokken personeel verschilt afhankelijk van de werkzaamheden op de productielocatie. Het gebeurt vaak dat ze tijdelijk meedoen aan een project en vertrekken als het is afgerond. Het is belangrijk voor het bedrijf om de accounts van alle medewerkers te kunnen beheren om te voorkomen dat er informatie uitlekt wanneer men thuis werkt.

Vóór COVID19 gebruikte khara, Inc. VPN voor een aantal situaties waarin ze remote access nodig hadden. Maar toen de behoefte aan grootschalige remote access ontstond, zagen ze in dat hun systeem niet gemaakt was voor werken op afstand. Ze hadden niet de capaciteit om voor elke werknemer een VPN-account uit te geven en te gebruiken, want dat zou de kerninfrastructuur overbelasten. Ze besloten dat ze een remote accessoplossing nodig hadden om thuis te kunnen werken. De heer Suzuki merkte later op: "Er zijn situaties waarin we ook VPN nodig hebben, dus gebruiken we zowel VPN als Splashtop."

khara, Inc. vindt Splashtop: snelle remote access, solide security, single sign-on en geweldige functies

Toen khara, Inc. Splashtop probeerde, vonden ze de remote accessoplossing die ze zochten. Het had alle kwaliteiten die ze zochten:

Hoge prestaties

khara, Inc. vond de snelle schermoverdracht tijdens remote sessies erg prettig. "Dankzij de hoge prestaties van Splashtop kunnen we zonder stress werken. Het is net alsof we op kantoor achter de computer zitten," zei de heer Suzuki.

Gebruikersbeheer

Bij de conventionele manier van werken op kantoor was het mogelijk om accounts en toegangsrechten intern te beheren, maar dat is niet het geval bij werken op afstand. Met de pandemie werd het moeilijk en tijdrovend om naar de werkplek of huis van het personeel te gaan om de toegangsrechten te verwijderen. Met de beheerfuncties van Splashtop kon het team de accounts en toegangsrechten van gebruikers op afstand beheren.

Gecentraliseerde verificatie met single sign-on integratie (SSO)

khara, Inc. besloot ook te integreren met hun SSO identity provider voor gecentraliseerde authenticatie. De heer Suzuki: "Het is erg vervelend en duur om bij elke invoering van een tool een inventarisatie te maken voor elk account. Door de authenticatie te verenigen verlagen we de exploitatiekosten van het systeem. Splashtop was compatibel met het SAML-authenticatiesysteem dat we gebruiken, en dat vonden we geweldig!"

Mogelijkheid voor remote support

De afdeling informatiesystemen gebruikt Splashtop ook om medewerkers op afstand te ondersteunen bij technische problemen. De technicus neemt de computer over na toestemming van het personeel. Ze bieden ook ondersteuning via chat. De heer Suzuki zei: "Sinds Splashtop bij alle afdelingen is ingevoerd, is het mogelijk geworden om problemen in real-time op te lossen door middel van remote control, zelfs als men elkaar niet kan zien."

Gemakkelijk in te zetten en te gebruiken

Het team was in staat om Splashtop eenvoudig op alle computers uit te rollen met behulp van de massa-implementatie-functionaliteit. Op de vraag hoe het personeel zich aanpast aan het gebruik van Splashtop, antwoordde Suzuki: "De meesten zijn nu gewend aan het nieuwe proces, en Splashtop wint aan populariteit."

De toekomst van werken op afstand voor khara, Inc.

Gevraagd naar de toekomst van 5G en de praktische toepassingen ervan vanuit het perspectief van een videoproductiebedrijf, zei Suzuki: "Videoproductiebedrijven moeten grote hoeveelheden gegevens overdragen met een lage latency. Ik zie ongelooflijk veel voordelen om dat met 5G-technologie te kunnen doen. Hierdoor verwacht ik dat er een omgeving zal ontstaan waarin we overal goede dingen kunnen maken."

Met Splashtop kon khara, Inc. werken op afstand invoeren, en inspelen op verschillende werkvoorkeuren van medewerkers. Ze willen echter niet volledig overgaan op werken op afstand.

De heer Suzuki legt uit: "Zolang mensen zich kunnen concentreren en kwaliteitswerk kunnen leveren, maakt het niet uit waar ze dat doen. We willen een werkomgeving op afstand als optie aanbieden, zodat makers de methode kunnen kiezen die voor hen werkt.

"Ik heb echter ook het gevoel dat het voor makers gemakkelijker is om in dezelfde ruimte samen te komen en hun samenwerkingsenergie in een project te steken. Soms komen goede ideeën voort uit persoonlijke communicatie en ongedwongen praatjes. Een hybride werkomgeving is de toekomst. Ook na COVID19 zullen we Splashtop blijven gebruiken om medewerkers de mogelijkheid te bieden thuis te werken."

