Toegang op afstand voor game-ontwikkelaars: geef uw proces een boost

Remote access voor game-ontwikkelaars: geef uw proces een boost
Splashtop geeft game-ontwikkelaars op afstand toegang tot hun werkcomputers vanaf elk apparaat, waardoor creativiteit en productiviteit onderweg mogelijk worden.
De perfecte oplossing voor remote game-development
Ondersteuning voor meerdere platforms
Ontwikkel games op uw externe Windows-, Mac- of Linux-werkcomputers vanaf elke andere computer of mobiel apparaat.
Krachtige streaming
Geniet van high-definition streams met lage latency en superieure AV-synchronisatie voor real-time creatie van graphics en animaties.
Veilig en conform
Bescherm uw gamecontent en data met industriestandaard encryptie en meervoudige authenticatie.
24/7 support
Toegewijde klantenondersteuning 24 uur per dag beschikbaar om een ononderbroken ontwikkeling te garanderen.
Vind de juiste oplossing voor u
Aanbevolen
Splashtop Remote Access prestaties
Splashtop Remote Access Performance is de perfecte oplossing voor gameontwikkelaars en biedt een 4:4:4 kleurmodus voor nauwkeurige beelden, high fidelity audio voor meeslepend geluid en veelzijdige ondersteuning voor randapparatuur, waaronder externe stylussen, 3D-muizen, gamepads en microfoondoorvoer.
Voor grote teams
Enterprise
Splashtop Enterprise is ideaal voor grotere game-ontwikkelingsteams die meer beveiliging en geavanceerde functies nodig hebben. Integreer single sign-on voor gemakkelijke toegang, beheer gedetailleerde toegangsrechten, plan toegang om workflows te organiseren, krijg Android/IoT onbeheerde toegang en krijg een geconsolideerd platform voor remote access, IT-management en support.
Stimuleer samenwerking voor efficiënter werken
Werk moeiteloos samen met uw team, klanten of gametesters, waar ze zich ook bevinden. Deel schermen, voer demo's uit en ontvang real-time feedback om sneller verbeteringen aan te brengen.
Functies waar game-ontwikkelaars dol op zijn
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Meer zien en werken op al uw beeldschermen! Selecteer welk scherm op afstand u wilt bekijken en bekijk alle monitoren in één venster. Met multi-to-multi (ondersteund in Splashtop Remote Access Pro) kunt u elke externe monitor in een apart venster zetten in uw lokale setup.
Drie gebruikers op dezelfde computer
Drie afzonderlijke gebruikers (onder hetzelfde account) kunnen zoals normaal via de Splashtop-app verbinding maken met de gewenste externe computer. Vanaf daar kunnen gebruikers het scherm van de externe computer in realtime zien en het bedienen alsof ze ervoor zitten.
Externe stylus en tekentablet
Gebruik uw stylus op uw lokale apparaat om uw externe computer in realtime te bedienen.
Sessie-opname
Leg uw remote sessies vast voor beoordeling, demonstratie of documentatie.
Wake-on-LAN
Maak uw werkcomputer op afstand wakker wanneer dat nodig is, en bespaar energie en middelen.
Robuuste bestandsoverdracht
Gemakkelijk bestanden overzetten tussen computers. U kunt bestanden overdragen zonder een remote sessie te starten, en u kunt tijdens een sessie bestanden tussen uw lokale en externe computers verslepen of in het venster voor bestandsoverdracht werken.