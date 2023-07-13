Toegang op afstand voor game-ontwikkelaars: geef uw proces een boost

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A video game developer working remotely thanks to Splashtop

Remote access voor game-ontwikkelaars: geef uw proces een boost

Splashtop geeft game-ontwikkelaars op afstand toegang tot hun werkcomputers vanaf elk apparaat, waardoor creativiteit en productiviteit onderweg mogelijk worden.

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De perfecte oplossing voor remote game-development

  • Ondersteuning voor meerdere platforms

    Ontwikkel games op uw externe Windows-, Mac- of Linux-werkcomputers vanaf elke andere computer of mobiel apparaat. 

  • Krachtige streaming

    Geniet van high-definition streams met lage latency en superieure AV-synchronisatie voor real-time creatie van graphics en animaties. 

  • Veilig en conform

    Bescherm uw gamecontent en data met industriestandaard encryptie en meervoudige authenticatie.

  • 24/7 support

    Toegewijde klantenondersteuning 24 uur per dag beschikbaar om een ononderbroken ontwikkeling te garanderen. 

Vind de juiste oplossing voor u

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Splashtop Remote Access prestaties

Splashtop Remote Access Performance is de perfecte oplossing voor gameontwikkelaars en biedt een 4:4:4 kleurmodus voor nauwkeurige beelden, high fidelity audio voor meeslepend geluid en veelzijdige ondersteuning voor randapparatuur, waaronder externe stylussen, 3D-muizen, gamepads en microfoondoorvoer.

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Voor grote teams

Enterprise

Splashtop Enterprise is ideaal voor grotere game-ontwikkelingsteams die meer beveiliging en geavanceerde functies nodig hebben. Integreer single sign-on voor gemakkelijke toegang, beheer gedetailleerde toegangsrechten, plan toegang om workflows te organiseren, krijg Android/IoT onbeheerde toegang en krijg een geconsolideerd platform voor remote access, IT-management en support. 

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Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

Stimuleer samenwerking voor efficiënter werken

Werk moeiteloos samen met uw team, klanten of gametesters, waar ze zich ook bevinden. Deel schermen, voer demo's uit en ontvang real-time feedback om sneller verbeteringen aan te brengen.

Functies waar game-ontwikkelaars dol op zijn

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Meer zien en werken op al uw beeldschermen! Selecteer welk scherm op afstand u wilt bekijken en bekijk alle monitoren in één venster. Met multi-to-multi (ondersteund in Splashtop Remote Access Pro) kunt u elke externe monitor in een apart venster zetten in uw lokale setup.

Drie gebruikers op dezelfde computer

Drie afzonderlijke gebruikers (onder hetzelfde account) kunnen zoals normaal via de Splashtop-app verbinding maken met de gewenste externe computer. Vanaf daar kunnen gebruikers het scherm van de externe computer in realtime zien en het bedienen alsof ze ervoor zitten.

Externe stylus en tekentablet

Gebruik uw stylus op uw lokale apparaat om uw externe computer in realtime te bedienen. 

Sessie-opname

Leg uw remote sessies vast voor beoordeling, demonstratie of documentatie.

Wake-on-LAN

Maak uw werkcomputer op afstand wakker wanneer dat nodig is, en bespaar energie en middelen.

Robuuste bestandsoverdracht

Gemakkelijk bestanden overzetten tussen computers. U kunt bestanden overdragen zonder een remote sessie te starten, en u kunt tijdens een sessie bestanden tussen uw lokale en externe computers verslepen of in het venster voor bestandsoverdracht werken.

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