Splashtop voor animatie op afstand

Splashtop voor remote animatie
Naadloze remote access tot high-definition animatietools met vrijwel geen latency
Versterk uw animatieworkflow met Splashtop
Ervaar hoge performance
Met Splashtop geniet u van high-definition, naadloze remote access tot uw animatietools, waar u ook bent. Dit stelt u in staat om te creëren, te renderen en uw post-productiewerk te voltooien met dezelfde hoogwaardige video- en audioprestaties die u op uw werkcomputer zou hebben.
Geef prioriteit aan beveiliging
Splashtop neemt de beveiliging van uw animatie-bestanden serieus. We bieden robuuste securityfuncties, waaronder 256-bits AES-codering, tweestapsverificatie en apparaatauthenticatie, om ervoor te zorgen dat uw projecten en creatieve middelen altijd worden beschermd.
Geniet van uitzonderlijke klantenondersteuning
Wanneer u voor Splashtop kiest, krijgt u niet alleen een service; u krijgt een partner. Ons toegewijde klantenserviceteam staat altijd klaar om u te helpen, zodat uw remote access-ervaring zo soepel en productief mogelijk verloopt.
Profiteer van gebruiksgemak
De intuïtieve interface van Splashtop maakt toegang op afstand tot uw animatietools zo eenvoudig mogelijk. Met functies zoals het delen van schermen en duidelijke communicatietools is samenwerken met uw team en interactie met klanten een fluitje van een cent, ongeacht uw locatie.
Waarom Splashtop kiezen voor animatie?
Voor een branche waarin het draait om creativiteit, precisie en hoogwaardige visuele levering, is Splashtop de oplossing voor veel animatieprofessionals. Met Splashtop krijgt u veilig toegang tot uw animatietools en werkt u vanaf elke locatie samen met uw team, zodat uw creatieve proces nooit wordt onderbroken.
Vind de juiste oplossing voor u
Aanbevolen
Business Access Performance
Splashtop Business Access Performance, de ultieme remote accessoplossing voor animatieprofessionals, biedt 4:4:4-kleurenmodus voor nauwkeurige kleurweergave, hifi-audio voor perfecte geluidseffecten en uitgebreide ondersteuning voor een externe stylus en tekentablets, perfect voor gedetailleerd animatiewerk.
Enterprise
Splashtop Enterprise is ideaal voor grote animatiestudio's en biedt single sign-on voor moeiteloze toegang, gedetailleerde machtigingen voor gecontroleerde toegang, geplande toegang voor gestroomlijnde broadcasting-workflows, Android/IoT onbeheerde toegang voor remote equipment management en een geconsolideerd platform voor werken op afstand, IT-management, en support.
Van onze tevreden klanten
Bij het gebruik van grafische tablets is drukgevoeligheid een cruciale vereiste voor onze animators. Dat is een van de vele redenen waarom we voor Splashtop hebben gekozen.
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
Van onze tevreden klanten
We zijn erg blij met de performance van Splashtop. Als we aan een film werken, is het cruciaal om nauwkeurige kleurenschermen te hebben, met vloeiende verlopen en minimale ruis, net als op de pc's van het bedrijf. We moeten ook zo weinig mogelijk latency hebben tussen video en audio.
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio