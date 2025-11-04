Remote en hybride werken zijn essentiële aspecten geworden van bedrijven en de werkcultuur, waardoor werknemers efficiënt vanuit elke locatie kunnen werken en organisaties hun personeelsbestand over een breder geografisch gebied kunnen uitbreiden. Echter, met de toename van het werken op afstand komt een toename van risico's, aangezien de groeiende cyberdreigingen waarmee externe werknemers worden geconfronteerd, een cultuur van veiligheid als prioriteit voor externe teams noodzakelijk hebben gemaakt.
Bedrijven moeten het gemak en de handige toegang van werken op afstand in balans brengen met hun veiligheidsbehoeften; mobiliteit en gemak van toegang zouden niet ten koste mogen gaan van cyberbeveiliging (of andersom). Dit betekent dat ze gebruik maken van veilige software voor remote access die werknemers helpt overal te werken terwijl indringers buiten de deur worden gehouden.
Met dat in gedachten, laten we de risico's en uitdagingen van remote teams onderzoeken, hoe je een beveiligingscultuur voor remote teams kunt creëren, en wat Splashtop kan doen om veilig remote werken mogelijk te maken.
Begrijp de beveiligingsrisico's in remote teams: Uitdagingen & Dreigingen
Eerst moeten we het belang van cybersecurity voor remote teams vaststellen. De behoefte aan sterke beveiliging is consistent voor bedrijven van alle groottes en in elke industrie, aangezien elk bedrijf zijn eigendomsgegevens, klantinformatie, netwerken, gebruikers en apparaten moet beschermen, vooral als ze moeten voldoen aan industriele of overheidsregulaties voor beveiliging.
Remote teams staan voor een heleboel beveiligingsuitdagingen, waaronder:
Phishing: Phishing-aanvallen zijn een van de meest voorkomende cyberaanvallen, goed voor naar schatting 22-36% van alle datalekken. Zowel medewerkers op kantoor als op afstand moeten getraind worden in hoe phishing te voorkomen, inclusief wat te doen als ze slachtoffer worden. Evenzo moeten organisaties noodplannen hebben voor wanneer het account van een remote medewerker wordt gecompromitteerd.
Onbeveiligde netwerken: Medewerkers onderweg vertrouwen vaak op openbare Wi-Fi-netwerken, maar deze kunnen onveilig en kwetsbaar zijn voor aanvallen. Sterke beveiligingsfuncties zijn essentieel om medewerkers zonder risico te laten verbinden.
Malware: In BYOD en omgevingen voor werken op afstand gebruiken werknemers vaak dezelfde apparaten voor werk als voor persoonlijk gebruik. In deze gevallen, als het persoonlijke apparaat van een werknemer geïnfecteerd is met malware, kan dit hun werkaccount en inloggegevens in gevaar brengen.
Menselijke fout: Soms maken werknemers kleine fouten met grote gevolgen. Het kan een kwestie zijn van het hergebruiken van wachtwoorden of een zwak, voorspelbaar wachtwoord hebben dat hackers kunnen exploiteren. Andere keren kunnen ze per ongeluk gevoelige informatie blootleggen of een bestand downloaden met een virus. Ongeacht de oorzaak, deze fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, dus het is belangrijk om werknemers te trainen deze fouten te vermijden en beveiligingsmaatregelen te treffen om dit te voorkomen.
5 Belangrijke Strategieën voor het Opbouwen van een Veilige Remote Werkcultuur
Het opbouwen van een sterke, veilige remote werkcultuur vereist meer dan iedereen een laptop geven en hen vanuit huis laten werken. Om een veilige, efficiënte en gemotiveerde remote workforce te ondersteunen, kun je deze belangrijke strategieën volgen:
1. Stel Duidelijke Verwachtingen en Beleid voor Thuiswerken
Allereerst moeten werknemers uw beleid voor remote werken begrijpen, inclusief de beveiligingshulpmiddelen en beste praktijken die ze moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat gegevens en apparaten veilig blijven.
Dit vereist ook het stellen van verwachtingen voor de beschikbaarheid van werknemers (terwijl een balans tussen werk en privé behouden blijft), de tools en technologie die ze tot hun beschikking hebben, BYOD-beleid, enzovoort. Duidelijke verwachtingen stellen zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit wanneer thuiswerken begint.
2. Kies een Veilige Externe Toegang Oplossing
Het hebben van de juiste software voor veilige remote toegang is essentieel. Je moet een platform vinden dat werknemers in staat stelt om overal toegang te hebben tot hun werkapparaten, software en gespecialiseerde tools, terwijl indringers en ongeautoriseerde gebruikers op afstand worden gehouden.
Splashtop is bijvoorbeeld ontworpen met veiligheid in gedachten en beschikt over een breed scala aan beveiligingsfuncties, inclusief multi-factor authenticatie, notificaties van remote verbindingen, loggen, end-to-end encryptie, en meer. Dit maakt Splashtop compliant met meerdere industriële en overheidsbeveiligingsregels, waaronder AVG, ISO/IEC 27001 en SOC 2.
3. Bevorder Communicatie en Samenwerking
Werknemersisolatie is een van de grootste uitdagingen van thuiswerken. Zonder tools voor communicatie en samenwerking op afstand kunnen werknemers moeite hebben om verbonden te blijven met hun collega's en hun werk bij te houden. Het is daarom belangrijk om communicatie aan te moedigen, inclusief transparantie in besluitvorming, virtuele teambuildingactiviteiten en tools die werknemers in staat stellen samen te werken aan projecten bij remote werken.
4. Erken en beloon medewerkers
In hetzelfde licht kan het voor werknemers gemakkelijk zijn om zich over het hoofd gezien en losgekoppeld te voelen tijdens het remote werken. Het erkennen van ieders bijdragen en het belonen van werknemers voor hun successen bevordert de werknemerstevredenheid en een gevoel van voldoening, waardoor de moraal hoog blijft wanneer werknemers onderweg zijn, en tegelijkertijd wordt voorkomen dat ontevredenheid groeit.
5. Investeer in Remote Support
Remote medewerkers hebben net zoveel IT-ondersteuning nodig als werknemers op kantoor, en IT-agenten moeten ook overal kunnen werken. Het inschakelen van remote support capaciteiten helpt bij het waarborgen van een veilige en efficiënte werkomgeving op afstand, omdat het IT-teams in staat stelt om eindgebruikers overal en op elk apparaat te ondersteunen en te helpen.
Als gevolg hiervan kunnen IT-agenten medewerkers snel helpen zonder dat ze hoeven te reizen om hen persoonlijk te ontmoeten, en kunnen ze net zo gemakkelijk remote werken als iedereen.
Hoe remote teams effectief beveiligingsinbreuken kunnen aanpakken
Wat doe je als het ergste gebeurt en een beveiligingsinbreuk je gegevens en netwerk in gevaar brengt? Het hebben van strategieën kan helpen schade te beperken en een snel herstel te verzekeren, waaronder:
Het implementeren van onmiddellijke responsprotocollen en inbraakbeheersing helpt ervoor te zorgen dat inbreuken onmiddellijk worden aangepakt, in plaats van hen de tijd te geven om meer schade aan te richten. Dit minimaliseert zowel de tijd die aanvallers hebben als het gebied dat wordt beïnvloed, waardoor de impact tot een minimum beperkt blijft.
Regelmatige beveiligingstraining helpt ervoor te zorgen dat alle werknemers niet alleen getraind zijn in de beste praktijken op het gebied van cybersecurity, maar ook weten wat ze moeten doen in het geval van een datalek, zodat ze snel kunnen reageren.
Het opstellen van een incidentresponsplan helpt duidelijke instructies te geven over hoe te reageren op inbreuken, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en snel zijn gegevens kan beschermen, schade kan beperken en met reparaties kan beginnen.
Regelmatig backups maken helpt ervoor te zorgen dat belangrijke en gevoelige gegevens kunnen worden hersteld in geval van een inbreuk of andere ramp.
Beveilig uw externe werkomgeving met Splashtop: Start vandaag nog uw gratis proefperiode!
Veilige externe werk vereist de juiste tools, inclusief remote access en supportoplossingen die aan je IT compliance vereisten kunnen voldoen en medewerkers in staat stellen om overal te werken zonder de beveiliging in gevaar te brengen. Gelukkig biedt Splashtop dat alles en meer.
Splashtop maakt veilig remote werken mogelijk door gebruikers te laten verbinden met hun werkapparaten vanaf elk apparaat, overal, met geavanceerde beveiligingsfuncties om accounts en data veilig te houden. Dit geeft remote werkers volledige toegang tot al hun projecten, tools en programma's, waar ze ook gaan, zodat ze kunnen blijven werken, samenwerken aan projecten en ongehinderd kunnen communiceren.
Dit geldt ook voor IT-teams, omdat Splashtop’s remote support tools IT-agenten in staat stelt op afstand toegang te krijgen tot de apparaten van eindgebruikers, ongeacht waar ze zijn en over verschillende apparaten. Dit maakt remote support en probleemoplossing mogelijk, zodat ze medewerkers kunnen assisteren wanneer nodig, net zo gemakkelijk als wanneer het remote apparaat voor hen zou staan.
Splashtop is ontworpen om aan een breed scala aan beveiligingsvoorschriften te voldoen, en biedt veilige remote toegang van overal. Alle sessies zijn beschermd met TLS en 256-bits AES encryptie.
Klaar voor echt veilig remote werken? Begin vandaag nog met een gratis proefversie van Splashtop en zie hoe eenvoudig het is.