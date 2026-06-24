Wanneer medewerkers onderweg werken, moeten ze altijd en overal toegang hebben tot hun pc. Net zo moeten IT-medewerkers snel en naadloos verbinding kunnen maken met externe pc's wanneer ze remote support bieden. Niets hiervan is mogelijk zonder remote access.
PC's op afstand openen en bedienen is cruciaal voor bedrijven en hun IT-teams, omdat de snelheid en efficiëntie van verbindingen op afstand invloed kunnen hebben op de flexibiliteit van medewerkers, efficiëntie, reactietijden, supportkosten en meer. Dus, hoe kunnen organisaties toegang tot en bediening van pc's op afstand instellen?
Laten we bekijken hoe remote access werkt, wat de voordelen en best practices zijn, en hoe je remote pc-besturing instelt voor apparaten van allerlei typen.
Wat is pc-besturing op afstand?
Remote pc-bediening is de mogelijkheid om via internet of een beveiligde netwerkverbinding vanaf een ander apparaat toegang te krijgen tot een computer, deze te bekijken en te bedienen. Hierdoor kan de gebruiker op het externe apparaat werken alsof het recht voor zich staat, waarbij internet wordt gebruikt om de twee apparaten met elkaar te verbinden en het ene vanaf het andere te bedienen.
Hoe remote pc-bediening werkt
Het op afstand bedienen van een pc lijkt in theorie misschien ingewikkeld, maar in de praktijk is het vrij eenvoudig.
Eerst installeert de gebruiker de software voor externe toegang op de hostmachine en het clientapparaat. Deze software brengt een verbinding tot stand tussen de twee apparaten, zodat ze invoer en uitvoer kunnen delen.
Wanneer de gebruiker op afstand verbinding moet maken, gebruikt die de remote access-oplossing om via het internet verbinding te maken met het externe apparaat. Dit creëert een beveiligde verbinding die het scherm van het externe eindpunt deelt met het apparaat van de gebruiker en toetsaanslagen, muisbewegingen en andere opdrachten van het apparaat van de gebruiker terugstuurt naar het externe apparaat. Daardoor kan de gebruiker het externe apparaat zien en bedienen, ongeacht waar die werkt.
Goede software voor externe toegang werkt ook op verschillende besturingssystemen en apparaten, waaronder Mac, PC, Linux, iOS, Android en meer. Hierdoor is het mogelijk om vanaf een Mac extern toegang te krijgen tot een PC of vanaf een Android-telefoon tot een Linux-apparaat, wat de toegankelijkheid verbetert en gebruikers laat werken op de apparaten die zij verkiezen.
5 belangrijke voordelen van een pc op afstand bedienen
Nu dat is vastgesteld, kunnen we kijken naar de voordelen van externe toegang tot en bediening van een PC. Computer op afstand benaderen vanaf elke locatie biedt meerdere voordelen die de efficiëntie, productiviteit en meer kunnen verbeteren, wat individuele medewerkers, teams en hele afdelingen ten goede komt.
Belangrijke voordelen van remote access zijn onder meer:
Snellere probleemoplossing: Externe toegang stelt gebruikers in staat om vanaf elke locatie verbinding te maken met apparaten, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor IT-ondersteuning. IT-medewerkers kunnen externe ondersteuning gebruiken om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot apparaten van eindgebruikers voor praktische probleemoplossing en onderhoud, zodat problemen sneller worden opgelost.
Lagere reiskosten: Medewerkers de mogelijkheid geven om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot werkapparaten helpt de noodzaak om te reizen te verminderen, omdat het efficiënter remote en hybride werken mogelijk maakt (waardoor de noodzaak afneemt om elke dag van en naar kantoor te gaan), samenwerking op afstand voor verspreide teams ondersteunt en supportmedewerkers gebruikers direct met hun apparaten laat helpen zonder naar hen toe te hoeven reizen.
Flexibiliteit voor meerdere platforms: Remote access-software zoals Splashtop werkt op verschillende platforms, waardoor je naadloos kunt werken en productief blijft, ongeacht het apparaat of besturingssysteem.
Meer productiviteit, minder onderbrekingen: Remote access stelt medewerkers in staat productief te werken, waar ze ook zijn, met naadloze connectiviteit met lage latentie. Dit verbetert op zijn beurt de productiviteit van externe en hybride medewerkers en voorkomt frustrerende onderbrekingen.
Veilige toegang vanaf elke locatie: Goede remote-accessplatforms bieden robuuste beveiligingsfuncties, zoals end-to-end-encryptie, multifactorauthenticatie (MFA) en meer. Dit helpt ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens veilig blijven terwijl medewerkers onderweg werken, maakt veilig remote werken mogelijk en helpt de IT-compliance te handhaven.
Vereisten voor externe bediening van pc
Als je remote PC control gaat instellen, zijn er een paar vereisten waaraan je eerst wilt voldoen. Deze belangrijke voorwaarden helpen ervoor te zorgen dat je apparaten en infrastructuur klaar zijn voor remote access, zodat je snel verbinding kunt maken en naadloos overal kunt werken.
Belangrijke vereisten zijn:
Remote access-software: Misschien ligt dit voor de hand, maar de eerste vereiste voor externe toegang is de software die dit mogelijk maakt. Je hebt een betrouwbare, veilige oplossing voor externe toegang nodig, zoals Splashtop, die op beide apparaten is geïnstalleerd om een verbinding tot stand te brengen voordat je tussen endpoints kunt werken.
Een stabiele internetverbinding: Remote access is afhankelijk van internetverbinding om de verbonden apparaten te koppelen. Zorg ervoor dat je aan beide kanten een stabiele verbinding hebt, zodat de toegang niet wordt onderbroken en alles soepel blijft werken.
Compatibele apparaten: Afhankelijk van de remote access-tool die je gebruikt, kan dit eenvoudig of lastig zijn. Hoewel er tools voor externe pc-bediening zijn die alleen werken op specifieke apparaten of besturingssystemen, kan software zoals Splashtop op meerdere apparaattypen werken, waaronder macOS, Windows, Android en meer.
Beheerderstoegang op de hostmachine: De meeste endpoints staan om veiligheidsredenen standaard geen toegang op afstand toe, dus beheerders moeten ingrijpen en dit toestaan. Zorg ervoor dat het externe apparaat beheerdersrechten heeft om toegang op afstand toe te staan, anders mislukt de verbinding.
Een pc op afstand besturen in 5 stappen
Wanneer je klaar bent om overal te werken, zijn er maar een paar snelle stappen nodig om een pc op afstand te bedienen. Met Splashtop is het eenvoudig om toegang op afstand in te stellen en overal verbinding te maken, dus volg gewoon deze instructies en je bent klaar:
Maak je Splashtop-account aan door je te registreren voor een gratis proefperiode.
Download de Splashtop Streamer -app op je PC via de downloadpagina van Splashtop, installeer de applicatie en log in.
Schakel externe toegang in via je beheerdersinstellingen om ervoor te zorgen dat de verbinding is toegestaan.
Download Splashtop op het apparaat waarmee je verbinding gaat maken (ook beschikbaar op de downloadspagina).
Log in en klik op je pc in de Splashtop-app om de externe verbinding te starten.
Dat is alles wat nodig is! Daarna kun je je pc op afstand bedienen en overal werken, inclusief toegang tot je bestanden, gespecialiseerde tools en applicaties wanneer dat nodig is. Splashtop biedt een veilige, naadloze en versleutelde verbinding, zodat je overal efficiënt kunt werken zonder cybersecurity in gevaar te brengen.
Best practices voor veilige externe pc-besturing
Natuurlijk moet remote access zorgvuldig worden beheerd. Wanneer organisaties remote-accessoplossingen implementeren, moeten ze ervoor zorgen dat ze over de beveiligingscontroles en beleidsregels beschikken die nodig zijn om de toegang zowel efficiënt als veilig te maken. Het helpt dus om deze best practices in gedachten te houden.
Best practices voor veilige externe pc-bediening zijn onder meer:
Multi-Factor Authentication (MFA): Het beveiligen van accounts is essentieel om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot hun accounts en verbonden apparaten. Multi-Factor Authentication helpt ongeautoriseerde gebruikers buiten de deur te houden door een tweede vorm van gebruikersverificatie te vereisen voordat ze kunnen inloggen.
Versleuteling: End-to-endversleuteling is essentieel om gegevens tijdens verzending veilig te houden, zodat ze niet kunnen worden onderschept of gestolen. Splashtop gebruikt bijvoorbeeld AES encryption om streams en verbindingen te beschermen, zodat alles veilig blijft tijdens de hele remote session.
Toegestane apparaten: Bij het instellen van externe toegang is het handig om een lijst met toegestane apparaten te hebben. Dit zorgt voor extra beveiliging, zodat gestolen accountgegevens niet kunnen worden gebruikt om in te loggen op onbekende apparaten.
Sessie-time-outs: Er is altijd een kans dat medewerkers vergeten hun externe sessies te beëindigen. In deze gevallen helpen sessie-time-outs ervoor te zorgen dat apparaten niet onbeheerd achterblijven, omdat de externe sessie na een ingestelde periode van inactiviteit automatisch wordt beëindigd.
Sessielogs en opnames: Sessielogs helpen IT-teams om activiteiten rond externe toegang te volgen, waaronder wie verbinding heeft gemaakt en wanneer. Sessie-opnames kunnen, waar beschikbaar en passend, een extra registratie bieden voor training, probleemoplossing of auditbeoordeling. Logs en opnames moeten worden beheerd volgens het beveiligings- en privacybeleid van je organisatie.
Versterk Remote PC Control met Splashtop
Als je op zoek bent naar betrouwbare, veilige externe toegang, dan is Splashtop de juiste keuze. Splashtop biedt naadloze remote pc-bediening op verschillende apparaten en besturingssystemen, zodat medewerkers toegang hebben tot hun werkcomputers waar ze ook zijn en vanaf welk apparaat ze ook werken.
Splashtop is ontworpen om externe toegang eenvoudig en veilig te maken. Het is eenvoudig in te stellen en te starten, en biedt begeleide en onbeheerde toegang met platformonafhankelijke compatibiliteit in slechts een paar klikken. Tegelijkertijd houdt Splashtop externe sessies veilig met end-to-end-encryptie, sessielogs, time-outs bij inactiviteit van sessies, Multi-Factor Authentication en meer.
Als je worstelt met de complexiteit van remote PC control of een betrouwbare manier nodig hebt om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot je werk-pc, kan Splashtop helpen. Splashtop maakt de installatie eenvoudig, sessies op afstand veilig en probleemoplossing moeiteloos, zodat je overal verbonden kunt blijven.
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