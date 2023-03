Schakel Remote Desktop in op Windows 10

Prognoses laten zien dat de wereldwijde markt voor remote desktop-software tegen 2029 $7,22 miljard zal bereiken. Windows 10 is nog steeds het populairste besturingssysteem ter wereld.

Dus dat roept de vraag op: wat is de beste remote desktopsoftware voor Windows 10-computers?

Splashtop is een remote desktop-oplossing waarmee u een computer vanaf elke locatie op afstand kunt bedienen met een ander apparaat. Het is veilig, betrouwbaar, zeer gebruiksvriendelijk en werkt uitstekend met een Windows 10-besturingssysteem.

Weet u niet zeker hoe u Splashtop op uw pc moet instellen? We hebben alle informatie die u nodig heeft over het instellen van remote desktop in Windows 10. Lees hieronder hoe u dat doet.

Remote Desktop instellen op Windows 10

Het lijkt misschien een beetje lastig als u nooit eerder remote desktopsoftware heeft gebruikt. Maar in werkelijkheid is het heel eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Deze stappen laten u zien hoe u remote desktop op Windows kunt inschakelen.

1. Maak uw Splashtop-account aan

U kunt de Splashtop-website bezoeken om een account aan te maken. Het is heel eenvoudig om een gratis proefperiode te starten.

Het enige dat u hoeft te doen, is enkele gegevens invoeren om u aan te melden. We vragen u niet om creditcardgegevens, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat er iets in rekening wordt gebracht wanneer de proefperiode afloopt.

2. Download de Splashtop Business-app op uw apparaten

U kunt Splashtop gebruiken om een computer te bedienen vanaf verschillende apparaten zoals laptops, tablets en smartphones. U moet de Splashtop Business-app downloaden op elk apparaat waarvan u op afstand wilt werken. Het is beschikbaar voor Windows, Mac, Android, iOS en Chromebook, dus u heeft genoeg opties.

Als u uw Windows 10-pc gebruikt om toegang te krijgen tot een andere computer, moet de Splashtop Business-app op uw Windows 10-machine zijn geïnstalleerd.

3. Installeer de Splashtop Streamer op de computers waartoe u toegang wilt

U moet de Splashtop Streamer implementeren op elke computer waartoe u op afstand toegang wilt hebben. De streamer werkt op elke Windows- (inclusief Windows 10), Mac- of Linux-computer. Er zijn twee manieren waarop u dit kunt aanpakken.

De eerste is om de Splashtop-webconsole te gebruiken om een implementatielink te maken. U kunt dit naar elke computer sturen waartoe u toegang wilt. Wanneer u de link op een computer opent, wordt de Splashtop Streamer gedownload en aan uw account gekoppeld.

U kunt de Streamer ook downloaden op de computers waartoe u toegang wilt. U heeft hiervoor een Splashtop-account nodig. Na het downloaden voert u gewoon uw inloggegevens in, waarna de computer aan uw account wordt gekoppeld.

4. Start een externe verbinding

Als alles is geïnstalleerd, kunt u op elk gewenst moment een Windows 10 Remote Desktop-verbinding starten! Open de Splashtop remote desktop-app en zie uw lijst met computers. Klik gewoon op de computer waartoe u toegang wilt om de remote desktopverbinding tot stand te brengen.

Wat kunt u allemaal met Splashtop?

Met Splashtop heeft u de flexibiliteit om overal ter wereld toegang te krijgen tot uw computers. Het enige dat u nodig heeft, is een internetverbinding en u kunt op afstand toegang krijgen tot bestanden, programma's en alle computerfuncties.

Er zijn veel andere remote desktop-tools beschikbaar, maar Splashtop onderscheidt zich als een van de allerbeste. Eén van de belangrijkste voordelen is dat het één van de meest veelzijdige beschikbare opties is. U kunt Splashtop met verschillende besturingssystemen gebruiken:

Windows (inclusief Windows 10 en andere versies)

MacOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

Omdat Splashtop op zoveel apparaten werkt, hoeft u zich geen zorgen te maken over het eventueel moeten vervangen van hardware om het te gebruiken. U zult ook geen problemen hebben met compatibiliteit. U kunt bijvoorbeeld een Android-tablet gebruiken om verbinding te maken met een Windows 10-computer en deze op afstand te bedienen.

U heeft toegang tot alle bestanden en kunt alle software op de hostcomputer gebruiken, alsof u er echt achter zit. Het display wordt weergegeven op uw apparaat en alles gebeurt in realtime.

Via Splashtop kunt u onderwerg verbinding maken met een thuis- of werkcomputer, wat ideaal is wanneer u tijdens uw vakantie nog moet werken. U kunt zelfs vanuit een auto of trein toegang krijgen tot een computer.

Wanneer komt het van pas?

Er zijn verschillende redenen waarom remote desktopgebruikers voor Splashtop zouden kunnen kiezen. Sommige remote desktoptools zijn vrij beperkt, maar Splashtop is een van de meest uitgebreide opties op de markt. Het is ideaal voor bedrijven, maar ook voor educatief en persoonlijk gebruik.

Business

Verschillende bedrijven hebben in de loop der jaren systemen voor werken op afstand opgezet. Werken op afstand was nooit zo gebruikelijk, maar de COVID-19-pandemie heeft daar aanzienlijke verandering in gebracht. Als gevolg hiervan is werken op afstand nu gemeengoed bij bijna elk bedrijf waar dit mogelijk is.

Werken op afstand kan op verschillende manieren, waarvan remote desktop-software een van de beste is. Een kantoor heeft meestal computers die zijn ingesteld op de manier die het beste is voor dat bedrijf. Met Splashtop hebben werknemers overal toegang tot hun werkcomputers en kunnen ze werken zoals ze zouden doen wanneer ze op kantoor waren.

Het ergste van de pandemie is voorbij, dus kunnen mensen nu ook weer normaal naar het werk gaan. Desondanks maken veel bedrijven nog steeds gebruik van werken op afstand, wat gunstig blijkt te zijn. Splashtop maakt het ongelooflijk gemakkelijk en biedt tal van voordelen.

Het is ook gebruikelijk geworden dat bedrijven 'headless computers' gebruiken. Deze hebben geen invoer- of uitvoerapparaten zoals toetsenborden, muizen of monitoren. Een werknemer heeft via Splashtop op afstand toegang tot de hardware, waardoor hij alle computerfuncties kan gebruiken.

Splashtop wordt vaak gebruikt voor IT- en helpdesksupport. Werknemers hebben vaak technische problemen waarvoor ze contact moeten opnemen met uw IT-supportteam. Uw IT-team kan Splashtop gebruiken om op afstand de controle over een apparaat over te nemen en eventuele problemen eenvoudig op te lossen.

Onderwijs

Net als bedrijven moesten ook scholen en andere onderwijsinstellingen zich tijdens de pandemie aanpassen. Afstandsonderwijs is daardoor veel gebruikelijker geworden.

Het is nu eigenlijk de standaard. Remote desktop-tools zoals Splashtop, kunnen dit verder verbeteren.

Scholen gebruiken voor het onderwijs doorgaans software, maar hebben vaak alleen licenties om de software op hun schoolcomputers te gebruiken. Studenten kunnen die software niet op hun eigen pc installeren, maar met Splashtop hebben ze met hun eigen apparaten thuis of waar dan ook toegang tot de computers op school.

Personal

Remote desktop-software wordt meestal gebruikt door bedrijven en onderwijsinstellingen, maar is ook zeer geschikt voor persoonlijk gebruik. Als u veel onderweg bent, wilt u misschien toegang hebben tot uw thuiscomputer.

Met remote desktopsoftware op een mobiel apparaat heeft u toegang tot uw computer thuis, waar u ook bent. Dit is vooral handig als u graag licht reist, want een laptop, tablet of smartphone neemt u makkelijk overal mee naartoe.

Waarom Splashtop?

Er zijn tal van remote desktop-oplossingen op de markt, dus u vraagt zich wellicht af waarom u Splashtop zou moeten gebruiken. Er zijn zeker andere opties op de markt, maar de meeste zijn niet zo uitgebreid als Splashtop. De vele voordelen maken het een van de beste remote desktoptools.

Veiligheid

Cybersecurity is nu belangrijker dan ooit. U moet ervoor zorgen dat u online beschermd blijft, en dit is nog belangrijker voor bedrijven.

Splashtop maakt gebruik van encryptie om ervoor te zorgen dat niemand toegang heeft tot gegevens die tussen uw apparaten worden overgedragen. Functies zoals twee-factor-authenticatie en wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus helpen u ook om veilig te blijven. Splashtop houdt zich aan verschillende industrienormen en voorschriften, zoals SOC 2, HIPAA en FERPA.

Snelheid

Bij het gebruik van remote desktop-software is snelheid cruciaal. Een trage verbinding kan dingen frustreren; soms is het misschien niet eens bruikbaar. Splashtop handhaaft hoge snelheden om u een soepele ervaring te bieden.

U kunt naadloze real-time verbindingen verwachten. Splashtop kan 4K-streaming bieden met 40 fps. Het voelt alsof u achter uw computer zit, aangezien alle interacties onmiddellijk plaatsvinden.

Kenmerken

Veel remote desktoptools zijn vrij beperkt, maar Splashtop heeft verschillende extra functies waardoor het een van de beste allround opties is. Enkele functies die Splashtop biedt, zijn onder meer:

Bestandsoverdracht via slepen en neerzetten

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Schermopname

Audio-overdracht

Wekken op afstand

Afdrukken vanop afstand

Chat

Probeer Splashtop gratis

Als u remote desktopsoftware op een Windows 10-pc wilt gebruiken, is Splashtop een van de beste opties. Het is geschikt voor bedrijven, het onderwijs en persoonlijk gebruik. U kunt rekenen op hoge snelheden, veilige verbindingen en een veelheid aan functies.

We bieden een gratis proefperiode aan, zodat u Splashtop kunt proberen voordat u een van onze abonnementen neemt. Geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten.

Start uw gratis proefperiode!

