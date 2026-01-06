In 2025 bleef Splashtop zijn platform uitbreiden om IT-teams te helpen met het beheren van toenemende complexiteit met meer efficiëntie en controle. Het hele jaar door leverden we verbeteringen op het gebied van geautomatiseerd eindpuntbeheer (AEM), remote support en on-premises, met een constante focus op het in staat stellen van gebruikers om operationele overhead te verminderen, tools te consolideren en de eindpuntbeveiliging te versterken.
Splashtop’s voortdurende momentum werd erkend door toonaangevende brancheanalisten. In de loop van het jaar werd Splashtop benoemd tot een Representatieve Leverancier in zowel Gartner als Forrester landschapsrapporten, wat de groeiende rol weerspiegelt op het gebied van remote toegang, remote support en endpointbeheer.
Patch management
Patchbeheer was een belangrijk aandachtspunt gedurende 2025, met voortdurende uitbreiding over besturingssystemen en software.
Beleidsgestuurd Beheer: Ondersteuning voor beleidsgestuurd patchen bestrijkt nu zowel Windows als macOS, waardoor IT-teams scan-, update- en goedkeuringsworkflows kunnen automatiseren met consistente regels, wat de betrouwbaarheid en naleving verbetert.
Uitgebreide Derde-Partij en Aangepaste Software Patching: De dekking van software patches uitgebreid naar 100+ applicaties op Windows en macOS, wat helpt bij het verminderen van beveiligingslekken veroorzaakt door niet-gepatchte software van derden. Ondersteuning voor aangepaste softwarepakketten stelt teams ook in staat om niet-standaard of intern ontwikkelde applicaties binnen hetzelfde patching-framework te beheren.
Beheer van Windows Grote OS-upgrades: Splashtop voegde ondersteuning toe voor het beheren van grote Windows OS-upgrades, inclusief migraties van Windows 10 naar 11, waardoor IT-teams meer controle krijgen over grootschalige transities.
Inventarisatie, kwetsbaarheden en beveiligingszichtbaarheid
Splashtop heeft versterkt hoe IT-teams inzicht krijgen in software- en beveiligingsrisico's en sneller kunnen handelen wanneer problemen zich voordoen.
Software Inventaris: Een gecentraliseerde software-inventaris maakt het eenvoudiger om geïnstalleerde software op apparaten te volgen, verouderde of ongeoorloofde applicaties te identificeren en ondersteunt audits terwijl het beveiligingsrisico wordt verminderd en de naleving wordt verbeterd.
Door AI-aangedreven Kwetsbaarheidsinzichten: Een speciale kwetsbaarheidspagina toont OS-niveau CVE's in de hele omgeving, waarbij de ernst, beïnvloede apparaten en actief uitgebuite kwesties worden uitgelicht op basis van de CISA-catalogus met bekende uitgebuite kwetsbaarheden. Door AI-aangedreven samenvattingen helpen teams snel risico's in te schatten en maken kwetsbaarheidsinformatie eenvoudiger te gebruiken in wereldwijde omgevingen.
CrowdStrike EDR Integratie: Splashtop introduceerde een EDR integratie met CrowdStrike, die eindpuntzichtbaarheid unificeert en klanten in staat stelt om CrowdStrike direct via Splashtop aan te schaffen, implementeren en beheren, wat helpt om beveiligingsoperaties te vereenvoudigen en het gebruik van meerdere tools te verminderen.
Automatisering, Dashboards en Administratieve Controles
Splashtop blijft verbeteren hoe IT-teams taken automatiseren en omgevingen op schaal beheren.
Endpoint Configuratiebeheer (Preview): Een nieuwe Configuratiebeheerfunctie automatiseert het beheer van belangrijke beveiligings- en netwerkinstellingen op Windows en macOS. IT-teams kunnen controle instellen over zaken als wachtwoorden, schermvergrendeling, wifi, firewall, schijfversleuteling en meer om governance te versterken en configuratie-afwijkingen te verminderen.
Verbeteringen in Scripts en Taken: Scripts en Taken zijn verbeterd om betrouwbaar te draaien op zowel online als offline apparaten, waardoor geplande taken consistent worden voltooid zonder handmatige opvolging.
Dashboard- en Accountcontroles: Verbeterde dashboard-widgets geven direct zicht op patches, beveiligingspositie en consistentie van inzet, terwijl account-vervalcontroles helpen het risico van inactieve toegang te verminderen.
Remote Support, Mobiliteit en Gebruikerservaring
Gedurende 2025 bleef Splashtop de ervaring van remote support verfijnen voor zowel IT-teams als eindgebruikers.
Verbeteringen aan Remote Command: Remote Command is volledig gemoderniseerd met een meer interactieve terminalervaring, waardoor diagnostiek en administratieve taken sneller en intuïtiever zijn geworden.
Service Desk en SOS Verbeteringen: Verbeteringen in workflows voor de Service Desk, waaronder communicatie tijdens de sessie, verfijningen in planningen en SOS-aanpassingen, hebben teams geholpen problemen efficiënter op te lossen terwijl ze een professionelere, meer gebrande ervaring boden.
Ondersteuning voor mobiele apparaten: Nieuwe mogelijkheden voor iOS- en Android-omgevingen verbeterden de ondersteuning voor mobiele gebruikers, terwijl IT-teams meer controle kregen over apparaatgedrag en uitroltiming.
Verbeterde bestandsoverdracht: Bestandsoverdracht tijdens ondersteunde supportsessies is opnieuw ontworpen om beter aan te sluiten bij live ondersteuningswerkstromen, waardoor de helderheid en bruikbaarheid zijn verbeterd.
On-premises Verbeteringen
Voor organisaties die Splashtop in on-premises omgevingen gebruiken, bleef de investering gericht op betrouwbaarheid, naleving en operationele controle.
Systeemgezondheidsmonitoring: Proactieve bewaking biedt inzicht in gatewayprestaties en systeemgezondheid, waardoor teams problemen vroegtijdig kunnen identificeren en uitvaltijd kunnen verminderen.
Prestaties en Hoge Beschikbaarheid: Ondersteuning voor regionale doorverbinding verbetert de sessieprestaties voor gedistribueerde teams, terwijl PostgreSQL-replicatie de hoge beschikbaarheid en veerkracht in clusters implementaties versterkt.
Audit-, compliance- en servicedesk-mogelijkheden: Sessie-uitschrijvingen via chat, Remote Command en SSH ondersteunen audit- en compliancebehoeften. Verbeteringen aan de servicedesk, inclusief SOS-aanpassingen en oproepwerkstromen, verbeteren de reactietijd terwijl de traceerbaarheid behouden blijft. Doorlopende verbeteringen aan systeemtools maken diepere diagnostiek mogelijk zonder eindgebruikers te storen.
Organisaties in onderwijs, gezondheidszorg, productie, media, detailhandel en overheid vertrouwen op deze verbeteringen om eindpunten beter te beveiligen, operaties te stroomlijnen en gebruikers op grote schaal te ondersteunen.
2025 Afsluiting en Vooruitblik
2025 was een jaar van gestaag en betekenisvol vooruitgang voor Splashtop. Door automatisering uit te breiden, de zichtbaarheid van beveiliging te versterken en te blijven investeren in enterprise- en on-premises mogelijkheden, hielpen we IT-teams om complexiteit met meer vertrouwen en efficiëntie te beheren.
Als we vooruitkijken naar 2026, bouwt onze roadmap voort op deze basis met diepere automatisering, uitgebreide mogelijkheden voor eindpuntbeheer, en verdere verbeteringen op het gebied van beveiliging, schaalbaarheid en operationeel inzicht om te voldoen aan de evoluerende IT-behoeften.
Klaar om deze mogelijkheden in actie te zien?
Leer meer over Splashtop AEM en oplossingen voor remote support of start een gratis proefperiode om te ervaren hoe Splashtop IT-teams helpt om operaties te vereenvoudigen en beveiliging te versterken.