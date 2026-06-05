Splashtop Nieuwe functies juni/juli 2020

Splashtop heeft de 3.4.0.x-versies van de Splashtop Business-apps en streamers uitgebracht voor abonnees (en proefgebruikers) van Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support.
Wat is er nieuw in versie 3.4.0.0 van de Splashtop Business Apps en Streamers?
Hier zijn enkele belangrijke nieuwe functies en verbeteringen in de 3.4.0.0- en 3.4.0.1-updates.
Nieuw! Wisselen tussen computergebruikers in een Remote Support sessie zonder opnieuw te verbinden (voor gebruikers van Splashtop Remote Support)
Als u in een Splashtop Remote Support-sessie zit en u moet overschakelen naar een andere gebruikersaccount op een externe computer, dan blijft de sessie verbonden.
Automatisch inloggen na opnieuw op afstand opstarten in een Remote Support-sessie
Als u in een Splashtop Remote Support-sessie toegang heeft tot een Windows-computer en u start de externe computer opnieuw op, dan kunt u nu na het opnieuw opstarten inloggen zonder opnieuw uw inloggegevens in te voeren. We zijn verheugd om deze nieuwe tijdbesparende functie te introduceren.
Verbeterde afdrukkwaliteit/compatibiliteit met externe Windows-computers
De afdrukfunctie op afstand onder Windows gebruikte voorheen het XPS bestandsformaat. Nu kun je het PDF-bestandsformaat gebruiken voor een betere weergave van de opmaak van documenten. Het proces is ook vereenvoudigd, zodat je "Splashtop PDF Remote Printer" kunt selecteren als afdrukbestemming zonder dat er een extra installatie van het printerstuurprogramma nodig is. Zie het Remote Print support artikel voor meer informatie.
Gebruik een muis of trackpad met Splashtop op je iPad
Je kunt nu een Bluetooth muis of trackpad gebruiken met Splashtop op een iPad met iOS 13.4 in een sessie op afstand. We hebben ook verbeterde ondersteuning voor sneltoetsen toegevoegd bij gebruik van externe toetsenborden.
Nieuwe functies toegevoegd aan Splashtop Streamer voor Linux
De nieuwe versie 2.6.4.0 van de Splashtop Streamer voor Linux, uitgebracht op 15 juli 2020, voegt veel nieuwe functies toe om de functieset dichter bij de Windows en Mac streamers te brengen.
Nieuwe functies zijn: herstarten op afstand, cursor op afstand, wake-on-LAN, ondersteuning voor meerdere monitoren met de mogelijkheid om te schakelen tussen monitoren op afstand en om meerdere monitoren op afstand weer te geven op één lokaal scherm, ondersteuning voor dynamische resolutie (resolutie veranderen tijdens een sessie op afstand), en meer!
Ondersteuning voor zowel Splashtop Global als EU
Vanaf 22 juni 2020 hebben we een nieuwe my.Splashtop.eu site en cloud back-end toegevoegd met initiële beschikbaarheid in Frankrijk. Op 29 juni 2020 hebben we het uitgebreid naar 28 andere landen.
De versie 3.4.0.0 en latere apps en streamers ondersteunen het verbinden met een van beide. Ongeacht waar ter wereld je je bevindt, als je je account hebt aangemaakt op my.Splashtop.com dan blijf je die site gebruiken en wordt je account gehost op de wereldwijde instantie. Als je een nieuwe account start vanuit een van de 29 Europese landen dan wordt je gevraagd die account te starten op de site my.Splashtop.eu.
Als u zich in Europa bevindt, kunt u op basis van uw locatie automatisch naar de site my.Splashtop.eu worden geleid. Controleer de Global | EU selector naast de inlogvelden om er zeker van te zijn dat je op de juiste site bent waar je account zich bevindt.
Extra verbeteringen en uitbreidingen:
Verbetering: De interface voor bestandsoverdracht volgt nu de lokale datum/tijdnotatie.
Verbeterde audio/videosynchronisatie op Macs
Veiligheidsverbeteringen
Verschillende problemen opgelost
Hoe kan ik de laatste Splashtop updates krijgen?
Zoals gebruikelijk zijn de bijgewerkte apps en streamers in eerste instantie beschikbaar via https://www.splashtop.com/downloads. Vervolgens worden ze beschikbaar gesteld via de "Check for Updates" functie, en tenslotte wordt de update automatisch uitgerold naar bestaande streamers en wordt je gevraagd je Windows of Mac apps bij te werken.
Versie 3.4.0.0 apps en streamers die vanaf 22 juni 2020 beschikbaar zijn, zijn onder andere de Splashtop Business App voor Windows en Mac, Splashtop Streamer voor Windows en Mac, Splashtop Remote Support apps voor Mac en Windows, en Splashtop Business app voor iOS. Kleine updates van 3.4.0.1 zijn uitgebracht vanaf 15 juli 2020.
De Android-apps worden tegelijkertijd uitgebracht met verschillende versienummers en bevatten Splashtop Business voor Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer voor Android 3.1.5, en Splashtop Remote Support voor Android 3.1.5 die allemaal beschikbaar zijn in de Google Play Store.