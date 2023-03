Splashtop Nieuwe functies juni/juli 2020

Splashtop heeft de 3.4.0.x-versies van de Splashtop Business-apps en streamers uitgebracht voor abonnees (en proefgebruikers) van Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support en Splashtop SOS.

Wat is er nieuw in versie 3.4.0.0 van de Splashtop Business Apps en Streamers?

Hier zijn enkele belangrijke nieuwe functies en verbeteringen in de 3.4.0.0- en 3.4.0.1-updates.

Nieuw! Wisselen tussen computergebruikers in een SOS-sessie zonder opnieuw verbinding te maken (voor gebruikers van Splashtop SOS)

Als je in een Splashtop SOS sessie voor toegang op afstand zit en je moet overschakelen naar een andere gebruikersaccount op de computer op afstand, blijft de sessie verbonden.

Opmerking: de nieuwe functies van Splashtop SOS die in dit bericht worden genoemd, zijn van toepassing op onze nieuwste SOS-plannen, waaronder SOS, SOS + 10 en SOS Unlimited. Deze functies zijn niet beschikbaar in SOS Lite die zijn gebundeld met Splashtop Remote Support of in het verouderde SOS-abonnement van 2017 en eerder.

Automatisch inloggen na herstarten op afstand in een SOS-sessie

Als je in een Splashtop SOS sessie op afstand toegang hebt tot een Windows computer en je herstart de computer op afstand, dan kun je nu na het herstarten inloggen zonder opnieuw je gegevens in te voeren. We zijn blij dat we deze nieuwe tijdbesparende functie kunnen introduceren.

Verbeterde afdrukkwaliteit/compatibiliteit met externe Windows-computers

De afdrukfunctie op afstand onder Windows gebruikte voorheen het XPS bestandsformaat. Nu kun je het PDF-bestandsformaat gebruiken voor een betere weergave van de opmaak van documenten. Het proces is ook vereenvoudigd, zodat je "Splashtop PDF Remote Printer" kunt selecteren als afdrukbestemming zonder dat er een extra installatie van het printerstuurprogramma nodig is. Zie het Remote Print support artikel voor meer informatie.

Gebruik een muis of trackpad met Splashtop op je iPad

Je kunt nu een Bluetooth muis of trackpad gebruiken met Splashtop op een iPad met iOS 13.4 in een sessie op afstand. We hebben ook verbeterde ondersteuning voor sneltoetsen toegevoegd bij gebruik van externe toetsenborden.

Nieuwe functies toegevoegd aan Splashtop Streamer voor Linux

De nieuwe versie 2.6.4.0 van de Splashtop Streamer voor Linux, uitgebracht op 15 juli 2020, voegt veel nieuwe functies toe om de functieset dichter bij de Windows en Mac streamers te brengen.

Nieuwe functies zijn: herstarten op afstand, cursor op afstand, wake-on-LAN, ondersteuning voor meerdere monitoren met de mogelijkheid om te schakelen tussen monitoren op afstand en om meerdere monitoren op afstand weer te geven op één lokaal scherm, ondersteuning voor dynamische resolutie (resolutie veranderen tijdens een sessie op afstand), en meer!

Ondersteuning voor zowel Splashtop Global als EU

Vanaf 22 juni 2020 hebben we een nieuwe my.Splashtop.eu site en cloud back-end toegevoegd met initiële beschikbaarheid in Frankrijk. Op 29 juni 2020 hebben we het uitgebreid naar 28 andere landen.

De versie 3.4.0.0 en latere apps en streamers ondersteunen het verbinden met een van beide. Ongeacht waar ter wereld je je bevindt, als je je account hebt aangemaakt op my.Splashtop.com dan blijf je die site gebruiken en wordt je account gehost op de wereldwijde instantie. Als je een nieuwe account start vanuit een van de 29 Europese landen dan wordt je gevraagd die account te starten op de site my.Splashtop.eu.

Als u zich in Europa bevindt, kunt u op basis van uw locatie automatisch naar de site my.Splashtop.eu worden geleid. Controleer de Global | EU selector naast de inlogvelden om er zeker van te zijn dat je op de juiste site bent waar je account zich bevindt.

Extra verbeteringen en uitbreidingen:

Verbetering: De interface voor bestandsoverdracht volgt nu de lokale datum/tijdnotatie.

Verbeterde audio/videosynchronisatie op Macs

Veiligheidsverbeteringen

Verschillende problemen opgelost

Hoe kan ik de laatste Splashtop updates krijgen?

Zoals gebruikelijk zijn de bijgewerkte apps en streamers in eerste instantie beschikbaar via https://www.splashtop.com/downloads. Vervolgens worden ze beschikbaar gesteld via de "Check for Updates" functie, en tenslotte wordt de update automatisch uitgerold naar bestaande streamers en wordt je gevraagd je Windows of Mac apps bij te werken.

Apps en streamers van versie 3.4.0.0 die beschikbaar zijn vanaf 22 juni 2020, zijn de Splashtop Business-app voor Windows en Mac, Splashtop Streamer voor Windows en Mac, Splashtop SOS-apps voor Mac en Windows en Splashtop Business-app voor iOS. 3.4.0.1, kleine updates zijn uitgebracht vanaf 15 juli 2020.

De publicatie van Android-apps gebruiken tegelijkertijd verschillende versienummering en omvatten Splashtop Business voor Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer voor Android 3.1.5 en Splashtop SOS voor Android 3.1.5, die allemaal beschikbaar zijn in de Google Play Store.