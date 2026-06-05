Splashtop Nieuwe functies: Maart-april 2018

Disclaimer: Splashtop SOS is heet nu Splashtop Remote Support en Splashtop Business Access heet nu Splashtop Remote Access. Hoewel de productnamen zijn veranderd, blijven de features en functionaliteit hetzelfde, waardoor snelle, veilige en betrouwbare remote support geboden kan blijven.
We hebben in maart en april 2018 enkele geweldige nieuwe functies aan Splashtop toegevoegd. Hier zijn enkele van de laatste toevoegingen:
Splashtop Business-Toegang, Ondersteuning op Afstand en SOS
iOS App: Bijgewerkt Computerbeheer.
Nieuw in versie 2.7.4.0. Als je nu in de Splashtop iOS app op het info-icoontje naast een computer op de lijst klikt, krijg je een nieuw informatiescherm te zien (hieronder in twee kolommen weergegeven). Het bevat uitgebreide informatie over de computer, waaronder het account, de groep, de versie van Streamer, het IP-adres, de laatste sessie en de huidige status. Het onderste gedeelte heeft een uitgebreide lijst met opties, waaronder Resolutie, Credentials wissen, Computer wissen, Streamer opnieuw opstarten, Normaal herstarten en Veilig herstarten.
iOS App: Verbeteringen voor meerdere monitoren met Toon alle monitoren
- Voorheen kon je in scenario's met meerdere monitoren één monitor tegelijk bekijken en tussen de monitoren wisselen door op de knop Schakel monitor te tikken. Nu kun je een beeldscherm op naam selecteren of meerdere beeldschermen tegelijk op je iOS scherm tonen.
Wanneer u op het pictogram om te wisselen van monitor hebt getikt op de werkbalk van de Splashtop iOS-app, krijgt u opties om een monitor te selecteren of alle monitoren te tonen
Wanneer u Alle monitoren tonen selecteert, ziet u de schermen naast elkaar op het scherm van uw iOS-apparaat. Ze hebben in dit geval twee verschillende afmetingen omdat het gaat om een grote monitor naast een kleinere laptop.
iOS App: SOS Remote Session van iOS Apparaat naar iPad/iPhone en Android wordt nu ondersteund.
- Voorheen kon je met Splashtop SOS op je iOS apparaat op afstand Windows en Mac computers bekijken en besturen. Je kunt nu ook iOS en Android apparaten op afstand bekijken vanaf iOS. Je kunt ook sommige Android toestellen bedienen (geroot, Samsung, en sommige Lenovo en LG). Apple staat geen afstandsbediening van iOS-apparaten toe, dus het is alleen bekijken op afstand.
iOS App: ondersteuning voor iPhone X
- De iOS app is opnieuw ontworpen voor iPhone X en sessies op afstand kunnen nu gemaximaliseerd worden tot volledig scherm.
Windows en Mac Client Apps: Lokalisatie toegevoegd voor 5 talen: Duits, Japans, Portugees, Vereenvoudigd Chinees en Spaans in versie 3.2.2.0
Windows Client-app: vooraf ingevulde domeininformatie. Maakt het gemakkelijker om te selecteren in plaats van de informatie in te typen wanneer de externe computer zich binnen een domein bevindt. Toegevoegd in versie 3.2.2.0
my.Splashtop.com
Bèta Remote Support Premium functies beschikbaar om te testen -.
We werken aan nieuwe functies voor het komende Splashtop Remote Support Premium-pakket. Als u de nieuwe functies wilt testen en ons feedback wilt geven tijdens het ontwikkelingsproces, lees dan hier meer en meld u aan. Als u momenteel Splashtop Remote Support PLUS heeft, kunnen de functies gedurende de testperiode gratis in uw product worden geactiveerd. Als u geen Remote Support PLUS heeft, kunt u een gratis proefperiode starten en de bètafuncties tijdens de proefperiode testen. Voor beide opties is aanmelding middels het formulier vereist om de bètafuncties te activeren. Alerts en functies voor Windows-updatebeheer zijn momenteel beschikbaar om te testen.
Splashtop Personal
Krijg de laatste bugfixes
in de Splashtop Personal app versie 2.7.4.6 voor iOS in de App Store.