Splashtop Nieuwe functies: Maart-april 2018

iOS App: Bijgewerkt Computerbeheer.

Nieuw in versie 2.7.4.0. Als je nu in de Splashtop iOS app op het info-icoontje naast een computer op de lijst klikt, krijg je een nieuw informatiescherm te zien (hieronder in twee kolommen weergegeven). Het bevat uitgebreide informatie over de computer, waaronder het account, de groep, de versie van Streamer, het IP-adres, de laatste sessie en de huidige status. Het onderste gedeelte heeft een uitgebreide lijst met opties, waaronder Resolutie, Credentials wissen, Computer wissen, Streamer opnieuw opstarten, Normaal herstarten en Veilig herstarten.