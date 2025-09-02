Splashtop erkend in The Endpoint Management Platforms Landscape Report
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Splashtop schrijft de erkenning toe aan zijn groeiende momentum in autonome endpointbeheer, met real-time, AI-ondersteunde automatisering en veilige, schaalbare oplossingen voor moderne IT-teams.
CUPERTINO, Calif., 3 sep. 2025 — Splashtop kondigde vandaag zijn opname aan in het Forrester-rapport, The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 20251. Splashtop ziet deze erkenning als een bevestiging van zijn groeiende aanwezigheid in de snel evoluerende endpoint management markt. De opname van Splashtop in het Forrester-rapport komt slechts enkele maanden na de lancering van zijn Autonomous Endpoint Management (AEM) platform, dat AI en automatisering gebruikt om kwetsbaarheden, patches en apparaatbeheer in uitgebreide omgevingen te stroomlijnen.
"Het is een eer om genoemd te worden in de Forrester Endpoint Management Platforms Landscape," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “We begrijpen de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven, die in veel opzichten lijken op die van grotere ondernemingen, maar met nog meer druk voor efficiëntie en eenvoud. IT-beheerders worden steeds vaker verwacht generalisten te zijn nu operationele en beveiligingsfuncties samensmelten. We streven ernaar hen een enkele bron van waarheid te bieden voor het onderhouden van apparaatgezondheid en -beveiliging, het updaten van software, het configureren van apparaten en het bieden van snelle, effectieve ondersteuning."
Een Nieuwe Standaard in Endpoint Management Bouwen
Splashtop’s Autonomous Endpoint Management helpt IT-teams sneller te reageren op bedreigingen met real-time patching en AI-ondersteunde kwetsbaarheidsdetectie en remediëring. Het vermindert ook handmatige werklasten door beleidsafdwinging te automatiseren en proactieve monitoring mogelijk te maken via een uniforme interface die Splashtop’s vlaggenschip op afstand bedieningsfunctie omvat. Ontworpen om IT meer te laten doen met minder, vermindert het platform operationele overhead terwijl het zichtbaarheid, naleving en dreigingsbeperking verbetert.
De oplossing heeft snel aan populariteit gewonnen onder interne IT-teams en managed service providers (MSP's) die op zoek zijn naar een modern alternatief voor logge systemen voor remote monitoring en management (RMM). Splashtop's AEM vult Microsoft Intune aan door real-time kwetsbaarheidsbeheer met patchautomatisering en zichtbaarheid van de IT-omgeving te bieden.
Voortdurende Markt Momentum
Deze Forrester-erkenning voegt zich bij een groeiende lijst van erkenningen door derden:
Genoemd als een Representatieve Verkoper in de 2025 Gartner® Market Guide voor Endpoint Management Tools2
Winnaar van de 2025 Nucleus ROI Award voor het leveren van 458% ROI en een terugverdientijd van 11 weken aan pb2 Architecture + Engineering3
Grid® Leider in Endpoint Management en 14 andere categorieën in de G2 Summer 2025 Reports, met 65 badges en een toppercentiel ranking voor geschatte ROI en snelheid van implementatie
Lees meer over Splashtop’s bekroonde remote support met endpoint management oplossingen op Splashtop.com.
Bronnen:
1. Forrester, Het Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 2025 rapport; auteur: Michele Pelino, september 2025.
2. Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 januari 2025.
3. Nucleus Research, ROI Case Study: Splashtop bij pb2, Cameron Marsh, juni 2025
Openbaarmaking:
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Over Splashtop
Splashtop is de best beoordeelde wereldwijde aanbieder van oplossingen voor remote werken, support en beheer die de beveiliging en prestaties vereenvoudigen in de wereld van werken vanaf elke locatie. Met klantensucces als de hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, gebruiken en beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen. Het biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantenservice. De toegankelijke oplossing gekozen door meer dan 30 miljoen gebruikers, Splashtop is een partner die gebruikers in staat stelt om op hun eigen voorwaarden te groeien en te schalen met zeer flexibele plannen. Splashtop is een lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA), in samenwerking met Microsoft om klanten te helpen de zich ontwikkelende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek splashtop.com en volg ons op LinkedIn om meer te weten te komen.