Splashtop benoemd tot 'Representative Vendor' in de Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools voor 2025
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Splashtop is toegewijd aan zijn visie om AI-ondersteunde automatisering en realtime mogelijkheden voor endpointmanagement te leveren die IT-teams helpen complexiteit te verminderen en beveiliging te versterken.
CUPERTINO, Californië, 5 juni 2025 - Splashtop heeft vandaag aangekondigd dat het is opgenomen als Representative Vendor in de 2025 Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools. Volgens Gartner: "Leiders op het gebied van end-user services zouden dit onderzoek moeten gebruiken om investeringsbeslissingen over endpointmanagementtools te begeleiden."
Volgens Gartner "vertegenwoordigt Autonomous Endpoint Management (AEM) de belangrijkste vooruitgang op het gebied van endpointmanagement in meer dan tien jaar en wordt verwacht dat leveranciers in de toekomst extra autonome mogelijkheden zullen introduceren", en voorspelt dat "tegen 2029 meer dan 50% van de organisaties AEM-mogelijkheden zal gebruiken binnen geavanceerd endpointmanagement en Digital Employee Experience (DEX)-tools om menselijke inspanning te verminderen, een stijging ten opzichte van bijna nul in 2024."
De Autonomous Endpoint Managementoplossing van Splashtop geeft IT uitgebreid inzicht in de gezondheid van apparaten en beveiligingsrisico's in hun omgevingen. Het biedt de flexibiliteit om de controle te behouden en tegelijkertijd tijdrovende taken te automatiseren om de operationele efficiëntie te verbeteren. Het platform versnelt het patchen van software voor besturingssystemen, applicaties van derden en aangepaste applicaties, waardoor IT de blootstelling Windows kan verminderen en een betere naleving van de beveiliging op maat kan handhaven. De veelzijdige oplossing versterkt de beveiligingspostuur zonder de complexiteit, kosten of trainingsvereisten te verhogen. Recente updates hebben geavanceerde beleidsautomatisering, scannen op kwetsbaarheden en apparaatconfiguratietools geïntroduceerd die zero-touch-operations ondersteunen.
"Autonomous Endpoint Management verandert de manier waarop IT-teams werken en verschuift van reactieve respons naar real-time controle", zegt Splashtop CEO en mede-oprichter Mark Lee. "Met Splashtop AEM krijgen organisaties direct inzicht in de bedrijfsmiddelen op hun netwerk, verminderen ze de tijd die nodig is om kwetsbaarheden te detecteren en versnellen ze het patchen en herstellen. Deze erkenning bevestigt onze visie van een resilient, proactieve benadering van IT."
De endpointmanagementmogelijkheden van Splashtop verbeteren Microsoft Intune en andere UEM-platforms door real-time patching en duidelijk inzicht in de gezondheid van apparaten te bieden, zodat ze sneller kunnen worden hersteld en het risico op beveiligingslekken wordt verkleind zonder extra administratieve overhead.
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Informatie:
Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 januari 2025.
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