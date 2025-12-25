Splashtop SOS Nieuwe functie: Verhoog standaard gebruikerssessie naar admin

Disclaimer: Splashtop SOS heet nu Splashtop Remote Support. Hoewel de productnaam is veranderd, blijven de features en functionaliteit hetzelfde, waardoor snelle, veilige en betrouwbare remote support geboden kan blijven.
We hebben zojuist een van de meest gevraagde functies toegevoegd aan Splashtop SOS.
Nieuwe functie: Standaard gebruikerssessie verheffen tot admin
U kunt nu beheerdersrechten krijgen als u verbinding maakt met een standaard Windows gebruikersaccount. U kunt Gebruikersaccountbeheer gebruiken en alle geprivilegieerde bewerkingen uitvoeren, zoals installeren en verwijderen.
Schakel het nu in
Om deze nieuwe functie te krijgen, hoeven huidige gebruikers slechts hun Splashtop Business-app te updaten naar de nieuwste versie (3.1.4.x of later). Zorg er ook voor dat uw klanten de nieuwste SOS-app downloaden.
Hoe te verbinden als admin
Als je de SOS-code van de klant invoert in de Splashtop Business app, zie je een nieuw selectievakje. Vink het vakje gewoon aan, dan wordt je gevraagd om de Windows admin credentials.
Het duurt een paar extra seconden voordat SOS tot beheerdersrechten verheft, en de gebruiker op afstand moet op "OK" klikken in het UAC pop-up venster. Dat is het!
Hier zijn enkele aanvullende nuttige bronnen
Heeft u nog geen Splashtop Remote Support?
Start nu een gratis proefperiode!