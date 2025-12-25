Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Splashtop New Features

Splashtop SOS Nieuwe functie: Verhoog standaard gebruikerssessie naar admin

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Disclaimer: Splashtop SOS heet nu Splashtop Remote Support. Hoewel de productnaam is veranderd, blijven de features en functionaliteit hetzelfde, waardoor snelle, veilige en betrouwbare remote support geboden kan blijven.

We hebben zojuist een van de meest gevraagde functies toegevoegd aan Splashtop SOS.

Nieuwe functie: Standaard gebruikerssessie verheffen tot admin

U kunt nu beheerdersrechten krijgen als u verbinding maakt met een standaard Windows gebruikersaccount. U kunt Gebruikersaccountbeheer gebruiken en alle geprivilegieerde bewerkingen uitvoeren, zoals installeren en verwijderen.

Schakel het nu in

Om deze nieuwe functie te krijgen, hoeven huidige gebruikers slechts hun Splashtop Business-app te updaten naar de nieuwste versie (3.1.4.x of later). Zorg er ook voor dat uw klanten de nieuwste SOS-app downloaden.

Hoe te verbinden als admin

Als je de SOS-code van de klant invoert in de Splashtop Business app, zie je een nieuw selectievakje. Vink het vakje gewoon aan, dan wordt je gevraagd om de Windows admin credentials.

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

Het duurt een paar extra seconden voordat SOS tot beheerdersrechten verheft, en de gebruiker op afstand moet op "OK" klikken in het UAC pop-up venster. Dat is het!

Hier zijn enkele aanvullende nuttige bronnen

Heeft u nog geen Splashtop Remote Support?

Start nu een gratis proefperiode!

Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Support
Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
BEGINNEN

Meer informatie over Splashtop Remote Support!

Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

An Android device in recovery mode.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Wat is herstelmodus? Een gids voor IT-teams

Meer informatie
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Nadelen van remote support: uitdagingen en oplossingen aanpakken

Meer informatie
A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

De kunst van software voor extern onderhoud in 2026: Een uitgebreide gids

Meer informatie
Several people working on their computers in an office.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

IT-modernisering: Stappen om efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen

Meer informatie
Bekijk alle blogs