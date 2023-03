Splashtop SOS Nieuwe functie: Verhoog standaard gebruikerssessie naar admin

We hebben zojuist een van de meest gevraagde functies toegevoegd aan Splashtop SOS.

Nieuwe functie: Standaard gebruikerssessie verheffen tot admin

Je kunt je nu verheffen tot admin-privilege als je remoting toepast op een standaard Windows gebruikersaccount. Je zult volledig kunnen communiceren met UAC en alle bevoorrechte handelingen kunnen uitvoeren, zoals installeren/verwijderen.

Schakel het nu in

Om deze nieuwe functie te krijgen, hoeven huidige gebruikers slechts hun Splashtop Business-app te updaten naar de nieuwste versie (3.1.4.x of later). Zorg er ook voor dat uw klanten de nieuwste SOS-app downloaden.

Hoe te verbinden als admin

Als je de SOS-code van de klant invoert in de Splashtop Business app, zie je een nieuw selectievakje. Vink het vakje gewoon aan, dan wordt je gevraagd om de Windows admin credentials.

Het duurt een paar extra seconden voordat SOS tot beheerdersrechten verheft, en de gebruiker op afstand moet op "OK" klikken in het UAC pop-up venster. Dat is het!

Hier zijn enkele aanvullende nuttige bronnen

Heb je Splashtop SOS nog niet?

Leer meer over Splashtop SOS en probeer het gratis uit!