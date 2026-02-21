Moderne IT-teams beheren meer eindpunten, ondersteunen meer gebruikers en reageren op meer veiligheidsrisico's dan ooit tevoren. Hybride werken, BYOD-omgevingen en gedistribueerde infrastructuur hebben het moeilijker gemaakt om zichtbaarheid te behouden, snel te reageren op problemen, en consistente controles over apparaten af te dwingen.
Veel organisaties vertrouwen nog steeds op gefragmenteerde toolstacks waarbij endpointbeheer, externe ondersteuning, externe toegang en beveiliging in afzonderlijke systemen worden afgehandeld met verschillende workflows, consoles en beperkingen.
Wat moderne IT nodig heeft, is niet meer software, maar een meer verenigde operationele aanpak die zichtbaarheid, automatisering, toegang en ondersteuning samenbrengt in één omgeving.
De evolutie van het Splashtop-platform is gebouwd rond deze realiteit: het verenigt autonoom endpointbeheer, externe ondersteuning en krachtige externe toegang in een cloud-native platform dat IT-teams helpt hun omgevingen te beheren, ondersteunen en beveiligen zonder te wisselen tussen niet-verbonden tools.
Waarom moderne IT een verenigd platform nodig heeft
Wanneer endpointbeheer, toegang, ondersteuning en beveiliging in afzonderlijke systemen leven, verliezen IT-teams de context. Agenten moeten schakelen tussen consoles om de gezondheid van het apparaat te begrijpen, de patchstatus te verifiëren, problemen te onderzoeken of te reageren op gebruikersverzoeken. Zelfs routinematige taken kunnen meerdere tools vereisen, waardoor reactietijden vertragen en de kans op gemiste details toeneemt.
Veelvoorkomende uitdagingen gecreëerd door gefragmenteerde IT-tools zijn onder andere:
Overdadig gebruik van tools voor eindpuntbeheer, ondersteuning, toegang en veiligheid
Contextwisseling die reactie en problemen oplossen vertraagt
Vertraagde patching en inconsistente handhaving
Beperkte zichtbaarheid in realtime in de gezondheid en risico's van endpoints
Handmatige workflows die niet opschalen met hybride en remote werk
Een nieuw tijdperk voor Splashtop, gebouwd op 20 jaar vertrouwen
Al meer dan 20 jaar helpt Splashtop IT-teams en medewerkers om effectief overal te werken. Die basis is gebouwd op betrouwbare prestaties, eenvoudige workflows en beveiliging waar IT-teams op kunnen vertrouwen in real-world omgevingen.
Naarmate IT-operaties zijn geëvolueerd, is Splashtop dat ook.
Wat begon als high-performance remote access breidde zich uit naar remote support en strekt zich nu uit tot een verenigd, cloud-native platform dat autonome endpoint management levert met Splashtop AEM, samen met toegang en ondersteuning.
Deze evolutie weerspiegelt een bewuste verschuiving naar het vereenvoudigen van IT-operations door de hulpmiddelen die teams dagelijks gebruiken te verenigen, terwijl de focus blijft liggen op eenvoud, betrouwbaarheid en langdurige waarde.
Hoe Splashtop de IT-operaties samenbrengt
1. Autonoom Endpointbeheer als de Operationele Kern
Het hart van het platform is autonoom eindpuntbeheer. Splashtop AEM biedt doorlopende zichtbaarheid en beleidsgestuurde controle in gedistribueerde omgevingen, en dient als de operationele basis voor moderne IT-workflows.
In plaats van te functioneren als een op zichzelf staand hulpmiddel, integreert Splashtop AEM direct met toegangs- en ondersteuningsworkflows, waardoor acties met volledige context kunnen worden uitgevoerd. IT-teams definiëren de beleidsregels die patching, herstel en configuratie-afdwinging regelen, en die beleidsregels worden consequent uitgevoerd over alle eindpunten.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams:
Behoud continu zicht op kwetsbaarheden in het besturingssysteem en software van derden met behulp van CVE-gebaseerde inzichten.
Voer real-time patching uit op Windows en MacOS zonder te wachten op geplande check-ins
Bevorder beleidsmatige remediëring op basis van gedefinieerde regels, niet door handmatige interventie.
Automatiseer patching en configuratie-afdwinging terwijl je volledige controle behoudt.
2. Remote Support en Toegang Met Gedeelde Endpoint Context
Ondersteunings- en toegangsworkflows zijn het meest effectief wanneer ze worden geïnformeerd door live endpointgegevens. Splashtop integreert directe ondersteuning in endpointactiviteiten, zodat IT-teams realtime context hebben over de apparaatstatus, patchstatus en configuratie vóór en tijdens sessies.
Native remote toegang draait op dezelfde lichtgewicht agent, en biedt veilige, high-performance connectiviteit voor zowel IT-validatie als medewerkersproductiviteit. Omdat beheer, ondersteuning en toegang binnen dezelfde omgeving functioneren, kunnen teams problemen oplossen, remedies toepassen en reparaties verifiëren zonder van tool te wisselen.
Deze geïntegreerde aanpak stelt IT-teams in staat om:
Diagnosticeer problemen sneller met behulp van real-time endpoint gezondheidsgegevens.
Scripts en herstel in de achtergrond toe te passen zonder gebruikers te verstoren
Veilige, bijgewoonde ondersteuningssessies te starten wanneer praktische hulp nodig is
Configuratiewijzigingen en oplossingen op afstand valideren
Bied veilige, high-performance toegang op verschillende apparaten en besturingssystemen.
3. Geïntegreerde beveiliging en governance die met je meegroeien.
Beveiliging is het meest effectief wanneer het aansluit op de dagelijkse IT-activiteiten. Splashtop ziet endpoint-beveiliging als een geïntegreerde uitbreiding van het platform, waardoor teams hun beschermings- en detectiemogelijkheden kunnen uitbreiden zonder aparte systemen in te voeren.
Beschikbare opties omvatten:
Antivirus voor basisbescherming tegen bekende bedreigingen
Endpoint Detection and Response (EDR) en Managed Detection and Response (MDR) voor gedragsmatige zichtbaarheid en onderzoek, en voor praktische monitoring en respons ondersteuning
Voor organisaties met meer geavanceerde governancevereisten voegt Splashtop Enterprise single sign-on integratie, geavanceerde toegangscontroles en diepere administratieve beheermogelijkheden toe, waardoor het platform wordt uitgebreid zonder de manier waarop IT-teams endpoints beheren of gebruikers ondersteunen te veranderen.
Geïntegreerde externe toegang, ondersteuning en endpointbeheer, overal
Moderne IT-operaties zijn afhankelijk van duidelijkheid en coördinatie, niet van een steeds groeiende verzameling tools. Splashtop brengt remote access, remote support, autonome endpoint management en geïntegreerde beveiliging samen in een enkel platform dat is ontworpen voor de manier waarop IT-teams daadwerkelijk werken.
Met gedeelde context in deze mogelijkheden krijgen organisaties:
Minder tools en consoles om te beheren
Snellere reactie ondersteund door gedeelde operationele context
Duidelijker zicht over endpoints vanuit één enkel overzicht
Eenvoudigere operaties die kunnen opschalen zonder extra complexiteit.
Gebouwd op 20 jaar bewezen prestaties en aangepast aan moderne IT-operaties, biedt Splashtop een praktische weg naar eenvoudigere, efficiëntere beheer en ondersteuning van eindpunten.
Meer te weten komen over Splashtop AEM.