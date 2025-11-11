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LogMeIn Central Basispakket Stopgezet

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Vanaf december 2018 bestaat LogMeIn Central Basic niet meer. De vanafprijs van het nieuwe LogMeIn Central Base Plan is bijna 40% duurder dan het oude Basic pakket. Betaal niet meer, krijg dezelfde topfuncties en bespaar tot 50% of meer wanneer u in plaats daarvan Splashtop kiest.

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Waarom LogMeIn Central Basic werd stopgezet: Wat te verwachten van nieuwe prijsplannen?

Als u zich afvraagt: "Wat is er gebeurd met LogMeIn Central Basic?", dan bent u niet de enige. LogMeIn heeft zojuist hun oude Central-pakketten geschrapt ten gunste van een "basisabonnement" met optionele betaalde add-ons. Het nieuwe basisabonnement begint bij € 840 per jaar, terwijl het oude basispakket begon bij $599 per jaar. Dat is een prijsstijging van bijna 40%.

Vol met functies en kosteneffectief: Waarom Splashtop LogMeIn Central verslaat

Als u dezelfde functies wilt krijgen als het oude Basispakket, moet u het nieuwe Basisplan aanschaffen. U kunt overstappen naar het LogMeIn Central Base Plan en meer betalen, of u kunt Splashtop Remote Support kiezen, dat dezelfde topfuncties heeft en 40% tot 80% minder kost dan LogMeIn.

Met Splashtop kunt u duizenden dollars per jaar besparen. Hier is een overzicht van wat u jaarlijks zou betalen voor het LogMeIn Central-basisabonnement in vergelijking met Splashtop Remote Support:

Table comparing annual costs of Splashtop Remote Support Premium and LogMeIn Central Base Plan for 25, 50, 100, and 250 computers. Splashtop is cheaper across all tiers; prices are shown in green and red.

Hoeveel computers u ook moet beheren, Splashtop Remote Support biedt u de meeste waar voor uw geld. Bekijk onze prijsvergelijking tussen Splashtop en LogMeIn Central en waarom Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatief is.

Zoals we hierboven schreven, krijgen Splashtop Remote Support-gebruikers dezelfde topfunctionaliteit als in het nieuwe LogMeIn Central Base abonnement. Hier is een lijst met een aantal functies die zijn opgenomen in Splashtop Remote Support: 

  • Onbemande externe toegang

  • Geen installatie bijgewoonde (ad hoc) toegang

  • Onbeperkt aantal technici

  • Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies

  • Ondersteuning voor Windows, Mac, iOS en Android

  • Bestandsoverdracht

  • Chat (binnen & buiten sessie)

  • Afdrukken vanop afstand

  • Ondersteuning voor meerdere monitoren

  • Wekken op afstand

  • Op afstand opnieuw opstarten

  • Leeg scherm

  • Deel de desktop van een technicus

  • Audio

  • Twee technici kunnen op afstand in dezelfde machine stappen

  • Logboekregistratie

  • Computer- en gebruikersgroepering

  • Groepsmachtigingen

  • Gebruikersbeheer

  • 256-bits AES-codering

  • Apparaatverificatie

  • Configureerbare alerts

  • Onbeheerde Android remote access

  • Externe opdrachtprompt

  • Windows Updatemanagement

  • Scripts en Taken

  • en nog veel meer..

Met snelle remote access, een gebruiksvriendelijke interface, topfuncties en een betere prijs, is Splashtop Remote Support de ideale oplossing voor huidige LogMeIn Central Basic-abonnees. Betaal niet meer voor het Basisplan, bespaar je budget en krijg alles wat je nodig hebt met Splashtop.

Laat LogMeIn je budget niet leegtrekken: Bespaar meer met Splashtop!

U kunt Splashtop Ondersteuning op Afstand gratis uitproberen met onze gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard of verplichtingen vereist. Klik op de onderstaande knop om aan de slag te gaan.

Als kleine IT-dienstverlener ligt mijn focus op de behoeften van mijn klanten. En dat houdt ook in dat ik op afstand direct kan reageren als ik niet ter plaatse kan zijn. Net als veel andere IT-professionals werd ik overrompeld door de prijsbom van LogMeIn, waardoor ik en mijn klanten op zoek waren naar een alternatief voor die, nu te dure, oplossing. Nadat ik het tijdelijk had gedaan met de gratis oplossingen van andere producten, ben ik eindelijk thuisgekomen bij Splashtop.

Behalve dat het eenvoudig kan worden ingezet en geschaald, geeft Splashtop me uitstekende prestaties, zelfs over vage verbindingen. Ik zal 's nachts beter slapen, wetende dat ik mijn klanten de volgende dag geweldige ondersteuning kan bieden!

-Micah Barham, Barham Technologies

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Hoe vergelijkt Splashtop zich met het nieuwe LogMeIn Central Base Plan?

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