LogMeIn Central Basispakket Stopgezet

Vanaf december 2018 bestaat LogMeIn Central Basic niet meer. De vanafprijs van het nieuwe LogMeIn Central Base Plan is bijna 40% duurder dan het oude Basic pakket. Betaal niet meer, krijg dezelfde topfuncties en bespaar tot 50% of meer wanneer u in plaats daarvan Splashtop kiest.

Als u zich afvraagt: "Wat is er gebeurd met LogMeIn Central Basic?", dan bent u niet de enige. LogMeIn heeft zojuist hun oude Central-pakketten geschrapt ten gunste van een "basisabonnement" met optionele betaalde add-ons. Het nieuwe basisabonnement begint bij €840 per jaar, terwijl het oude basispakket begon bij $599 per jaar. Dat is een prijsstijging van bijna 40%.

Alternatieven: functie- en kostenvergelijking

Als u dezelfde functies wilt krijgen als het oude Basispakket, moet u het nieuwe Basisplan aanschaffen. U kunt overstappen naar het LogMeIn Central Base Plan en meer betalen, of u kunt Splashtop Remote Support kiezen, dat dezelfde topfuncties heeft en 40% tot 80% minder kost dan LogMeIn.

Met Splashtop kunt u duizenden dollars per jaar besparen. Hier is een overzicht van wat u jaarlijks zou betalen voor het LogMeIn Central-basisabonnement in vergelijking met Splashtop Remote Support:

Het maakt niet uit hoeveel computers u moet beheren, Splashtop Remote Support geeft u de beste waarde. Bekijk onze prijsvergelijking tussen Splashtop en LogMeIn Centralen waarom Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatiefis.

Zoals we hierboven vermeldden, krijgen Splashtop Remote Support-gebruikers ook dezelfde topfuncties als in het nieuwe LogMeIn Central Base Plan. Hier is een lijst met enkele functies van Splashtop Remote Support:

Onbemande externe toegang

Geen installatie bijgewoonde (ad hoc) toegang

Onbeperkt aantal technici

Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies

Ondersteuning voor Windows, Mac, iOS en Android

Bestandsoverdracht

Chat (binnen & buiten sessie)

Afdrukken vanop afstand

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Leeg scherm

Deel de desktop van een technicus

Audio

Twee technici kunnen op afstand in dezelfde machine stappen

Logboekregistratie

Computer- en gebruikersgroepering

Groepsmachtigingen

Gebruikersbeheer

256-bits AES-codering

Apparaatverificatie

Configureerbare alerts

Onbeheerde Android remote access

Externe opdrachtprompt

Windows Update-beheer

Een-op-veel acties

en nog veel meer..

Met snelle remote access, een gebruiksvriendelijke interface, de beste functies en een betere prijs, is Splashtop Remote Support de ideale oplossing voor huidige LogMeIn Central Basic-abonnees. Betaal niet meer voor het basisabonnement, blijf binnen uw budget en krijg alles wat u nodig heeft met Splashtop.

U kunt Splashtop Ondersteuning op Afstand gratis uitproberen met onze gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard of verplichtingen vereist. Klik op de onderstaande knop om aan de slag te gaan.

Als kleine IT-dienstverlener ligt mijn focus op de behoeften van mijn klanten. En dat houdt ook in dat ik op afstand direct kan reageren als ik niet ter plaatse kan zijn. Net als veel andere IT-professionals werd ik overrompeld door de prijsbom van LogMeIn, waardoor ik en mijn klanten op zoek waren naar een alternatief voor die, nu te dure, oplossing. Nadat ik het tijdelijk had gedaan met de gratis oplossingen van andere producten, ben ik eindelijk thuisgekomen bij Splashtop. Behalve dat het eenvoudig kan worden ingezet en geschaald, geeft Splashtop me uitstekende prestaties, zelfs over vage verbindingen. Ik zal 's nachts beter slapen, wetende dat ik mijn klanten de volgende dag geweldige ondersteuning kan bieden! -Micah Barham, Barham Technologies

