LogMeIn Central Basispakket Stopgezet

Vanaf december 2018 bestaat LogMeIn Central Basic niet meer. De vanafprijs van het nieuwe LogMeIn Central Base Plan is bijna 40% duurder dan het oude Basic pakket. Betaal niet meer, krijg dezelfde topfuncties en bespaar tot 50% of meer wanneer u in plaats daarvan Splashtop kiest.
Waarom LogMeIn Central Basic werd stopgezet: Wat te verwachten van nieuwe prijsplannen?
Als u zich afvraagt: "Wat is er gebeurd met LogMeIn Central Basic?", dan bent u niet de enige. LogMeIn heeft zojuist hun oude Central-pakketten geschrapt ten gunste van een "basisabonnement" met optionele betaalde add-ons. Het nieuwe basisabonnement begint bij € 840 per jaar, terwijl het oude basispakket begon bij $599 per jaar. Dat is een prijsstijging van bijna 40%.
Vol met functies en kosteneffectief: Waarom Splashtop LogMeIn Central verslaat
Als u dezelfde functies wilt krijgen als het oude Basispakket, moet u het nieuwe Basisplan aanschaffen. U kunt overstappen naar het LogMeIn Central Base Plan en meer betalen, of u kunt Splashtop Remote Support kiezen, dat dezelfde topfuncties heeft en 40% tot 80% minder kost dan LogMeIn.
Met Splashtop kunt u duizenden dollars per jaar besparen. Hier is een overzicht van wat u jaarlijks zou betalen voor het LogMeIn Central-basisabonnement in vergelijking met Splashtop Remote Support:
Hoeveel computers u ook moet beheren, Splashtop Remote Support biedt u de meeste waar voor uw geld. Bekijk onze prijsvergelijking tussen Splashtop en LogMeIn Central en waarom Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatief is.
Zoals we hierboven schreven, krijgen Splashtop Remote Support-gebruikers dezelfde topfunctionaliteit als in het nieuwe LogMeIn Central Base abonnement. Hier is een lijst met een aantal functies die zijn opgenomen in Splashtop Remote Support:
Onbemande externe toegang
Geen installatie bijgewoonde (ad hoc) toegang
Onbeperkt aantal technici
Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies
Ondersteuning voor Windows, Mac, iOS en Android
Bestandsoverdracht
Chat (binnen & buiten sessie)
Afdrukken vanop afstand
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Wekken op afstand
Op afstand opnieuw opstarten
Leeg scherm
Deel de desktop van een technicus
Audio
Twee technici kunnen op afstand in dezelfde machine stappen
Logboekregistratie
Computer- en gebruikersgroepering
Groepsmachtigingen
Gebruikersbeheer
256-bits AES-codering
Apparaatverificatie
Configureerbare alerts
Onbeheerde Android remote access
Externe opdrachtprompt
Windows Updatemanagement
Scripts en Taken
en nog veel meer..
Met snelle remote access, een gebruiksvriendelijke interface, topfuncties en een betere prijs, is Splashtop Remote Support de ideale oplossing voor huidige LogMeIn Central Basic-abonnees. Betaal niet meer voor het Basisplan, bespaar je budget en krijg alles wat je nodig hebt met Splashtop.
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Als kleine IT-dienstverlener ligt mijn focus op de behoeften van mijn klanten. En dat houdt ook in dat ik op afstand direct kan reageren als ik niet ter plaatse kan zijn. Net als veel andere IT-professionals werd ik overrompeld door de prijsbom van LogMeIn, waardoor ik en mijn klanten op zoek waren naar een alternatief voor die, nu te dure, oplossing. Nadat ik het tijdelijk had gedaan met de gratis oplossingen van andere producten, ben ik eindelijk thuisgekomen bij Splashtop.
Behalve dat het eenvoudig kan worden ingezet en geschaald, geeft Splashtop me uitstekende prestaties, zelfs over vage verbindingen. Ik zal 's nachts beter slapen, wetende dat ik mijn klanten de volgende dag geweldige ondersteuning kan bieden!
-Micah Barham, Barham Technologies
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