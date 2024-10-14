Onbemande toegang op afstand met Splashtop
Op afstand toegang krijgen tot apparaten zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is
Op elk moment op afstand toegang krijgen tot en controle nemen over een computer of apparaat, zelfs als er niemand aan de andere kant zit.
Met Splashtop ervaart u snelle en veilige remote access tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat. Eenmaal verbonden, kunt u het onbeheerde apparaat in realtime bedienen.
Maak werken op afstand mogelijk en bespaar reistijd en vervoerskosten door op afstand in te loggen op een onbeheerd apparaat in plaats van ernaar toe te gaan of het mee te nemen.
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT, Support en Helpdesks
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen