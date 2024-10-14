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IT administrator employing Splashtop's unattended remote access in the datacenter

Onbemande toegang op afstand met Splashtop

Op afstand toegang krijgen tot apparaten zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is

IT manager leveraging Splashtop's unattended remote access while away from the desk

Op elk moment op afstand toegang krijgen tot en controle nemen over een computer of apparaat, zelfs als er niemand aan de andere kant zit.

Met Splashtop ervaart u snelle en veilige remote access tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat. Eenmaal verbonden, kunt u het onbeheerde apparaat in realtime bedienen. 

Maak werken op afstand mogelijk en bespaar reistijd en vervoerskosten door op afstand in te loggen op een onbeheerd apparaat in plaats van ernaar toe te gaan of het mee te nemen.  


Unattended Remote Access with Splashtop
Unattended Remote Access with Splashtop


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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

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Voor IT, Support en Helpdesks

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

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Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Bronnen

Hoe de Splashtop Streamer te implementeren voor onbeheerde toegang →

Hoe kunt u onbeheerde computers instellen voor SOS-diensten →

Onbeheerde toegang tot Android →